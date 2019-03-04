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Все про:суд (21901) Харьков (4192) Штепа (126)

 Дело экс-мэра Славянска Штепы: заседание суда снова отложили из-за неявки обвиняемой. ВИДЕО

Заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы опять перенесли. Причина - обвиняемая не явилась в суд по состоянию здоровья.

Как сообщил суду адвокат Александр Тананакин, ночью Штепу из дома забрала скорая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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У обвиняемой, по словам адвоката, случился гипертонический криз, из-за чего ее защитник попросил отложить судебное заседание.

Обращение поддержали прокуроры. Однако сторона обвинения отметила: с начала болезни Штепы - ноября 2018 года - суду не было предоставлено никаких оригиналов медицинских документов. Подготовить все необходимые бумаги адвокат пообещал к следующему заседанию, которое назначено на 12 марта.

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"Во-первых, это копия была справки, она только поступила в суд. Во-вторых, мы увидели в этой справке, что к Нели Игоревне выезжала сегодня бригада, возглавляемая фельдшером, который у нас по делу является свидетелем. И это нас также удивило", - отметила представитель обвинения Елена Кравченко.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

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В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

22 января 2018 г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила. 28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Это был девятый отвод состава суда по делу.

В итоге в Октябрьском районном суде Харькова не осталось судей уголовной специализации для повторного перераспределения дела Штепы.

1 июня коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Н.Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

Теперь дело экс-руководительницы Славянска, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, рассматривают с начала. Предварительное заседание в Орджоникидзевском суде по разным причинам, среди которых занятость адвокатов и болезнь Нели Штепы, откладывают уже около года.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114875
 
 
 Топ комментарии
 
Штепа не Саакашвили ,можно и подождать
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Имитация бурной правоохранительной деятельности. Ждем-с уже и самого проффесора на бронепоезде.
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Штепа не Саакашвили ,можно и подождать
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Ей, наверное, боятся прчёску испортить, а Мише то можно было мешок на голову надевать!Суки продажные.😡
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прЮфет любителям грузин и других многочисленных народов Кавказа, гамарджоба генацвале (а по-нашему комар в жопу гена с валей)...
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Имитация бурной правоохранительной деятельности. Ждем-с уже и самого проффесора на бронепоезде.
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Порошенко человек слова. Пообещал не садить рыгов пока при власти и не садит.
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Что могут решить сепарские судьи, пора дело переводить в столицу, а то еще будут там судить лет 5.
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скоро будут откладывать из за неявки на штепе маникюра....
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А роповідати ГавНьюз про распятих мальчіков здоров"я було.
Дело экс-мэра Славянска Штепы: заседание суда снова отложили из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 2174
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прикольное рэформованэ правосуддя. Слава пэтьке！
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В общем - штепа - одним словом... Куда не кинься - везде штепа полная...
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В кандалы суку і на лавку, чи на гілляку, мля... Дело экс-мэра Славянска Штепы: заседание суда снова отложили из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 8572
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Не, ну точно штепа сдохнет от старости, прежде чем ее засудят.
Вот кому нужен весь этот цирк?
Пять гремучих лет ни одного приговора по топ-сепаратюгам и по топ-корупционерам!
Зачем дальше развозить свои сопли/планы, если даже этого сделать не смогли...
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Да некогда ей! Она за Батькивщину и лично ЮВТ агитирует! Ну какой суд?
Как год назад начала,так и не останавливаеться!
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Вы что там все договорняки с сепарами подписали что бы их не трогать и затягивать дела?
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Скоро знадобиться візок скаже що ноги відмовили
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Пускай за Додона замуж выходит, берут двойые фамилии и едут ***** усыновлять. Или уматерять. Будет гармонично омерзительное семейство.
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Россия хочет поглотить Украину и восстановить империю Дело экс-мэра Славянска Штепы: заседание суда снова отложили из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 9836
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Народ, тихо! Терпи, через месяц Зеля прийдет -сядут усе! Половина Цензора, так точно.
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Как человек коррупционера-олигарха Коломойского Зеленский пересажает конкурентов Коломойского, и Коломойский начнёт сосать Украину уже безпрепятсвенно.
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А 100 млрд пенсионер КАЛОмойский уже потратил? Он кроме черной икры шота другое жрет? Ведь мог войти в историю Украины как видный деятель,а войдет как ворье обокравшое народ.
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Твой зеля мудак обосравший Украину в Юрмале.В нормлаьной стране за такие шутки его бы уже лишили гражданства и запретили вьезд ему и женушке пожизненно. Как вообще за этого гомика можно голосовать??? Тот же зеля в ********* бизнячок имеет. Вот такой вот га.он.
Матрешка на члене КАЛОмойского
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Андрей Дзюбак, у тебя с юмором что, совсем плохо?
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всі сєпари на волі а активісти і Герої революції або в тюрмі або у землі
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Вульгарная сепарская шмара уже в Лаптестане поди...
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Так притащите эту сучку за патлы. Если окажется что криза НЕ было - увольте врачей и "керовников". Следующие подумают прежде чем давать липу.
Эту тварь нужно показательно судить. Вышки жаль нет, а она ее заслужила на все 100%
Этой скотине нужно дать пожизненное заключение. Показать местным аборигенам, там очень много лубителей сруцкага мира. Обяснить ИМ что кто так любит ******** - п..те туда сразу, а если будет топить будете сидеть. Вот и все.
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Когда Саакашвили попытался бороться против коррупции власти, так Порошенко моментально лишил его гражданства и вышвырнул из страны.

А вот с сепарами и коррупционерами почему-то резко не хотят, все тянут резину, потом будет как с бриллиантовыми прокурорами.
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*** буду не дай бог но если будут ждать меня в суде........ То хрен они дождутся. А там и срок давности сыграет свою роль.
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Да ее уже распяли, монтажной пеной со снегирями нафаршировали, выпили кровь и съели. А челюсть русскоговорящую отдали бендерам в музей УПА.
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Эх,эх,эх,жизнь -злодейка.В прежние -то годы бывало едешь по главной улице Славянска на белой лошади, улыбка во все лицо, пенсы вдоль дороги чепчики кидают,радуются тебе,а теперь ездить по городу приходится на скорой помощи и с пенсами встречаться при сдаче анализов.Эх,Нелка,Нелка,совсем ты заплесневела.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДело экс-мэра Славянска Штепы: заседание суда снова отложили из-за неявки обвиняемой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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