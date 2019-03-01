 "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись работы украинского снайпера.

На записи видно позицию российских оккупантов, слышны звуки выстрелов и разговоры украинских военных. Снайпер делает несколько выстрелов, а другой боец наблюдает за позицией террористов и корректирует огонь.

"Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - говорит украинские боец об итогах атаки на оккупантов.

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