 Архиепископа Климента отпустили без составления протокола, - адвокат Полозов. ВИДЕО

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе", - написал в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
Адвокаты связывают это задержание с правозащитной деятельностью архиепископа.
Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.
Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.
Хотя, если помолиться Тому и Джерри, то результат будет такой же. Но Яхве отличная пугалка и рабы бегут, хрустя купюрами, ползать на коленях перед всякими климентами.
б*же, мне мало того что в мире больше нигде нет такого цирка, так еще и б*гиня мне нужна?
Главное для них было сорвать его поездку до Гриба
P/s/ Тільки приїхав до дому
"Цинічни бандери в унітарній формі вбивали українців...."
"Співвітчизники! Українська окупація тимчасова....."
"Очікування нами визнання Української автофекаліїї...."
"Дорогі друзі! Ніхто не знає краще підступність українського режиму ніж ми, українці..."
"І радісне свято дня соборності буде з гірким присмаком, доки чобіт українського окупанта...."
На людей кидається, він же довбанутий на всю голову і ти такий? В тебе вже іконостас з власним зображенням?
А по поводу Климента - так вышло так, как я и сказал - "духовноскрепным нужно было сорвать посещение им Гриба... Им это удалось... Теперь придётся добиваться нового судебного заседания, получать новое судебное разрешение... "Мелкие пакостники" - они и есть "мелкие пакостники"...
Тем более, что не о том протоколе речь(
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І хоча на цей раз усе обійшлося, небезпека, в якій опинився священнослужитель, нікуди не зникає.
Адвокат Микола Полозов розповів деталі затримання архієпископа Климента в окупованому Криму і назвав головні цілі, які переслідувала Москва.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
Архієпископ Климент сьогодні, 3 березня, збирався виїхати на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українські політв'язням Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити.
Об 11:45 на співробітники ППС зайшли в автобус, вивели звідти архієпископа і провели огляд його особистих речей. Там були підрясник, єпитрахиль, доручи - все необхідне для релігійних дій. https://tsn.ua/********/zamovlennya-yshlo-z-moskvi-advokat-rozpoviv-navischo-okupanti-zatrimuvali-klimenta-i-chomu-vse-provalilos-1306371.html