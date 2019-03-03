EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Технологии
  2370  43
Все про:война (3322) испытания (194) транспорт (1267)

 Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания. ВИДЕО

Современный бронеавтомобиль "Барс-8" с противоминной и баллистической защитой и системой обеспечения жизнедеятельности экипажа завершил государственные испытания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированный противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", – сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания, - "Укроборонпром". ВИДЕО

"БАРС-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий. Также его планируют задействовать в выполнении тактических задач и охране блокпостов и использовать в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/v3114644
 
   
 Топ комментарии
 
Передвижной минометный комплекс давно был нужен....сепарам будут теперь "приветы" передавать.... Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если они такие же по качеству как машины санитарки, которые постоянно ломаются, то вряд ли они до передовой доедут.
 показать весь комментарий
 
 
Даже не сомневаюсь. Взяли зарубежный аналог, накрутили цену и вуаля - мальдивский главнокомандующий получил новые миллиарды из выбитого его фракций рекордного военного бюджета. Уже пора рубить руки и у себя самого....
 показать весь комментарий
 
 
Демонстрационный образец бронемашины «Барс-8» был впервые представлен 4 апреля 2015 года на полигоне учебного центра Национальной гвардии в селе Новые Петровцы[3][4]. Модель была разработана на основе конструкции созданного в конце 2014 года броневика «Барс» с учётом требований министерства обороны Украины - на более мощном шасси[5] пикапа Dodge Ram, с увеличенным объёмом кузова и грузоподъёмностью[6].
Дизайн бронемашины «Барс-8» разработала киевская дизайнерская фирма "DIGITEC Visual Engineering"[7].
21 сентября 2015 на XII-й выставке вооружения и военной техники «Зброя та безпека-2015» был представлен завершённый вариант «Барс-8»[8].
21 марта 2016 было объявлено об успешном завершении испытаний бронемашины «Барс-8»[9].
11 октября 2016 на проходившей в Киеве выставке вооружения «Зброя та безпека-2016» был представлен 120-мм мобильный миномётный комплекс на базе "Барс-8"[10], разработанный при участии ГП "Укроборонсервис"[11] (11 октября 2017 года представленный под названием "Барс-8ММК")[12].
По результатам испытаний, в 2017 году был разработан новый вариант "Барс-8" (фильтровентиляционную установку на котором переместили с крыши в кормовую часть машины, а также внесли другие изменения в конструкцию), что позволило уменьшить массу машины на 400 кг[13].
10 января 2018 года конструкция "Барс-8ММК" была запатентована[14].
В октябре 2018 года ведомственные испытания "Барс-8ММК" были завершены[15].
Также, в 2018 году бронемашина "Барс-8" была включена в перечень бронетехники, предлагаемой на экспорт государственной компанией «Спецтехноэкспорт»[16]. Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания - Цензор.НЕТ 7440
ЕКСПОРТ, КАРЛ!
 показать весь комментарий
 
 
свыногейт рулит!
Интересно цену на сколько помножили?
 показать весь комментарий
 
 
Передвижной минометный комплекс давно был нужен....сепарам будут теперь "приветы" передавать.... Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
 
 
А як же "блуждающій міномьот на мусоровозє", яким на Боссе людей повбивали? За даними рос-змі вони давно у нас є)))
 показать весь комментарий
 
Он подсчитывает "бабульки", которые ему ещё отвалить придётся, если, после "Крысятника" и "Золотаря", ещё кто-то откажется от участия в президентской гонке, в его пользу...
 показать весь комментарий
 
З під зеленого дуба, пардон, з "Барс-8" , по касабах, вогень!!!
 показать весь комментарий
 
В армію терміново... Ще "вчора" треба було...
 показать весь комментарий
 
Не смешите, это все на экспорт. Его цена такая что ВСУ не могут себе такое позволить.
 показать весь комментарий
 
Якщо Труханов за Порошенка, то я проти. бо це означає, що путін ЗА Порошенка
 показать весь комментарий
 
 
Проти Юлі та Зе ***** нічого не закидає а скорійше схвалює.
 показать весь комментарий
 
 
А у одесситов спросили за кого они - за Труханова или Саакашвили?
 показать весь комментарий
 
Он вчера в Одессе бухал. Самое интересное, что кроме десятка привезенных с собой соевых, все его игнорили по черному😀
 показать весь комментарий
 
 
как же ? а пример трухана им уже не авторитет? Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания - Цензор.НЕТ 4575

П.С. молодцы одесситы!
 показать весь комментарий
 
 
Звонит вчера кум, говорит пошли семьей на ярмарку бродили, гуляли себе, когда начал слышать маты с посылом в сторону сцены, говорит кум, сначала не понял, шо случилось, чего все начали матюки гнуть, посмотрел на сцену, а там диабети синий в хламину блеет. Кум плюнул на это все и приехаал к нам в гости с водкой, а у нас как раз утка в духовке запеклась. Первый тост был за пэтю. Не чокаясь.
 показать весь комментарий
 
 
ты чо курица из адесы. ольгино вроде под московие
 показать весь комментарий
 
"Свечку держал...", что всё это видел?... Или "столик" изображал, когда Порошенко "бухал"? Тогда радуйся, что он не курит... А то окурки тушились-бы, о твою задницу...
 показать весь комментарий
 
просто из чистого любопытства, не более … почему именно БАРС ? Это как то расшифровуеться или дань зверушке ?
 показать весь комментарий
 
чем грознее название, тем меньше шансов, что оно пойдет в серию.
 показать весь комментарий
 
Думал вначале что изобрели наконец то касетный миномет. Нет показалось. Все по старинке, в ручную.
 показать весь комментарий
 
 
Это потому, что туда "Игора Л" и Касьянова, не допустили... Они-бы, начали сразу с "плазменно-протонного миномёта"...
 показать весь комментарий
 
Замість Оплотів поставлять у ЗСУ десяток Барсів.
 показать весь комментарий
 
 
10 шт. Оплотів Петро обіцяв ще до кінця 2017 року поставити... Обіцяного, як то кажуть, три роки чекають...
 показать весь комментарий
 
 
Богдан ? Им мало ? Петя с корешами насколько богаче станут после этого контракта ?
 показать весь комментарий
 
А я думал что каждый должен заниматься своим делом .Броневики КрАз строить . Корабли на верфях в Николаеве .А ракеты ЮжМаш .А вон оно што Михалыч ! Богдан .....
 показать весь комментарий
 
 
Чи це радянська показуха чи серійка для ЗСУ покаже час, а н погано було б.
 показать весь комментарий
 
В Черкассах вроде их начнут производить.
 показать весь комментарий
 
 
І цими коритами свинарчуківська банда ворья пропонує воювати проти танків у 21 столітті, Цікаво під яку військову доктрину розроблялися ці "зажигалки", чи може просто для розпилу грошей свинарчуківською бандою
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоТехнологииБронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх