EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
  13355  549
Материалы по теме:
Все про:Киев (17241) Богачук Олег (809) Национальный корпус (140) Нацдружины (15)

 "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители Национального корпуса и Национальных дружин выдвинули требования в связи с журналистским расследованием о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Национальный корпус требует:

  1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);
  2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;
  3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;
  4. Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил во время акции на Майдане Незалежности руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов. "Мы говорим о тех молодых людях, нашего с вами возраста, которые вместо того, чтобы пойти на фронт, строить наше государство, как это делаем мы, в общественной деятельности, в политической деятельности, просто напросто грабят", - подчеркнул он.

Также смотрите: В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Также активисты развернули баннер "СвинарчуківПорошенка за ґрати".

#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 01
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 02
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 03
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова о том, что мы не можем освоить производство для бронетехники звучат глупо и тупо, - глава Ассоциации производителей вооружения Кодачигов об оружейном скандале

#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 05
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 06
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 07
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 08
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 09

Также читайте: Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны

#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 10
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 11
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 12
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 13
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 14

Смотрите также: На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко. ВИДЕО

#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 15
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 16
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 17
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 18
#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 19

Читайте также: Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак

#СвинарчуківПорошенка за ґрати, - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве 20
Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Читайте: Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/v3114605
 
   
 Топ комментарии
 
Свиногейт, прости господи. Фамилию можно конечно сменить, но внешность?"#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве - Цензор.НЕТ 8819
 показать весь комментарий
 
такого позора страна набралась - невозможно отмыться от такого дерьмища.
И молодежь молодец - показывает, что не боится этих тварей
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Мотив для поддержки действующей власти ее адептами известен: якобы Порошенко, хитря и обманывая, правдами и, в основном, неправдами, ведет нас от «русского мира» в благословенные Европы. А Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и далее по списку - как бы против.
Очнитесь, объевшиеся шоколадной манны: «русский мир» уже здесь, в Украине!
И заботливо укрепляет его именно президент Петр Порошенко, сотоварищи. Вся разница лишь в фольклорных акцентах, локализации, как выражаются маркетологи.
 показать весь комментарий
 
 
Я БЫВШИЙ ПОРОХОБОТ И ТО ПОНЯЛ ЧТО БЫТЬ ИМ ОЧЕНЬ МЕРЗКО И ГАДКО....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Переходи на нашу сторону, у нас есть печеньки
 показать весь комментарий
 
Канхвети очєнь класні "тузік вкусний" їм.
 показать весь комментарий
 
 
Срывание шапок и хватание граждан за носы говорит о том, что действующий президент на взводе, срывается в истерические состояния и плохо способен контролировать себя.
Это плохой симптом "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 5740 . Он значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.
😛
 показать весь комментарий
 
 
Я боюсь как бы он хлопцев на донбассе в наступление не бросил. Для него сотня другая погибших пацанов ради срыва выборов - как нечего делать
 показать весь комментарий
 
 
Оно бухое просто .пьет с горя , зная .что рейтинги реально дают 4-6 место .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мля, ну сАбаківські білецько-торнадівсько-беркутівські недовійська, найух нікому не потрібні, крім "мусора - не людини", облизувача тарілок та недоімператриці.
ЗУБ ДАЮ. З.Е.Лупенський .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем обижать свиней,это пецины крысы..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дышите глубже.
А петя понимает
Что он пролета-ет
 показать весь комментарий
 
 
Очнитесь, объевшиеся шоколадной манны: «русский мир» уже здесь, в Украине!
И заботливо укрепляет его именно президент Петр Порошенко, сотоварищи. Вся разница лишь в фольклорных акцентах, локализации, как выражаются маркетологи.
В недоимперии вакханалия кремлевского православия - и у нас пляски с томосом вокруг церкви, обслуживающей власть.
Там стремительно формируется сословное государство - и здесь касты неприкасаемых: ни один из высокопоставленных казнокрадов за пять лет так и не получил обвинительного приговора.
Там коррупция является неотъемлемой частью державной системы - и у нас коррупция стала тотальной.
В стране-агрессоре бредят несуществующим супероружием и взахлеб врут, что санкции укрепляют их экономику - и в Украине вожди безбожно брешут о самой боеспособной армии, энергонезависимости и экономических успехах.
У них победобесие как отвлечение народа от нищеты и бесправия - у нас эту функцию с успехом выполняет мовная истерия.
 показать весь комментарий
 
