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 Политика Украины, Общество
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 Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей". ВИДЕО

Дмитрий Гнап заявил, что готов снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценка после решения съезда политсилы, от которой он выдвигался.

Об этом заявил в видеообращении на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Читайте также: Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

"Андрей Садовый поддержал на президентских выборах Анатолия Гриценка и ради этого снимает свою кандидатуру. Это очень важный, ответственный и очень патриотический шаг, который я приветствую. Как вы помните, раньше я обещал тоже снять свою кандидатуру, если будет выбран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое общение и готов также сняться в пользу Гриценка. Единственное в этом вопросе - окончательное решение должен утвердить съезд нашей партии Сила людей, который пройдет завтра, 2 марта", - сказа Гнап.

Источник: https://censor.net.ua/v3114470
 
   
 Топ комментарии
 
Садовой,Гнап и Гриценко зрелые политики,способные договариваться,а не лить гряз на оппонентов,как нынешняя подлая и глупая власть
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еще зелнский снялся бы.. Ой, да он же постоянно где то снимается Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 7319
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Гнап, спочатку верни гроші ВСУ. Можеш повернути і ті, що Грицацуєв вкрав у ВСУ
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Это вообще КТО?
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Садовой,Гнап и Гриценко зрелые политики,способные договариваться,а не лить гряз на оппонентов,как нынешняя подлая и глупая власть
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а у власти есть аппоненты? ты так считаешь?вредители Украины,да!
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у власти нет оппонентов только в РФ и КНДР,там их всех убили,ты из какой из этих стран?
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Гнап, спочатку верни гроші ВСУ. Можеш повернути і ті, що Грицацуєв вкрав у ВСУ
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То что Гнап признал и уже вернул,а не отбрехивается как Порошенко,тоже о многом говорит
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А скажи но мені, чоловіче, чиїм коштом відновили Грушевського?
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гнап этот тот кто присвоил деньги и партия просила его снять кандидатуру. Так что о курском вокзале вы пишите со своего опыта, а оскорблять здесь не принято.
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Откуда ты у себя в Питере знаешь что присвоил Гнап,в методичке прочитало?А на счет опыта,то таки да подходили как то на вокзале твои коллеги по цеху,не дорого просили,но я побрезговал,а кто то вижу нет и у тебя есть работа
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ти,кур...о,віддайхлопцям в Ато гроші...знімається він....та за тебе і 0,000000001 не проголосує,муфлон Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 5469

діма, пішов ти нафуй!
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извините, но по правилам форума вы не имеете права оскорблять.
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Вот блин. Думал за Гнапа голосовать в первом туре, а он туда же...
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Точно это политики? Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 5690 Про "зрелых" я даже спрашивать не буду...
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Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 6895
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тем более, что та политсила его после скандала попросила не поминать её всуе
и всячески от него отмежевалась и послала на ...
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Коли він привласнив гроши колективу, мабудь не думав що вони йому ребром стануть
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хай спочатку виконає обіцянку і 9100 евро на потреби ЗСУ переведе, ато якось 4 роки все забуває.
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Та какой провал? Я что должен знать всех мелких прыщей?
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Бухой Порошенко з сизим носом посварився в Броварах з АТО-шником Романом Сiмоновим, який висміяв його брехню.

https://www.facebook.com/unp.ukr/videos/391138728381474/
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смотрю он сейчас в Марике выступет,трезвый а нос не такой,а еще он в Запарожье шапку сорвал наверное его януковощ покусал и еще и еще бл да капец кароч
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Это полковника укрепит... Но надо обещать должность...
Можно главы пожарной охраны...
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Полковник,який ніколи не буде генералом😅😅😅
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Та ні, він же спец. у фінасових справах!
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До 08.03 снявшимся с выборов деньги вернут.
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еще зелнский снялся бы.. Ой, да он же постоянно где то снимается
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хто зрозумів шо не прохідний той іде в чиюсь пользу
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Всё равно тройной 0 круче, чем просто 0... Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 1536
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Якби на момент опитування відбувалися президентські вибори, то найкращі шанси вийти до другого туру мали б чотири кандидати - Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Юрій Бойко.

Серед респондентів, які братимуть участь у виборах, мають намір проголосувати…
за В.Зеленського - 18,3%
за Ю.Тимошенко - 15,4%,
за П.Порошенка - 12,1%
за Ю.Бойка - 11,2%.
Інші кандидати мають рівень підтримки менше 7,0%. Зокрема, Анатолія Гриценка підтримують 6,4% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати), Олега Ляшка - 4,3%, Євгена Мураєва - 2,5%, Андрія Садового - 2,1%, Олександра Шевченка - 1,9%, Олександра Вілкула - 1,7%.

