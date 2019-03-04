 "Свободу украинским морякам!": военнопленные уже 100 дней находятся в плену РФ, их родственники призывали к освобождению. ВИДЕО

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Денисова опубликовала видео родственников украинских военнопленных, которые обращаются с призывом "Свободу украинским морякам!"
"Сегодня 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену. Украина вместе со всеми цивилизованными странами мира призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Наши ребята являются военнопленными, и РФ их должна освободить!" - заявила она.
"Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ. Я подчеркивала и буду подчеркивать и в дальнейшем, что мы не отступим, пока наши герои не вернутся домой!" - резюмировала омбудсмен.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
за ваши зверства в Самашках - вам кацапам чеченцы отрезали бошки...
дал бы видео - но админ удалит...
мало вам их отрезали - правильно...?
Да,бывало сядешь рядом,проведеш пальцем по высыхающему зрачку и спрашиваю-ну и зачем ты стрелял в меня?Гляну жетончик и понимаю,что если б он меня слышал,то непонял бы...Сирийцы и иорданцы не понимают по русску.Чеченцев встречал редко.Соотношение с наемниками было 1:10 примерно.
А бошки..Кто то бошки отрезал,а кто то пальцы.У каждого свой фетиш))
ну или как ты отрезали пальцы чеченцам...
мало вам чеченцы бошки отрезали - ох мало...!
ну ничего, они вам ещё наотрезают - всё впереди...)))
И почему ты пытаешься приписывать мне какие то свои догадки?Бомбежки,пальцы...Хотя без пальцев человек не сможет стрелять.А без головы...Думать?)))Ну это я типо о гуманизме.Ты к чему эту тему поднял то?Сублимируеш?
Я не могу понять..
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РоSSия в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОП0ЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ( ! ) ВЫБОРОВ 2014 г в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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А тим часом готується новий прохід суден, який рашка не зможе зупинити бо він буде під контролем союзників. У випадку, якщо прохід буде успішним, (а він точно буде успішним, бо затримання моряків незаконне), створиться прецендент того, що прохід має бути вільним і рашка буде вимушена їх відпустити і ніколи більше не затримувати.
Світе, подивися правді в очі -
Звір напав на нас.. Іде війна!
Ми наш вибір боронити можем,
Та сильніший нині сатана.
За словами... лиш криваві злодіяння,
Без личини вже - у всій "красі".
Хижаку потрібні умовляння?
Чи послухає він доводи усі?
В небеса ідуть Герої наші…
Хто... х*йлові... вкаже місце - Стій!
Ну чому ж ви вірите брехливій Раші?
Скільки можна потурати їй?
Безконечні заклики, дебати -
То з гранати вирване кільце!
Скільки можна в толерантність грати -
Помагати зберегти йому "лице"?
Та нема давно лиця у звіра -
Є захланний і бездушний спрут!
А у нас живе надія й віра ...
Ми ж за вас... також воюєм тут!
Пахне Воля кров'ю і димами…
Як слова молитви в Неба вись
Світе, докажи, що ти із нами!!!
Швидше правді в очі подивись!.../////