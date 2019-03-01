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 Политика Украины, Общество
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 "Еб#ашь", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО

Украинский снайпер так называемой "третьей силы" 27 февраля уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114488
 
   
 Топ комментарии
 
на одного оккупанта меньше стало
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Чего раша-фашисто-солдатен забыл под Мариуполем? Домой, пора домой в пославшую тебя сюда помойку
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Все очень хорошо, мне понравилось. Интересно, а это видео могут посмотреть где-нибудь в Европе, в ООН или других организациях? Уверен они тоже будут восхищаться работой снайпера.
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Сепары сами говорят, что против них негры американские воюют. А значит вам там есть повод гордиться!
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рухнул как кусок гавна этот мордовский воэн. отправлен к дидам вытиранам роа.
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Здавалося б, вбивство людини - це погано. Але... Якщоб цей хлоп жив у себе вдома, копав свій город, ремонтував свій будинок, плекав би свою сім'ю - то для мене він був би людиною. Але він прийшов на мою землю, щоб вбивати і грабувати, і тим, можливо, заробити собі на іпотеку. Або на зайвий фанфурик "бояри". У такому разі, він для мене не людина, а мішень, і я щиро дякую тому, хто його "задвохсотив".
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И пусть теперь кацапы попробуют назвать его Бандеровцем,по скрепному снайпер ботал!
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Красава!!! Пошел ватан до дедовкоторыеваИвали...)))
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Ти, напевно, надивився фільмів про війну, з ляшком у головній ролі, знятих в павільйонах студії імені Довженка.
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в трусиках на голове ..... отличная мишень! )))
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Поздно советы давать. Копыта откинула свинособака.
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Пересовуйсь не пересовуюсь если ты агрессор на чужой земле один хрен завалят рано или поздно
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Отличная работа, движущаяся мишень, правильно взятое упреждение, ЗАЧЬОТ!!!
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Комменты зачётные))))
Но навеяло тоску злобную....
НУ ПОЧЕМУ ИГОРОК Л своё ***** не сказал.
Тоскливо, серо, уныло, обыденно....

А работа "игрушки" слышна! Красиво металл "аукнул".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Еб#ашь", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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