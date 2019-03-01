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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Наливайченко (856) скандал (4257) Гладковский (36)

 Украина может оказаться в центре международного скандала, - Наливайченко. ВИДЕО

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил, что зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор "VERNON HOLDING Ltd", которому, в частности, принадлежала "Липецкая кондитерская фабрика" (РФ), ввез в Украину для нужд возглавляемого Гладковским почетного консульства Сейшельских Островов картины всемирно известных художников стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, или 180 000 000 гривен.

Об этом он сказал в программе "Право на власть" канала "1 + 1".

...

По его словам, речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.

Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.

Однако, уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.

По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде ​​деятельности офшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и не была уплачена пошлина при ввозе в Украину".

В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.

Источник: https://censor.net.ua/v3114458
 
   
 Топ комментарии
 
И теперь Панамскому патриоту и мальдивскому главнокомандующему добавляется почетное звание ,сейшельский живописец.
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Люблю выборы - так много интересненького узнаешь..)))
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Ну не тільки ж себе ікони дешеві малювати, треба ж і вічні цінності загешефтить.
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Нам не страшні зовнішні вороги--найстрашніші внутрішні воши. При таких кандидатах в президенти і росії непотрібно.За владу готові утопити Україну і в крові і в лайні.
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Так-так, "їхтамнєт", "Ворог-на-Банковій!" - хто б там не опинився...
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Євген Рибчинський

Щодо Свинарчука і сина…
На місці Порошенка, я би, не вагаючись передав справу по молодшому у суд.

А там тюрма і камера з колишніми атовцями.
Старшого, який змінив прізвище на мамине, Гладковський, перевірив би на поліграфі і відсторонив від праці на державу пожиттєво. А за наявності доказів, посадив би у одну камеру із сином.

Але Петро не може. Старший - його партнер по барижництву, а молодший - начебто хрещений син.
От коло і замкнулося.

Гарант не гарантує правосуддя
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Пальцы скрючило от сои? Или на раскладке букву "і" не нашел? Подсказываю, там где "ы". Или не установлен украинский? Патриоты, б..ть, соевые.
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Нет у них украинской раскладки. Вот все, что в наличии.

Україна може опинитися в центрі міжнародного скандалу, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9768
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Це все спецоперація крімльовських зрадофілів, що через мережу панамських корупціоністів підступно опанували Центр міжнародних скандалів. А Налівайченко - "сам такой" Україна може опинитися в центрі міжнародного скандалу, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 5479

Україна може опинитися в центрі міжнародного скандалу, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8952
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хуже. этот шкандаль подстроили проклякые евробляхеры. это они заставляли подельнка лолиты свинарчука воровать.
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Агрессор дал деньги на картины окружению Порошенко?
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я тоже знаю тайну,страшную,страшную но я расскажу тогда когда пойду на выборы кандидатом в Президенты
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Оффшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах ввез в Украину картины для нужд консульства Сейшельских Островов...

Наливайкин хоть сам понял, что сказал?
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тобі нагадати хто в нас почесний консул сейшельских островів?
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Гладковський(Свинарчук) наймолодший.
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Не читайте рейтингов и выступления кандидатов, от этого портится пищеварение
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Это фотошоп!!! Нищеброды ольгинские! Прокацапські зрадоботи! При Петру Олексійовичу було зроблено більше, ніж за всіх разом взятих президентів України (спижжено більше всього). Голосую за Петра Олексійовича!
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Теперь можно гордится не только томосом но ещё и тем что у наших слуг народа есть в коллекциях картины известных художников. Предлагаю порохоботам включить в методички
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КАК ПОХОЖИ ЛЮБИТЕЛИ КАРТИН и МЕГА КОРРУПЦИИ ......................................

ЕДИНСТВЕННАЯ МЕЖДУ НИМИ РАЗНИЦА В МАСШТАБАХ МЕГА КОРРУПЦИИ ЗА ВРЕМЯ ИХ ВЛАСТИ

ТУТ ПОРОШЕНКО НАМНОГО КРУЧЕ........................................

И ЭТО ЧЕРЕЗ 5 лет ПОСЛЕ ЕВРОМАЙДАНА НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК!!!


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вот кто скандал устроил - да теперь все стало на свои места - если там и тут криминал шо это он так долго молчал - и так как не проходной на кого он сейчас работает - проще для тролллей - кто ему платит? вот вопрос
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Кремль платит, стопудово. И Йулька с Коломой на карманные расходы, пирожки да шлюх с блэк-джеком подкидывают.
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После выборов и изгнания барыги из храмов нужно обязательно проверить, на месте ли оригинал Томоса, ибо зная манеры соевого мародера очень может быть, что оригинал он давно срошенил, а вместо него хранится копия.
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Пэдро- жлоб ненасытный!
Он бы мог поправить отношение к себе, купи для украинской армии из своих средств штук 5 истребителей F-16.
Американцы с удовольствием бы продали- я узнавал.
А м ог бы оплатить производство в Харькове
на Малышева полсотни танков "Оплот" даже с рассрочкой оплаты.
Но жлобится..... Легче у народа копейки отобрать и оплатить голосование...
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Не для того он шёл во власть, чтобы баблом сорить
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Вот за что я люблю Украину, так это за выборы. Здесь реальная борьба. В ********** такого о власти не узнаешь. В Беларуси и Казахстане тоже выборов нет, все шито-крыто. А в Украине драйв. Сейчас попрут козыри из рукавов.

Оказывается, Гладковский возглавляет почетное консульство Сейшельских Островов. Теперь понятно, почему Юга любит там отдыхать.
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А вы тут про евробляхи сопли пускаете. Вот размах.
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Верить человеку который слил сепарам Луганск Україна може опинитися в центрі міжнародного скандалу, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8273
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина может оказаться в центре международного скандала, - Наливайченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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