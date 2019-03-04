 Блогер после ареста и открытия уголовного дела "добровольно удалил" видео с пышных похорон криминального авторитета в российском Амурске. ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
9 января в сети появилось видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба. На кадрах была запечатлена траурная процессия из нескольких десятков человек, идущих за гробом по перекрытой автомобильной дороге. Сообщалось, что среди присутствующих были начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры, которые по словам блогера несли гроб, умершего от рака "смотрящего" за Амурском от криминального мира.
После этого стало известно, что перепостивший ролик блогер Виктор Торопцев был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, 14 января его арестовали на 10 суток. При этом он не получал информацию о лишении прав. Он также сообщил о поступающих ему угрозах в связи с публикацией поста.
Полиция заявила о подаче против блогера иска о защите чести и достоинства, при этом в ведомстве категорически опровергли информацию об участии сотрудников в похоронах авторитета. Позже хабаровское управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела о клевете, однако оно тут же было закрыто по требованию центрального аппарата ведомства.
Крутого парня хоронили,
Смеялись и шутили
Над тупым его лицом.
Хэй!!! Хэй!!!
Вся семья,
Братья и друзья.
Парня провожали,
Плакали и ржали,
Водкой поливали,
В рожу целовали.
(Король и Шут)
нарик построил Днепровскую епархию ПЦУ за свои деньги
(бывший кожвендиспансер)
нарик - наш человек
Вот павелка - тот редиска
кто вырос на нормальном фотоаппарате,никогда так не снимает