 "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Национальный корпус требует:
- Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);
- Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;
- Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;
- Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.
Об этом заявил во время акции на Майдане Незалежности руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов. "Мы говорим о тех молодых людях, нашего с вами возраста, которые вместо того, чтобы пойти на фронт, строить наше государство, как это делаем мы, в общественной деятельности, в политической деятельности, просто напросто грабят", - подчеркнул он.
Также активисты развернули баннер "СвинарчуківПорошенка за ґрати".
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Очнитесь, объевшиеся шоколадной манны: «русский мир» уже здесь, в Украине!
И заботливо укрепляет его именно президент Петр Порошенко, сотоварищи. Вся разница лишь в фольклорных акцентах, локализации, как выражаются маркетологи.
Это плохой симптом . Он значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.
😛
ЗУБ ДАЮ. З.Е.Лупенський .
А петя понимает
Что он пролета-ет
И заботливо укрепляет его именно президент Петр Порошенко, сотоварищи. Вся разница лишь в фольклорных акцентах, локализации, как выражаются маркетологи.
В недоимперии вакханалия кремлевского православия - и у нас пляски с томосом вокруг церкви, обслуживающей власть.
Там стремительно формируется сословное государство - и здесь касты неприкасаемых: ни один из высокопоставленных казнокрадов за пять лет так и не получил обвинительного приговора.
Там коррупция является неотъемлемой частью державной системы - и у нас коррупция стала тотальной.
В стране-агрессоре бредят несуществующим супероружием и взахлеб врут, что санкции укрепляют их экономику - и в Украине вожди безбожно брешут о самой боеспособной армии, энергонезависимости и экономических успехах.
У них победобесие как отвлечение народа от нищеты и бесправия - у нас эту функцию с успехом выполняет мовная истерия.
🤗
Нада НАХрадить хероев!!
😛
просретись вы полной.
" Путєн - *****! Ла ла ла ла ла ла.." ( Слова і ноти народні) 😁😁😁😁😁
Это ж какими тупыми или наивными надо быть, чтобы не видеть столь очевидных параллелей! И вестись на примитивную разводку «Если не Порошенко, то Путин». Или все все видят, но «русский мир с украинским акцентом» просто устраивает наших сетевых патриотов?
Бандура вместо балалайки не сделает нас европейцами. Даже сводная капелла бандуристов - не сделает.
P.S. Путин и вправду может затеять не пугающую имитацию, а полномасштабную агрессию. Но только в том случае, если мы действительно двинемся прочь от Москвы. Пока его все устраивает.
Луценко:Бывшие
"Нарик", "Ангел" и другие воры в законе возвращаются в Украину и
активно влияют на политические и экономические процессы
криминальные авторитеты возвращаются в Украину и начали активно влиять
на политические и экономические процессы в государстве. Об этом
экс-министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий
Луценко заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.«Мне
это очень больно говорить, ведь в 2005-2008 гг. мы фактически вытеснили
с территории Украины «воров в законе» и криминальных авторитетов, но
сейчас все это возвращается вместе с духом кучмизма и вмешивается, или
уже активно участвует в политических и экономических процессах в
государстве», - сказал он.
По словам Ю.Луценко, «сегодня
криминальный авторитет из города Енакиево «Юра Енакиевский» является
самой влиятельной фигурой украинского политикума. Именно он сегодня
регулирует очень много экономических и политических процессов в
Украине». «Методы этого «регулирования» традиционны для криминальной
среды», - добавил экс-министр.
Кроме того, Ю.Луценко заявил,
что снова активизируется самая кровавая банда в современной истории
Украины - банда Гиви Немсадзе из Донецка, которая в 2005 году была
фактически уничтожена. По словам экс-министра, сам Г.Немсадзе вернулся в
Украину и заявил, что не он, а его брат причастен к убийству 52 людей. В
результате он «получил амнистию и сегодня возобновил свою активную
деятельность в Донецком регионе».
«Аналогично - из-за границы
вернулся разгромленный в 2005-2006 годах криминальный авторитет
Днепропетровска «Нарик», и мы видим в Днепропетровске уже последствия -
взрывы, рэкет, рейдерство. Также происходит реабилитация, я бы сказал,
второй по жестокости криминальной группировки Одесской области -
криминального авторитета «Ангела», доверенные лица которого продвигаются
даже во власть, скажем, в списках Партии регионов в Одесский горсовет,
идет активный представитель «Ангела». Напомню, что на счету этой группы
47 трупов, 7 из которых заказаны прямо из тюрьмы. К тому же два
преступления были совершены этой бандой против следователя по особо
важным делам Генеральной прокуратуры Галины Климович», - сказал
Ю.Луценко.
Он заявил, что подобная ситуация происходит
практически во всех регионах Украины, в том числе и в Киевской области,
где в областной совет по спискам Партии регионов баллотируется человек с
уголовным прошлым Юрий Ц. По словам Ю.Луценко, в биографии этого
человека - множество статей Уголовного кодекса. «Создается впечатление,
что это один из ярких представителей сицилийской мафии», - отметил
экс-министр.
«Таких примеров можно наводить много. Я не хочу
сказать, что все эти люди идут по спискам той или другой партии. Речь
идет о реабилитации тех банд, на счету которых десятки трупов», -
отметил Ю.Луценко.
При этом он сказал, что одним из последних
сигналов стала полученная им информация о том, что сын бывшего
руководителя «Укравтодора», который в 2007 году был задержан за хищение,
истязание и убийство человека, через 2,5 года судебного следствия
освобожден из-под стражи, в то время, как два его сообщника находятся
под стражей.
«Очень жаль, но украинское общество спокойно
наблюдает те очевидные сигналы криминального возрождения», -
просуммировал Ю.Луценко.
