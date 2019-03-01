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 Политика Украины, Общество
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 Украинский снайпер убивает российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО

Снайпер так называемой "третьей силы" уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114488
 
   
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Просто залётные "ихтамнетовские" спайперы спровоцировали ответку от ВСУ. Ничего личного.
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Чего раша-фашисто-солдатен забыл под Мариуполем? Домой, пора домой в пославшую тебя сюда помойку
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Цензор(бутузов) невже не так:український снайпер знищує загарбника?
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Откуда известно, что это именно российский солдат, а не местный сепар?
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Название нажористое.
В нём прям так и слышится, как злая биндера, що має час та натхнення, довго, з садизмом, вбива москаля.
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Хороший выстрел, "вкусный"!
Молдца ребята. Удачи.
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в конце походу хи-хи-хи... Украинский снайпер убивает российского солдата под Мариуполем - Цензор.НЕТ 6603

Вот так ванюшки....- за это ваши диды воевали?
что бы вас потом снимал украинский снайпер, да?

Пичалька то какая.....
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какойто совсем бухой солдат.. в белом халате в отсутствие снега
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Дык что выдали - в том и ходит. Там теплеет раньше, снег пару недель как массово посходил.
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Будут ли у нас снайперы со славной финской математикой ?
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Неее ну хоть бы расстягивали такие хорошие новости!!!
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Хороший выстрел. Цель двигается + деревья мешают и тем не менее один выстрел и окр в аду.
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Украинский снайпер убивает российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО
Снайпер так называемой "третьей силы" уничтожил российского солдата
так чий же то був снайпер ? Украинский снайпер убивает российского солдата под Мариуполем - Цензор.НЕТ 5054
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинский снайпер убивает российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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