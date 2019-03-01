Редактор Цензор.НЕТ 01.03.19 17:0301.03.19 19:02 Украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО Украинский снайпер так называемой "третьей силы" 27 февраля уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела. ... Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО Источник: https://censor.net.ua/v3114488 x Мне нравится 96
Не нравится мне такой предвыюорный пиар.
Обмен трупами (
Иногда они не совмеюстимы с жизнью...
))
1. Умерень от цероза печени...
2. Быть посаженным на пляшку чичей...
3. Обменяным барином на собак...
Кредит погашен!)
- Укропов-фашиствов убивать.
- А если они тебя убьют?
- А меня-то за что?
Помешивая кипящую смолу))))
теперь росийского солдата точно нет, совсем нет )))
Украинский снайпер очищает родную землю и заодно всю планету от российской нечисти под Мариуполем.
під сопрікосновєнія з металом.
Начинал с Финской...закончил в Питере по ранению...
Тоже сколько не спрашивал...МОЛЧОК
С его слов...всех своих помнит до одного...но это только его грех...
Как то так
И твой дед - тоже ни в чем не виноват, ибо их сюда никто не звал, да еще и с оружием в руках.
Как житель Мариуполя, как отец, сын и брат мариупольцев, как ваш брат в 2015-16, искренне благодарю и поздравляю Вас, Родые вы мои!!!!! Спасибище!!!
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
*Ээта била каталическая манашка в белом платке, вы что нивидите, ана шла к свитому источнику за вадой* )))
Украинский снайпер уничтожил российского солдата
Вот мы сейчас смотрим, искренне поддерживаем действия наших военных, а потом окажется, что это постановка, а то еще хуже, все наоборот, это видео "с той стороны". Вот был бы облом. Поэтому поменьше эмоций, мы достоверно не знаем источника и кто это сливает.
Так и тут, оно-то вроде хорошо, но кто это сливает? х.з.