 В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрыв произошел 2 марта в 15:05, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на облуправление Нацполиции.

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"Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб рабочий организации. Информация внесена в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.









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