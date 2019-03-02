 "#СвинарчуківПорошенка за ґрати", - активисты Нацкорпуса развернули баннер и заявили требования во время акции на Майдане в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Национальный корпус требует:
- Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);
- Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;
- Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;
- Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.
Об этом заявил во время акции на Майдане Незалежности руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов. "Мы говорим о тех молодых людях, нашего с вами возраста, которые вместо того, чтобы пойти на фронт, строить наше государство, как это делаем мы, в общественной деятельности, в политической деятельности, просто напросто грабят", - подчеркнул он.
Также активисты развернули баннер "СвинарчуківПорошенка за ґрати".
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Все пять лет войны деятельность Президента Украины Петра Порошенко носила системный преступный характер.
Он не только наживался на армейских поставках, но и непрерывно торговал с государством-агрессором.
Начнем с конца.
Доверенный партнер Петра Порошенко Олег Гладковский совместно с сыном Гладковским Игорем, который вступил в сговор с руссскими, обворовали украинскую армию на десятки миллионов долларов во время самых ожесточенных боев в 2015 году.
Олег Гладковский подставное лицо (торпеда) Петра Порошенко который возглавляет концерн Богдан и многие другие заводы и предприятия Гаранта.
Также по совместительству Олег Гладковский исполняет обязанности заместителя секретаря Национальной Безопасности и Обороны Украины.
По информации журналистов, Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw
У окружения Порошенко странная и подозрительная «фишка» - менять фамилии во вполне взрослом возрасте
Таким наблюдением поделился только что в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
Олег Свинарчук 44 года жил себе Свинарчуком, кучу фирм на эту фамилию оформил. А потом вдруг опаньки - и стал Гладковским.
Неужели только из-за неблагозвучия?
Другой «братан» - Александр Налекрешвили.
Родился в 1973 году. До конца восьмидесятых жил себе «Нариком», а потом вдруг стал Петровским.
Ну, с Нариком тут понятно, бандитская жизнь яркая, но иногда короткая. А Свинарчук то чего?
И, кстати, что ему сейчас мешает в третий раз фамилию поменять?
Кстати, Порошенко еще не стал Григорчуком?
По маме?
Погранцам эту фамилию тоже стоит запомнить…
Грудень 2014 - один із лідерів "Революції Гідності".
Березень 2014 - міністр молоді та спорту України.
Червень 2018 - заступник Голови держрезерву.
Нові політики після Майдана, або майстер-клас революціонера
Привожу только отдельные вопиющие примеры.
Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.
Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.
И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.
Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.
Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.
То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.
«Изделие 1Г42» - прицел-дальномер для танков, «родом» из СССР. Это составная часть вооружения танков Т-64, которые восстанавливает ХБТЗ. Однако, по данным НАБУ и досудебного следствия, никаких поставок прицелов не было, поскольку они - итак являются собственностью Минобороны и хранились на том же заводе, но были незаконно изъяты должностными лицами ГП. Упомянутый договор, как утверждается, заключен «с целью сокрытия неправомерного завладения имуществом Минобороны путем имитации закупки продукции».
Официально «Оптимумспецдеталь» не является производителем изделий 1Г42, контактов с производителями и поставщиками прицелов не имеет. Налоговый кредит предприятий «союзников» «Оптимумспецдеталь» сформирован в результате правоотношений с контрагентами по договорам поставок мясо-молочной продукции, зерновых культур и табачных изделий".(с) Это один из не многих примеров. Кстати, Бигус как раз и говорит, что главная проблема не
в контробанде, а в том, что ворюги изымали запчасти принадлежащие государству и затем
продавали, опять же, государству в три дорога.
В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.
Власть пошла по пути имитаций, чтобы трубить о фиктивных победах, по сути не меняя фундаментальных оснований системы, против которой восстал Майдан
Главное претензия к Порошенко заключается в том, что за 5 лет он и его компашка не дали ответы на первичный вопрос: в каких секторах мы не можем объективно обойтись без России и почему за пять лет мы это не признали сразу.
медведчук связной, арестуй медведчука!
Это какая операция порохолюб?
Если порохолюбы коррупциоены попадают в эти операции, значить они жадные до денег *роды без Родины.
Им хоть с кем торговать, хоть у кого покупать, лишь бы заработать.
Короче говоря, торгует с Россией по полной.
Можно было принять закупку запчастей из России и многое иное, если бы власть изначально заняла позицию правдивую, развернув картину суровой необходимости в рамках долгосрочной борьбы с агрессором.
Но власть пошла по пути имитаций («мы покупаем европейский газ»), чтобы трубить о фиктивных победах, по сути не меняя фундаментальных оснований системы, против которой восстал Майдан.
