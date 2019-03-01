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 Политика Украины, Общество
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 "#баш", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО

Украинский снайпер так называемой "третьей силы" 27 февраля уничтожил российского солдата на линии разграничения вблизи Мариуполя. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы зафиксировали момент точного выстрела.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114488
 
   
 Топ комментарии
 
на одного оккупанта меньше стало
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Чего раша-фашисто-солдатен забыл под Мариуполем? Домой, пора домой в пославшую тебя сюда помойку
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Російський солдат в декільках сотнях метрів від Маріуполя? Я не заперечую,мені незрозуміло,як так близько?
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"На линии разграничения, вблизи Мариуполя", километрів 20 а не декілька сот метрів.
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Да, наш снайпер не обязательно сидит на центральной площади Мариуполя
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Та і там би не завадило.А то повертається сепарня і живе як нічого й не було.
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https://petition.president.gov.ua/petition/50560?fbclid=IwAR2Y5aymXcrQAssKk7xLyRnJBQ6U7V4G38XDHlzoRQk0NfVG8MB5gqut4OE
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если бы его не ликвидировал украинский солдат то это сделал бы солдат нато.
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Интересно, белое что там мелькает, это белая куртка сепара из предыдущего репортажа о снайпере? Сегодняшнего, только более раннего... )
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То був інший редактор, нормальний. Цей партач працює на вихідних.
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Мочкуємо рогатих жерстко!!!! Слава Героям!!!
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Все очень хорошо, мне понравилось. Интересно, а это видео могут посмотреть где-нибудь в Европе, в ООН или других организациях? Уверен они тоже будут восхищаться работой снайпера.
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Сепары сами говорят, что против них негры американские воюют. А значит вам там есть повод гордиться!
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рухнул как кусок гавна этот мордовский воэн. отправлен к дидам вытиранам роа.
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Здавалося б, вбивство людини - це погано. Але... Якщоб цей хлоп жив у себе вдома, копав свій город, ремонтував свій будинок, плекав би свою сім'ю - то для мене він був би людиною. Але він прийшов на мою землю, щоб вбивати і грабувати, і тим, можливо, заробити собі на іпотеку. Або на зайвий фанфурик "бояри". У такому разі, він для мене не людина, а мішень, і я щиро дякую тому, хто його "задвохсотив".
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А тому, слава Україні та слава нашим Героям!!!
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И пусть теперь кацапы попробуют назвать его Бандеровцем,по скрепному снайпер ботал!
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И не говорите,мат самый шо ни на есть скрепный,чистА русьський!
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Красава!!! Пошел ватан до дедовкоторыеваИвали...)))
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Ти, напевно, надивився фільмів про війну, з ляшком у головній ролі, знятих в павільйонах студії імені Довженка.
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в трусиках на голове ..... отличная мишень! )))
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Поздно советы давать. Копыта откинула свинособака.
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Пересовуйсь не пересовуюсь если ты агрессор на чужой земле один хрен завалят рано или поздно
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Отличная работа, движущаяся мишень, правильно взятое упреждение, ЗАЧЬОТ!!!
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Комменты зачётные))))
Но навеяло тоску злобную....
НУ ПОЧЕМУ ИГОРОК Л своё ***** не сказал.
Тоскливо, серо, уныло, обыденно....

