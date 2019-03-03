 Монумент Славы с третьей попытки снесли во Львове. ВИДЕО

Снос произошел в ночь на воскресенье, 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Захід.Нет".

Бетонная конструкция стелы рухнула вниз. Теперь подрядчик разобьет ее на части и вывезет.

Снести Монумент удалось только с третьей попытки. Изначально ее планировали повалить с помощью лебедки. Но выяснилось, что для этого недостаточно ни мощности лебедки, ни рабочей длины танкового троса.

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Тогда рабочие взялись выбивать конструкцию по бокам. Они в течение 6 часов сбивали бетон отбойным молотком, а арматуру резали болгаркой, но так и не преуспели.

Напомним, в 2017 году 30-метровую конструкцию признали аварийной. В конце февраля прошлого года Львовская мэрия приняла решение демонтировать Монумент.

Пять барельефов с 30-метровой стелы перенесли в музей "Территория террора". Музейщики еще решают, что с ними делать.

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Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" был открыт в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".