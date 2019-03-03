 Прицепили агитационную палатку к евробляхе и скрылись в неизвестном направлении: на Буковине разыскивают хулиганов. ВИДЕО

О случившемся Цензор.НЕТ рассказали в полиции Черновицкой области.
На место сразу направили группу реагирования патрульной полиции и следователей. В части области введен план "Перехват". На поиск злоумышленников ориентированы патрульные полицейские.
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В полиции подчеркивают: в соцсетях разошлась информация, что агитатора якобы избили. Но это неправда.
Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
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Евробляха, продажная агитпалатка и алярм "перехват"
Одно не понятно кого перехватывают: неразмытненную бляху или незаконную палатку?
Неначе лжи подуріли.....
Предвзятость перекрывает сущность происшедшего.
будкапалатка уже давно в соседней Румынии.
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Опрос КМИС: Рейтинг упал почти на 10%. Найдены доказательства о сговоре с Коломойским.Это ГУГЛ. Обратите внимание на ярлычоц а пэциной "социологии" и продажной шлюшки КМИС
Правильно сделали.
...да ну -- в неизвестном? -- щас таможню с Крымом уже проходят, небось... -- весна -- солнышко уже припекает... ...*)