 Гори-гори ясно!: фаны "Шахтера" сожгли флаг РФ на матче против "Черноморца". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу фанов клуба в Twitter.
"Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно", - говорится в комментарии к ролику.
#ultrasShakhtar— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 2 березня 2019 р.
Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно. pic.twitter.com/phMVUA6ity
Респект "ультрасам"! 👏👏👏
а розкидані по дамбасу трупи з розрізаними живота, а збитий літак то для вас не тероризм ?
вважаю, що хлопці мають право спалити не лише прапор агресора..
Молодці, хлопці !
Бойкотували матчі , приміром . Де вони всі - не знаю . Одні - "дєжурілі на блокпосту",
інші - вбивали хлопців з Тернополя , і в Одесі - Львові - Києві притулилися ...