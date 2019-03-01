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 Политика Украины, Общество
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 Украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО

Украинский снайпер так называемой "третьей силы" 27 февраля уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114488
 
   
 Топ комментарии
 
на одного оккупанта меньше стало
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Чего раша-фашисто-солдатен забыл под Мариуполем? Домой, пора домой в пославшую тебя сюда помойку
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в наших интересах заморозить ситуацию а не как террористы какие-то подогревать ее.
Не нравится мне такой предвыюорный пиар.

Обмен трупами (
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мне то что. Меня там нет. И моих родственников тоже.
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От отсуиствия мозга...в теле появляются лишние дырки...
Иногда они не совмеюстимы с жизнью...
))
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А сидел бы в своей Мухосрани...имел бы все шансы
1. Умерень от цероза печени...
2. Быть посаженным на пляшку чичей...
3. Обменяным барином на собак...
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А так в плюсах останется только жена...и дядя Ашот который ее пялит...
Кредит погашен!)
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такое видио и коммент за кадром можно смотреть и слушать вечно... Слава Украини!!!!
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Кто учил того непуганого долбо%ба , так передвигаться!? И не убивает, а ******, там же четко слышно команду!!!
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- Ваня, зачем ты едешь в Украину?
- Укропов-фашиствов убивать.
- А если они тебя убьют?
- А меня-то за что?
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Вот ему черти в аду прямо сейчас и объясняют за что.
Помешивая кипящую смолу))))
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Good shot
теперь росийского солдата точно нет, совсем нет )))
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От "третьей силы" впопучленец частично раздвоился.

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Двуглавый богомол! Шикарный ребрендинг обанкротившейся рашки!!!
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Были бы мозги- раскинул бы мозгами. А так всего лишь раскинул черепушкой.

