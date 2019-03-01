 "Сдал коррупционера - получил процент. Бигус мог бы уже стать миллионером", - Зеленский рассказал, как будет бороться с коррупцией в армии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Право на владу", Зеленский предложил борцам с коррупцией процент от денег, вернувшихся в бюджет после разоблачения коррупционных схем.
"Когда мы общались с американцами, они сказали: "Вы знаете, у нас тоже были проблемы с коррупцией в оборонпроме. Было мошенничество в оборонпроме, но было это 150 лет назад. Все решили очень просто. Был закон Линкольна 1863 года. Суть его была очень проста: сдал коррупционера - получил проценты с денег, которые вернули в бюджет. Хочу поздравить господина Бигуса. Если бы он жил в нормальном демократическом государстве, он сегодня был бы миллионером", - сказал Зеленский.
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Придумать кляузу недолго,
И чувство правды, господа,
Оно не выше чувства долга.
Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в однос -
В донос, в донос, в донос.(с) "Волшебный голос Джельсомино"
Все, кромке него - болтуны, воры и менять систему не будут, а лишь хотят на ней паразитировать, выдумывая новые податковые запреты ради штрафов, и нисколечки не собираясь восстанавливать экономику Украины.
Он вообще существовал в реальности?
є що сказати?погана ідея?
я конешн розумію що "не рівень свинарчуків" там то по справжньому "воюють з корпуцією", але все ж таки...
коли на вєлік пересядеш, Вова ?
Машинный разум как бы намекает, что Зеленский - рептилоид ("внеземной иудей") 👽 👽 👽
Вроде и не дебилы, но рассуждают также!
П - последовательность.
Кстати, именно после той "шутки" для меня Квартал 95 и их лидер закончились, просто переключаю дальше.
Зеленский это политическая технология, а не политическая личность.
А ведь то же самое я тебе предложил на pr@kvartal95.com
23.10.2018 года
От американцев быстрее доходит.
Теоретически, если отменить декриминализации ККУ 2011 року по ряду статей, связанных с коррупцией, пересмотреть статьи по растратам и незаконным обогащениям, по мошенничеству. Если увеличить сумму возмещения минимум до двойного размера ущерба, а покрытие имуществом конфискации минимум до круга второй степени родства. Если ввести институт общественных расследователями и общественных обвинителей в суде с комиссионными до 25% от суммы возврата....
Короче, если есть мозги и желание, а так-то поддержка народа для изменений законодательства в черезвычайных случаях прямым волеизъявлением граждан -- КОРРУПЦИЮ МОЖНО ПРИЖАТЬ.
До речі! Ідол зеленюків гаспадін Зю "навчався" саме третьосортному універі, куди беруть із мізерним рівнем ЗНО або взагалі без нього
Это папка продается за 1 млн.
https://censor.net.ua/news/3114386/41_mln_iz_privatbanka_vyveli_na_scheta_kompaniyi_zaregistrirovannyh_na_uchastnikov_studii_kvartal_95