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Все про:война (3320) Донбасс (18052) снайперы (248) Объединенные силы (246) Штефан (2)

 Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО

Украинские воины на Донбассе уничтожили снайперскую пару врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.

Смотрите также: "Еб#ашь", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти но у них это не получилось, как и спасти второго номера снайперской пары российских захватчиков", - написал он в комментарии.

Источник: https://censor.net.ua/v3114602
 
   
 Топ комментарии
 
Проводжає старий бандерівець онука в зону АТО, і каже:
- За кожного "двохсотого" терориста, на твій рахунок буду класти 1000 гривень!
Минає тиждень.
- Ну як справи? - питає дід онука - Є вже "двохсотий"?
- Ні діду, поки ще тільки 187
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А можно такое же видео, но с ракурса "над Банковой"?
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Ну, вот еще одна ипотека погашена. Молодцы воины ОС, хорошо жалят.
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Ага, вот это вот "ужаленный" отдельно порадовало.
Свинцовая оса ужалила... )))))))
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Проводжає старий бандерівець онука в зону АТО, і каже:
- За кожного "двохсотого" терориста, на твій рахунок буду класти 1000 гривень!
Минає тиждень.
- Ну як справи? - питає дід онука - Є вже "двохсотий"?
- Ні діду, поки ще тільки 187
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Они уволились и засекретились...
Теперь точно, "ихтамнет".
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Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ дяревни...
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"Ну что, расследование Бигуса уже дало плоды, мне рассказали из первых рук, с фактажом.
Абсолютно критических запчастей для очень важной сферы обороны больше не будет. Кроме контрабаса из России их взять больше негде (я знаком с предметной областью, и в этом убежден. Не знал, что все так плохо, хотя стоило подозревать).
Оборудование, которое только недавно удалось начать восстанавливать и поддерживать, теперь обречено.
Стоимость вопроса по итогу - миллиарды. Если кто-то согласится нам продать аналог, очереди не видно. Импортозамещение невозможно. "Разорения бюджета" нет - покупалось за спонсорскую помощь от тех, про кого если напишу, заорут "предвыборная пропаганда". Доставлялось и до того с риском, но теперь - все.
И да, о чем тут идет речь - права сказать не имею, ни малейшего.
Вот теперь я реально в депрессии.
Повторю, стоимость ущерба - миллиарды, но тут измеряется уже не только деньгами. Чем и когда удастся закрыть дыру теперь - непонятно.
Вот теперь я категорически ТРЕБУЮ привлечь причастных к утечке к трибуналу. По законам военного времени."
А. Шор.
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Ты дебил!
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"Тут, вот, пишут, что Бигус своим постом похерил какую-то тонкую контрабандную мутку с поставками уникальных деталей из РФ. Что теперь куча важной и нужной техники будет и дальше гнить вместо того, чтобы помогать утилизировать оккупантов.
Я, честно говоря, не обладаю достоверными источниками информации по этому вопросу, и потому утверждать наверняка не возьмусь. Но я предлагаю вспомнить, например, 14-й год и то, как контрабандой возили из Польши броники, каски, аптечки, и откуда, собственно, пошла вся тема евро***х. Нам тупо отказывались официально продавать оружие и средства защиты. Потому что вот есть большая Россия, которую ну очень не хочется расстраивать. А мы - расстроили.
Возможно ли, что мы объявили о всецелом импортозамещении, хотя сами тайком возили из РФ все необходимое для реанимации смертельных советских игрушек? Да запросто. Бумажки в обмен на возможность утилизации оккупантов - что может быть лучше? Плюс немного позитивных новостей для обывателей. В потоке говна - это важно.
Возможно ли, что это делалось на официальные бабки Укроборонпрома? Да, более чем. Ну не на деньги ПФ же это делать, да?
Возможно ли, что чиновники нагрели на этом руки? Еще как. Ба, да я в этом уверен на все 100%.
Но теперь получается какая штука. Лавка будет прикрыта. Контрабас из РФ будет остановлен, техника будет гнить. Для особо умных, которые скажут, что "а пачиму нильзя купить этаже в других странах?", я вам напомню, дорогие мои, что продажа или непродажа оружия - это не только от нас зависит. Те же "джавелины" нам никто не давал ни за какое бабло несколько лет. Вето наложили на поставки этого оружия. Наши гаранты из-за океана. Потому что не хотели расстраивать мистера Пу.
Вы серьезно полагаете, что мы сейчас легко найдем какие-то каверзные "позиции" где-то еще? Рили? Или что сумеем легко адаптировать советский металлолом под западные аналоги? Точно?
А что, ***, если нет? Что если контрабас - это была the only option? Как броники и каски в 14-м. А?
Да, и сейчас вот еще одаренные прибегут, выпучив глаза, вещать про хіба можна терпіти корупцію?! Нет, коррупцию терпеть нельзя, конечно, но и пускать по 3,14де схемы поставок критических компонент ВПК в воюющей стране - тоже не айс. Во сколько нам это вылезет? Как думаете? Даже не в бабках. В крови. Сколько жизней наших солдат похерил Дениска-правдоруб? Десять? Сто? Тысячу? Что, если в случае большой войны именно этих деталей не хватит, чтобы переломить ее ход? Что если это камешек, который запустил лавину?
Я в который раз спрашиваю зрадое*ов: ВЫ ТОЧНО ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ? Все варианты, а не только те, которые заставляю вашу совесть делать фыр-фыр и мило жмуриться?"
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шо ты несеш???
где тут про вора или бигуса в теме???
буде юлия владимировна президент
а вас гнид
повесим вместе с вором
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таки наибольший общественный резонанс вызвал не сам факт покупки запчастей в РФ,а факт завышения цен в несколько раз,когда разница оседала в фирмах принадлежащих ближнему окружению Президента,пусть они и отвечают в чем проблема?
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А ты продай дешевле... умник.
Да хоть в 100 раз пускай цену накручивают, если больше негде взять...
И при чем тут президент? По твоему вся страна его окружение.
Где бы кто-бы что ни сделал - всех собак на одного вешают.
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Порохобот, засунь эту дебильную шнягу вашим пропагандонам под хвост.
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Фу, как некрасиво копипастить у другого порохобота Miku
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Про неможливість імпортозаміщення:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-ninishnomu-viglyadi-korporaciyu-ukrinnmash-sform/

