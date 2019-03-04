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 Общество, За рубежом
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 Блогер после ареста и открытия уголовного дела "добровольно удалил" видео с пышных похорон криминального авторитета в российском Амурске. ВИДЕО

Публикация в соцсетях, в которой говорилось об участии руководителей правоохранительных органов города Амурска (Хабаровский край) в похоронах местного криминального авторитета Юрия Зарубина, была "добровольно" удалена автором по просьбе МВД. Ранее блогера арестовали на 10 суток, а также против него завели уголовное дело о клевете.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

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Уточняется, что полиция приняла меры к досудебному разрешению конфликта, в результате чего автор добровольно удалил информацию, затрагивающую интересы краевого управления МВД. В ведомстве также указали, что правоохранительные органы не будут отстаивать свои интересы в судебном порядке.

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9 января в сети появилось видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба. На кадрах была запечатлена траурная процессия из нескольких десятков человек, идущих за гробом по перекрытой автомобильной дороге. Сообщалось, что среди присутствующих были начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры, которые по словам блогера несли гроб, умершего от рака "смотрящего" за Амурском от криминального мира.

После этого стало известно, что перепостивший ролик блогер Виктор Торопцев был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, 14 января его арестовали на 10 суток. При этом он не получал информацию о лишении прав. Он также сообщил о поступающих ему угрозах в связи с публикацией поста.

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Полиция заявила о подаче против блогера иска о защите чести и достоинства, при этом в ведомстве категорически опровергли информацию об участии сотрудников в похоронах авторитета. Позже хабаровское управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела о клевете, однако оно тут же было закрыто по требованию центрального аппарата ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/v3114743
 
 
 Топ комментарии
 
использовали терморектальный криптоанализатор для взлома паролей :

Блогер после ареста и открытия уголовного дела "добровольно удалил" видео с пышных похорон криминального авторитета в российском Амурске - Цензор.НЕТ 2907
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Тяжелый гроб несли к могиле
Крутого парня хоронили,
Смеялись и шутили

Над тупым его лицом.

Хэй!!! Хэй!!!
Вся семья,
Братья и друзья.
Парня провожали,
Плакали и ржали,
Водкой поливали,
В рожу целовали.

(Король и Шут)
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прямо в СИЗО принесли ноутбук для удаления?
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использовали терморектальный криптоанализатор для взлома паролей :


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Слишком умно...Палец зажатый в дверь открывает пароль любой сложности...В ИВС и СИЗО дверей много и все они как правило железные
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Зачем ноутбук? С обычного смартфона заходишь в аккаунт и удаляешь...
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Есть подозрения,что этим ноутбуком ему с начало удалили почки,потом печень,потом расширили все отверстия и отшматовали половой орган.Ну а на последок,для пущей убедительности вынесли мозг в буквальном смысле слова,оставив оболочку с фаршем из ливера.
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и никакого тебе ареста и уголовного дела, правда Блогер после ареста и открытия уголовного дела "добровольно удалил" видео с пышных похорон криминального авторитета в российском Амурске - Цензор.НЕТ 2077
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нарик осознал
нарик построил Днепровскую епархию ПЦУ за свои деньги
(бывший кожвендиспансер)
нарик - наш человек
Вот павелка - тот редиска
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удалил информацию, затрагивающую интересы краевого управления МВД....если на Московии в её колониях начальники могут брать в жёны 13 летних девочек и насиловать их до 18 летнего возраста, то понятно что полиция и криминал срослись и составляют одно целое Источник: https://censor.net.ua/v3114743
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Умер от рака. Бывает. Я, скорее всего, тоже сдохну от такой же хрени. Полагаю, что это будет рак легких. Но!!! Когда я узнаю об этом... то кто-то проживет ещё меньше. Бо я смогу напичкать свой "Фордик" правильным комплектом... И этот черт- точно не выживет. И я- вполне серьезно.
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Впереди несли на подушечках государственные награды криминального авторитета, а самого его несло всё высшее руководство города.
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Что-то не припоминаю, чтобы Цензор когда-нибудь еще брал новости на Лента.ру.
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как они затрахали своим вертикальным кадром видео
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поколение пепси,бл
кто вырос на нормальном фотоаппарате,никогда так не снимает
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Представляю я эти мвдэшно рашистские просьбы.Парниша ещё долго безболезненно по большому в туалет ходить не сможет,да и по маленькому.Хотя и кушать нормально,тоже не скоро начнет.
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В Российской Фекалии, окромя Арашуковых ,во власти никого нет.Порядочный человек априори обречён.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБлогер после ареста и открытия уголовного дела "добровольно удалил" видео с пышных похорон криминального авторитета в российском Амурске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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