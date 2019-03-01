 "Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - украинский снайпер ведет огонь по российским террористам на мариупольском направлении. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись работы украинского снайпера.
На записи видно позицию российских оккупантов, слышны звуки выстрелов и разговоры украинских военных. Снайпер делает несколько выстрелов, а другой боец наблюдает за позицией террористов и корректирует огонь.
"Одного сняли. Это - гуд. Второй в белой куртке мотает его. Значит "трехсотый", - говорит украинские боец об итогах атаки на оккупантов.
...
Вы видео смотрели? Это АК со снайперским прицелом.
пересмотрю с удовольствием!)
Но Вы правы - это стрельба из КК пулемета со снайперским прицелом.
И ведь классно работают парни, с огоньком!!!
За одно Ваша версия объясняет почему там целая толпа на позиции снайперов - они ведут огонь с укрепленных позиций, а не из "лежбища" (что было очевидно с самого начала).
был скажем прямо как бревно
теперь в ордло лежит как тоже
оно
(хотя в реале снайперы ЛЦУ не используют, это только в кино и играх)...
гаврила курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
Но стилизация - просто шикарна!!!
Теперь его вóроны будут клевать.
Нет, не напрасно зашкварился он -
Вдова наконец-то купила айфон.
Масса русских воевала и воюет на нашей стороне!!! Грешно обижать хороших людей!!!!!!!!!!
А вот "Россиянский с хреном соус" - более конструктивное предложение!))))))
медальорден имени "Симо Хайхо" фінни будуть не проти
Только за один день 21 декабря 1939 года во время боя при отражении массированного советского наступления капрал Симо Хяюхя застрелил рекордное количество захватчиков - 25 советских красноармейцев и командиров.
Респект, Братья!!!!!!
От это парни оттянулись!!!!! И это с АК со снайперским прицелом!!! А дай Человеку винтовку!!!?.
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
кстати, как по мне, вроде менее 30 выстрелов в кадре... Я ошибся?
30+1 это логично, но 30 патронов это максимум промежуточный патрон который бьет на 300-400 метров. я бы еще подумал про дшкм-тк с лентой, но все равно как-то странно.
З.Ы. Это просто смысла не имеет. А в кадре даже есть подсказка почему - пересмотри!))))
Мой ответ был: СВД и Барретт обычно у разных людей. Потому и видишь то что видишь.
Разберись с текстом, а потом уже комментируй.
Об этом нужно было думать перед тем, как начать войну. А теперь, пока на территории Рашки не появится 50 независимых государств: убивали, убиваем и убивать будем. Ибо иначе рашисты от нас не от_ бутся.
Просто любят, когда из кацапов льётся кровища, и поэтому жадные до этого дела.
Живі і веселі, обуті, убрані -
Серця їх навряд чи охоплює щем…
Дивлюсь у приціл на Іуду... з Рязані,
Чи може з Тамбова, чи звідкись іще…
Всміхається, радий… У нього є мати?
Чому ж підписав він контракт на той світ…
Не зможе "зарплату" в Ростов передати,
Коханій - цілунок, і друзям привіт…
Чи є кореша... Були б друзі хороші…
Відмовитись міг - бо злочинний наказ.
Та ні ! Він вбивати приїхав, за гроші.
І оптика зараз так "зближує" нас...
Він - мій! І невдовзі за справи воздасться,
Хоча не один - є багато довкіл.
І хай не мине мене снайперське щастя -
Так наче я.. хутіна... бачу в приціл.
Нема майбуття… Прости його, Боже!
Він хоче ступити іще один крок
По нашій землі.... Але більше не зможе.
Затримую подих.... І тисну курок…
7.12.2014 Іван Гентош
Удачной "охоты" ребятам в дальнейшем.........
форумчане , подскажите кто в теме , из чего наши работают
Світлана Піщанська проживає у Києві, зареєстрована як приватний підприємець, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, комп'ютерного програмування та консультування з питань інформатизації.
У коментарі «Главкому» вона підтвердила, що підтримувала партію Володимира Зеленського своїми кревними.
«Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі», - розповіла Світлана. Вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. грн. Сама Піщанська не є членом партії «Слуга народу», очолює представництво іноземної компанії в Україні, проте яку саме - називати відмовилась. У планах Піщанської, за її ж словами, і далі вести підприємницьку діяльність.
Проте з відкритих джерела, зокрема сайту LinkedIn, можна дізнатись що Піщанська - співробітник представництва шведської компанії Metso.
Що цікаво, що у російській мережі «Вконтакте» є профіль особи з таким же ім'ям, віком, зовнішністю і навіть місцем роботи - компанія «Метсо». І там Світлана Піщанська підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна, який підтримав війну Росії проти України, проросійського провокатора і пропагандиста Грема Філіпса. Там користувачка також репостить сторінки проросійських користувачів. При цьому серед уподобань жінки є і українська сторінка ТСН, новинної служби каналу 1+1, який має партнерські стосунки з Зеленським.
У коментарі «Главкому» Світлана підтвердила, що ця сторінка належить їй, але уточнила, що зараз вона вже не користується цим профілем.
«Свою сторінку я не веду дуже давно: роки два чи навіть три», - запевнила Піщанська. Останній пост на відкритій сторінці датується листопадом 2017 року.