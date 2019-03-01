 Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев. ВИДЕО

"Решение позитивное. Мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось доказать, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, Арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая расположенные в оккупированном Крыму.
А.Коболев отметил, что компания оценивает стоимость утраченных в результате оккупации Крыма активов в сумму до $5 млрд.
"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил он.
При этом глава НАК не исключил, что РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и в деле "ЮКОСа" и по остальным решениям, связанным с захватом активов на полуострове.
"Все остальные решения по Крыму Россия оспаривает именно таким образом. Мы ожидаем того же и у нас… Но, честно говоря, я сильных аргументов для его обжалования не вижу", - резюмировал А.Коболев.
Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.
Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории оккупированного Крыма.
Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.
Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.
Взуть Газпром как лохов - да он красавчик!
Право собственности не менялось.
У газпрьома теперь надежда только на бабцю.
Зрадоботи спасайте газпрьом)))
за ТАКУЮ работу денег не жалко.
в отличие от тебя, который только и умеет что копейки за высеры на своей работе тролля считать.
Он оперирует деньгами с нашего бюджета. А ЗА СВОИ ЛИЧНЫЕ УДАВИТСЯ.
И последнее. Про троллей за копейки. Где ты горбатиться будешь, когда Госдура Чебурнетом по интеру рубанет?
Имхо нефть и газ принадлежат народу Украины.Добывают их простые украинцы,а продаёт наемный менеджер Коболев и еще кучка таких же нечистых на руку м-ков.Получая ОГРОМНЕЙШИЕ зарплаты и премии.А тратит заработанные им деньги мама в США.)
Защищать интересы народа-прямая обязанность Кобелева.Тем папаче,как правильно здесь заметили,есть еще куча юристов,которые этим занимаются.И которые тоже получают зарплату из народных денег.Так за какой хрен Коболев получает многомилионные премии?
Неужели он такой незаменимый?И во всей Украине не найдется грамотного человека,выполнившего эту же работу за более вменяемую сумму?Держат народ за быдло,суки....
Красавчик.
За три лярда он три послал, а сейчас только один.
Только мы почему-то их не видим. МОЖЕТ ЭТО НА ДЛЯ НАС С НАШИМ РЫЛОМ?
* или нарастить добычу до экспорта (были годы когда Украина снабжала СССР газом на треть, вплоть до Москвы),
* или обустроить прием газовых танкеров здесь или на совместном предприятии в балтии,
* купить всем счетчики газа и тепла.
Но вот этого не будет, я почему-то уверен что их безмозгло просрут на пенсии и подачки.