 
Генпрокурор (центр законности) прямо говорит о том, что «контрабанда допустима». Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан/Розенблат и прочие контрас и бюджет-воры - не преступники…

🤗

Нада НАХрадить хероев!!
😛
 показать весь комментарий
 
 
контрабанда да, только не огнестрельным оружием!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
у юлькиных и зеленых агония.
просретись вы полной.
 показать весь комментарий
 
 
Для начала перестань ругаться матом, глядишь, и банить не будут
 показать весь комментарий
 
3,14здець і йух - не мат. А що вони там надумали тоїх проблеми
 показать весь комментарий
 
"...активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане". А хто цьому ****** дозволив брехати на всю країну? До сраки таких активістів.
 показать весь комментарий
 
 
Істеричною реакцією на цю "новину" цілованих в пупчік ****** - задоволений... А зараз по багаточисленних проханням глядачів прозвучить українська народна пісня -

" Путєн - *****! Ла ла ла ла ла ла.." ( Слова і ноти народні) 😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
В России власть несменяема, независимо от результатов работы - и в Украине Порошенко с вороватым окружением стремятся к тому же. Отсюда и экспортированные из РФ предвыборные плакаты насчет «Президент - один».
Это ж какими тупыми или наивными надо быть, чтобы не видеть столь очевидных параллелей! И вестись на примитивную разводку «Если не Порошенко, то Путин». Или все все видят, но «русский мир с украинским акцентом» просто устраивает наших сетевых патриотов?
Бандура вместо балалайки не сделает нас европейцами. Даже сводная капелла бандуристов - не сделает.
P.S. Путин и вправду может затеять не пугающую имитацию, а полномасштабную агрессию. Но только в том случае, если мы действительно двинемся прочь от Москвы. Пока его все устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
Леонид Саламонович, хватит здесь срать. То,что ты пропутинская портянка, и так ясно. И, что характерно - вы бежите из России, от её ужаса, но сами в благополучной Европе остаётесь такими же пропутинскими портянками.
 показать весь комментарий
 
 
Я поважна пані Льоня Фішер з Вінниці і добре знаю Гросю ще по базарі коли я торгував антикваріатом а він білизною а от Петро Олексійович вже тоді був на "Олімпі".
 показать весь комментарий
 
А Путін мені до сраки як і ти шльондро..пішла в сраку шмайзл...
 показать весь комментарий
 
15.10.10 17:08 Луценко:
"Нарик", "Ангел" и другие воры в законе возвращаются в Украину и
активно влияют на политические и экономические процессы Бывшие
криминальные авторитеты возвращаются в Украину и начали активно влиять
на политические и экономические процессы в государстве. Об этом
экс-министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий
Луценко заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.«Мне
это очень больно говорить, ведь в 2005-2008 гг. мы фактически вытеснили
с территории Украины «воров в законе» и криминальных авторитетов, но
сейчас все это возвращается вместе с духом кучмизма и вмешивается, или
уже активно участвует в политических и экономических процессах в
государстве», - сказал он.
По словам Ю.Луценко, «сегодня
криминальный авторитет из города Енакиево «Юра Енакиевский» является
самой влиятельной фигурой украинского политикума. Именно он сегодня
регулирует очень много экономических и политических процессов в
Украине». «Методы этого «регулирования» традиционны для криминальной
среды», - добавил экс-министр.

Кроме того, Ю.Луценко заявил,
что снова активизируется самая кровавая банда в современной истории
Украины - банда Гиви Немсадзе из Донецка, которая в 2005 году была
фактически уничтожена. По словам экс-министра, сам Г.Немсадзе вернулся в
Украину и заявил, что не он, а его брат причастен к убийству 52 людей. В
результате он «получил амнистию и сегодня возобновил свою активную
деятельность в Донецком регионе».

«Аналогично - из-за границы
вернулся разгромленный в 2005-2006 годах криминальный авторитет
Днепропетровска «Нарик», и мы видим в Днепропетровске уже последствия -
взрывы, рэкет, рейдерство. Также происходит реабилитация, я бы сказал,
второй по жестокости криминальной группировки Одесской области -
криминального авторитета «Ангела», доверенные лица которого продвигаются
даже во власть, скажем, в списках Партии регионов в Одесский горсовет,
идет активный представитель «Ангела». Напомню, что на счету этой группы
47 трупов, 7 из которых заказаны прямо из тюрьмы. К тому же два
преступления были совершены этой бандой против следователя по особо
важным делам Генеральной прокуратуры Галины Климович», - сказал
Ю.Луценко.

