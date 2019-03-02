 В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрыв произошел 2 марта в 15:05, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на облуправление Нацполиции.
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"Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб рабочий организации. Информация внесена в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Мусора отбрэхиваются, шо программа обучения очень тяжёлая и сложная -- пацаны не выдерживают нагрузок...
...и вот уже сегодня встала проблема на Государственном уровне -- кого менять: чиновников, пацанов, или Программу?
...я тоже в непонятках... -- мне всех жалко...*)
вам ценны на ком услуги.
Но коммунальщики ведь живут за счет поступления налогов в городской бюджет?
А поступления эти, как не крути но выросли.
Так я тебя шокирую: в авто "Аварийная водопровода" практически в 90% возят, как пропановый балон, так и кислородный.
И фактом взрыва в данном случае вполне может быть так называемый "обратный удар" при производстве газо-пламенных работ рабочим водоканала резаком.
ПыСы: найдите в этой теме вину Путена, Порошенко, а еще лучше Йульки-варофки!
Співчуття рідним загиблого.
R.I.P.
Стали сами по себе включаться и выключаться лампы в комнатах, вещи пропадали в одной комнате и находились в другой и дети отрицали, что это они их перетаскивали. Позже кто-то начал стучать в стены!!!, а и потом и в пол и звуки становились все сильнее. А потом стали слышны и звуки чьих-то шагов по полу. Потом различные вещи были найдены сломанными или разбитыми. Не успев переехать в дом, дети стали часто отказываться спать в этой комнате, рассказывая о черном призраке, похожем на туманную дымку!!!!!!. Этот призрак оставлял после себя отвратительный запах!!!!, но кроме этой комнаты его больше нигде не видели.
Ну что, теперь опять же, ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ???? попробовать эликсир бессмертия ..из черного саркофага......Га-га-га-га. А есть кто-то желающий познакомится с зелеными женщинами из манускрипта Войнича????....Бу-га-га-га-га,Го-го-го-го-го.....Извинитсь...заржалось..
Скоро Цензор почне освітлювати трудові будні передової доярки Галі, яка гуляє з трактористом Іваном. )))