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 Происшествия, Авто
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 В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Радиотехнической в Харькове произошел взрыв газового баллона на автомобиле "ГАЗ", принадлежащем коммунальному хозяйству.

Взрыв произошел 2 марта в 15:05, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на облуправление Нацполиции.

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"Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб рабочий организации. Информация внесена в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция 01
В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция 02
В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция 03
В машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3114608
 
 
 Топ комментарии
 
У нас вчера курсант-полицай своего сокурсника убил -- патрон в патроннике пистолета оказался, после разрядки и контрольного выстрела. Щас шухер стоит!!!!
Мусора отбрэхиваются, шо программа обучения очень тяжёлая и сложная -- пацаны не выдерживают нагрузок...
...и вот уже сегодня встала проблема на Государственном уровне -- кого менять: чиновников, пацанов, или Программу?
...я тоже в непонятках... -- мне всех жалко...*)
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Горе яке. Вранці пішла людина на роботу, і от таке...
Співчуття рідним загиблого.
R.I.P.
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тема про вибух газового балону а не про євробляхи і не про політику. Перший пост не адекватний і не по темі.
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У нас вчера курсант-полицай своего сокурсника убил -- патрон в патроннике пистолета оказался, после разрядки и контрольного выстрела. Щас шухер стоит!!!!
Мусора отбрэхиваются, шо программа обучения очень тяжёлая и сложная -- пацаны не выдерживают нагрузок...
...и вот уже сегодня встала проблема на Государственном уровне -- кого менять: чиновников, пацанов, или Программу?
...я тоже в непонятках... -- мне всех жалко...*)
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у насч это проще,сменили бы патроны и все дела
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А у нас Nachtigall -- полицейский профсоюз... ...хрен соскочишь с мокрого паровоза!
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наверное этих пацанов за такое отправят на восточный фронт.
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Тарифы поднимаются регулярно, а нормальный транспорт денег нет?
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mrSmith коммунальщики тарифы не подымают,а вот газ,электроэнергия,вода и отсюда

вам ценны на ком услуги.
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Хорошо, допустим я погорячился.
Но коммунальщики ведь живут за счет поступления налогов в городской бюджет?
А поступления эти, как не крути но выросли.
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Хотелось бы по подробнее - как проходил техосмотр?
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я 400 налом и всё решено как там ойленклюзив
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"Техосмотр" чего? Взорвавшегося балона в машине аварийки водопровода?
Так я тебя шокирую: в авто "Аварийная водопровода" практически в 90% возят, как пропановый балон, так и кислородный.
И фактом взрыва в данном случае вполне может быть так называемый "обратный удар" при производстве газо-пламенных работ рабочим водоканала резаком.
ПыСы: найдите в этой теме вину Путена, Порошенко, а еще лучше Йульки-варофки!
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Ага. И "сальник" на балонах никогда не травит...Особенно проходят проверку прокладки на редукторе (степень затяжки и герметичности) и явление "обратный удар"...
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Горе яке. Вранці пішла людина на роботу, і от таке...
Співчуття рідним загиблого.
R.I.P.
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В будкі був балон і горіла буржуйка. Травив газ поки не бахнуло.
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Або так або "зворотній удар" при роботі з різаком. Одне з двох.
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От они любят эту тему, слизь зеленожопая - газовые баллоны. Причем по всему миру. Но с поездом в Каире они подставили стильно. Тока это для дурачков, вас - гнойые твари видно издалека......Ну вот они навскидку...
Стали сами по себе включаться и выключаться лампы в комнатах, вещи пропадали в одной комнате и находились в другой и дети отрицали, что это они их перетаскивали. Позже кто-то начал стучать в стены!!!, а и потом и в пол и звуки становились все сильнее. А потом стали слышны и звуки чьих-то шагов по полу. Потом различные вещи были найдены сломанными или разбитыми. Не успев переехать в дом, дети стали часто отказываться спать в этой комнате, рассказывая о черном призраке, похожем на туманную дымку!!!!!!. Этот призрак оставлял после себя отвратительный запах!!!!, но кроме этой комнаты его больше нигде не видели.

Ну что, теперь опять же, ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ???? попробовать эликсир бессмертия ..из черного саркофага......Га-га-га-га. А есть кто-то желающий познакомится с зелеными женщинами из манускрипта Войнича????....Бу-га-га-га-га,Го-го-го-го-го.....Извинитсь...заржалось..
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Вьі в курсе, что манускрипт Войнича РАСШИФРОВАН?
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Да в курсе.......МНОЙ!!!!.......Привет Вам с перевала Дятлова!!!!!!
У машині харківських комунальників вибухнув газовий балон, один працівник загинув, - поліція - Цензор.НЕТ 3372
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Скорее всего кислородный балон взорвался, газ под давлением не взрывается, а кислород и от капли масла может, ну а остальное уже последствия. Химию и ТБ не обманешь.
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Вау! Дійсно новина державного значення ! )))
Скоро Цензор почне освітлювати трудові будні передової доярки Галі, яка гуляє з трактористом Іваном. )))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ машине харьковских коммунальщиков взорвался газовый баллон, один работник погиб, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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