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 Политика Украины, Общество
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 "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы снайперским огнем ранили одного из российских террористов на линии разганичения на мариупольском направлении. Внимание! Ненормативная лексика!

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись работы украинского снайпера.

На записи видно позицию российских оккупантов, слышны звуки выстрелов и разговоры украинских военных. Снайпер делает несколько выстрелов, а другой боец наблюдает за позицией террористов и корректирует огонь.

"Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - говорит украинские боец об итогах атаки на оккупантов.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114439
 
   
 Топ комментарии
 
Поховали москаля край дороги .... "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении - Цензор.НЕТ 8281
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сльозы душат и не дают мне гаварить... "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении - Цензор.НЕТ 3746
"Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении - Цензор.НЕТ 8749
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Вдалого полювання нашим хлопцям ! "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении - Цензор.НЕТ 8923
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Я так понял американские винтовки недавно доехали до передовой, и отсюда новые видео)
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?..
Вы видео смотрели? Это АК со снайперским прицелом.
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нет. это стрельба из 12.7 пулемета, может с оптикой. Человек в кадре говорит что лента закончилась.
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Ам... Не услышал этой фразы...
пересмотрю с удовольствием!)
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Честно, про ленту так и не услышал...(((
Но Вы правы - это стрельба из КК пулемета со снайперским прицелом.
И ведь классно работают парни, с огоньком!!!
За одно Ваша версия объясняет почему там целая толпа на позиции снайперов - они ведут огонь с укрепленных позиций, а не из "лежбища" (что было очевидно с самого начала).
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Могу ошибаться, но работали с переделанной Дашки, там лента на 20 патронов, но как может быть 300-й после попадания 12,7???
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в постели ванька у аксиньи
был скажем прямо как бревно
теперь в ордло лежит как тоже
оно
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насчет "бревна": Корней своих не помнил Буратино........(с)
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Насчёт снайперов, "перемирий" и кулі в лоба
(хотя в реале снайперы ЛЦУ не используют, это только в кино и играх)...

гаврила курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
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Почти японская поэзия)))
Но стилизация - просто шикарна!!!
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Это пирожки и порошки - современная поэзия, в некотором роде нео-хокку, хотя размеры другие (но что-то общее есть, да).
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Манька не нарадуется, наканец бухаря завалили и кредит погашен да на гробовые наконец машинку стиральную куплю.
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Ватник поехал в ОРДЛО воевать,
Теперь его вóроны будут клевать.
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон.
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Ой вряд ли єти хлопци вместе с зеленским станут на колени перед кцпами.
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Скорее они Зеленского поставят на колени перед собой. И не они одни...)
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сльозы душат и не дают мне гаварить... "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении - Цензор.НЕТ 3746
"Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении - Цензор.НЕТ 8749
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Їм осьо кацапа із хріном та снігурами - теж сльози душать )))


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так Ви, я бачу, вишуканий естет у кулінарних русофобствах
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Так... Стоять!!!!
Масса русских воевала и воюет на нашей стороне!!! Грешно обижать хороших людей!!!!!!!!!!
А вот "Россиянский с хреном соус" - более конструктивное предложение!))))))
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Вот и получается, что истина в стикере - "Росіянин із хріном" (кстати, это можно понять ещё и в похабном смысле "Одного зняли. Це - гуд. Другий у білій куртці мотає його. Значить, "трьохсотий", - український снайпер веде вогонь по російських терористах на маріупольському напрямку - Цензор.НЕТ 2579 )
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на корупції в ВПК, тут нема їм що робити, тут їхніх мочать
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Ага, надо учредить медаль орден имени "Симо Хайхо" фінни будуть не проти
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На счету финского снайпера Симо Хяюхя за 3 месяца боёв 1939/1940 при отражении советской агрессии было около 742-ух уничтоженных красных захватчиков.

