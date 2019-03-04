 Спектакль "Номера" по пьесе Сенцова вновь покажут в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, постановка вновь состоится на Сцене 6.

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"Номера" - это не просто антиутопия, а пророческая пьеса, сюжет которой напрямую связан с судьбой ее автора, отмечают инициаторы постановки. Уже почти 5 лет Олег Сенцов томится в застенках российских тюрем. Украинский режиссер был арестован весной 2014-го, вскоре после аннексии Крыма. Суд Российской Федерации незаконно приговорил его к 20 годам лишения свободы. Свою пьесу Сенцов заканчивал уже в тюрьме.

"Номера" - это история про общество, живущее в ограниченном заброшенном мире, в котором каждый сам по себе. В постановке действие происходит в старом цирке, который забыл о своем назначении и существует по инерции, не замечая собственной мутации.

Премьера спектакля состоялась в декабре 2018 года.

Режиссер-постановщик - Тамара Трунова. Она является одной из самых ярких представительниц современной украинской театральной сцены, ставила спектакли не только в Украине, но и в Великобритании. Лауреат фестиваля британской драмы "Taking the Stage". В 2018-м осуществила постановку пьесы Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

В ролях: Римма Зюбина, Андрей Исаенко, Анна Кузина, Валерия Ходос, Кристина Синельник, Виктория Авдеенко, Виталий Ажнов, Владимир Кравчук, Мира Жучкова, Дмитрий Олейник, Руслан Коваль и Мария Заниборщ.

Параллельно идет работа над фильмом по пьесе "Номера".

Проект реализован компанией 435 FILMS при поддержке Украинского культурного фонда.

31 марта в 19:00

Сцена 6, в помещении Довженко-Центра

Адрес: ул. Васильковская, 1

Приобретение билетов: https://bit.ly/2RvSonA