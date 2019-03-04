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 "Свободу украинским морякам!": военнопленные уже 100 дней находятся в плену РФ, их родственники призывали к освобождению. ВИДЕО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила, что украинские военные моряки уже 100 дней находятся в российском плену после захвата вблизи Керченского пролива.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Денисова опубликовала видео родственников украинских военнопленных, которые обращаются с призывом "Свободу украинским морякам!"

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"Сегодня 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену. Украина вместе со всеми цивилизованными странами мира призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Наши ребята являются военнопленными, и РФ их должна освободить!" - заявила она.

"Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ. Я подчеркивала и буду подчеркивать и в дальнейшем, что мы не отступим, пока наши герои не вернутся домой!" - резюмировала омбудсмен.

Свободу украинским морякам!: военнопленные уже 100 дней находятся в плену РФ, их родственники призывали к освобождению 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/v3114763
 
 
 Топ комментарии
 
Надо бы порохоботов и минстецьков вместо моряков в тюрьму на Рашке.Обменять
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Надеюсь других в эту протоку посылать не собираются?А то если собираются,дЫк пусть своих сыночков садят в катера и в долгую дорогу к рашистам отправляют.Или сами садятся в свои яхты и вперёд за Родину всем своим кодлом и жопоблоковской ордой отправляются доказывать шо не козлы...
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Помню порохоботы меня слюной забрызгивали что мол ето такая Петина многоходовочка отдать корабли с моряками чтобы ввести против Рашки страшные санкции. Ну и где?
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ПОПу некогда, у него выборы, томос, безвиз и прочая хрень
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Надо бы порохоботов и минстецьков вместо моряков в тюрьму на Рашке.Обменять
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А как пел поначалу, Да мы, да я, а воз и ныне там. Пожертвовал ними, что бы себе сделать ореал ОСВОБОДИТЕЛЯ.
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Украинские моряки уже 100 дней находятся в плену. Росийские моряки уже пол года как на свободе. Слава Пете и его сотрудничеству с ФСБ.
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Помню порохоботы меня слюной забрызгивали что мол ето такая Петина многоходовочка отдать корабли с моряками чтобы ввести против Рашки страшные санкции. Ну и где?
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Ну многие здесь писали сразу после захвата подобное.Только расчет был на то,что корабли потопят.
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Не знаю,я не кацап.Да и никогда не слышал про Самашки.Так что пофиг.Наверно ответили.В 1ой чеченской под "граммотным" руководством Ельцина ответили многие...Именно тогда в нашем Кременчугском институте по понедельникам 15 минут политинформатики уделяли обсуждению террористов..
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ты кацап под еврея не коси - не ты ли писал что убивал чеченцев...?\за самашки ты кацап не знаешь...!\
за ваши зверства в Самашках - вам кацапам чеченцы отрезали бошки...
дал бы видео - но админ удалит...
мало вам их отрезали - правильно...?
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Утырок,я бошки не резал,еще раз пишу для упоротых.
Да,бывало сядешь рядом,проведеш пальцем по высыхающему зрачку и спрашиваю-ну и зачем ты стрелял в меня?Гляну жетончик и понимаю,что если б он меня слышал,то непонял бы...Сирийцы и иорданцы не понимают по русску.Чеченцев встречал редко.Соотношение с наемниками было 1:10 примерно.
А бошки..Кто то бошки отрезал,а кто то пальцы.У каждого свой фетиш))
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так вы конечно не отрезали головы кацапы - вы бомбили Грозный, забрасывали гранатами подвалы с мирными жителями, уничтожали целые селения...
ну или как ты отрезали пальцы чеченцам...
мало вам чеченцы бошки отрезали - ох мало...!
ну ничего, они вам ещё наотрезают - всё впереди...)))
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Я не отрезал и не приветствовал это.Бомбила армия рфы.Наемники де выполняли четкие задачи на определенных участках и заслуги приписывались спецназу и гру.
И почему ты пытаешься приписывать мне какие то свои догадки?Бомбежки,пальцы...Хотя без пальцев человек не сможет стрелять.А без головы...Думать?)))Ну это я типо о гуманизме.Ты к чему эту тему поднял то?Сублимируеш?
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Oбъясните !.

Я не могу понять..

.

РоSSия в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

.

УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОП0ЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ( ! ) ВЫБОРОВ 2014 г в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????

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Надеюсь других в эту протоку посылать не собираются?А то если собираются,дЫк пусть своих сыночков садят в катера и в долгую дорогу к рашистам отправляют.Или сами садятся в свои яхты и вперёд за Родину всем своим кодлом и жопоблоковской ордой отправляются доказывать шо не козлы...
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Дебилизм политического и военно-морского руководства Украины еще не весь вышел! Визжать надо было, когда принималось решение правительства РФ о строительстве керченского моста. Вряд-ли это чтобы изменило, но, тем не менее. А слать в пасть волку чужих украинских детей - или ума нет, или злой умысел. Но, еще прорываются мысли сильных наших о направлении украинских суден в Керченский пролив. Ну-ну!
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Моряки молодці. Вони чітко виконали завдання і не допустили відкриття вогню на провокації москалів. Зараз вони тримають фронт в лігві ворога. Вони герої і розвалюють рашку з середини бо доки вони в полоні, доти санкції на рашку будуть наростати. ***** вже не знає, що з цими моряками робити, він вже жалкує, що з ними зв'язався, але до виборів відпустити їх не може.
А тим часом готується новий прохід суден, який рашка не зможе зупинити бо він буде під контролем союзників. У випадку, якщо прохід буде успішним, (а він точно буде успішним, бо затримання моряків незаконне), створиться прецендент того, що прохід має бути вільним і рашка буде вимушена їх відпустити і ніколи більше не затримувати.
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***
Світе, подивися правді в очі -
Звір напав на нас.. Іде війна!
Ми наш вибір боронити можем,
Та сильніший нині сатана.

За словами... лиш криваві злодіяння,
Без личини вже - у всій "красі".
Хижаку потрібні умовляння?
Чи послухає він доводи усі?

В небеса ідуть Герої наші…
Хто... х*йлові... вкаже місце - Стій!
Ну чому ж ви вірите брехливій Раші?
Скільки можна потурати їй?

Безконечні заклики, дебати -
То з гранати вирване кільце!
Скільки можна в толерантність грати -
Помагати зберегти йому "лице"?

Та нема давно лиця у звіра -
Є захланний і бездушний спрут!
А у нас живе надія й віра ...
Ми ж за вас... також воюєм тут!

Пахне Воля кров'ю і димами…
Як слова молитви в Неба вись
Світе, докажи, що ти із нами!!!
Швидше правді в очі подивись!.../////
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Свободу украинским морякам!": военнопленные уже 100 дней находятся в плену РФ, их родственники призывали к освобождению. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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