Он заявил, что подобная ситуация происходит
практически во всех регионах Украины, в том числе и в Киевской области,
где в областной совет по спискам Партии регионов баллотируется человек с
уголовным прошлым Юрий Ц. По словам Ю.Луценко, в биографии этого
человека - множество статей Уголовного кодекса. «Создается впечатление,
что это один из ярких представителей сицилийской мафии», - отметил
экс-министр.

«Таких примеров можно наводить много. Я не хочу
сказать, что все эти люди идут по спискам той или другой партии. Речь
идет о реабилитации тех банд, на счету которых десятки трупов», -
отметил Ю.Луценко.

При этом он сказал, что одним из последних
сигналов стала полученная им информация о том, что сын бывшего
руководителя «Укравтодора», который в 2007 году был задержан за хищение,
истязание и убийство человека, через 2,5 года судебного следствия
освобожден из-под стражи, в то время, как два его сообщника находятся
под стражей.

«Очень жаль, но украинское общество спокойно
наблюдает те очевидные сигналы криминального возрождения», -
просуммировал Ю.Луценко.
 показать весь комментарий
 
 
и что же мы имеем на данный момент -ангерт вернулся в одессу в январе а нарик теперь вместе с ПОПой стал святым...вот такие вот дела
 показать весь комментарий
 
 
То-то вас колбасит нипадецки. Путин не случайно сказал: "Кто угодно, кроме Порошенко". Потом спохватился: это же для Порошенко лучшая реклама. И теперь начался блевотный поток брехни. Несут всякую муть лихорадочно, аж родимчик их бьёт.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперешнюю власть просто нельзя допускать к выборам. За воров не голосуют и другим не позволяют!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинская политика - это нечто неопознанное. Это неопознанное явнородилось не на планете Земля, и явно не от людей. Нелюдская сущность украинских политиков завораживает. Завораживает своей всеядностью. Они жрут все - любую подлость, любую гадость, любую ложь и запивают все это слезами и кровью украинского народа. Появление этого монстра в Украине обусловлено тремя судьбоносными датами - 1654,1918 и 1991годами. Трехкратно политический монстр перезагружался и преобразовывался. Но проблема не в смене образов. Проблема в том, что украинский народ, вместо того, чтобы придать этого монстра закланию, лелеет, кормит и защищает его.
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция на военных заказах: откуда деньги на откаты - новые доказательства
На этой неделе «взорвалось» журналистское расследование коррупции на военных заказах, к которой причастны высшие должностные лица государства и их семьи. На самом деле это даже не вершина айсберга.
Такое убеждение высказал около часа назад в Фейсбуке оппозиционный политик Андрей Сенченко.
Значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 уже запланирована к хищению.
Привожу только отдельные вопиющие примеры.
Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.
Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.
За сколько его собираются поставлять армии? Держитесь: за 9 миллионов гривен или 333 тысячи долларов США за единицу! В шесть раз дороже!
И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.
Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.
В тему:
- Завод Порошенко делает бракованные бронекатера для ВМС Украины
- «Порошенковские катера никому на хрен не нужны» - комбат
Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.
То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.
Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих Вооруженных Сил и других вооруженных формирований.
По указанию Петра Порошенко правительство Гройсмана привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018 года.
В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.
https://goo.gl/kACLKL

😛
 показать весь комментарий
 
 
разберём текст оленей из зрады- комплекс банно прачечный найдите дешевле и напоминаю там стоят не бытовые стиральные машинки Но зрада в это не лезет зачем свой орешке загружать лишней инфой аналоги в вс США стоят так же если не подороже "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 695 За корабли ну спутать Швецию с Норвегией "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 5605 Это для зрады как в подъезде насцать лёгко "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 5605 Ну в тоннаж тоже 120 тонн и 38 тонн "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 5605 ну и цену занизить на норвега в разы "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 5605 в классы кораблей тоже зрада не может "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 5605
 показать весь комментарий
 
