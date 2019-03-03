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Все про:дезертирство (202) ВСУ (211)

 Не бойтесь вернуться в части, - подполковник Военной службы правопорядка Малышев обратился к дезертирам. ВИДЕО

В Военной службе правопорядка Тернопольского гарнизона военнослужащих, оставивших части, призывают вернуться. Им обещают помочь решить все вопросы и предоставить правовое сопровождение.

С таким призывом к тем, кто оставил службу, обратился представитель военной службы правопорядка Тернопольского гарнизона подполковник Виктор Малышев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Терен".

"Сегодня я бы хотел остановиться на розыске военных, которые оставили воинские части... Наш главный "месседж" к ним: чтобы они возвращались к местам прохождения службы. Правоохранительные формирования – они всегда помогут решить те или иные вопросы и предоставят правовое сопровождение", – пообещал Малышев.

Читайте на Цензор.НЕТ: За последние 5 лет из армии дезертировали 8976 военнослужащих, 6916 из них - изменники, оставшиеся в Крыму, - ВСУ

Полковник также призвал всех украинцев максимально поддерживать семьи военнослужащих. По его словам, воинам будет легче нести службу, если они будут уверены, что с их родными и близкими все в порядке, а общество ценит их работу.

"Обращаюсь к гражданам, соседям, близким - быть не равнодушными к этим семьям. Потому что военнослужащий для защиты государства оставляет дома семью, которая нуждается в помощи. Ему будет намного приятнее, и он почувствует огромный подъем боевого духа, когда узнает, что к нему домой пришли с помощью люди, которые тем самым почитают его победу, его самоотверженность присяге, его ту тяжелую работу, которую он осуществляет в настоящее время", – сказал Виктор Малышев.

Также на Цензор.НЕТ: Более 11 тысяч уголовных производств открыто с 2014 года за дезертирство и уклонение от службы, - военная прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/v3114690
 
