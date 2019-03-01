 Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей". ВИДЕО

Об этом заявил в видеообращении на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Андрей Садовый поддержал на президентских выборах Анатолия Гриценка и ради этого снимает свою кандидатуру. Это очень важный, ответственный и очень патриотический шаг, который я приветствую. Как вы помните, раньше я обещал тоже снять свою кандидатуру, если будет выбран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое общение и готов также сняться в пользу Гриценка. Единственное в этом вопросе - окончательное решение должен утвердить съезд нашей партии Сила людей, который пройдет завтра, 2 марта", - сказа Гнап.
діма, пішов ти нафуй!
и всячески от него отмежевалась и послала на ...
https://www.facebook.com/unp.ukr/videos/391138728381474/
Можно главы пожарной охраны...
в итоге 0+0+0=0
Серед респондентів, які братимуть участь у виборах, мають намір проголосувати…
за В.Зеленського - 18,3%
за Ю.Тимошенко - 15,4%,
за П.Порошенка - 12,1%
за Ю.Бойка - 11,2%.
Інші кандидати мають рівень підтримки менше 7,0%. Зокрема, Анатолія Гриценка підтримують 6,4% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати), Олега Ляшка - 4,3%, Євгена Мураєва - 2,5%, Андрія Садового - 2,1%, Олександра Шевченка - 1,9%, Олександра Вілкула - 1,7%.
Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 20 по 26 лютого 2019 року провів
опитування населення у всіх областях України (на підконтрольній території). Всього
було опитано 2012 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування
репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними
ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем
проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.
Новину, що Садовий знявся з виборів, першою повідомила букмекерська контора. 🤣 )))
Офіційно в електронній пресі це пройшло десь через 30хв.
Коефіцієнти на перемогу "до" і "після" новини змінились так:
1. Порох 1.57 - 1.55 - шанси ростуть 😎
2. ВаЗєлін 2.80 - 2.80 - без змін
3. Дваждивладіміровна 5.50 - 5.50 - без змін
4. Чеснихбільше 25.00 - 30.00 - шанси падають 😎
5. Завишкибойко 30.00 - 30.00 - без змін
6. РадиКАЛ 100.00 - 100.00 - без змін
7- 44. Без шансів.
---------
Просто факти, нічого особистого...
Порох - 1.55
ВаЗєлін - 2.70 - підріс
Джюлія - 6.00 - падає далі...
Палковнік - 30.00 - на місці. Вранці було краще - 25.00.
проживання респондента (на дому).
а не тунеядцев, а тех, кто на работе, не пробовали опрашивать ?
там бы за Порошенко процентов 60 набежало бы )))
все по домам сидят, на работу вообще никто не ходит
С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из необходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов".
Порошенко официально заявил, что никогда не допустит силового освобождения оккупированных территорий...
Другие кандидаты отмораживаются по этому поводу...
если ради победы прям сейчас надо положить в гробы сотни тысяч украинцев, то мы пока можем и подождать
тогда тоже такие, как ты, командиры-мудозвоны, при штурме Киева положили 400 тысяч,
в том числе моего деда и прадеда.
Не распускайте фейков.
ядовитому дрыщу развалившему армию эти отработанные материалы не помогут. Увы отработанное есть утиль. Как то так
3 ч. ·
Ну і про Зеленського ж. Я тут була дещо "рісьорчила" в мережі на зовсім іншу тему - і, наткнувшись на ось цей комент "свідка доби", вирішила поділитися. По-моєму, цей спогад (а в нас таке згадують рідко, і в підручниках про таке не пишуть!) багато що пояснює в феномені того "колективного самогубства", до якого готуються українці, котрі щиро (!) збираються голосувати за куклу з комічного шоу від московських кураторів. Пояснює, звідки в наших людей така клінічна відсутність імунітету на колоніальний "тролінґ".
"Як затролити цілий народ" - це не Путін із Сурковим, і не КГБ перші придумали, політика під назвою "дразніть х@хла" походить ще з імператорського театру 19-го ст. На пам'яті мого покоління, за Щербицького, "что-нибудь укрАинское" (с) в інформпросторі вже з'являлось (було можливе) майже виключно як предмет обри-ГА-ГА-нія, - і так, будь-яка персональна "революція гідности" (коли з вас ржуть у вічі, а ви у відповідь не підгигикуєте з дурнуватим осміхом, щоб продемонструвати свою "незакомплексованість", а ставите ржуна на місце, щоб сам заткавсь і десятому заказав) тоді реально загрожувала звинуваченням в "укр. бурж. націоналізмі" (тому в лихої пам'яті "маланчуківські" 1970-ті інтеліґенція в Києві говорила по-українському тільки вдома, і взагалі сиділа тихо як миш, щоб, крий-Біг, нікого "не спровокувати" фактом свого існування, - а бідолашний обГА-ГА-каний простолюд і сам бігцем оддавав дітей до "руських шкіл" - бо не хотів, щоб із них сміялися...)
В результаті сьогодні українці масово страждають на класичний, у 4-му поколінні, "синдром вивченої безпорадности": коли з нас глумляться в живі очі "з особливим цинізмом" ("тролять"), ми використовуємо свій психологічний ресурс не на те, щоб захистити свою гідність, а на те, щоб переконати себе, ніби це "нічого страшного", і "а що тут такого", і - для вже повної психологічної безпеки - "давайтє посмєйомся вмєстє"...(((
"95-й квартал" - технологія "обриГА-ГАй х@хла" в 4-му поколінні, що паразитує акурат на цій нашій ВИТІСНЕНІЙ ТРАВМІ. А Кукла Зе - віртуальний персонаж із дуже важливою функцією: обнулити нашу колективну, тільки-но розпочату в 2014-му "революцію гідности" - назад до рівня 2010-го р.: коли в Кремлі за боки брались од реготу, "виписавши" в президенти "дурним х@хлам" на вибір двох своїх аґентів, варіанти М і Ж, - і хай *********, оборжака ж!((((((((
Уже чимало писано про сценарій, за яким віртуальна Кукла Зе має, як пилососом, "ввібрати" весь протестний електорат і потім "передати", яким-небудь гебешним наперсточницьким трюком (зміною політ.устрою), "всю власть советам", (напр., Газпромівській "канцлерині", а та вже, по старшинству, своєму московському куратору). І так, цей сценарій розрахований - 100%во - на експлуатацію якраз нашої "вивченої безпорадности". Тож не варто кричати людям, що вспадкували цей синдром, які вони дурні, - саме це кричали їхнім дідам і прадідам, від яких вони зараз, підсвідомо, намагаються дистанціюватись. За один місяць такі травми не лікуються, і "відбита" чутливість до образи національної гідности - не відновлюється. Апелювати тут можна вже тільки до логіки - до здорового глузду. На який, власне, й надія..
надеюсь на мудрость украинцев.......