а чё банер повесить это же не медведчуку дом спалить не опасно и в дружине состоять тоже это не в ВСУ или НГ быть "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 704
 показать весь комментарий
 
 
По их мнению с Мертвечуком должен Порох разбираться.
 показать весь комментарий
 
 
шо как им ещё бензин дать а шо аваков только на куртки раскошелился "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 7763
 показать весь комментарий
 
то что народ отправлял смс и всякими там налогами -шло вот этому краснощекому свинорчуку
 показать весь комментарий
 
Начнем с власти. Разразился скандал. Оказалось, что в очередной раз, президент и его окружение украли. Но, на этот раз есть разница. Пятый год идет война и они крадут и наживаются на смертях. Мне пришла в голову мысль, что Янукович подписал себе приговор тем, что пустил на поляну молодежь во главе со своим сыном Сашей-Стоматологом, который пытался подмять под себя не только все схемы и потоки, но и руководство государством. Кому-то стало неуютно. Кому? Тем, кто называл себя тогда «оппозицией», договорившейся с парой олигархов и несколькими функционерами из свиты Януковича. Что было дальше, все знают.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня я убежден: если неопровержимо, с фото и видеоматериалами, вскроется, что в АП устраивают пиршества на манер Жана Бокассы (тоже, кстати, президента), то порохолюбы и это оправдают не поморщившись.
 показать весь комментарий
 
 
Ты откуда строчишь так яростно кацапе?? Твой флажок как бэ намекает шо ты имеешь такое же отношение к Украине как и к Папуа Новой Гвинеи. Под проксиком сидишь ольгинец..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас сыновья бывшей «оппозиции» правят бал в украинской оборонке. Восемнадцатилетних пареньков из глубинки отправляют на фронт, где они застревают посреди поля в заглохшем БТРе, а потом к ним на помощь спешит меддопомога на колесах с завода нашего президента, но не доезжает, потому что тоже глохнет. Пареньки могли бы жить, но погибают. Такая же ситуация с катерами. Такая же ситуация с «членами Пашинского», которые, выстреливая, отрывают руки. И вот пока одни парни с пронзительно чистыми глазами гибнут, дети «оппозиции», под зонтиками своих высокопоставленных отцов, набивают себе карманы. Папа одного из них, Игоря Гладковского, первый заместитель секретаря СНБО! Мы уже как-то призабыли об Антоне Пашинском, который раньше торговал куриными яйцами, а сейчас, в возрасте 24 лет, возглавляет один из департаментов предприятия "Спецтехноэкспорт", где и заработал свой первый миллион. Его папа, Сергей Пашинский, депутат от НФ и возглавляет Комитет по Безопасности и Обороне в Раде. Папочки-воры и папочки-рейдеры вырастили своих сынков без совести и сути. А на пустоту лучше всего ложатся деньги, подменяя собой суть. А есть же еще «вечный мальчик» Коболев, с которым продлили контракт еще на три года с ежемесячной зарплатой 2 млн. 80тыс. гривен. Что и говорить, мажоры снова рулят Украиной.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судячи по викладених фотках і коментарях до неї запорєбрікових чомусь на думку приходить один відомий вираз - " Цирк згорів, а клоуни розбіглися"..😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
2 відео і 20 фото !!! ще б в 3-Д цю клоунаду показали .Вірна ознака дж....
 показать весь комментарий
 
Я вважаю це дуже добре, тут виклали цю статтю з фотофактами... Принаймі частина людей має нагоду трохи іншими очима поглянути на так званий "НК".. Велика подяка редакції сайту за надану таку можливість.. Лайк 👍
 показать весь комментарий
 
 
Мородёрство, коррупция, торговля с агрессором одиозных персонажей с целью единаличного обогощения, вывод денег из Украины, наличие в руководстве Украины ватных персон, судебные постановления о невиновности провластного ворья , постепенная отмена антикуропционных законов, оттягивание следствия по скандальным антикорупционным процессам, концервирование старого, олигархического и криминального мира под вышеванками и "подменами понятий", попытки сделать из Украины
зомбиГосударство, по типу пуЙлом рашки - всё это не волнует петЯлюбов, не волнует абсолютно, и до сегодняшнего времени, эти люди называют зрадой, реально приводимые докозательства, а зрадныками всех, кто в эти доказательства тычит их носом.
Национальный корпус не есть тем, что обсуждается в этой теме, на поверхность поднята тема куда более важная на сегодняшний день, но петяботы, как всегда делают виноватыми всё, что бы только замылить своего идола
 показать весь комментарий
 