Вот суть. Все остальное тактические интерпретации.
Вся эта шизофрения украинских властей, когда война то есть, то её нет, теперь наконец-то обрела грязный, мерзкий, но смысл
Тема ОПК получила особую актуальность с первых дней начала боевых действий. Но к сожалению люди, привлеченные к управлению этой отраслью, были так же далеки от производства, как и от самой войны.
Отбор "достойных" производился по давно устоявшемуся принципу: либо по "лояльности к первому", либо по умению "создавать из воздуха" добавленную стоимость государственными мощностями, направляя ее однако, вовсе не в государственные закрома.
Как известно, ставя к управлению лояльных, не стоит требовать с них как с умных. Поэтому лояльные шли во второй эшелон: подписывать наказы и с умным видом отдавать распоряжения. Ну а умных оставляли в "тени"- создавать эту самую добавленную стоимость.
Мной написано более трех десятков статей на эти темы с вариантами последствий для Армии, ОПК и доверия общества к системе государственного управления в целом. Предложена комплексная реформа с финансовым обоснованием, цифрами, готовыми законопроектами и постановами КМ, которая рассматривалась всеми высшими профильными инстанциями! Однако... все шло как раньше: "Мыши плакали, кололись... но продолжали жрать кактус...", что в современной интерпретации звучит как: "лояльные" кивали головами, брались решать, выражали искреннюю поддержку и.... в это время "умные" продолжали умножать счета хозяев... Все работало как часы! Но даже часы иногда дают сбой.
И вот наконец они! Грабли! Приехали...
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Ну что же... давайте разберем схему по деталям. Думаю сейчас к этой теме интерес как минимум будет повышен.
Любой рынок - это простая формула: "спрос рождает предложение". С учетом того, что Украина имеет хоть и порядком устаревшую, но все еще достаточно сильную производственную базу, совершенно глупо звучит предположение о том, что мы не можем освоить производство комплектующих для бронетехники! Ну прям не глупо, а откровенно тупо!
Особенно мне и моему коллективу, создавшему собственными руками отличный БТР, в котором НЕТ ни одной контрабандной детали, равно как и ни единой, произведенной в рф.
Особенно Alexander Nossov - одному из крупнейших украинских экспортеров спец пром деталей. Особенно... да всем тем, кто строит свой бизнес на производстве техники а не на воровстве бюджета! Включаем бизнес - аксиому - это я про спрос - и даём о нем понятную задачу: "необходим топливный насос". Определяем количество - что совершенно не является проблемой, и размещаем предложение на понятном доступном ресурсе Prozorro. Сложно? Нет. Эффективно? Да! Экономно? Более чем! Но вот.... прибыльно ли себе любимому "чинуше"? Где тут "доля"? Доли нет! А это портит весь процесс((( Поэтому единственный орган, использующий простую и понятную процедуру для пополнения ремкомплектов - это ЦБТУ, со своим крайне скудным ресурсом! Которое, при этом, все 128 контролирующих органов, регулярно "дрючат" за мелейшую запятую не в том месте и не в то время! Правда, Евгений Сидоренко? Ничего не преувеличил? Знаю, Женя... потому что ты сам вчера только вылез из этого же танка и понимаешь что необходимо сделать все, чтобы он не только ездил, но и стрелял.
А вот теперь о "нетанкистах" с их "каруселями" и "контрабасе". О том, в чем журналистам не имеющим понимания процесса "изнутри", так и не удалось разобраться. На самом деле "контрабас" не имеет особого отношения к решению проблемы обеспечения запчастями бронетехники . Можно даже сказать ровным счетом совершенно никакого! Импортные комплектующие - это часть процесса формирования ЦЕНЫ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА! Расшифрую: во всем мире процесс формирования цены - конкурентная процедура оценки соотношения цены и качества товара. Т.е. выше качество, лучше функционал - больше цена. И это правильно. Но не для Украинских "гос-заробітчан". У нас цена продукции "доказательная"! Т.е. себестоимость складывается из цены всех комплектующих, с наценкой в виде установленной разрешенной прибыли. И, как следствие - чем выше себестоимость - тем больше прибыль! Да да... Вы не ослышались. Фактически наша система закупки стимулирует создание максимально неэффективного производства! Купил за 1000 - разрешенная прибыль 50. А купил эту же деталь за 10000 - заработок уже 500! По вашему глупо? С точки зрения плательщика налогов - более чем... Однако, не с точки зрения распорядителей бюджета. Все, что нужно сделать для получения ЛИЧНОЙ сверхприбыли - перенаправить "неэффективность" в свой карман. Создать оффшоры, на которых "создавать добавленную стоимость" на наши же, украинского производства запчасти. Да да, любезные... Вы снова не ослышались: именно на наши собственные - либо произведенные, либо "честно украденные" - запчасти made in Ukraine.