А работа "игрушки" слышна! Красиво металл "аукнул".
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Тут панимаиш ли ни ево сфера импо... тху ты, компетенции!
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Новости из сектора М:
В морге Новоазовска около 30 трупов боевых дЫнЫрийцев из 9 полка. В холодильниках мест уже нет. Лежат уже на улице и всем пох. Тела местных опЛочленцев родственникам будут выдавать поэтапно, что бы ни палить большие потери, ибо начнется паника.
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Не май месяц, могут и свежим воздухом подышать.
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На одну свинособаку меньше стало.
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Самое главное, что ни один человек не пострадал (((
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Откуда известно, что это российский солдат? Скорее всего это местный у*бан. Тут сейчас почти нет росийских войск.
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на нулевке нет гражданских, одна недобитая касабня.
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Наче в тирі,красівчики.
Приємно подивитися
Слава Україні!
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Российский солдат - я так понял имеют ввиду кадрового представителя армии РФ.
Я в этом сомневаюсь. Давно я таких тут не видел.
Скорее всего это из местных (орк, опочленец).
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куда он упал,он пригнулся от выстрелов просто ))))
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"Сижу, смотрю сюжет по контрабасу оборонки.
Первое.
Ну при всем уважении к Бигусу, но Пороха он сунул в сюжет в стиле "Гнапа с офшорами при Иловайске".
Для большего резонанса. Хотел большего веса своему расследованию и увалил по Пороху, налив воды на мельницы Тимошенко и Зеленского. Молодец, чо. По итогу дал в руки мразей еще один козырь. Не знаю, сознательно или нет. Теперь с этим расследованием как с флагом Тимоха и Зеленский будут скакать вплоть до выборов Президента. Если Бигус преследовал именно эту задачу, то справился на отлично, если нет, всё ради антикоррупции, то, может, перенести на месяц, чтобы не работать бесплатно на всякие политические силы?
Второе.
На тему контрабанды. Потому что почитал и у Яхно, и у других "идеалистов" о том, что Луценко заявил, что в воюющей стране может существовать контрабас оборонки, если по другому нельзя. Так вот, что бы хотелось сказать фейсбучным эльфам, которые далеки от армии и от войны и думают, что их фейсбучные срачи как-то могут повлиять на то, что творится на фронте.
Если вы пройдетесь по позициям украинской армии, то вы найдете, что большинство тепловизоров, которые там используются на позициях, - это тепловизоры Pulsar. И добрая половина этих тепловизоров российские. Завозились контрабандой, как правило. А волонтеры их таскали на фронт. Что, не нравится? Вас не волновало, какими способами обеспечиваются "глаза" на позициях, защита от заходов ДРГ противника?
Ладно, хрен с ними, с тепловизорами. Танки Т-72, запчасти к которым всплыли к сюжету.
В 2017 году военное общество всколыхнул тот факт, что начальника БТУ генерала Мельника посадили в СИЗО за то, что он закупил двигатели с нарушением процедуры.
Это были двигатели Б-46-6 к танкам Т-72. И вот в том числе на чем основывалось обвинение.
Лишь две компании подали ценовые предложения. Потребность была в 48 двигателях. Одна компания на складе имела 40 двигателей. Вторая - 4 двигателя. БТУ купило у той, что имела 40 шт.
На суде Мельнику было заявлено НАБУшниками, что Мельник не провел полной процедуры закупки и не привлек к тендеру все компании, которые могли бы поставить двигатели, в том числе, возможно, подешевле чем цена 680 000 грн за штуку.
Когда в суде у НАБУшников спросили: - Вашу мать, так а где искать еще, всех обзвонили, нет больше двигателей в Украине!!?
НАБУшники прямо ответили: - Так в России, на заводе изготовителе. Они могли бы дать и пониже цену.
Сказать что все охренели от такого - это ничего не сказать. Прэвэд, НАБУ. К слову, вы директора фирмы-прокладки по этому делу уже посадили? Ага, так и предполагал…
Третье.
Я понимаю тут Юрия Луценко. У него классическая вилка. Наверху знают, что без контрабанды пополнение автопарка ВСУ было бы более сложным. И что скажи Юрий Луценко что-то типа "мы будем отрубать руки контрабандистам", ему бы тут же сказали: - Юрочка, а вали ты сам в Беларусь и Молдову и таскай контрабанду, принципиальный ты наш, эльф, пукающий бабочками.
И все те, кто помогали армии, а там разные были спонсоры и активисты, восприняли бы это как сигнал от власти, что им теперь хана.
Скажи Юрий Луценко то, что сказал, эльфы, пукающие бабочками, его бы за это чмырили, мол, "как генпрокурор такое о контрабанде?". Да, вот так вот, ребят. Велком ту зе риал ворлд.
Четвертое.
Я, конечно, понимаю, что все, кто лезут сверху в такие отрасли, изначально имеют проблемы с принципиальностью и моралью. Но увидеть таких беспардонно уе*ищных потоковых мразей как младший Гладковский со своим дружбаном - это господа, ппц. Дело же тут не в том, что они работали для того, чтобы армия запчасти получала, а в том, что их задача была - заработать на этом. И всякие Тарновские, сидевшие на откатах при этих схемах.
У меня, например, как у человека, который на этой войне потерял, а не заработал (да и мыслей не было о таком никогда, мотивация помогать армии от души не связана с попыткой заработать, это ж как петь сжав своё горло), диалоги этих мразей перетрушивали до холодной ярости. Если эти твари вдруг найдут под машиной какой-то фугас, горевать не буду. Иначе они ж могут на этих темах вырасти, и получим очередных моральных монстров. Так что паровозы надо мочить, когда они еще чайники.
Пятое.
Бигус, ты Жданова привлек как эксперта? Вы там в вашей компании вообще е*анулись? Каким образом этот тыловик "унылого образа" вдруг стал разбираться в теме? С такими "экспертами" неудивительно, что у вас появился БТР-72 и другие ляпы.
Шестое.
Отдельно вызвал орейро "воин АТО Евгений Шевченко", который оказался в схеме. Который Семенченковский прихвостень, лезет в политику на образе воина АТОшника. Который зарабатывал, делая периметр Саакашвили, зарабатывал на "редутах" и, имея ФОП с оборотом 500 тыс грн, купил себе за год Мерседес CL, элитную хату и начал сорить деньгами, хотя до войны его по всему Киеву искали на тему долгов. И вот он теперь в теме заработка на армейской контрабанде всплыл, наш пострел. Самое интересное, что "агентом НАБУ" его сделал, по сути, Шабунин, а потом раскручивал как "антикоррупционера-АТОшника" Бутусов. Щось пробзділо у антикорупційному королевстві, если сами же "антикоррупционеры" интегрировали в НАБУ такого зашкварка. А вы еще удивляетесь, как Шабунин согласовал в том числе Холодницкого, а Насирова назначили в том числе с подачи антикоррупционеров.
Седьмое.
По итогу часть каналов из РФ сейчас закроется, и по этим позициям сейчас будет дефицит. Эльфам с фейсбука данная ситуация будет греть сердце, армия некоторую технику не сможет ремонтировать. Это логичный итоговый результат. Госпредприятия покупали запчасти у фиктивных компаний, потому что другого варианта не было. Платили тем, кто сможет притащить.
Раньше было втридорога, сейчас вообще не будет. Сами решайте, что лучше.
Все написанное тут абсолютно субъективно, конечно…"
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Вопрос. Почему за 5!!! лет не налажено собственное производство? И кто несет за это ответственность?
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Ви самі хоч щось у житті "організували"? Ну хоча б чоловіка (жінку), чи дітей?