Только за один день 21 декабря 1939 года во время боя при отражении массированного советского наступления капрал Симо Хяюхя застрелил рекордное количество захватчиков - 25 советских красноармейцев и командиров.
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Або: Хто з мечем до нас прийде, той в орало й вигребе
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Какая прелесть!!!)))
Респект, Братья!!!!!!
От это парни оттянулись!!!!! И это с АК со снайперским прицелом!!! А дай Человеку винтовку!!!?.
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Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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Американцы давали прекрасные дальнобойные винтовки. Где они ? Почему нет до сих пор подавляющего превосходства в дальних прострелах и орки не забыли дорогу на передовую ? Почему я вижу на фотках в руках у наших бойцов сраные свд ?
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Посчитай количество выстрелов на видео - потом истеричь дальше))))))))
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1 в патроннике, 30 в магазине. Обычная практика.
кстати, как по мне, вроде менее 30 выстрелов в кадре... Я ошибся?
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было 2 по 2 выстрела дуплетом.
30+1 это логично, но 30 патронов это максимум промежуточный патрон который бьет на 300-400 метров. я бы еще подумал про дшкм-тк с лентой, но все равно как-то странно.
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Тут вот люди подкинули идею, что это парни лупят из КК пулемета со снайперским прицелом... Это многое объясняет! Ибо такого количества разных голосов на позиции снайпера - просто быть не может! Как Вам версия с КК пулеметом?
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А чем тебе не нравятся американские винтовки ?
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американские винтовки с немецкими стволами мне невероятно нравятся. Одна проблема - ни одна из них не работает с магазином более, чем на 10 патронов)))))
З.Ы. Это просто смысла не имеет. А в кадре даже есть подсказка почему - пересмотри!))))
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И к чему ты это ? )) А как там твой унитаз ? Воняет ? ))
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СВД это армейская винтовка для штатного снайпера в отделении (или взводе). Барретты и прочее - для специальных снайперов из снайперских групп. Это другое.
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Ты вообще понял о чем я выше писал ? А писал я с сожалением,что нет у нас преимуществ в снайперской стрельбе. Винтовки есть. А преимуществ нет. А должны быть.По крайней мере наши снайпера не должны быть в зоне поражения сраных свд.
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Вот что ты писал: "Американцы давали прекрасные дальнобойные винтовки. Где они ? ... Почему я вижу на фотках в руках у наших бойцов сраные свд ?"
Мой ответ был: СВД и Барретт обычно у разных людей. Потому и видишь то что видишь.
Разберись с текстом, а потом уже комментируй.
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1 марта - день смерти Иуды - гореть в аду рашистким ублюдкам!
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Каиново семя...Выздохнут все, а наши хлопцы им в этом помогут.
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Какие же люди кровожадные.
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... ?
Об этом нужно было думать перед тем, как начать войну. А теперь, пока на территории Рашки не появится 50 независимых государств: убивали, убиваем и убивать будем. Ибо иначе рашисты от нас не от_ бутся.
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Ничего подобного - украинцы ниразу не кровожадные.
Просто любят, когда из кацапов льётся кровища, и поэтому жадные до этого дела.
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Абсолютно не кровожадні . А вбивати російських окупантів - це нормально . Хороший окупант - дохлий окупант .
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Кровавая хунта должна подтверждать свою кровавость.
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**
Живі і веселі, обуті, убрані -
Серця їх навряд чи охоплює щем…
Дивлюсь у приціл на Іуду... з Рязані,
Чи може з Тамбова, чи звідкись іще…

Всміхається, радий… У нього є мати?
Чому ж підписав він контракт на той світ…
Не зможе "зарплату" в Ростов передати,
Коханій - цілунок, і друзям привіт…

Чи є кореша... Були б друзі хороші…
Відмовитись міг - бо злочинний наказ.
Та ні ! Він вбивати приїхав, за гроші.
І оптика зараз так "зближує" нас...

Він - мій! І невдовзі за справи воздасться,
Хоча не один - є багато довкіл.
І хай не мине мене снайперське щастя -
Так наче я.. хутіна... бачу в приціл.

Нема майбуття… Прости його, Боже!
Він хоче ступити іще один крок
По нашій землі.... Але більше не зможе.
Затримую подих.... І тисну курок…

7.12.2014 Іван Гентош
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Теперь мокшанин будет рассказывать байки как к укропам в разведку ходил... "Одного зняли. Це - гуд. Другий у білій куртці мотає його. Значить, "трьохсотий", - український снайпер веде вогонь по російських терористах на маріупольському напрямку - Цензор.НЕТ 5672
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А че па руски-та базарят-матюкаются?
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Та ні, це погана робота с личным составом. Пьют, курят по 2 пачки в день, еще и па масковски разгаваривают! Или там настоящие бойцы все русскоговорящие? А україномовні всі зосталися тут, краіной управляти? "Одного зняли. Це - гуд. Другий у білій куртці мотає його. Значить, "трьохсотий", - український снайпер веде вогонь по російських терористах на маріупольському напрямку - Цензор.НЕТ 3888
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31 выстрел насчитал, из чего это снайпер работает?
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Файно........ "Одного зняли. Це - гуд. Другий у білій куртці мотає його. Значить, "трьохсотий", - український снайпер веде вогонь по російських терористах на маріупольському напрямку - Цензор.НЕТ 1909
Удачной "охоты" ребятам в дальнейшем.........
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красавы , так держать
форумчане , подскажите кто в теме , из чего наши работают
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не. за дамбасским валежником. вот там их и завалили.
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Касапы потерялись уже как пятый год, а наши как могут помогают найти дорогу домой.


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Спонсор зе.Піщанська Світлана Станіславівна

Світлана Піщанська проживає у Києві, зареєстрована як приватний підприємець, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, комп'ютерного програмування та консультування з питань інформатизації.

У коментарі «Главкому» вона підтвердила, що підтримувала партію Володимира Зеленського своїми кревними.

«Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі», - розповіла Світлана. Вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. грн. Сама Піщанська не є членом партії «Слуга народу», очолює представництво іноземної компанії в Україні, проте яку саме - називати відмовилась. У планах Піщанської, за її ж словами, і далі вести підприємницьку діяльність.

Проте з відкритих джерела, зокрема сайту LinkedIn, можна дізнатись що Піщанська - співробітник представництва шведської компанії Metso.

Що цікаво, що у російській мережі «Вконтакте» є профіль особи з таким же ім'ям, віком, зовнішністю і навіть місцем роботи - компанія «Метсо». І там Світлана Піщанська підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна, який підтримав війну Росії проти України, проросійського провокатора і пропагандиста Грема Філіпса. Там користувачка також репостить сторінки проросійських користувачів. При цьому серед уподобань жінки є і українська сторінка ТСН, новинної служби каналу 1+1, який має партнерські стосунки з Зеленським.

У коментарі «Главкому» Світлана підтвердила, що ця сторінка належить їй, але уточнила, що зараз вона вже не користується цим профілем.

«Свою сторінку я не веду дуже давно: роки два чи навіть три», - запевнила Піщанська. Останній пост на відкритій сторінці датується листопадом 2017 року.
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блин пацаны - не дали "кино" досмотреть!))))) шо там с сепарком? укол или тоже задвухсотился???)))))))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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