Как это выглядит в цифрах и на схеме? Пример: Деталь ХХ стоит на заводе города У 5000 грн. Наценка на покупное изделие для использования его в производстве или ремонте БТРа составит 250 грн (5%). Однако.... что за мелочь, господа? Деталь ХХ продается компании-резиденту какой-либо Европейской страны (учредители этой компания естественно вовсе и не европейцы, как понимаете), после чего деталь ХХ из Европы предлагается нашему заводу за скоромных.... скажем 20000 грн. Что скажет представитель Заказчика? А он скажет что все документы в порядке и цена обоснована! Такова процедура (1976 год), которой они следуют. Импортные комплектующие не требуют подтверждения цены! Достаточно декларации. Удобненько так... да? И, заметьте... все как бы законно! Калькулируем бонусы: купили за 5000. "Продали" в Европу за 5100. Заплатили со 100 грн прибыли налог и не забыли вернуть НДС! Потом отложили 15000 на оффшорный счетик и в Украине официально накинули 5% на "покупную" продукцию - еще 1000. Итого чистая прибыль 16000 грн! Согласитесь что взять 250 грн или развести ВАС (а это именно каждый из вас за это платит из своего кармана!!!) на 16000 - разница в 64 раза впечатляет! Как говорил незабвенный герой Ильфа и Петрова товарищ О.Бендер: "...Вы оцените красоту игры..!" Помножьте теперь все это на перечень запчастей (а только по нашей модернизированной машине это более 2000 наименований) а затем на общее количество бронетехники... а затем на всю остальную технику... Впечатляет?
По оценкам разных экспертов, более близких к этой теме, нежели журналисты, сумма, перекочевавшая транзитом через оборонный бюджет из ваших карманов в оффшоры, составляет не менее 20 млрд. грн. При этом хотелось бы напомнить что частные компании, имеющие совершенно конкурентную продукцию в разы дешевле государственной и "импортной" - остаются на обочине процесса и вынуждены либо закрываться, либо вывозить производство за рубеж, либо.... работать по "правилам" Соломатина&Януковича, так пришедшимися по вкусу и нынешним "правителям".
Есть ли быстрый выход из всего этого позорного конвейера, вымывающего деньги из украинского ОПК и разрушающего не только одну из отраслей, имеющих шансы стать локомотивом нашей экономики, науки и технологий, но и подрывающего боеспособность Армии, основным приоритетом развития которой должно стать полное перевооружение на высокоточное и высокотехнологичное оружие? Есть. И он уже три года гуляет по кабинетам властей, "назойливо" требуя перестать набивать карманы армейским баблом и начать строить настоящую Армию! Где кроме патриотизма и самоотдачи солдат, будет надежное и эффективное оружие. Шаги просты и давно разработаны до деталей: - стратегия развития ЗСУ - стратегия развития ОПК, прописанная ПОД стратегию ЗСУ! (Формирование национальной связки "спроса и предложения") - частичное снятие секретности с ДОЗа с переходом на электронную систему закупок (не буду углубляться в детали - это тема отдельной и узкопрофильной дискуссии) - немедленный переход на конкурентную процедуру формирования цены - долгосрочное планирование оборонного заказа привязанное к плану развитие ЗСУ - снятие монополии на экспорт - автоматизация и усиление ДСЭК - корпоратизация предприятий УОП - развитие государственных программ финансирования критически важных сегментов вооружения - создание министерства Оборонной промышленности для формирования полного пакета нормативно-правовых актов.
В этом вопросе особо подчеркну!!!!!!!! Не для УПРАВЛЕНИЯ предприятиями оборонной промышленности, а для СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ их выхода на внутренний и внешний рынок, создание базы данных отечественных производителей, упрощения кооперации и обеспечения доступа к ресурсам.
Любое здравомыслящее Правительство, имеющее целью развития Государства, а не увеличение собственных достатков, использует внешнюю агрессию для технологического и производственного прорыва оборонного сектора экономики, являющегося одним из самых бюджетных в мире! И Украина, имеющая все шансы войти со своей, проверенной реальными боями продукцией, на постсоветские рынки, не имеет права упустить эту возможность! А в условиях эмбарго российской оборонки - эти, совершенно реальные шансы, дают нам надежду на очень быстрое развитие машиностроения, науки, технологий и кадров.
Шел 6 год войны...... Шел 6 год "реформ".... Шел 6 год ожиданий...."
Вадим КОДАЧИГОВ