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 20 по 26 лютого 2019 року провів
опитування населення у всіх областях України (на підконтрольній території). Всього
було опитано 2012 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування
репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними
ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем
проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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очень солидная контора, очень доверяем их информации.
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ну, уж ничем не хуже гриневской шаражки, которая, не понятно за какие заслуги, пэдрин рейтинг за месяц взвинтила вдвое.
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нет к сожалению у нас организации проводящей соцопросы, которая вызывала бы доверие. Все манипулируют данными.
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если Порошенко не на первом месте в опросе , то не стоить верить никому? Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 8638
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ФАВОРИТ-СПОРТ рулить ...
Новину, що Садовий знявся з виборів, першою повідомила букмекерська контора. 🤣 )))
Офіційно в електронній пресі це пройшло десь через 30хв.
Коефіцієнти на перемогу "до" і "після" новини змінились так:
1. Порох 1.57 - 1.55 - шанси ростуть 😎
2. ВаЗєлін 2.80 - 2.80 - без змін
3. Дваждивладіміровна 5.50 - 5.50 - без змін
4. Чеснихбільше 25.00 - 30.00 - шанси падають 😎
5. Завишкибойко 30.00 - 30.00 - без змін
6. РадиКАЛ 100.00 - 100.00 - без змін
7- 44. Без шансів.
---------
Просто факти, нічого особистого...
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если бы их прогнозы всегда оправдывались, они бы все разорились давно.
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Ті, хто робить ставки, ризикують грішми. Ті, хто проводить опитування, заробляють на тих, хто їх замовляє і НІЧИМ не ризикують. У 2014 опитування давали колясочниці перше, а Царьову друге місце Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 8817 ))) Так що букмекери завжди точніші.
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Они ничего не прогнозируют, просто принимают ставки...
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сільвер подивись сьогоднішні ставки - Петро уже на 2 місці...
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скоро Петя уже президентом станет в фаворит спорте
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На зараз, 17.00 , 1-го березня:
Порох - 1.55
ВаЗєлін - 2.70 - підріс
Джюлія - 6.00 - падає далі...
Палковнік - 30.00 - на місці. Вранці було краще - 25.00.
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не надо эти соцопросы,прошу, я верю только в Бога и Украину!
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Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем
проживання респондента (на дому).


а не тунеядцев, а тех, кто на работе, не пробовали опрашивать ?

там бы за Порошенко процентов 60 набежало бы )))
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По представлению ОПГ Порошенко люди не живут дома, у них нет выходных, они всё время на работе... Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 579
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не, блин,

все по домам сидят, на работу вообще никто не ходит
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Большинство кандидатов в президенты Украины не готовы к сопротивлению российской агрессии.

С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из необходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов".
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Победа это силовая операция по освобождению оккупированных территорий и изгнание путинских оккупантов с территории Украины...
Порошенко официально заявил, что никогда не допустит силового освобождения оккупированных территорий...
Другие кандидаты отмораживаются по этому поводу...
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если тысячей танков пойти освобождать против десяти тысяч танков, то победа может превратиться в поражение.

если ради победы прям сейчас надо положить в гробы сотни тысяч украинцев, то мы пока можем и подождать
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страшилки от пуйла не актуальны... про миллионные жертвы, итд...
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30 миллионов во второй мировой тебе мало ?

тогда тоже такие, как ты, командиры-мудозвоны, при штурме Киева положили 400 тысяч,
в том числе моего деда и прадеда.
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Пуйло, считаешь украинских военных командиров - мудозвонами?
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почему же, зеленский четко сказал, война не вариант, пойдет к черту договариваться.. и скорее всего на коленях.
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Зеленский пойдёт по стопам Порошенко и будет лично договариваться с пуйлом?

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Это что бы усыпить бдительность противника (про порошенко)
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Готов снять в пользу, но еще не окончательно решил, зато уже обнародовал свои колебания. В переводе на человеческий язык - торгуется.
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ага. Солидная поддержка для бравого полковника
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Гроші у розмірі 250 млн. грн скрисив Порошенко з оборонного бюджету України через Укроборонпром.
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Порошенко за месяц получает больше от Рошен, нафига ему писдить каких то 250 млн грн. или 8,9 млн дол.
Не распускайте фейков.
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Еще один полезный идиот. Мусоровоз 1 владетель Львовского мусора не доехал, заглох перед финишем, теперь второй прошедший регистрацию за чужие бабки. Но,
ядовитому дрыщу развалившему армию эти отработанные материалы не помогут. Увы отработанное есть утиль. Как то так
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

