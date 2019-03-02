 Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.
"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти но у них это не получилось, как и спасти второго номера снайперской пары российских захватчиков", - написал он в комментарии.
Свинцовая оса ужалила... )))))))
- За кожного "двохсотого" терориста, на твій рахунок буду класти 1000 гривень!
Минає тиждень.
- Ну як справи? - питає дід онука - Є вже "двохсотий"?
- Ні діду, поки ще тільки 187
Теперь точно, "ихтамнет".
Абсолютно критических запчастей для очень важной сферы обороны больше не будет. Кроме контрабаса из России их взять больше негде (я знаком с предметной областью, и в этом убежден. Не знал, что все так плохо, хотя стоило подозревать).
Оборудование, которое только недавно удалось начать восстанавливать и поддерживать, теперь обречено.
Стоимость вопроса по итогу - миллиарды. Если кто-то согласится нам продать аналог, очереди не видно. Импортозамещение невозможно. "Разорения бюджета" нет - покупалось за спонсорскую помощь от тех, про кого если напишу, заорут "предвыборная пропаганда". Доставлялось и до того с риском, но теперь - все.
И да, о чем тут идет речь - права сказать не имею, ни малейшего.
Вот теперь я реально в депрессии.
Повторю, стоимость ущерба - миллиарды, но тут измеряется уже не только деньгами. Чем и когда удастся закрыть дыру теперь - непонятно.
Вот теперь я категорически ТРЕБУЮ привлечь причастных к утечке к трибуналу. По законам военного времени."
А. Шор.
Я, честно говоря, не обладаю достоверными источниками информации по этому вопросу, и потому утверждать наверняка не возьмусь. Но я предлагаю вспомнить, например, 14-й год и то, как контрабандой возили из Польши броники, каски, аптечки, и откуда, собственно, пошла вся тема евро***х. Нам тупо отказывались официально продавать оружие и средства защиты. Потому что вот есть большая Россия, которую ну очень не хочется расстраивать. А мы - расстроили.
Возможно ли, что мы объявили о всецелом импортозамещении, хотя сами тайком возили из РФ все необходимое для реанимации смертельных советских игрушек? Да запросто. Бумажки в обмен на возможность утилизации оккупантов - что может быть лучше? Плюс немного позитивных новостей для обывателей. В потоке говна - это важно.
Возможно ли, что это делалось на официальные бабки Укроборонпрома? Да, более чем. Ну не на деньги ПФ же это делать, да?
Возможно ли, что чиновники нагрели на этом руки? Еще как. Ба, да я в этом уверен на все 100%.
Но теперь получается какая штука. Лавка будет прикрыта. Контрабас из РФ будет остановлен, техника будет гнить. Для особо умных, которые скажут, что "а пачиму нильзя купить этаже в других странах?", я вам напомню, дорогие мои, что продажа или непродажа оружия - это не только от нас зависит. Те же "джавелины" нам никто не давал ни за какое бабло несколько лет. Вето наложили на поставки этого оружия. Наши гаранты из-за океана. Потому что не хотели расстраивать мистера Пу.
Вы серьезно полагаете, что мы сейчас легко найдем какие-то каверзные "позиции" где-то еще? Рили? Или что сумеем легко адаптировать советский металлолом под западные аналоги? Точно?
А что, ***, если нет? Что если контрабас - это была the only option? Как броники и каски в 14-м. А?
Да, и сейчас вот еще одаренные прибегут, выпучив глаза, вещать про хіба можна терпіти корупцію?! Нет, коррупцию терпеть нельзя, конечно, но и пускать по 3,14де схемы поставок критических компонент ВПК в воюющей стране - тоже не айс. Во сколько нам это вылезет? Как думаете? Даже не в бабках. В крови. Сколько жизней наших солдат похерил Дениска-правдоруб? Десять? Сто? Тысячу? Что, если в случае большой войны именно этих деталей не хватит, чтобы переломить ее ход? Что если это камешек, который запустил лавину?
Я в который раз спрашиваю зрадое*ов: ВЫ ТОЧНО ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ? Все варианты, а не только те, которые заставляю вашу совесть делать фыр-фыр и мило жмуриться?"
где тут про вора или бигуса в теме???
буде юлия владимировна президент
а вас гнид
повесим вместе с вором
Да хоть в 100 раз пускай цену накручивают, если больше негде взять...
И при чем тут президент? По твоему вся страна его окружение.
Где бы кто-бы что ни сделал - всех собак на одного вешают.
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-ninishnomu-viglyadi-korporaciyu-ukrinnmash-sform/
, а тут росзлідування бігуса датоване 2017 роком. Бажаю приємного прогляду:
https://bihus.info/**********-prezidentske-kerivnictvo-ukroboronpromu-zlilo-100-milioniv-na-prokladku-menedzera
Передавай привіт ашору
.. хотя бы на платформу в Атлантическом океане.....
Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС.
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85
- Дед, ну этоже превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!!!
От такого вот биллборда, до меткого выстрела украинского снайпера прошло так мало времени
ихтамнет,ихтамнет,
прокатись на нашей карусели!!!
Ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла...И по новой до бесконечности!
Он такой же, как все,
Только глаз быстрей.
Видит вроде, как все,
Только четче... ясней.
Среди многих теней
Придорожных берез
Выделяет одну -
В человеческий рост.
Среди многих - одну
Наблюдает он.
И винтовка к плечу.
И курок взведен.
Промелькнул чей-то день
Как кометы хвост.
Грузно падает тень
В человеческий рост.
Now the race is on the run
I am looking out for you
I catch you in the woods
And kill you if we meet
Come on play the game
And fight for life
This is the game
Where i will survive
I see with the eyes of the hunter
No one can escape
I am a devil of a gunman
For you it is too late
(Погоня началась,
Я высматриваю тебя,
Я подстерегаю тебя в лесу
И убью, если мы встретимся.
Давай поиграем в игру,
Схватку за жизнь -
Это игра,
Из которой я выйду победителем.
Я смотрю глазами охотника,От которого нельзя убежать.
Я стрелок, я демон,
Для тебя уже слишком поздно)
В оптиці п'яний москаль
Перезарядка, на вітер поправочка -
І за "парєбрік" бай-бай!
Вот грибочками и отравятся...
Видно руки, видно ноги, видно ...спину
Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно, видно роги "
( "Комарик" Повстанська пісня )
она не шумная
хвастать не стоит, а вот записывать нужно
Наші відпрацювали на 100 %
везения и удачи Вам солдаты