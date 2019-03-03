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Все про:Львов (3394) снос (107) декоммунизация (418)

 Монумент Славы с третьей попытки снесли во Львове. ВИДЕО

30-метровую стелу Монумента Славы, расположенного на ул. Стрыйской, снесли во Львове. Снос удался только на третий день с начала попыток – размещенная внутри металлическая основа.

Снос произошел в ночь на воскресенье, 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Захід.Нет".

Бетонная конструкция стелы рухнула вниз. Теперь подрядчик разобьет ее на части и вывезет.

Снести Монумент удалось только с третьей попытки. Изначально ее планировали повалить с помощью лебедки. Но выяснилось, что для этого недостаточно ни мощности лебедки, ни рабочей длины танкового троса.

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Тогда рабочие взялись выбивать конструкцию по бокам. Они в течение 6 часов сбивали бетон отбойным молотком, а арматуру резали болгаркой, но так и не преуспели.

Напомним, в 2017 году 30-метровую конструкцию признали аварийной. В конце февраля прошлого года Львовская мэрия приняла решение демонтировать Монумент.

Пять барельефов с 30-метровой стелы перенесли в музей "Территория террора". Музейщики еще решают, что с ними делать.

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Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" был открыт в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".

Источник: https://censor.net.ua/v3114654
 
   
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Звиздіти-неперезвиздіти москалям... Тема на 2 тижня, як мінімум...
Хай звиздять, а нам своє робити...
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Амінь!
Тепер поставити хрест на місці.
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Тим більше, що все те стоїть на колишньому цвинтарі...
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дурень, там ніхто не похований. То монумент слави радянської армії, а п'ять барильєфів то 5 родів військ радянської армії.
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-- он дурень не по-незнанию, а шо за копейки дурень...
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-- а ты русской грамоты не имешь... -- бо ты Ост, а не Вест...*)
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Та не. Поставьте на этом месте памятник Бандере.
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Ти трохи запізнився з порадою. Пам'ятник Степану Бандері вже давно стоїть в м.Бандерштаті на вул.Степана Бандери.. Гугл тобі допоможе дізнатися більше..😃
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Так "идоли" там за порєбріком лише у вас і залишилися... Пам'ятаю в 1990 році ми стояли біля Оперного театру у м.Бандерштаті і з великою насолодою спостерігали, як теліпався на тросі пам'ятник "идолу"... Це вже потім по всій Україні пішов "члєнопад".. А тоді ще був лише 1990 рік і совєтскій союз доживав свій останній рік..😃
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Пам'ятаю цю "свічку" ще десь з 1974 року.. Ми ще тоді сміялися, що чобіт на нозі красноармєца малого розміру і намуляв йому ліву ногу.. Скільки часу минуло, а якось то запам'яталося.. 😃😃😃
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Каламбур: Момент Слави закінчився безславним моментом.
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Львовяне воевали во второй мировой войне в рядах ОУН и дивизии СС Галиция, подобных памятников у них вообще не должно было бы и быть, вот почему сносят подобные памятники и переименовывают улицы в городах ЮВ и центра мне не понятно, их же деды прадеды в советской армии служили.
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Воевали везде, все и разных национальностей и места проживания, и переходили на сторону противника, на то она и Мировая, а не Отечественная. А вот почему памятника РОА в срашке нема я не пойму, они ведь в конце воевали против немцев.
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Ну а какое по вашему примерное соотношение украинцев воевавших в рядах армии СССР и СС Галиция с ОУН? несколько миллионов против десятков максимум неск. сотен тысяч.
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ватник ты лепше поясни как твои луцк- дубно- броды просрали
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Особенно отличился Стаховский.
Брал по 75 рублей за убитого и писал кляузы на начальство, что не дают заработать.
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Виновата в том, что демонтирую памятники событиям 2-й мировой войны, только Россия.
Т.к. она использует все эти элементы в гибридной войне.
По-другому никак. Значит, сейчас демонтируем, а потом создадим новые памятники, которые не будут вызывать ассоциации с Россией и русским миром.
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Ошибаетесь. Мы своих украинских предков, что воссоединяли Украину не забудем, не растопчем и не предадим. Видно воссоединение Украине в Галичине до лампочки, что они нашим украинским павшим предкам в и их потомкам украинцам в душу плюнули.
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Так Гитлер к Украине еще больше "присоединил". Может и ему памятник?
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Что дже Гитлер присоединил? Бабий Яр??? Ах, да - не успел сварить из вас кусок мыла.
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Ти ж воняешь что саветская армия присоединила к Украине Галичину. Так и немецкая армия точно так же "присоединила" Галичину.
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не мля акт злуки УНР и ЗУНР для них отсутствует априори - совки мля
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А можно расшифровать, что Вы имеете в виду под словом "воссоединяли" в данном контексте? Это обычно что-то с чем-то или кого-то с кем-то, так?
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А я помню этот монумент. И сколько людей туда приходило. ЛЮДЕЙ, а не дебилов. Вам мешал памятник тем, кто уничтожил фашизм? Так может мой Львов-таки ФАШИСТСКИЙ город? Фашисты уничтожили памятник освободителям. И это-ЕВРОПА? Это первобытное общество. Народ без памяти. Поменяется власть, пройдет время-и все вернется. И тех кто это сделал осудят. История имеет свойство повторятся. Когда нибудь будут сносить памятники воинам ВСУ, погибшим уже в этой войне(?), АТО(?). Поколение которое придет за вами будет поступать так же. Нельзя уничтожать память в угоду сиюминутного. Нельзя. Да бог вам судья, "цивилизованые"
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гм так фошизм а когда- бесальеры дуче брали Львов или там легионеры Рима времён цезарей Монумент Славы с третьей попытки снесли во Львове - Цензор.НЕТ 4665
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Потому что они не уважают украинский народ, что миллионами пал в борьбе с фашистами, с Гитлером. Ведь это же ему - украинскому народу памятник - украинским солдатам, что воссоединили Украину. Сделали ее соборной и единой. Такова цена их украинского патриотизма.
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до 41 го в дёсна лупились два усатых диктатора Монумент Славы с третьей попытки снесли во Львове - Цензор.НЕТ 3675
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-- он, в Беларуси, всё сохранили и блюдут -- История! ...она, как долбанёт по башке всем подряд -- история совка этого грёбаного... -- ...нихто ж не знает, где дед родной похоронен.
Зато знают, где все коммуняцкие убийцы лежат, зарыты и живут.
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Можно теперь кокошникоголовым по кусочкам загнать...
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Сепар, ты еще не в лугандоне? Миндальничает с вами наша украинская армия, вот вы и воняете своим сепаратизмом на сайте.
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"Закордонні партнери радять Україні позбавитися від усього пострадянського" http://www.specletter.com/politika/2009-07-02/pase-priravnjala-stalina-k-gitleru.html