На этой неделе «взорвалось» журналистское расследование коррупции на военных заказах, к которой причастны высшие должностные лица государства и их семьи. На самом деле это даже не вершина айсберга.
Такое убеждение высказал около часа назад в Фейсбуке оппозиционный политик Андрей Сенченко.
Значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 уже запланирована к хищению.
Привожу только отдельные вопиющие примеры.
Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.
Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.
За сколько его собираются поставлять армии? Держитесь: за 9 миллионов гривен или 333 тысячи долларов США за единицу! В шесть раз дороже!
И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.
Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.
В тему:
- Завод Порошенко делает бракованные бронекатера для ВМС Украины
- «Порошенковские катера никому на хрен не нужны» - комбат
Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.
То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.
Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих Вооруженных Сил и других вооруженных формирований.
По указанию Петра Порошенко правительство Гройсмана привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018 года.
В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.
https://goo.gl/kACLKL
😛
зомбиГосударство, по типу пуЙлом рашки - всё это не волнует петЯлюбов, не волнует абсолютно, и до сегодняшнего времени, эти люди называют зрадой, реально приводимые докозательства, а зрадныками всех, кто в эти доказательства тычит их носом.
Национальный корпус не есть тем, что обсуждается в этой теме, на поверхность поднята тема куда более важная на сегодняшний день, но петяботы, как всегда делают виноватыми всё, что бы только замылить своего идола
Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом - «не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто/то нападет»).
Такие оценки высказал сегодня политолог Михаил Подоляк.
Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сс…т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству «крутой евро/Африки».
Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры). И бесконечно «лепят горбатого». И оправдания звучат в легендарном стиле «тупой ещё тупее»).
Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Богомолец вместо топить Тимошенко, начинает топить за Тимошенко, и ты вышвыриваешь ее со своих площадок. А Гриценко, который окончательно упал, теперь кормится у тебя же, чтобы… чуть отбить рост Зеленского… И так во всем…
… Жёсткий демарш министра внутренних дел и его прямое заявление о строительстве ПА глобальной скупочной сетки… На 1,5 млрд… Внутренний враг)…
… Прямая крысиная скупка пенсионеров… Через ПФУ. За копейки… Гимн цинизму…
… Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним, с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс - «так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти»?..
… Болезненная шизофрения. «Путин заказал компроматные кампании» - по версии Луценко/жены и «Путин же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии')…
И тут же Генпрокурор (центр законности) прямо говорит о том, что «контрабанда допустима». Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан/Розенблат и прочие контрас и бюджет-воры - не преступники…
… Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели - взяли много денег и примитивно кинули…
- Декриминализация незаконного обогащения ставит крест на всей антикоррупционной реформе - Transparency International
Короче, команда ПА за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха…
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Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она так же будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением»…
https://goo.gl/******
😂
Нацкорпусу(порошенківському) тричі СЛАВА!
Август 2014-ого. Гремит граница, сбивают наши самолеты. Я на ШирЛане готовлюсь со своей батареей с БТГр к выезду ТУДА. Утро, комдив ставит мне, как он считает, что Я как КВУ на хрен на той войне не нужен задачу: - Убыть на ЗИЛе под Киев для получения ШЛЕМОФОНОВ на БТГр
Все как в бизнесе: получаю доверенность на товар, расписываюсь. В придачу ЗИЛ с водилой. Водила нормальный, ЗИЛ гавно. Тащимся до ППД в Гвардейское, а это 80 км, Десять часов. Понимаю, что до Киева и обратно таким темпом - война уже закончится. Прибыв в часть, договариваюсь и сдаю дежурному по части Леху, а сам вызываю брата с работы на микроавтобусе. Летим в Киев.
Склад. Охереть какая территория. Режим. Пропуск. Задача получить 200 шлемофонов и какие-то три херни-блока на танк. Я все получил. Довез.
Но что больше меня всего убило, что пока там накладные-шмакладные оформляли, я бродил по этим огромным складам и смотрел и окуевал: На каждом стелаже КУЧКА, имено КУЧКА, запчастей и бирка, когда последний раз эти запчасти обновлялись. Я обошел тогда до хера и офигел. Последняя поставка запчастей, которую я увидел - 1993 год.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОПОЛНЯЛ.
В ноябре 2014-ого когда механы лили мне сопли и слезы, а механы у мня были РУКИ ИЗ ПЛЕЧЬ, а не из жопы: " Фильтра нужны и патрубки", я вспоминал тот склад под Киевом, на котором ни куя не было.
И я сливал соляру знакомому там фермеру, чтоб на вырученные деньги в Угледаре на "Сельхозтехнике" с мехами купить фильтра, патрубки и всякцю другую хрень, что подходила к нашим движкам Движки ж те всякие Ярославские заводы изготовители.
Кто я теперь? Да и мои ребята? Я не знаю. Запутался.
Тех малолеток, что на схемах поставок запчпстей нагрели, посадить надо. Это уже другая может быть история.
И, кстати, как зашли в район огневых позиций в сентябре 2014-ого, на той же технике в сентябре 2015-ого года обратно и вернулись. Спасибо Толику-сынку, Сереге-Марковичу, Сережке Подаревскому, ДЛИННОМУ, Вадику Кочкину, Василию и Серому "десантникам", покойному Иван Иванычу. Всем нашим механникам и водителям. Все в мазуте и в масле, а мы интеллигенция артиллерийская рядом с вами, с блокнотиком, калькулятором и линейкой.
Константин Слободниченко
Ой, а кто это у нас не заинтересован за безотлагательное расследование голосовать, а? Не может быть! Не верю! Это же юльки, ляшки и рыги!