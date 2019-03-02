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Все про:Одесса (5360) Порошенко (16474) Труханов Геннадий (172)

 "Все, за что нас уважают, - это благодаря вам!" - Труханов высказался в поддержку Порошенко. ВИДЕО

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил полную поддержку президенту Петру Порошенко.

Со словами благодарности он обратился к Порошенко сегодня, 2 марта, во время визита главы государства в Одессу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Все, что мы сегодня говорим, что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги по различным… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Благодаря тому, что вы дали возможность нам проявить свое отношение", – сказал городской глава президенту.

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Ранее Геннадий Труханов рассказал, что голосовал за Порошенко в 2014 году и готов вновь отдать за него свой голос.

"Скептически настроенных было много. Но когда децентрализация начала внедряться, я был удивлен. Сегодня есть результат, поэтому не могу сказать, что чем-то недоволен", – добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Файеры и вой сирен на Майдане: члены "Национального корпуса" протестовали против мэра Одессы Труханова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3114625
 
   
 Топ комментарии
 
Труханов своим желанием лизнуть зад Порошенко забил последний гвоздь в гроб его рейтинга.
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Стыд и позор.
Действующий президент не брезгует помощью лидера титушек и, по совместительству, гражданина России...
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Как будто у разумных людей были сомнения в том что желание Саакашвили преобразить область было невыгодно Петру Алексеевичу и поэтому Труханов а никто пальцем не тронул, а Саакашвили ловили спецназом по всей польской границей. Суть проста, Регионалы (БПП) своих (бандитов) не бросают.
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Не треба тут розказувати свою маячню і брехати.
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Доброго вечора, Ігоре.
У Вас з пам*яттю краще, ні ?

Мішка проліз через кордон ? - Проліз. Без паспорта ? - Без паспорта. Прикордонники застосували силу проти нього чи його кодла ? - Ні.
Який спецназ ловив кнура ПО ВСЬОМУ ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНУ ?
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Голосуй За Порошенка-Труханова-Ахметова-Кернеса-Медведчука
Не пойму только за что Майдан стоял? Походу только за повышение тарифов и цен в 10 раз?
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Просто бизнес, ничего личного
У власти европейские ценности там же, где мои носки после работьі.
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так, правильно! ви всі - одна банда і судити вас будуть разом
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С такой поддержкой, и врагов не нужно ))
Он разве что на киче мог поддержать . Там народ тоже голосует .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все, за что нас уважают, - это благодаря вам!" - Труханов высказался в поддержку Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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