Щось налагодили, а щось ні, а щось налагоджувати немає сенсу. Якщо, наприклад, треба поставити у стрій 100-150 танків Т-72, рос. виробництва, то чи варто створювати власне виробництво потрібних деталей? Краще знайти спосіб купити необхідні деталі.
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Я создал 20 рабочих мест с адекватной зарплатой. Повторяю вопрос: почему за 5 лет не налажено производство? Куда идут налоги и военный сбор? Если не хватает, почему не мобилизована страна? Кто за это отвечает?
Вы понимаете что зависеть от противника в закупках - признак либо безумия, либо предательства?
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Уважаемый, я понимаю Ваши переживания и конструктивные вопросы....
Но честно, Вы не можете представить себе, что значит выковать одну заготовку на два пистолетных ствола.
Длина заготовки 550 мм. Диаметр 50 мм. В итоге получается 550 мм на 120 мм с калибром 9 мм.
На работу всего уходит минут 15-20. Пресс-автомат долбит, охлаждает, крутит....
Вот только пресс этот швейцарский, в наших условиях не продаётся.
Точно такие заделы и по некоторым позициям в системах вооружения.
Представьте себе, что вот так ВНЕЗАПНО за 2014 год, мы должны были где-то достать, установить, наладить, обучить, поставить на поток, испытать и тд. и т.п. ВЕСЬ комплект запчастей ну к примеру БТР-80..... Вы задумайтесь над таким, а потом представьте что у нас не только БТР-80.
Так что налоги на военный сбор, честно, идут на питание, подвоз, эвакуацию, ЛЕЧЕНИЕ, частичное обновление со складов и ТО ЧТО может дать промышленность. Всё.
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Дякую, хлопці, за влучну стрільбу! Слава Україні!
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Всегда во всём есть жирный плюс, хоть уже воюем 5-й год, но зато научились неплохо в полевых условиях. Я думаю, в ближайшие 2-3 года мы победим обязательно, если, конечно, "зрады" не будет в верхах.
Да, крысм сложновато будет, но с даунбасом получится всё. Правда, не ради даунбасят, а чисто территориально, из принципа.
Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"#баш", - украинский снайпер ликвидирует российского солдата под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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