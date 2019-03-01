 Украина может оказаться в центре международного скандала, - Наливайченко. ВИДЕО

Об этом он сказал в программе "Право на власть" канала "1 + 1".
...
По его словам, речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.
Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.
Однако, уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.
По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде деятельности офшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и не была уплачена пошлина при ввозе в Украину".
В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.
Щодо Свинарчука і сина…
На місці Порошенка, я би, не вагаючись передав справу по молодшому у суд.
А там тюрма і камера з колишніми атовцями.
Старшого, який змінив прізвище на мамине, Гладковський, перевірив би на поліграфі і відсторонив від праці на державу пожиттєво. А за наявності доказів, посадив би у одну камеру із сином.
Але Петро не може. Старший - його партнер по барижництву, а молодший - начебто хрещений син.
От коло і замкнулося.
Гарант не гарантує правосуддя
Наливайкин хоть сам понял, что сказал?
ЕДИНСТВЕННАЯ МЕЖДУ НИМИ РАЗНИЦА В МАСШТАБАХ МЕГА КОРРУПЦИИ ЗА ВРЕМЯ ИХ ВЛАСТИ
ТУТ ПОРОШЕНКО НАМНОГО КРУЧЕ........................................
И ЭТО ЧЕРЕЗ 5 лет ПОСЛЕ ЕВРОМАЙДАНА НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК!!!
Он бы мог поправить отношение к себе, купи для украинской армии из своих средств штук 5 истребителей F-16.
Американцы с удовольствием бы продали- я узнавал.
А м ог бы оплатить производство в Харькове
на Малышева полсотни танков "Оплот" даже с рассрочкой оплаты.
Но жлобится..... Легче у народа копейки отобрать и оплатить голосование...
Оказывается, Гладковский возглавляет почетное консульство Сейшельских Островов. Теперь понятно, почему Юга любит там отдыхать.