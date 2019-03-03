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Все про:задержание (5302) Крым (21185) Полозов (323) архиепископ Климент (8)

 Архиепископа Климента отпустили без составления протокола, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе", - написал в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму

Адвокаты связывают это задержание с правозащитной деятельностью архиепископа.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

Также читайте: Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

Источник: https://censor.net.ua/v3114687
 
   
 Топ комментарии
 
Бережи вас Господь, люди добрі
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Суки, тварье конченное, гниды калированные！
Главное для них было сорвать его поездку до Гриба
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Повторюй якомога частіше. Скільки не кричи "Халва...."
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Это хорошая новость, только зачем повторять дважды.
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тут уточнение, шо именно "без протокола"
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Мог помолиться и все злые сразу бы отпустили его с почестями, но не захотел. Надо ведь для Яхве зарабатывать деньги, а то оН сам не умеет, а не мусоров распугивать)
Хотя, если помолиться Тому и Джерри, то результат будет такой же. Но Яхве отличная пугалка и рабы бегут, хрустя купюрами, ползать на коленях перед всякими климентами.
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Так этот Yuriy Smith вроде тоже за бабу Люлю топит. Значит вы должны понимать друг друга так как у вас одна идеология и мировозрение от Бахини Газовой. Это странно что у вас возникло недопонимание, может стоит перечитать заветы Бахини и синхронизировать основные постулаты дабы в будущем избегать подобных нестыковок???
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Да какой же тут смех?? Когда ты уже на третьем не проходном месте, тут уже не до смеху. А вы будучи за одного кандидата соритесь. Вам нужно дружнее сплотица вокруг Бахини ради её победы на выборах!!
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В курсе, что у Пети сейчас реальный рейтинг 4-6%, ему уже и 3 место не светит.
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Повторюй якомога частіше. Скільки не кричи "Халва...."
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Какая баба? Я даже и "Пороха" не люблю ибо похоже что там ПГМ. Болезнь такая. С удовольствием разогнал бы всех кандидатов стрелами. Огненными.

б*же, мне мало того что в мире больше нигде нет такого цирка, так еще и б*гиня мне нужна?
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Суки, тварье конченное, гниды калированные！
Главное для них было сорвать его поездку до Гриба
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Пам'ятаю, що соєвая власть нічого не робить, особо ще про лоскути тут писали... 🤔
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А каким она боком в освобождении Климента.
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А чого було деяким писати такі звинувачення? Мабуть щось робили, зверталися до тих, хто вирішує.
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Они только помню обеспокоенность выражали, и больше ничего.
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Ринат Амедов не тільки стурбованість, бо було від ваших друзів багато флуду щодо теми арешту архієпископа Климента.
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Так все що гарне робиться в країні і по за її межами - це сонцесяйний вадінтур.

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Ali Hasan - "...соєвая власть нічого не робить" А ти особисто , що зробив для України ?
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Особисто я про себе писав. А про соєву владу, то їхні слова, які вони сьогодні писали.
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Ali Hasan - я "порохобот". А шо вони і хто "написали".

P/s/ Тільки приїхав до дому
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Не хочу повторювати повністю їхні брехливі слова. Пройдетеся по сьогоднішнім аналогічним статтям та побачите все їхнє словоблудство.
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Ali Hasan - в ВР, я теж буду за націоналістичні сили, але наразі - президент тільки П.Порошенко Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2775
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Співчуваю, стільки років на цій фігні сидіти....
"Цинічни бандери в унітарній формі вбивали українців...."
"Співвітчизники! Українська окупація тимчасова....."
"Очікування нами визнання Української автофекаліїї...."
"Дорогі друзі! Ніхто не знає краще підступність українського режиму ніж ми, українці..."
"І радісне свято дня соборності буде з гірким присмаком, доки чобіт українського окупанта...."
На людей кидається, він же довбанутий на всю голову і ти такий? В тебе вже іконостас з власним зображенням?
Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 1173
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Шёл сегодня по вокзалу, подходит бомж, мнётся и говорит - я не денег прошу, мне на жизнь хватает, я за будущее беспокоюсь, проголосуйте за Петра Лексеича, господом богом прошу, и зарыдал...
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Жаль его, интернета у него нет, откуда он правду узнает. Самое обидно, что таких полно кругом.
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все к тебе подходят - вчера подходили, сегодня, и завтра подойдут...)
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Правда-правда. Моїм знайомим Ляксєїч у видінні прийшов, з серпом в руках... Так тепер голосувати вони збираються лише за нього. Не знаю, куди він у тому видінні серп приставляв - чи до шиї, чи ще до якогось місця - але от що повидло шоколадне з людьми робить. Навіть бомжі вже видно, як в раю себе почувають - краще їм не треба.
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Обосрались кацапы, шо укры в ответ могут гундяевского сатаниста пашу-мерседеса на нары закинуть - вот и решили не доводить дело до крайности.
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Отец Онуфрий оттделалсо лехким испугом...
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Я не понял - мы тут освобождение Климента обсуждаем, или собачимся, кто за кого, и против кого голосовать будет?...
А по поводу Климента - так вышло так, как я и сказал - "духовноскрепным нужно было сорвать посещение им Гриба... Им это удалось... Теперь придётся добиваться нового судебного заседания, получать новое судебное разрешение... "Мелкие пакостники" - они и есть "мелкие пакостники"...
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Давно вже деякі собачаться, бо це не перша стаття про затримання архієпископа Клімента.
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Яр Холодний - нормальні, розумні та поважаючі себе люди вже зробили свій вибір. Президент України - П.Порошенко, а восени за націоналиістичні сили.
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А потім вони не знайдуть між собою спільну мову? 🙄
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мало тебя отроттердамили?
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Отпустили без протокола.Теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит ,так сказать семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны,Скажи Серёга?
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Когда вставляете цитату, берите ее в кавычки, плиз. Не стоит приписывать себе слова В. Высоцкого
Тем более, что не о том протоколе речь(
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ЗАМОВЛЕННЯ ЙШЛО З МОСКВИ. АДВОКАТ РОЗПОВІВ, НАВІЩО ОКУПАНТИ ЗАТРИМУВАЛИ КЛИМЕНТА І ЧОМУ ВСЕ ПРОВАЛИЛОСЬ
© УНІАН
І хоча на цей раз усе обійшлося, небезпека, в якій опинився священнослужитель, нікуди не зникає.

Адвокат Микола Полозов розповів деталі затримання архієпископа Климента в окупованому Криму і назвав головні цілі, які переслідувала Москва.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
Архієпископ Климент сьогодні, 3 березня, збирався виїхати на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українські політв'язням Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити.
Об 11:45 на співробітники ППС зайшли в автобус, вивели звідти архієпископа і провели огляд його особистих речей. Там були підрясник, єпитрахиль, доручи - все необхідне для релігійних дій. https://tsn.ua/********/zamovlennya-yshlo-z-moskvi-advokat-rozpoviv-navischo-okupanti-zatrimuvali-klimenta-i-chomu-vse-provalilos-1306371.html
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАрхиепископа Климента отпустили без составления протокола, - адвокат Полозов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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