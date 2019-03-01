Редактор Цензор.НЕТ 01.03.19 17:0302.03.19 17:17 "#баш", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО Украинский снайпер так называемой "третьей силы" 27 февраля уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела. ... Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО Источник: https://censor.net.ua/v3114488 x Мне нравится 176
Но навеяло тоску злобную....
НУ ПОЧЕМУ ИГОРОК Л своё ***** не сказал.
Тоскливо, серо, уныло, обыденно....
А работа "игрушки" слышна! Красиво металл "аукнул".
импо...тху ты, компетенции!
В морге Новоазовска около 30 трупов боевых дЫнЫрийцев из 9 полка. В холодильниках мест уже нет. Лежат уже на улице и всем пох. Тела местных опЛочленцев родственникам будут выдавать поэтапно, что бы ни палить большие потери, ибо начнется паника.
Приємно подивитися
Слава Україні!
Я в этом сомневаюсь. Давно я таких тут не видел.
Скорее всего это из местных (орк, опочленец).
Первое.
Ну при всем уважении к Бигусу, но Пороха он сунул в сюжет в стиле "Гнапа с офшорами при Иловайске".
Для большего резонанса. Хотел большего веса своему расследованию и увалил по Пороху, налив воды на мельницы Тимошенко и Зеленского. Молодец, чо. По итогу дал в руки мразей еще один козырь. Не знаю, сознательно или нет. Теперь с этим расследованием как с флагом Тимоха и Зеленский будут скакать вплоть до выборов Президента. Если Бигус преследовал именно эту задачу, то справился на отлично, если нет, всё ради антикоррупции, то, может, перенести на месяц, чтобы не работать бесплатно на всякие политические силы?
Второе.
На тему контрабанды. Потому что почитал и у Яхно, и у других "идеалистов" о том, что Луценко заявил, что в воюющей стране может существовать контрабас оборонки, если по другому нельзя. Так вот, что бы хотелось сказать фейсбучным эльфам, которые далеки от армии и от войны и думают, что их фейсбучные срачи как-то могут повлиять на то, что творится на фронте.
Если вы пройдетесь по позициям украинской армии, то вы найдете, что большинство тепловизоров, которые там используются на позициях, - это тепловизоры Pulsar. И добрая половина этих тепловизоров российские. Завозились контрабандой, как правило. А волонтеры их таскали на фронт. Что, не нравится? Вас не волновало, какими способами обеспечиваются "глаза" на позициях, защита от заходов ДРГ противника?
Ладно, хрен с ними, с тепловизорами. Танки Т-72, запчасти к которым всплыли к сюжету.
В 2017 году военное общество всколыхнул тот факт, что начальника БТУ генерала Мельника посадили в СИЗО за то, что он закупил двигатели с нарушением процедуры.
Это были двигатели Б-46-6 к танкам Т-72. И вот в том числе на чем основывалось обвинение.
Лишь две компании подали ценовые предложения. Потребность была в 48 двигателях. Одна компания на складе имела 40 двигателей. Вторая - 4 двигателя. БТУ купило у той, что имела 40 шт.
На суде Мельнику было заявлено НАБУшниками, что Мельник не провел полной процедуры закупки и не привлек к тендеру все компании, которые могли бы поставить двигатели, в том числе, возможно, подешевле чем цена 680 000 грн за штуку.
Когда в суде у НАБУшников спросили: - Вашу мать, так а где искать еще, всех обзвонили, нет больше двигателей в Украине!!?
НАБУшники прямо ответили: - Так в России, на заводе изготовителе. Они могли бы дать и пониже цену.
Сказать что все охренели от такого - это ничего не сказать. Прэвэд, НАБУ. К слову, вы директора фирмы-прокладки по этому делу уже посадили? Ага, так и предполагал…
Третье.
Я понимаю тут Юрия Луценко. У него классическая вилка. Наверху знают, что без контрабанды пополнение автопарка ВСУ было бы более сложным. И что скажи Юрий Луценко что-то типа "мы будем отрубать руки контрабандистам", ему бы тут же сказали: - Юрочка, а вали ты сам в Беларусь и Молдову и таскай контрабанду, принципиальный ты наш, эльф, пукающий бабочками.
И все те, кто помогали армии, а там разные были спонсоры и активисты, восприняли бы это как сигнал от власти, что им теперь хана.
