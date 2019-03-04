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 В Чернигове состоялась 29-я церемония вручения негосударственной награды "Народный герой Украины". ВИДЕО

В Чернигове состоялась 29-я церемония вручения негосударственной награды "Народный герой Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 2+2, троих героев наградили посмертно - 15-летнего Данила Дидыка, погибшего во время терракта в Харькове в годовщину Революции Достоинства, добровольца Андрея Кривича и бойца 95-й бригады Максима Перепелицу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114741
 
 
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Ну если герой народный, значит Кнура на церемонии не было
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Чернигове состоялась 29-я церемония вручения негосударственной награды "Народный герой Украины". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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