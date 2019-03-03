 Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел государственные испытания. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированный противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", – сказано в сообщении.
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"БАРС-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий. Также его планируют задействовать в выполнении тактических задач и охране блокпостов и использовать в качестве медицинского эвакуационного транспорта.
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Дизайн бронемашины «Барс-8» разработала киевская дизайнерская фирма "DIGITEC Visual Engineering"[7].
21 сентября 2015 на XII-й выставке вооружения и военной техники «Зброя та безпека-2015» был представлен завершённый вариант «Барс-8»[8].
21 марта 2016 было объявлено об успешном завершении испытаний бронемашины «Барс-8»[9].
11 октября 2016 на проходившей в Киеве выставке вооружения «Зброя та безпека-2016» был представлен 120-мм мобильный миномётный комплекс на базе "Барс-8"[10], разработанный при участии ГП "Укроборонсервис"[11] (11 октября 2017 года представленный под названием "Барс-8ММК")[12].
По результатам испытаний, в 2017 году был разработан новый вариант "Барс-8" (фильтровентиляционную установку на котором переместили с крыши в кормовую часть машины, а также внесли другие изменения в конструкцию), что позволило уменьшить массу машины на 400 кг[13].
10 января 2018 года конструкция "Барс-8ММК" была запатентована[14].
В октябре 2018 года ведомственные испытания "Барс-8ММК" были завершены[15].
Также, в 2018 году бронемашина "Барс-8" была включена в перечень бронетехники, предлагаемой на экспорт государственной компанией «Спецтехноэкспорт»[16].
ЕКСПОРТ, КАРЛ!
Интересно цену на сколько помножили?
П.С. молодцы одесситы!