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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:агитация (367) Черновицкая область (315) выборы (21238) Нацполиция (9020) хулиганство (247)

 Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов. ВИДЕО

В смт. Красноильск четверо неизвестных мужчин подъехали к агитационной палатке одного из кандидатов на машине с еврономерами. Они оскорбляли агитатора, а потом прицепили палатку к авто и скрылись с места преступления.

О случившемся Цензор.НЕТ рассказали в полиции Черновицкой области.

На место сразу направили группу реагирования патрульной полиции и следователей. В части области введен план "Перехват". На поиск злоумышленников ориентированы патрульные полицейские.

Также на Цензор.НЕТ: В центре Винницы разбили двери в офисе БПП "Солидарность". ФОТОрепортаж

В полиции подчеркивают: в соцсетях разошлась информация, что агитатора якобы избили. Но это неправда.

Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Читайте также: Шестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3114662
 
 
 Топ комментарии
 
А с магазинами рошен так можно?)
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І кого ж це з кандидатів так недолюблюють євробляхери?
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З жодного файлообмінника не хоче розміщувати фото.
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Походу в когось має бомбанути дешевим газом. Див. відео.
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та да. а если у мураева бойко или вилкула то беда конечно.
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В этой новости вся наша несчастная Украина:
Евробляха, продажная агитпалатка и алярм "перехват"
Одно не понятно кого перехватывают: неразмытненную бляху или незаконную палатку?

Неначе лжи подуріли.....
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шо!!! у Пэти будку украли !?! Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов - Цензор.НЕТ 4767
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У Юли.
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І кого ж це з кандидатів так недолюблюють євробляхери?
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Посмотри на других сайтах, там есть. Да и манишка на агитаторе синяя - тимошенковская. Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов - Цензор.НЕТ 3356
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палатка Юли Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов - Цензор.НЕТ 3825
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Лучше бы юлю зацепили и оттянули куда подальше от Украины.
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Та даже не знаю, кто им так с растаможкой насолил. Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов - Цензор.НЕТ 5920
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Построил петя будки. По всей Украине.Слава ! Слава великому будочнику ! )))
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А с магазинами рошен так можно?)
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Вы даже и не заметили,как "ловко" упомянули евробляхи. Сообщение выглядело гораздо интереснее,если бы выглядело так :"Прицепили агитационную палатку к "автомобилю на государственных номерах" и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов.
Предвзятость перекрывает сущность происшедшего.
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Поздно уже пить боржоми и искать евробляхеров, будка палатка уже давно в соседней Румынии.
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Надо бабу йулю к евробляхе прицепить и на розсцею к ***** вывезти😂
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На жилетке агитатора написано "Верю в Украину".
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У тебя монитора нет? Посмотри на нормальном экране с увеличением, у него на спине написано.
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Рейтинг Зеленского снизился | Политика подозревают в сговоре‎

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Опрос КМИС: Рейтинг упал почти на 10%. Найдены доказательства о сговоре с Коломойским.Это ГУГЛ. Обратите внимание на ярлычоц а пэциной "социологии" и продажной шлюшки КМИС
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Отож бо КМИС - Гринівська ручна соціологія - не звертайте на дані, що вона показує...
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Это палатка Зе. Посмотрите на оформление оставшегося стола.
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Когда зажравшихся чинуш так будут возить?😷
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Не нужно спекуляций, палатка Тимошенко.
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Шо за народ на Цензоре, абы зубы лупить....вдумайтесь, украли будку у того, кто её строил всю жизнь...всё, всё насмарку. Может военное положение ввести, а ....?
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Нечего не украли... эта будка хозяйке не принадлежит, бо вона будок не строила. Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов - Цензор.НЕТ 867 Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов - Цензор.НЕТ 9829
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у тимошенко в декларации будка не указана, значит никакой будки и не было Причепили агітаційний намет до євробляхи і зникли в невідомому напрямку: на Буковині розшукують ********* - Цензор.НЕТ 6271
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кому агитки зелённого и синего цвета, такие как на столе, конечно нарушение и надо таких судить, а выглядит прикольно - крышу над головой агитатору унесло.
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Бабулину халабуду стырыли!!!!

Правильно сделали.
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Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении
...да ну -- в неизвестном? -- щас таможню с Крымом уже проходят, небось... -- весна -- солнышко уже припекает... ...*)
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Причепили агітаційний намет до євробляхи і зникли в невідомому напрямку: на Буковині розшукують ********* - Цензор.НЕТ 1441ДА РАССКАЖИТЕ ЗРАДНЮКАМ,ЧТО ПАЛАТКА БАБЫ.Ю! Причепили агітаційний намет до євробляхи і зникли в невідомому напрямку: на Буковині розшукують ********* - Цензор.НЕТ 1441
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Побольше бы этих палаток по утаскивали, а то развелось их, ну уж до хрена.
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Чия то палатка видно з рубрики "також читайте по темі"...Там написано - "у центрі Вінниці розтрощили двері офісу БПП "Солідарність"...
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А тутешние zратоёпы в конце новости видео посмотрели или трафик лимитирован, шо сразу Пэцьку приплели?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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