 
И как раз под новый молодняк у нас, тут как тут, появилась «оппозиция». Это как цветок с бесконечно раскрывающимся бутоном. Только стебель у этого цветка один. Стебель старый, корни глубокие. Так вот, очередной раскрывшийся цветок «оппозиции» требует импичмента Порошенко и со всех трибун клянется, что посадит гаранта. А у меня в ушах звучит, как теперешняя власть и бывшая «оппозиция» клялась посадить Януковича, потом заморозить его активы, потом засудить, потом приговорить, но все это на безопасном расстоянии.
 показать весь комментарий
 
Враг у ворот. Его имя - Порошенко.
Все понемножку начинает рушиться. Незаметно так. По кирпичику. Все эти сладкие идеи одного из кандидатов о том, что лошье-электорат повторно можно купить патриотическим лозунгом - «не мешайте нам смачно жрать, потому что иначе на вас кто/то нападет»).
Такие оценки высказал сегодня политолог Михаил Подоляк.
Оставлю пока за скобками тот странный факт, что в Украине оказалось слишком много мазохирующих субъектов, которым откровенно уже сс…т в глаза, а они продолжают счастливо обделываться в собственные штаны от осознания своей причастности к строительству «крутой евро/Африки».
Что такое политическое обрушение? Это когда истерическая многоголосица. И за твой счёт начинают играть в свои игры). И бесконечно «лепят горбатого». И оправдания звучат в легендарном стиле «тупой ещё тупее»).
Ты наделал много фиктивных газеток и нарегистрировал много технических кандидатов. Но вот уже Богомолец вместо топить Тимошенко, начинает топить за Тимошенко, и ты вышвыриваешь ее со своих площадок. А Гриценко, который окончательно упал, теперь кормится у тебя же, чтобы… чуть отбить рост Зеленского… И так во всем…
… Жёсткий демарш министра внутренних дел и его прямое заявление о строительстве ПА глобальной скупочной сетки… На 1,5 млрд… Внутренний враг)…
… Прямая крысиная скупка пенсионеров… Через ПФУ. За копейки… Гимн цинизму…
… Фантастическое мародёрство на армии ближайшего окружения. Бог с ним, с воровством. Куда убийственнее, что за пять лет не налажено производство ключевых элементов (т.е. никто реально не занимается производством). А слабым мозгам невдомек их же диссонанс - «так, если война масштабная, о которой вещают ваши pr-утюги, тогда откуда будем брать запчасти»?..
… Болезненная шизофрения. «Путин заказал компроматные кампании» - по версии Луценко/жены и «Путин же организовал контрабандный канал для помощи нашей армии')…
И тут же Генпрокурор (центр законности) прямо говорит о том, что «контрабанда допустима». Ещё раз. Контрабанда допустима, а потому Продан/Розенблат и прочие контрас и бюджет-воры - не преступники…
… Уничтожение всей антикоррупционной реформы одним росчерком пера. И почти сразу гнев и злость наших внешних партнёров. Их банально развели - взяли много денег и примитивно кинули…
- Декриминализация незаконного обогащения ставит крест на всей антикоррупционной реформе - Transparency International
Короче, команда ПА за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха…
загрузка...
Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она так же будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением»…
https://goo.gl/******
 показать весь комментарий
 
 
У бабы Жюли истерика, свихнутая на власти старуха скатилась на непроходное третье место теперь её жюлькоботы стали особенно брехливыми, агрессивными и хамовитыми...
 показать весь комментарий
 
 
В люстерко подивися, пецелюбику..
😂
 показать весь комментарий
 
Lumos UA Пропутинские портянки совсем с ума сошли. "Враг у ворот. Его имя - Порошенко". Т.е., сначала Путин говорит:"Кто угодно,кроме Порошенко". Потом понимает, что сделал ему лучшую рекламу в Украине. И вот теперь пропутинское ****** кричит "Враг у ворот. Его имя - Порошенко". Так сказать, изо всех сил исправляют ошибку своего "великаго вошьдя". Как будто украинцы могут забыть, что Порошенко со своей командой отстоял независимость Украины в практически безнадёжной ситуации, восстановил армию практически с нуля, вооружил её современным эффективным оружием, добился признания Украины ведущими странами как надёжного международного партнёра. Ну что ж, благодаря Порошенко, в Украине демократия: продолжайте брехать!
 показать весь комментарий
 