Скажи Юрий Луценко то, что сказал, эльфы, пукающие бабочками, его бы за это чмырили, мол, "как генпрокурор такое о контрабанде?". Да, вот так вот, ребят. Велком ту зе риал ворлд.
Четвертое.
Я, конечно, понимаю, что все, кто лезут сверху в такие отрасли, изначально имеют проблемы с принципиальностью и моралью. Но увидеть таких беспардонно уе*ищных потоковых мразей как младший Гладковский со своим дружбаном - это господа, ппц. Дело же тут не в том, что они работали для того, чтобы армия запчасти получала, а в том, что их задача была - заработать на этом. И всякие Тарновские, сидевшие на откатах при этих схемах.
У меня, например, как у человека, который на этой войне потерял, а не заработал (да и мыслей не было о таком никогда, мотивация помогать армии от души не связана с попыткой заработать, это ж как петь сжав своё горло), диалоги этих мразей перетрушивали до холодной ярости. Если эти твари вдруг найдут под машиной какой-то фугас, горевать не буду. Иначе они ж могут на этих темах вырасти, и получим очередных моральных монстров. Так что паровозы надо мочить, когда они еще чайники.
Пятое.
Бигус, ты Жданова привлек как эксперта? Вы там в вашей компании вообще е*анулись? Каким образом этот тыловик "унылого образа" вдруг стал разбираться в теме? С такими "экспертами" неудивительно, что у вас появился БТР-72 и другие ляпы.
Шестое.
Отдельно вызвал орейро "воин АТО Евгений Шевченко", который оказался в схеме. Который Семенченковский прихвостень, лезет в политику на образе воина АТОшника. Который зарабатывал, делая периметр Саакашвили, зарабатывал на "редутах" и, имея ФОП с оборотом 500 тыс грн, купил себе за год Мерседес CL, элитную хату и начал сорить деньгами, хотя до войны его по всему Киеву искали на тему долгов. И вот он теперь в теме заработка на армейской контрабанде всплыл, наш пострел. Самое интересное, что "агентом НАБУ" его сделал, по сути, Шабунин, а потом раскручивал как "антикоррупционера-АТОшника" Бутусов. Щось пробзділо у антикорупційному королевстві, если сами же "антикоррупционеры" интегрировали в НАБУ такого зашкварка. А вы еще удивляетесь, как Шабунин согласовал в том числе Холодницкого, а Насирова назначили в том числе с подачи антикоррупционеров.
Седьмое.
По итогу часть каналов из РФ сейчас закроется, и по этим позициям сейчас будет дефицит. Эльфам с фейсбука данная ситуация будет греть сердце, армия некоторую технику не сможет ремонтировать. Это логичный итоговый результат. Госпредприятия покупали запчасти у фиктивных компаний, потому что другого варианта не было. Платили тем, кто сможет притащить.
Раньше было втридорога, сейчас вообще не будет. Сами решайте, что лучше.
Все написанное тут абсолютно субъективно, конечно…"
Щось налагодили, а щось ні, а щось налагоджувати немає сенсу. Якщо, наприклад, треба поставити у стрій 100-150 танків Т-72, рос. виробництва, то чи варто створювати власне виробництво потрібних деталей? Краще знайти спосіб купити необхідні деталі.
Вы понимаете что зависеть от противника в закупках - признак либо безумия, либо предательства?
Но честно, Вы не можете представить себе, что значит выковать одну заготовку на два пистолетных ствола.
Длина заготовки 550 мм. Диаметр 50 мм. В итоге получается 550 мм на 120 мм с калибром 9 мм.
На работу всего уходит минут 15-20. Пресс-автомат долбит, охлаждает, крутит....
Вот только пресс этот швейцарский, в наших условиях не продаётся.
Точно такие заделы и по некоторым позициям в системах вооружения.
Представьте себе, что вот так ВНЕЗАПНО за 2014 год, мы должны были где-то достать, установить, наладить, обучить, поставить на поток, испытать и тд. и т.п. ВЕСЬ комплект запчастей ну к примеру БТР-80..... Вы задумайтесь над таким, а потом представьте что у нас не только БТР-80.
Так что налоги на военный сбор, честно, идут на питание, подвоз, эвакуацию, ЛЕЧЕНИЕ, частичное обновление со складов и ТО ЧТО может дать промышленность. Всё.
Да, крысм сложновато будет, но с даунбасом получится всё. Правда, не ради даунбасят, а чисто территориально, из принципа.
Слава Україні!!!