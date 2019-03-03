 Не бойтесь вернуться в части, - подполковник Военной службы правопорядка Малышев обратился к дезертирам. ВИДЕО

С таким призывом к тем, кто оставил службу, обратился представитель военной службы правопорядка Тернопольского гарнизона подполковник Виктор Малышев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Терен".
"Сегодня я бы хотел остановиться на розыске военных, которые оставили воинские части... Наш главный "месседж" к ним: чтобы они возвращались к местам прохождения службы. Правоохранительные формирования – они всегда помогут решить те или иные вопросы и предоставят правовое сопровождение", – пообещал Малышев.
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Полковник также призвал всех украинцев максимально поддерживать семьи военнослужащих. По его словам, воинам будет легче нести службу, если они будут уверены, что с их родными и близкими все в порядке, а общество ценит их работу.
"Обращаюсь к гражданам, соседям, близким - быть не равнодушными к этим семьям. Потому что военнослужащий для защиты государства оставляет дома семью, которая нуждается в помощи. Ему будет намного приятнее, и он почувствует огромный подъем боевого духа, когда узнает, что к нему домой пришли с помощью люди, которые тем самым почитают его победу, его самоотверженность присяге, его ту тяжелую работу, которую он осуществляет в настоящее время", – сказал Виктор Малышев.
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але,сподіваюсь, з виключенням для дизертирів які переховуються на стороні окупанта, бо вони нам непотрібні.
Возвращайтесь в части!
Вас ждёт горячий чай, тёплая одежда и наше радушие!
подполковник В. Малышев
А газ по 485 доларів? А Курячий і Свинячий грип придумала? А тиснула руку пуйлу і сміялась з грузинів, коли раша напала на Грузію в 2008? Розпродавала армію і казала "Нас ніхто не чекає в ЄС і НАТО" і "Нащо нам та армія".
Аби не Юлька.
всі промосковські шавки зараз на неї брешуть.
це вже всім відомо.
а по 50 долляів розірвав кум петра, щоб мати гешефт з фірташем на газі.
і в той час коли була загроза заморозки країни , поїхав кататися в Буковель.
як і теперішній поїхав грітися на Мальдіви коли йшли запеклі бої на Донбасі.
все що треба знати про моральний портрет кумів Ющенка і Порошенка
Но никто не кричит про прыщавого. который разорвал договор по 50 баксов.
Украина ОСПОРИЛА положения контракта. как и ВСЕ европейские страны до этого.
которые подписывали аналогичный (стандартный на то время) контракт.
только они то сделали уже давно, а гопники и барыги с хутиным, на этом имели гешефт.
Один той факт, що вона насміхалась над президентом Грузії і ручкалась з пуйлом, коли рашка напала на Грузію і вони зустрічались - це вже вище добра і зла. Я тоді зрозуміла, що Помаранчева революція програла. Її фракція тоді заблокувала в Раді законопроект про підтримку Грузії. Як і всі потуги в напрямку НАТО. Сама Юлька ніразу не голосувала за будь який важливий законопроект, або проєвропейський, або проти рашки. Її ніколи немає в Раді в потрібний момент.
В 1995-1996 була президентом корпорації ЄЕСУ, яка досягла річного обсягу
продажів у $ 11 млрд і мала монополію на торгівлю російським природним газом в Україні.
Да, согласен, я вряд ли смогу после таких заработков остаться без будки.
Кто не хочет копать -- тот должен сидеть!
Де ти бачив в Україні людей серед чиновників і військових?
Замсть балабалалясів ти краще примусь Матіоса оголосити амністію усім без винятку дезертирам, з тих, хто повернеться на службу.
Хай Матіос накаже будь-якому військовому прокурору надавати у руки кожного дезертира, що прийшов до прокурора,з метою відновити службу, АМНІСТІЮ і з амністією у руках провадити бійця до відділу кадрів ЗСУ.
Тоді вже, коли кожен з них буде тримати амністію у руках на його особисто, отриману з рук військового прокурора, можеш готувати юридичний супровід, судові засідання, і покарання винних за дезертирство бійця. Якщо він винний--хай сидить шість, САМЕ ШІСТЬ діб губи, бо будь-який злочин має каратись. Якщо винні командири, чи колеги, хай відповідають по закону за підрив обороноздатності армії.
И. Сталин.
Л. Берия.
Жуков, Хрущев и т.д.