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 В Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая. ВИДЕО

В Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного происшествия появилась на странице "ХС•Харьков" в соцсети.

На записи видно, как женщина-кондуктор выходит из трамвая и, подбежав к мужчине, сидевшему на внешней конструкции сзади транспортного средства, наносит ему удар ногой.

...

Смотрите также: "Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!" - Кернес - экс-депутату Маринину во время заседания горсовета Харькова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114859
 
   
 Топ комментарии
 
Офигенная новость мирового масштаба.
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И комментарий от ботаксной старухи...
"люби мой...вы подывыться що рлбыться...это зубожилля...людям нэма чым за прйзд заплатыты...ось до чого злочынна влада людэй довэла"...😀
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Це вже схоже на геноцид ромів.
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так же через месяц и и петьку соевого пинком под зад.
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Офигенная новость мирового масштаба.
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Вот так будет с каждым у кого нет денег на трамвай . А крупные жулики на яхтах отдыхают .
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Кондуктору нужно было закинуть сопли на провода...и законтачить падлу!)))
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Избиение мальчика хунтой прошло успешно. Мальчик был разогнан до второй космической скорости. Кондуктора взяли в сборную Украины по футболу нападающей.
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М'яч трохи менший за те місце по якому вона влучила....
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Вам смешно, а завтра на всех каналах кацапии появится сюжет о мальчике, распятому на трамвае. Или как фошизты забивают насмерть "зайцев" с одного пенделя, а недобитых загоняет и переезжает трамваями!!!
Адик с его расстрелами безбилетников просто отдыхает
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И зачем такое постить в новостном стриме?
Кто-то дал кому-то под жопу ногой...
А завтра цензор будет постить новостью, шо хто-то на кого-то блеванул... Мы это тоже будем обсуждать?
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Вот затем и лишив, шобы к этой проблеме как-то привлечь внимание.
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Раньше это называлось "Кататься на колбасе".
Правда, это какой-то великовозрастный пассажир.
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Он там и катался, пока не постарел. Хорошо, что столкнули, а то бы там и мумифицировался.
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И комментарий от ботаксной старухи...
"люби мой...вы подывыться що рлбыться...это зубожилля...людям нэма чым за прйзд заплатыты...ось до чого злочынна влада людэй довэла"...😀
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Вот именно -- в стране диабетика-преза бьющего женщину по голове за неудобный вопрос и щелкающему по носу мужику трудно ожидать культуры и милосердия друг к другу !
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Та ще й яке зубожіння - підлога країни мусить відязикатися від суспільного транспорту! Такі нестерпні борошна ми ще не випробовували! В Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая - Цензор.НЕТ 3179
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А Митрофанушке было всего 20 лет, когда он решил прокатится на "колбасе" трамвая.
Но коварная кондукторша брутально прервала замысел юноши.
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Да ладно. Потом собирай этих «зайцев» по асфальту и рельсам...
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сотни видео, как такие придурки катаются на крышах метро, электричек и т.п. Хоть и дохнут, но всё ж их поголовье как-то не уменьшается....
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І не кажіть - в підлоги країни таке зубожіння, що люди випробовують пекельні борошна, і нема вже сечі терпіти! Доводиться орати на трьох працях, обливаючись згодом та висолопивши мову - а покращення матеріального розташування зовсім ні! Неможливо навіть їздити на суспільному транспорті - тільки отак на ковбасі! Злочинна влада гірша, ніж лихі парфуми! Аж сльози течуть! В Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая - Цензор.НЕТ 7809
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А МОЖЕТ ЭТО ГЕНА КЕРНЕС БЫЛ? КАКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ!
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він їздить тільки таржествіно с перерізанієм...
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Хорошо еще, что он на крышу не полез, как индусы..
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На повороті він злетить з транвая как с бєльіх яблонь дьім.
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Понятно, что так катаются не от безденежья, а от безмозглости.
но я о другом.
Ну-ка, убедите меня, что подорожание в ватном мегаполисе сразу в полтора раза за месяц до выборов - это экономика, а не политика....
стоимость поднял городской совет, руководимый несменным крысенышем, а ватные скоты кого клянут в транспорте? Правильно, - биндер, Пороха, Киев, кого угодно, но не "нашего Кернеса, который за мир, за Россию, за братство!"....
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все правильно, сколько таких придурков покалечилось и убилось.
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В нас у під'їзді теж було - сусід-п'яниця вхрюкався до такого свиноподібного стану, що не доніс лайно додому та потужно всеривсь. Вранці на першому поверсі та в ліфті огидливо смерділо, а на сходах було накреслено копро-синусоїд. Аж поки не примусили вимити підлогу.
Питання: чому про це не було breaking news на Цензорі?
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Бутусов і компана дурачків!!!! ....хлопці......!!!?!?? ви вже ********* постить таке гівно - ...по типу хто кому під сраку дав.. **** як це низько......! Не позортесь уїбаси !
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В раздел "Хорошие новости дня?" А то что-то нечем особо хвастать
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Мы в детстве катались на трамвайной сцепке, а в 30-е годы народ массово даже на крыше ехал.Трамваи были фанерные, а кондукторы добрые. Сегодня проезд в трамвае стоит, как раньше на такси. Я бы на месте пацана дал этой хабалке пенделя в ответку.
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надо кататся на колбасе электрички и желательно спереди
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"На колбасу электрички нужно запрыгивать спереди и на полном ходу!"
(с) Чарльз Дарвин
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Пляяяя... "Удар ногой"! Обычный подсрачник. А в тексте статьи из кондуктора Брюса Ли прям сотворили. "Удар ногой"...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Харькове кондуктор ногой дала под зад "зайцу", пытавшемуся проехаться бесплатно на внешней конструкции трамвая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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