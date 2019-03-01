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 Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев. ВИДЕО

Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в оккупированном Крыму, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Решение позитивное. Мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось доказать, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По его словам, Арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая расположенные в оккупированном Крыму.

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А.Коболев отметил, что компания оценивает стоимость утраченных в результате оккупации Крыма активов в сумму до $5 млрд.

"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", - добавил он.

При этом глава НАК не исключил, что РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и в деле "ЮКОСа" и по остальным решениям, связанным с захватом активов на полуострове.

"Все остальные решения по Крыму Россия оспаривает именно таким образом. Мы ожидаем того же и у нас… Но, честно говоря, я сильных аргументов для его обжалования не вижу", - резюмировал А.Коболев.

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Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории оккупированного Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/v3114436
 
   
 Топ комментарии
 
"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации" Источник: https://censor.net.ua/n3114436

У газпрьома теперь надежда только на бабцю.
Зрадоботи спасайте газпрьом)))
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сколько бы ни была - он ее заработал.
за ТАКУЮ работу денег не жалко.
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да, тяжело вам, лохам лишнехромосомным, приходится. Хорошо хоть валежник разрешили собирать, хоть и не больше метра в длину, а то лесник его вам в опу потом засунет. Но, что вам валежник, вам и бутылка из под шемпусика боярского не страшна ! Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев - Цензор.НЕТ 1078
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уря....теперь коболев выпишет себе еще сто лямов зелени и отправит их маме.....а вы лохи сами думайте как деньги с рашки получить по этому суду
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да, тяжело вам, лохам лишнехромосомным, приходится. Хорошо хоть валежник разрешили собирать, хоть и не больше метра в длину, а то лесник его вам в опу потом засунет. Но, что вам валежник, вам и бутылка из под шемпусика боярского не страшна ! Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев - Цензор.НЕТ 1078
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он заслуживает даже больше, чем его премия.


Взуть Газпром как лохов - да он красавчик!


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Блин ...Если бы не эта бугристая воровская рожа объявляла...То хоть какая то радость была бы...
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Это шо,дайте мне зарплату 5млн.гр или грывня уже не котируется?
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такая работа стоит гораздо больше. Я не против платить Коболеву и его команде 10% от того что забрали у Газпрома.
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А также засадил племянника Павлика Морозова.
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А иск по компенсации за ежегодно теряемую прибыль тоже будет?
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По логике там и должен бить иск о недополученой прибили.
Право собственности не менялось.
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"Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации" Источник: https://censor.net.ua/n3114436

У газпрьома теперь надежда только на бабцю.
Зрадоботи спасайте газпрьом)))
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сколько бы ни была - он ее заработал.
за ТАКУЮ работу денег не жалко.
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Жаба тебя задавит.Они эти бабки заработали.
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Ну да в самой нищей стране Европы,у этого поца зарплата 2млн.Где еще такое есть.Работники только цену повышать могут,а повысить добычу то руки не с того места.
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Уже зарплата 5млн.новый контракт подписали.
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Так то суд в Гааге. А ты премию в бюджет Украины вернул, чмо рыжее?
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он заработал каждый цент из своей премии,

в отличие от тебя, который только и умеет что копейки за высеры на своей работе тролля считать.
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А как ты исчисляешь каждый цент работы соевый?
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Нисколько - Порошенко подкупает по тыще, но денег никто не видел.
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Это хорошо. А то он за тысячу возьмет потом у нас каждого по 100 тысяч.
Он оперирует деньгами с нашего бюджета. А ЗА СВОИ ЛИЧНЫЕ УДАВИТСЯ.
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выключатель. У тебя, мозги заржавели еще в 80-х. Раздавать деньги напрямую это пережиток времен ВФЯ. Есть масса других вариантов "заинтересовать" избирателя. Об одном наверняка слышал - единовременная надбавка к пенсии в марте. остальные варианты пусть останутьсяя для тебя военной тайной, а то потом своими знаниями козырять начнешь Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев - Цензор.НЕТ 3920
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С восьмидесятых это не замечать, что политологи из паРаши приглашены УПЦ МП и верить в светлое будущее, разработанное этими политологами.
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Ну для начала научись нормально общаться. Или думаешь, что очередное хамство пройдет без ответа? Далее. В Украине зарплату, и премии тоже, гос. служащим платят не в долларах, а в гривнах Третье. Чем это Коболев премию заработал? Заработали адвокаты и юристы которые выиграли процесс. И платили им деньги немалые из бюджета Украины, а не рыжий из своего кармана.
И последнее. Про троллей за копейки. Где ты горбатиться будешь, когда Госдура Чебурнетом по интеру рубанет?
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Угу..Когда нечем крыть-переходят на оскорбления.
Имхо нефть и газ принадлежат народу Украины.Добывают их простые украинцы,а продаёт наемный менеджер Коболев и еще кучка таких же нечистых на руку м-ков.Получая ОГРОМНЕЙШИЕ зарплаты и премии.А тратит заработанные им деньги мама в США.)
Защищать интересы народа-прямая обязанность Кобелева.Тем папаче,как правильно здесь заметили,есть еще куча юристов,которые этим занимаются.И которые тоже получают зарплату из народных денег.Так за какой хрен Коболев получает многомилионные премии?
Неужели он такой незаменимый?И во всей Украине не найдется грамотного человека,выполнившего эту же работу за более вменяемую сумму?Держат народ за быдло,суки....
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Коболев честно заработал каждый цент со своей миллионной премии.
Красавчик.
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выписуйте срочто пару лямов, мама в истерике!!! СРОЧНО!!!
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Наверно молодой реформатор еще миллиончик долларов маме в Америку пошлет.
За три лярда он три послал, а сейчас только один.
Только мы почему-то их не видим. МОЖЕТ ЭТО НА ДЛЯ НАС С НАШИМ РЫЛОМ?
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.....надо чтоб РОСИЯНЦЫ , лет 500 ходили без ТРУСОВ !!! суки !!!
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Надо с начала, что бы ты мог трусы купить.
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Россия никогда не заплатит бабки, и ни какое майно её не заберут, Запад 20 лет в нее вкладывал бабки, так что активов его в Раше пруд пруди, и действия будут симметричные, тем не менее Кобель себе премию выпишет , как в прошлый раз 1,5 лярда и этом в то время когда на субсидии народу власть отстегнула аж 5 лярдов, живем по новому ... президентов много а Петя один !!!
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5 миллиардов достаточно чтобы пролодить трубу в турцию до азерского газа,
* или нарастить добычу до экспорта (были годы когда Украина снабжала СССР газом на треть, вплоть до Москвы),
* или обустроить прием газовых танкеров здесь или на совместном предприятии в балтии,
* купить всем счетчики газа и тепла.
Но вот этого не будет, я почему-то уверен что их безмозгло просрут на пенсии и подачки.
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Мамань в штатах Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев - Цензор.НЕТ 4328 видать опять поиздержалась
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТрибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом" активов в оккупированном Крыму, - Коболев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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