, а тут росзлідування бігуса датоване 2017 роком. Бажаю приємного прогляду:
https://bihus.info/**********-prezidentske-kerivnictvo-ukroboronpromu-zlilo-100-milioniv-na-prokladku-menedzera

Передавай привіт ашору Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8085
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Не пишите бред работать будут по каналам спецлужб...
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У нас хоть бы один рыг сел...
.. хотя бы на платформу в Атлантическом океане.....
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Не знаю, это "підлога країни навпаки" при переводе или специально так задумано, но получилось очень зачётно и злобно-язвительно

Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС.
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Дед на прёме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85
- Дед, ну этоже превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!!!
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вот почему то вспомнилось...
От такого вот биллборда, до меткого выстрела украинского снайпера прошло так мало времени Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС - Цензор.НЕТ 7842

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Это хеллоуин. У чувака чувсто юмора есть, в отличии от тупых ботов вроде тебя.
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Только хотела написать,а где же наш танцующий енотик,а вот он красава,с регулярным канканом!Жаль ещё пару енотих по бокам не скачут с ним в обнимку и лапками не машут,как танцовщицы канкана!
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Кто успел,то и сел,
ихтамнет,ихтамнет,
прокатись на нашей карусели!!!
Ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла,ла...И по новой до бесконечности!
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***

Он такой же, как все,
Только глаз быстрей.
Видит вроде, как все,
Только четче... ясней.
Среди многих теней
Придорожных берез
Выделяет одну -
В человеческий рост.

Среди многих - одну
Наблюдает он.
И винтовка к плечу.
И курок взведен.
Промелькнул чей-то день
Как кометы хвост.
Грузно падает тень
В человеческий рост.
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Funker Vogt (Германия, Military ***) - Gunman (Music video)

Now the race is on the run
I am looking out for you
I catch you in the woods
And kill you if we meet

Come on play the game
And fight for life
This is the game
Where i will survive

I see with the eyes of the hunter
No one can escape
I am a devil of a gunman
For you it is too late

(Погоня началась,
Я высматриваю тебя,
Я подстерегаю тебя в лесу
И убью, если мы встретимся.

Давай поиграем в игру,
Схватку за жизнь -
Это игра,
Из которой я выйду победителем.

Я смотрю глазами охотника,От которого нельзя убежать.
Я стрелок, я демон,
Для тебя уже слишком поздно)
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не зовсім правду ви кажете таки, порошенко дійсно заборонив використовувати РСЗО та артилерію великої потужності, їх відвели. стрілкотня осталась
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а в тебе якісь інші дані є? ну тоді прошу надати інфу.
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Ну даже если мониторить инет то есть видео как блиндаж наши завалили! Блиндаж со с 82 а тем более со стрелковой не завалишь!
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ти прочитай ще раз що я написав. доречі у наших і більш цікаві речі заховані стоять. і ще вони бабахають. Знищення снайпера російських окупантів у зоні ООС - Цензор.НЕТ 8024
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Нормально их так настреляли за последнее время. Прямо какой-то сезон охоты на кацапов...
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Ніч яка місячна, зоряна ясная
В оптиці п'яний москаль
Перезарядка, на вітер поправочка -
І за "парєбрік" бай-бай!
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это видео символизуе то, шо два твоих удмуртских сородича отправились в страну боярышниковых рек и валежниковых берегов к доктору лизе менгле и хору александрова.
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в ********** я думаю таких "відео" не меньше ...ну і , далі ?
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Надеюсь когда они его будут поминать, еще человек надцать отравится паленой водкой
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Выпьют настойки боярышника на метиловом спирте и закусят собранными по месту грибами.
Вот грибочками и отравятся...
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"..Поховали москаля, як собаку.
Видно руки, видно ноги, видно ...спину

Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно, видно роги "

( "Комарик" Повстанська пісня )
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Гарно що жодна людина не постраждала.
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смерть
она не шумная
хвастать не стоит, а вот записывать нужно
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Це була снайперська дуель ?
Наші відпрацювали на 100 %
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четкий выстрел , как в кино , игра в кошки - мышки , только у мышки есть винтовка,
везения и удачи Вам солдаты
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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