ПАРЄ прирівняла Сталіна - до Гітлера, тоталітарну радянську систему до фашизму

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Усі наші партнери кажуть, що наступні роки мають бути сфокусовані на тому, щоб остаточно позбавитися від усього, що є в Україні пострадянського. І боротьба з корупцією - це важливий момент, мегаважливий - це вся судова система, оскільки без цього немає справедливості, немає політики, яку ми хочемо робити

https://www.rbc.ua/ukr/news/zarubezhnye-partnery-sovetuyut-ukraine-izbavitsya-1551141269.html?fbclid=IwAR1SG1EfRT-Z-3rPrivkvgbZJxhIlKRrCDCKBsP0SDL1S9R8RsTIKft5hL8

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На 29 році незалежності, потрібна не лише декомунізація, а повна десовєтізація, за прикладом Польщі, Східної Німеччини, Прибалтики та ін., із позбавленням виборчого права всіляких "медвечуків, боєк, вілкулів, рабіновичей, добкіних, мураєвих" та іншого прокремлівсько-радянського лайна


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Цэ пэрэмога! Я аж нутром ощущаю, как зарплата выросла в результате этой славной пэрэмоги!
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Они просто в Украину плюнули. Показали,что им Польша ближе и что они вовсе не рады объединению украинских земель. Сепары чистой воды.
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Еще бы родину мать в Киеве снести .Вот это бы реально пердаки у рашиков горели а я бы рыготал месяц так точно.
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Ну а в чем проблема.Снести родину и вместо нее анологичный только образ Бандеры.Если при вонючем совке смогли сделать то сейчас в 21 веке это вообще как два пальца об асфальт
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-- я Клёпану Мать строил -- с отвращением -- снёс бы с удовольствием! *)
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Цей пам"ятник стоїть на костях старого міського цвинтаря
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А объединене Украины произошло не на костях украинских солдат, что им памятник?Так то вам Украина объединенная дорога. Сепары.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМонумент Славы с третьей попытки снесли во Львове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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