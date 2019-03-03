 Монумент Славы с третьей попытки снесли во Львове. ВИДЕО

Снос произошел в ночь на воскресенье, 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Захід.Нет".
Бетонная конструкция стелы рухнула вниз. Теперь подрядчик разобьет ее на части и вывезет.
Снести Монумент удалось только с третьей попытки. Изначально ее планировали повалить с помощью лебедки. Но выяснилось, что для этого недостаточно ни мощности лебедки, ни рабочей длины танкового троса.
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Тогда рабочие взялись выбивать конструкцию по бокам. Они в течение 6 часов сбивали бетон отбойным молотком, а арматуру резали болгаркой, но так и не преуспели.
Напомним, в 2017 году 30-метровую конструкцию признали аварийной. В конце февраля прошлого года Львовская мэрия приняла решение демонтировать Монумент.
Пять барельефов с 30-метровой стелы перенесли в музей "Территория террора". Музейщики еще решают, что с ними делать.
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Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" был открыт в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".
Хай звиздять, а нам своє робити...
Тепер поставити хрест на місці.
Брал по 75 рублей за убитого и писал кляузы на начальство, что не дают заработать.
Т.к. она использует все эти элементы в гибридной войне.
По-другому никак. Значит, сейчас демонтируем, а потом создадим новые памятники, которые не будут вызывать ассоциации с Россией и русским миром.
Зато знают, где все коммуняцкие убийцы лежат, зарыты и живут.
ПАРЄ прирівняла Сталіна - до Гітлера, тоталітарну радянську систему до фашизму
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Усі наші партнери кажуть, що наступні роки мають бути сфокусовані на тому, щоб остаточно позбавитися від усього, що є в Україні пострадянського. І боротьба з корупцією - це важливий момент, мегаважливий - це вся судова система, оскільки без цього немає справедливості, немає політики, яку ми хочемо робити
https://www.rbc.ua/ukr/news/zarubezhnye-partnery-sovetuyut-ukraine-izbavitsya-1551141269.html?fbclid=IwAR1SG1EfRT-Z-3rPrivkvgbZJxhIlKRrCDCKBsP0SDL1S9R8RsTIKft5hL8
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На 29 році незалежності, потрібна не лише декомунізація, а повна десовєтізація, за прикладом Польщі, Східної Німеччини, Прибалтики та ін., із позбавленням виборчого права всіляких "медвечуків, боєк, вілкулів, рабіновичей, добкіних, мураєвих" та іншого прокремлівсько-радянського лайна