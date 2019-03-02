 Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео распространил офицер ВСУ, армейский блогер Анатолий Штефан.

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"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контрдействиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти но у них это не получилось, как и спасти второго номера снайперской пары российских захватчиков", - написал он в комментарии.