Ну і про Зеленського ж. Я тут була дещо "рісьорчила" в мережі на зовсім іншу тему - і, наткнувшись на ось цей комент "свідка доби", вирішила поділитися. По-моєму, цей спогад (а в нас таке згадують рідко, і в підручниках про таке не пишуть!) багато що пояснює в феномені того "колективного самогубства", до якого готуються українці, котрі щиро (!) збираються голосувати за куклу з комічного шоу від московських кураторів. Пояснює, звідки в наших людей така клінічна відсутність імунітету на колоніальний "тролінґ".
"Як затролити цілий народ" - це не Путін із Сурковим, і не КГБ перші придумали, політика під назвою "дразніть х@хла" походить ще з імператорського театру 19-го ст. На пам'яті мого покоління, за Щербицького, "что-нибудь укрАинское" (с) в інформпросторі вже з'являлось (було можливе) майже виключно як предмет обри-ГА-ГА-нія, - і так, будь-яка персональна "революція гідности" (коли з вас ржуть у вічі, а ви у відповідь не підгигикуєте з дурнуватим осміхом, щоб продемонструвати свою "незакомплексованість", а ставите ржуна на місце, щоб сам заткавсь і десятому заказав) тоді реально загрожувала звинуваченням в "укр. бурж. націоналізмі" (тому в лихої пам'яті "маланчуківські" 1970-ті інтеліґенція в Києві говорила по-українському тільки вдома, і взагалі сиділа тихо як миш, щоб, крий-Біг, нікого "не спровокувати" фактом свого існування, - а бідолашний обГА-ГА-каний простолюд і сам бігцем оддавав дітей до "руських шкіл" - бо не хотів, щоб із них сміялися...)
В результаті сьогодні українці масово страждають на класичний, у 4-му поколінні, "синдром вивченої безпорадности": коли з нас глумляться в живі очі "з особливим цинізмом" ("тролять"), ми використовуємо свій психологічний ресурс не на те, щоб захистити свою гідність, а на те, щоб переконати себе, ніби це "нічого страшного", і "а що тут такого", і - для вже повної психологічної безпеки - "давайтє посмєйомся вмєстє"...(((
"95-й квартал" - технологія "обриГА-ГАй х@хла" в 4-му поколінні, що паразитує акурат на цій нашій ВИТІСНЕНІЙ ТРАВМІ. А Кукла Зе - віртуальний персонаж із дуже важливою функцією: обнулити нашу колективну, тільки-но розпочату в 2014-му "революцію гідности" - назад до рівня 2010-го р.: коли в Кремлі за боки брались од реготу, "виписавши" в президенти "дурним х@хлам" на вибір двох своїх аґентів, варіанти М і Ж, - і хай *********, оборжака ж!((((((((
Уже чимало писано про сценарій, за яким віртуальна Кукла Зе має, як пилососом, "ввібрати" весь протестний електорат і потім "передати", яким-небудь гебешним наперсточницьким трюком (зміною політ.устрою), "всю власть советам", (напр., Газпромівській "канцлерині", а та вже, по старшинству, своєму московському куратору). І так, цей сценарій розрахований - 100%во - на експлуатацію якраз нашої "вивченої безпорадности". Тож не варто кричати людям, що вспадкували цей синдром, які вони дурні, - саме це кричали їхнім дідам і прадідам, від яких вони зараз, підсвідомо, намагаються дистанціюватись. За один місяць такі травми не лікуються, і "відбита" чутливість до образи національної гідности - не відновлюється. Апелювати тут можна вже тільки до логіки - до здорового глузду. На який, власне, й надія..
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я так понимаю, в этом году - самые "интересные" выборы за всю независимость Украины.........
надеюсь на мудрость украинцев.......
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После артилерийского удара Бигуса из ютуба по петькиному рейтингу и котрольного выстрела на плюсах, кандидозы посыпались один за другим и те что снялись уже и поснимаются до 10 марта - шестерки и тех. кандидаты петькиной будки, в том числе Гриценко, Садовий и Гнап.
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гнап геде бабки курва для ВСУ балабол Гнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей" - Цензор.НЕТ 3754
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Не обсуждайте типа прогнозов букмекеров!!!Эта контора принадлежит члену БПП Третьякову и используетс точно также как и карманная социология ПОП Социс!!!! Успехов в ставках!))))К сведению!!!ПОП снял рекламу на апрель!!!Думайте!!!!(
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Люди добрі, а чому на просторах ЗМІ тиша з приводу Романа Безсмертного? Його, що ніхто не підтримує?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГнап готов сняться с президентской гонки в пользу Гриценко, но окончательное решение за съездом "Силы людей". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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