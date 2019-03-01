Редактор Цензор.НЕТ 01.03.19 17:0301.03.19 21:04 "Еб#ашь", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО Украинский снайпер так называемой "третьей силы" 27 февраля уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела. ... Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО Источник: https://censor.net.ua/v3114488 x Мне нравится 141
Но навеяло тоску злобную....
НУ ПОЧЕМУ ИГОРОК Л своё ***** не сказал.
Тоскливо, серо, уныло, обыденно....
А работа "игрушки" слышна! Красиво металл "аукнул".