Прикиньте шо будет если Жюля или Гриценко станут президентом это ж разтащат распродадут армию полностью как Жюля распродавала на свой популизм.
 показать весь комментарий
 
 
Ого Зрада з ди-ни-рівцями та росіянами скільки настрочили....
 показать весь комментарий
 
 
Щоб перетворити протести в сміття - треба їх очолити!!!
Нацкорпусу(порошенківському) тричі СЛАВА!
 показать весь комментарий
 
 
То есть выходит Прошенко.... против Порошенко?? кацапе ты шо в бирьёзку балдой врезался??
 показать весь комментарий
 
 
А шо такоє? Правда не подобається? Ну це таке...
 показать весь комментарий
 
Про запчасти, мнение бойцов

Август 2014-ого. Гремит граница, сбивают наши самолеты. Я на ШирЛане готовлюсь со своей батареей с БТГр к выезду ТУДА. Утро, комдив ставит мне, как он считает, что Я как КВУ на хрен на той войне не нужен задачу: - Убыть на ЗИЛе под Киев для получения ШЛЕМОФОНОВ на БТГр

Все как в бизнесе: получаю доверенность на товар, расписываюсь. В придачу ЗИЛ с водилой. Водила нормальный, ЗИЛ гавно. Тащимся до ППД в Гвардейское, а это 80 км, Десять часов. Понимаю, что до Киева и обратно таким темпом - война уже закончится. Прибыв в часть, договариваюсь и сдаю дежурному по части Леху, а сам вызываю брата с работы на микроавтобусе. Летим в Киев.

Склад. Охереть какая территория. Режим. Пропуск. Задача получить 200 шлемофонов и какие-то три херни-блока на танк. Я все получил. Довез.

Но что больше меня всего убило, что пока там накладные-шмакладные оформляли, я бродил по этим огромным складам и смотрел и окуевал: На каждом стелаже КУЧКА, имено КУЧКА, запчастей и бирка, когда последний раз эти запчасти обновлялись. Я обошел тогда до хера и офигел. Последняя поставка запчастей, которую я увидел - 1993 год.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОПОЛНЯЛ.

В ноябре 2014-ого когда механы лили мне сопли и слезы, а механы у мня были РУКИ ИЗ ПЛЕЧЬ, а не из жопы: " Фильтра нужны и патрубки", я вспоминал тот склад под Киевом, на котором ни куя не было.
И я сливал соляру знакомому там фермеру, чтоб на вырученные деньги в Угледаре на "Сельхозтехнике" с мехами купить фильтра, патрубки и всякцю другую хрень, что подходила к нашим движкам Движки ж те всякие Ярославские заводы изготовители.

Кто я теперь? Да и мои ребята? Я не знаю. Запутался.

Тех малолеток, что на схемах поставок запчпстей нагрели, посадить надо. Это уже другая может быть история.

И, кстати, как зашли в район огневых позиций в сентябре 2014-ого, на той же технике в сентябре 2015-ого года обратно и вернулись. Спасибо Толику-сынку, Сереге-Марковичу, Сережке Подаревскому, ДЛИННОМУ, Вадику Кочкину, Василию и Серому "десантникам", покойному Иван Иванычу. Всем нашим механникам и водителям. Все в мазуте и в масле, а мы интеллигенция артиллерийская рядом с вами, с блокнотиком, калькулятором и линейкой.
Константин Слободниченко

"#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 3361
 показать весь комментарий
 
 
Танкокрад все в Африку продал. Пэдро тут причем?
 показать весь комментарий
 
Зайшов на цензор....а тут ...страна..хуєй... "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активісти розгорнули банер і висунули вимоги під час акції на Майдані в Києві - Цензор.НЕТ 9152
 показать весь комментарий
 
 
Volodymyr Galaktionov Це пропутінське ****** навалилось.Дуже їмпече.
 показать весь комментарий
 
Пипец левых флажков набежало, просто парад флажков мира....троли запоребриковые шо Цензор забанили на РаБсии приходица выкручиваца??? Как новость про Порошенко сразу парад левых флажков..совпадение??
 показать весь комментарий
 
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх