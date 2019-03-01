Редактор Цензор.НЕТ 01.03.19 17:0301.03.19 17:04 Украинский снайпер убивает российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО Снайпер так называемой "третьей силы" уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела. ... Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО Источник: https://censor.net.ua/v3114488 x Мне нравится 11
В нём прям так и слышится, как злая биндера, що має час та натхнення, довго, з садизмом, вбива москаля.
Молдца ребята. Удачи.
Вот так ванюшки....- за это ваши диды воевали?
что бы вас потом снимал украинский снайпер, да?
Пичалька то какая.....
Снайпер так называемой "третьей силы" уничтожил российского солдата
так чий же то був снайпер ?