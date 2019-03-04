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Все про:спецназ (506) учения (2016) операция Объединенных сил (997)

 "Все! Выходим! Прошу эвакуации!" - спецназ ВСУ провел учения в районе проведения ООС. ВИДЕО

Военнослужащие подразделений специального назначения, выполняющие боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, постоянно совершенствуют свое мастерство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

...

"Еженедельно спецназовцы практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия и гранатометов, в инженерно-саперной деле, тактической медицине, а также постоянно поддерживают свою физическую форму. Кроме того, бойцы спецназа разрабатывают сценарии возможного контакта с противником, тренируются действовать командой в той или иной ситуации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в штабе подчеркнули, что сегодня воины спецназа выполняют сверхсложные задачи в любую погоду, днем ​​и ночью на разных участках Операции объединенных сил. При этом значительную долю их арсенала составляет вооружение отечественного производства.

"Именно с ним, украинским оружием, он, спецназ, "тихо пришел - тихо ушел"!", - добавили в пресс-центре ОС.

Все! Выходим! Прошу эвакуации! - спецназ ВСУ провел учения в районе проведения ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3114726
 
   
 Топ комментарии
 
Тихо прийшли, тихо пышла, так і вирізають потихеньку попо4ленців. Слава України!!!
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"тихо прийшов - тихо пішов" - працюйте Воїни і залишайтесь неушкодженими!!! Ми в Вас віримо!!!
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Бойове зіткнення спецназу з ворогом, це провал і смерть групи. Якщо глибинну розвідку спецназу вже помітили далеко за лінією фронту і вступили з нею в вогневий контакт, то за ними вже ніхто не приїде на Хамері. Мінометний обстріл ворога по спецназу ЗСУ нівелює будь яку підготовку підготовку спецназівців, а наявність хоча б одного пораненого зробить ситуацію катастрофічною, наявність двох поранених фактично паралізує дію розвідувальної групи. Отже вогневий контакт для спецназу далеко за лінією фронту це гарантована смерть і евакуація в такому випадку може бути тільки гелікоптером і враховуючи кількість ППО на Донбасі евакуація повітрям практично неможлива. Лишається тільки варіант наземної евакуації групи спецназу без зброї через переодягання в цивільний одяг та через агентурну мережу, яка вивезе спецназівців ближче до лінії фронту, там де їх зможуть перевести через лінію фронту в якійсь контрабандній вантажній машині без огляду. Отже ці героїчні мультфільми які нам показують це повна маячня, частина передвиборчої компанії рошена! До справжніх бойових завдань спецназу це відео не має жодного відношення.
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Тавори навряд чи допоможуть спецназу в полі, там потрібна більш потужна зброя, переносні міномети з керованими снарядами, ПТРК, ПЗРК.
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Морская пехота Беларуси провела масштабные учения

"Все! Выходим! Прошу эвакуации!" - спецназ ВСУ провел учения в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 5614
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Подлодки поддержку оказывали?
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Наши только на бумаге выпускают, а евреи не хотят через свинарчуков Пэтра...поэтому на Ваш вопрос ответ : - Никогда !
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Тихо прийшли, тихо пышла, так і вирізають потихеньку попо4ленців. Слава України!!!
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"тихо прийшов - тихо пішов" - працюйте Воїни і залишайтесь неушкодженими!!! Ми в Вас віримо!!!
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Спецназ ВСУ сила реальная это не смердячий аваковский корд
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Все! Выходим! Прошу эвакуации!" - спецназ ВСУ провел учения в районе проведения ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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