 
 Топ комментарии
 
а теперь обратись к Главкому, что бы он перестал обворовывать собственную армию в промышленных масштабах...
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Не бойтесь вернутся, вас ждет дисбат.
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Когда она была премьером, ничего плохого она не сделала, а Ющенко вообще ничего не делал, только наоборот вред стране приносил.
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Место дезертиров не в части а в тюряге !
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А оставшихся на оккупированных территориях в ГУЛАГ...
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сралинские идейи у многих в головах (я понел твой сарказм и в тебе не целил про сралина)
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Часто в военкоматах меняют статьи с тяжелых на легкие,что бы написать ограниченно годный к военной службе,это пишут почти всем,даже с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями,недавно врач реаниматолог рассказывал сколько к ним в реанимацию попадает призывников с военных сборов,а многие сразу в морг, так что тут с дезертирами нужно разбираться индивидуально и с врачами в военкомате тоже.
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Ситуации есть разные. Там бардак ещё тот. У меня вот сосед напротив. Уже 2-3 года идёт дело о дезертирстве. Чувак пошёл ДОБРОВОЛЬЦЕВ года 4 назад, при чём, идейным, в отличии от другого моего соседа. Но это отдельная история. Там сбрасывались ему на шмотки и т.п., поскольку жопа была полная. Ну то такое. В общем, отслужил он там своё, приезжал на побывки и тут возвращается, отслужил и всё такое. А потом, зненацька, против него открывают дело за дезертирство. С его слов - когда пришло время - он к командиру. Тот такой - "Да едь уже, всё ок". А потом оказывается, что то ли кто-то забыл оформить документы, то ли неправильно оформил на его увольнение, но в общем он дезертир тепрь. Вот ходит, доказывает, что он не верблюд. А уйти в запас там тоже ещё гемор тот - надо все кружки, миски, которые выдавались сдать назад по описи. У половины к концу срока часть всех этих мелочей теряется. И из-за этого проволочки с оформлением.
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Когда я был по мобилизации у нас двое дезертировали не важно от куда - их хотели посадить но командир части сказал , что пусть сначала своих детей туда пошлют а потом сажают и не дал парней посадить - в чем он не прав ?
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Конечно в Киеве, правда единственный в Украине.
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ждет тюрьма, но если вы отслужили когда то и подадите в суд (в международный и не дай Бог в наш ), из-за неправомерного призыва ибо нет по факту военного положения, вы будите свободны. Если вы подлежите к срочной службе, то вам ни чего не поможет, кроме законных оснований.
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Вічно переховуватись не вийде, тому краще прийти самому, якщо дурниць вже наробили
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А як ненаробили дурниць, то нехай не приходять. Не бойтесь вернуться в части, - представитель Военной службы правопорядка обратился к дезертирам - Цензор.НЕТ 6284
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ели человек уже отслужил давно и в АТО побывал, его снова призывают, но он не хочет идти из-за личных проблем и из-за того, что он как пробка для затыкания нехватки персонала.
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а что за дезертирство, от куду ушли, с внутренеи части или из зоны воины? ничего не понел с текта.
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загалом
але,сподіваюсь, з виключенням для дизертирів які переховуються на стороні окупанта, бо вони нам непотрібні.
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Солдаты!
Возвращайтесь в части!
Вас ждёт горячий чай, тёплая одежда и наше радушие!
подполковник В. Малышев
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а теперь обратись к Главкому, что бы он перестал обворовывать собственную армию в промышленных масштабах...
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Ющ что то начинал, отсюда поподробнее, я вообще не помню, что он сделал за годы своего президенства.
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Как что!? этой дуре Жуле дал порулить страной.
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Когда она была премьером, ничего плохого она не сделала, а Ющенко вообще ничего не делал, только наоборот вред стране приносил.
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КАк это ничего не делал ? Вулыки Ющенко строил, что создало прецедент для строительства будок Порошенко.
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Ну как же? А гривну обвалила с 5 до 8 к доллару! Прикрываясь "мировым кризисом". Хотя в 2008 году ни одна валюта в полтора раза не просела, даже срубель.
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Макс Полиграфыч А гривну обвалил с 5 до 8 к доллару пасечник, кум и захисник нынешнего специалиста будкобудивныка, который уже с восьми обвалил до 30 , школу и кумовство не пропьешь.
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Жуля нічого поганого не зробила?
А газ по 485 доларів? А Курячий і Свинячий грип придумала? А тиснула руку пуйлу і сміялась з грузинів, коли раша напала на Грузію в 2008? Розпродавала армію і казала "Нас ніхто не чекає в ЄС і НАТО" і "Нащо нам та армія".
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Геномодифіковані телевізором овочі готові виздихати всі до одного.
Аби не Юлька.

всі промосковські шавки зараз на неї брешуть.
це вже всім відомо.
а по 50 долляів розірвав кум петра, щоб мати гешефт з фірташем на газі.
і в той час коли була загроза заморозки країни , поїхав кататися в Буковель.
як і теперішній поїхав грітися на Мальдіви коли йшли запеклі бої на Донбасі.
все що треба знати про моральний портрет кумів Ющенка і Порошенка
Но никто не кричит про прыщавого. который разорвал договор по 50 баксов.

Украина ОСПОРИЛА положения контракта. как и ВСЕ европейские страны до этого.

которые подписывали аналогичный (стандартный на то время) контракт.
только они то сделали уже давно, а гопники и барыги с хутиным, на этом имели гешефт.
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Ті всі казки розказуйте молодим, які особисто того не памятають, бо про святу Юльку гидко читати.
Один той факт, що вона насміхалась над президентом Грузії і ручкалась з пуйлом, коли рашка напала на Грузію і вони зустрічались - це вже вище добра і зла. Я тоді зрозуміла, що Помаранчева революція програла. Її фракція тоді заблокувала в Раді законопроект про підтримку Грузії. Як і всі потуги в напрямку НАТО. Сама Юлька ніразу не голосувала за будь який важливий законопроект, або проєвропейський, або проти рашки. Її ніколи немає в Раді в потрібний момент.
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У листопаді 1995 року КУБ була перереєстрована в промислово-фінансову корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ). Перереєстрація була здійснена для збереження податкових пільг, які мала компанія КУБ як «компанія з іноземними інвестиціями».
В 1995-1996 була президентом корпорації ЄЕСУ, яка досягла річного обсягу
продажів у $ 11 млрд і мала монополію на торгівлю російським природним газом в Україні.

