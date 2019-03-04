 В Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного происшествия появилась на странице "ХС•Харьков" в соцсети.
На записи видно, как женщина-кондуктор выходит из трамвая и, подбежав к мужчине, сидевшему на внешней конструкции сзади транспортного средства, наносит ему удар ногой.
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"Х**ло. Твои "ольгинские" - дебилы"
Адик с его расстрелами безбилетников просто отдыхает
Кто-то дал кому-то под жопу ногой...
А завтра цензор будет постить новостью, шо хто-то на кого-то блеванул... Мы это тоже будем обсуждать?
Правда, это какой-то великовозрастный пассажир.
"люби мой...вы подывыться що рлбыться...это зубожилля...людям нэма чым за прйзд заплатыты...ось до чого злочынна влада людэй довэла"...😀
Но коварная кондукторша брутально прервала замысел юноши.
видео: Бабушка на трамвае
но я о другом.
Ну-ка, убедите меня, что подорожание в ватном мегаполисе сразу в полтора раза за месяц до выборов - это экономика, а не политика....
стоимость поднял городской совет, руководимый несменным крысенышем, а ватные скоты кого клянут в транспорте? Правильно, - биндер, Пороха, Киев, кого угодно, но не "нашего Кернеса, который за мир, за Россию, за братство!"....
Питання: чому про це не було breaking news на Цензорі?
(с) Чарльз Дарвин