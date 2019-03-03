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 Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца". ВИДЕО

Ультрас донецкого "Шахтера" во время вчерашнего матча чемпионата Украины против "Черноморца" сожгли на трибуне флаг России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу фанов клуба в Twitter.

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"Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно", - говорится в комментарии к ролику.

Источник: https://censor.net.ua/v3114649
 
   
 Топ комментарии
 
У скабеевой вечером снова разорвёт сливной бачок!!
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"Гари, гари ясно!!!!!" Від Кенігсберга до Курил.
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Наверное у Ахметки нервный стресс после этого произошел. Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца" - Цензор.НЕТ 5845
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Але без цих самих Кенігсберга й Курил, бо не москальське воно...
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У скабеевой вечером снова разорвёт сливной бачок!!
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бешеная игуана - сливной бачок , её полное имя Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца" - Цензор.НЕТ 2208
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Наверное у Ахметки нервный стресс после этого произошел.
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Та ні, фани Шахтаря постійно фаєр шоу влаштовують із застосуванням ганчірок рф та ордло.
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Красиво троллят пацики одесскую вату!!!!))) Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца" - Цензор.НЕТ 7965
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Найцікавіше те, що "ультрас" донецького "Шахтаря" вчинили це від щирого сердця.

Респект "ультрасам"! 👏👏👏
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Шахтёр - несчастная, зачуханная команда без болел! Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца" - Цензор.НЕТ 3523
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паРашка залишила Донецьк без футболу і без аеропорту, а колись у 2012 Донецьк Євро 2012 приймав, і Україна ще брала кредити щоб місто мало належний вигляд.
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Первый заместитель председателя комитета российской Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который назначен на место покойного Иосифа Кобзона "президентом Землячества донбассовцев в Москве", открыто угрожает "вернуть Украину в состав России". Скандальное заявление прозвучало в прямом эфире радио "Комсомольская правда" в Москве. Онищенко открыто заявляет, что конечной целью Москвы является включение территории Украины в состав российского государства. В качестве одной из мотиваций политик уверяет, что на Западе Украина якобы расценивается лишь в качестве "придатка". Отвечая на вопрос о стратегии Москвы по поводу захвата украинской территории, Онищенко раскрыл свой план, согласно которому он хочет убедить украинцев добровольно войти в состав России. Он обещает, что уже в течение марта отправится в поездку на оккупированную часть Донбасса для разговора о сложившейся ситуации.
Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца" - Цензор.НЕТ 6517 Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца" - Цензор.НЕТ 4019
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Чому же кацапи досі не взяли ордло до складу парашки? Це ж мільйони безкоштовних рабів!
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А я вважав, що зассане ганцір'я не так ярко горить!
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Ярко горит, это значит, что сделано из плохих химически не здоровых материалов, где то в Китае, в гаражах, что и символизирует мордор.
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Подлизываются. Не знают что и сделать. Выглядят жалко.
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Они мне напоминают арабских обезьян сжигающих американский флаг. Дебилизм чистой воды.
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Тролику, тобі буде не до жартів коли почнуть спалювати кацапів. Не сподівайся що втечеш. Про всяк випадок, не їж страви з горохом.
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Это ты что-ли дебил на видео? Мудозвоны у вас с креативом проблемы.
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Проблема рашкованов в том, что своим тупым наездом на Крым и Донбасс они не удивили бандеровцев, те всегда ждали подлости от Москвы, они предали и ударили по украинским русским, а теперь дебильно пытаются слепить с донецких и запорожских бандеровцев.
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Слабенький ти тролик. Погано тебе навчали. Все на що ти здатний - це спроба "віддзеркалення" на опонента своїх вад.
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тобто вони нагадують вам терористів
а розкидані по дамбасу трупи з розрізаними живота, а збитий літак то для вас не тероризм ?
вважаю, що хлопці мають право спалити не лише прапор агресора..
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що москалик ганчірку свою захищаєшю А шо мавпа шо кацап це одне і теж
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Якщо в Шахтарі і є щось українське, то це ультрас.
Молодці, хлопці !
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Ще до Революції Гідності одні тільки ультрас шахтьора достойно поводились з тих країв .
Бойкотували матчі , приміром . Де вони всі - не знаю . Одні - "дєжурілі на блокпосту",
інші - вбивали хлопців з Тернополя , і в Одесі - Львові - Києві притулилися ...
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Молодцы ребята! Лишнее напоминание таким способом о «мышебратстве» и « адиннарот» нем помешает никогда!! Почаще делайте подобные богоугодные события.
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И кто сказал, что Шахтер не украинская команда. Они еще и на Донбасс арене сожгут российский триколор.
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Виктор, вы не правы, много донбасских украинцев защищает Украину! Не гребите всех под одну гребенку!
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Нужно отдать должное ребятам - хлопцы ждали пока Ракицкий свалит, а то бы он расплакался прямо на стадионе.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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