Да, согласен, я вряд ли смогу после таких заработков остаться без будки. Не бійтеся повернутися в частини, - представник Військової служби правопорядку звернувся до дезертирів - Цензор.НЕТ 939
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Ага. Прыщи давил и сопли глотал А, забыл. Вот. Любі друзі!
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Вы все врети! Он прекрасную пасеку построил!
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Порошенко дає собі з цим раду, як і багато з чим іншим, що на жаль не вмів робити мякотілий і отруєний Ющ.
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Та вже побачили як дає. Розвів в країні бардак і безкарність.
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Рейтинг Миздобула неможливо було знищити, як і рейтинг його кума. Неможливо ділити чи віднімати від того, чого немає.
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Можна додавати. Як наприклад Зах.Україна за Кучму голосувала в 99-му
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Але для цього помножили на нуль одного кандидата
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Тоді було 2 кандидата - комуняка Симоненко і Кучма. Так за кого було голосувать? Західна Україна не хотіла комуняк.
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В тому й цимес "виборів" - кого треба у 2-й тур завести
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так это Вона Овочу Межгирье отписала,ух бяка-бука
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так, розуму палата......ці дезертири вже давно до Польщі подалися на заробітки, скоріше там мають намір і залишитися....а от їх можуть замінити з успіхом синки наших можновладців, а не у Верховній Раді шкіритись від служби....чи може голубій крові не личить в окопах сидіти, не царське це діло чи як?
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Если призывников в прямом смысле отлавливают для прохождения военной службы, то понятно ,что от большинства этих воинов толку в армии будет немного.Отсюда и процент самовольного оставления места службы достаточно высок.На это влияет много факторов, а именно: очень гибкая и довольно-таки разнообразная система откосов от воинской службы, которая даёт зелёный свет для почётной обязанности защищать родину весьма ограниченному как в численном, так и в качественном отношении контингенту молодых парней.Это я говорю о службе по призыву, в которой на войну не отправляют .Как-то так...
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Кто не хочет воевать -- тот должен копать!
Кто не хочет копать -- тот должен сидеть!
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какая там почва в дойчланде, легко копать?
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: - Моня, а вот ты в армии служил? - Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. - А шо так? По болезни? - Та не! Найти не смогли.
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Вікторе, ти маєш пусту діжку замість розуму.
Де ти бачив в Україні людей серед чиновників і військових?

Замсть балабалалясів ти краще примусь Матіоса оголосити амністію усім без винятку дезертирам, з тих, хто повернеться на службу.

Хай Матіос накаже будь-якому військовому прокурору надавати у руки кожного дезертира, що прийшов до прокурора,з метою відновити службу, АМНІСТІЮ і з амністією у руках провадити бійця до відділу кадрів ЗСУ.

Тоді вже, коли кожен з них буде тримати амністію у руках на його особисто, отриману з рук військового прокурора, можеш готувати юридичний супровід, судові засідання, і покарання винних за дезертирство бійця. Якщо він винний--хай сидить шість, САМЕ ШІСТЬ діб губи, бо будь-який злочин має каратись. Якщо винні командири, чи колеги, хай відповідають по закону за підрив обороноздатності армії.
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Амнистию может объявить, только Верховная Рада.
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пока порошенко и его кореша зарабатывают на войне вы помогите семьям военнослужащих
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Только последний Лох поверит военкому или мусору. Не бійтеся повернутися в частини, - підполковник Військової служби правопорядку Малишев звернувся до дезертирів - Цензор.НЕТ 562
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А много завели уголовных дел на тех кто в 2014 ушел из украинской армии и милиции и перешел на сторону врага? Особенно на Аброськина и Голубана?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНе бойтесь вернуться в части, - подполковник Военной службы правопорядка Малышев обратился к дезертирам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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