 В Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного происшествия появилась на странице "ХС•Харьков" в соцсети.

На записи видно, как женщина-кондуктор выходит из трамвая и, подбежав к мужчине, сидевшему на внешней конструкции сзади транспортного средства, наносит ему удар ногой.

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