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Название надо давать такое:
Украинский снайпер очищает родную землю и заодно всю планету от российской нечисти под Мариуполем.
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Пропоную дотримуватись все ж історичної правди. "Украинский снайпер очищает..." руську землю "... и заодно всю планету от российской нечисти под Мариуполем."
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.....ЦЕНЬЗОР , не надо из УКРАИНСКОГО СОЛДАТА делать убийцу !!!! я своего деда сколько не выпрашивал сколько он убил ФРИЦЕВ , тот всегда отвечал , что он не убивал , а ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ ((((( УКРАИНСКОМУ ВОИНСТВУ -СЛАВА !!!
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він сам помер
під сопрікосновєнія з металом.
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Ага, йшов собі і з дуру наткнувся на кулю, що летіла...
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Інфаркт не пережив стресу від такої зустрічі з кулею
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У меня дед был снайпером...
Начинал с Финской...закончил в Питере по ранению...
Тоже сколько не спрашивал...МОЛЧОК
С его слов...всех своих помнит до одного...но это только его грех...
Как то так
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Геракл , прикол помню я был тогда в 5 кл (1975г.) , дед бухнет и все время говорил : пики к бою , шашки НАГОЛО !!! я ему говорю дед , ты не путаешь ??? может это была ВОЙНА гражданская ???? )))) я в том возрасте даже не знал , что у нас была КАВАЛЕРИЯ ))))) я все в кино торчал от ТАНКОВ и АВИАЦИИ !!!)))))
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Да, была. вы правы. И в отличие от кино, основной тягловой силой 2МВ была лошадь, а основным оружием - винтовка.
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Основной тягловой силой был солдат,основным оружием было "Ура"
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Гріх це валятись на печі і не відстоювати свою державу.
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Грех на тех, кто дал оружие в руки дохлого дебила.
И твой дед - тоже ни в чем не виноват, ибо их сюда никто не звал, да еще и с оружием в руках.
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.....а настрогал их дай Боже т.к. воевал в КАВАЛЕРИИ , закончил войну в гребанном будапеште по ранению !!! вернулся домой без глаза и пол черепа закрыто ТИТАНОВОЙ ********* и это парню было 33 года , женат 2е детей дома ((((
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Когда свинособака падает - почему-то вспоминается вот этот звук Український снайпер вбиває російського солдата під Маріуполем - Цензор.НЕТ 3662
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Да. Теперь как-то так. И так будет до полной эвакуации орков с ОРДЛО и Крыма + выплаты репараций. И никак иначе!
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Новости неделя. Український снайпер вбиває російського солдата під Маріуполем - Цензор.НЕТ 5915
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Мордве позорной напомнить лишне не будет ,******...
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Парни!!! Братья, мои родные!!!
Как житель Мариуполя, как отец, сын и брат мариупольцев, как ваш брат в 2015-16, искренне благодарю и поздравляю Вас, Родые вы мои!!!!! Спасибище!!!
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Ніч така місячна, зоряна ясная,
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
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"Фээсбэшники" провели инструктаж и объявили расценки: убитый украинский офицер - $1000, солдат - $300", - задержанный наемник. 20.06.14 .Убью двух украинцев и получу медаль", - российский солдат поделился своими планами./Эренбург сегодня. Мы поняли:российские фашисты не люди.Отныне слово российский фашист для нас самое страшное проклятье.Не будем говорить.Не будем возмущаться. Будем убивать.Если ты думаешь что за тебя российского фашиста убьет твой сосед ты не понял угрозы.Если ты не убьешь российского фашиста российский фашист убьет тебя.
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Хех, весна прийшла, треба землю удобрювати )
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сейчас на всех пабликах свинособак - типа *усрусь весной* и РашЗомбиТВ:
*Ээта била каталическая манашка в белом платке, вы что нивидите, ана шла к свитому источнику за вадой* )))
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Мвскали, а снайпер то рузькогаварящий !!! Что скажете ?
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Мінус один з тих, хто бажає вбивати українців. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Путін звичайно "великий стратег": так рятував російськомовних українців,що ті почали відстрілювати самих путінських "рятувальників"...
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завтра с той стороны прилетит, наш падёт. и конца-края нет.
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У меня есть. А именно - чистить украину от консерв, создавать общественные организации, контролирующие власть,проявить гражданскую сознательность на выборах президента (шашлык отменяется), перестать голосовать за гречку и ништяки, укреплять армию, а главное изменить мозг - руский тебе не брат, он твой враг. Либо ты его, либо Украина западный федеральный округ, а жители за Уралом. Ну и чистить пулемет, конечно
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Зевай дальше, глядишь и прилетит Кадыровский член куда нить, может в раззёанный рот?
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Заголовок неверный...убивают людей и животных, а заразные биологические существа и противника уничтожают...
Украинский снайпер уничтожил российского солдата
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Для челов с тонкой настройкой, легко ранимой душой и дедами, которые молчали о снайперстве в младых годах. Чем больше будет убито этих выродков, тем быстрее до ******* дойдет - это не сафари на укров, это сафари на вас, ******. И как результат, очередные мильчаковы подумают, прежде чем ехать за баблом на Донбасс. Ну а местные обдроченцы и любители рюского мира пущай лишний раз получат мотивацию - вылазить из своих копанок - получить взрыв мозга, или ********* прямиком туда, где нет Украины, а есть те, кого они так истошно звали. На родину, манкурты, на родину ***** мать!.
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Они и так уже понимают, только доходит туго, ну как до всех кацапов.
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Я привык всю информацию подвергать критике и как бы мне ни хотелось, чтобы наши снайперы очищали украинскую землю от нечисти, но я вполне допускаю, что это все могут быть постановочные видео чисто для заработке на рейтинге.
Вот мы сейчас смотрим, искренне поддерживаем действия наших военных, а потом окажется, что это постановка, а то еще хуже, все наоборот, это видео "с той стороны". Вот был бы облом. Поэтому поменьше эмоций, мы достоверно не знаем источника и кто это сливает.
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Какие основания полагать что это постановка?
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Пока никаких, подозрительно только что именно сейчас пошла волна подобных видео. Официальных подтверждений нет. Я конечно предпочел бы, чтобы это было реальное видео об успешной операции наших бойцов. Но блин сейчас никому верить нельзя. Сколько фейков уже распространяли разные недобросовестные блогеры, а зайдешь по ссылке, там реклама и баннеры. И ко всему этому присказка "хочешь помочь?" и счет. А копнешь глубже - ну бред же явно псевдопатриотический, расчитанный на эмоциональную реакцию.
Так и тут, оно-то вроде хорошо, но кто это сливает? х.з.
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Судя по звуку (точнее по почти отсутствующему звуку), агрегат у него с глушителем. Но вообще хороший выстрел, судя по задержке это несколько сот метров и тело при этом двигалось в поперечном направлении. Молодцы ребята!
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https://petition.president.gov.ua/petition/50560?fbclid=IwAR2Y5aymXcrQAssKk7xLyRnJBQ6U7V4G38XDHlzoRQk0NfVG8MB5gqut4OE
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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