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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (21203) Зеленский (192) коррупция (7355)

 "Сдал коррупционера - получил процент. Бигус мог бы уже стать миллионером", - Зеленский рассказал, как будет бороться с коррупцией в армии. ВИДЕО

Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский предложил свой способ бороться с коррупцией в армии, который появился у него после общения с американцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Право на владу", Зеленский предложил борцам с коррупцией процент от денег, вернувшихся в бюджет после разоблачения коррупционных схем.

"Когда мы общались с американцами, они сказали: "Вы знаете, у нас тоже были проблемы с коррупцией в оборонпроме. Было мошенничество в оборонпроме, но было это 150 лет назад. Все решили очень просто. Был закон Линкольна 1863 года. Суть его была очень проста: сдал коррупционера - получил проценты с денег, которые вернули в бюджет. Хочу поздравить господина Бигуса. Если бы он жил в нормальном демократическом государстве, он сегодня был бы миллионером", - сказал Зеленский.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/v3114411
 
   
 Топ комментарии
 
я думал суд решает кто коррупционер кто нет, оказывается бигус и зеленский..

Идея. Все вместе сдают одоного и того же коррупционера и каждый получает процент.

И пофиг если суд оправдает - главное процент раздать.
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сдать офшорника зеленского можно ?
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как раз в кремле очень на него надеются
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Считаю долгом донести,
Придумать кляузу недолго,
И чувство правды, господа,
Оно не выше чувства долга.
Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в однос -
В донос, в донос, в донос.(с) "Волшебный голос Джельсомино"
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Какие люди устали? Я и многие мои знакомые за пороха. Голосовать "против" не выход, можно страну потерять. Лучше посетив избирательный участок просто испортить свой бюллетень, что бы никто не смог воспользоваться твоим голосом.
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Я думаю янику зробили пластику і тепер він порошок. Він проколовся, коли шапку зірвав. "Здав корупціонера - отримав відсоток. Бігус міг би вже стати мільйонером", - Зеленський розповів, як боротиметься з корупцією в армії - Цензор.НЕТ 8728
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Задумка хорошая, но нужно чтобы она работала по всей вертикали включая суды. И в случае липового дела был штраф, увольнение, догана или другой противовес дабы небыло устранения неугодных.
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Шо оно несет? 1870 году у американцем кони на поле боя глохли?
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помню в 14 году коломойский за сепаров якобы платил, в итоге все оказалось популизмом.
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когда то и беня так начинал за сданных сепаров. шут то ли тролит шахрая, то ли копирует, в любом случае эти наперстки уже были, хотя немало желающих попробовать на авось...
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Вопрос , если клоун станет, то как быстро коломойский вернет приватбанк, и снова ограбит украинцев
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Почему так слабенько , по скайпу и еще с заготовленными ответами на сгласованные вопросы? Не быть тебе президентом, зеля. Как был ты третьесортным клоуном с рагульким "юмором"на подтанцовке, так им и останешься, если беня позволит.
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Да какой президент?) В последний день, когда ещё можно сняться, Беня звякнет Порошенко и предложит снять дегенерата Володю в обмен на ПриватБанк или долю в Укрнафте... Как и было задумано...
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Возможно ты и прав, но у меня есть свое мнение на этот счет. Можно лишь гадать что у бени на уме, впрочем время покажет.
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А нафига нам нужны профессиональные политики, которые уже 30 лет нам лапшу на уши только вешают красивыми речами не по бумажке и превратили когдато богатую страну в нищий и нестабильный Гондурас в центре Европы. НАДОЕЛИ !!!!
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Это зеля превратит Украину в процветающую страну, да еще и за пять лет? Даже не смешно. Блажен кто верует.
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Так уезжай из своей Чехии в другуб страну, которая не Гондурас. Если так плохо, чего ты там сидишь?
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Зеленский по популярности и надеждам людей перевешивает всех 43-х кандидатов в президенты.
Все, кромке него - болтуны, воры и менять систему не будут, а лишь хотят на ней паразитировать, выдумывая новые податковые запреты ради штрафов, и нисколечки не собираясь восстанавливать экономику Украины.
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Мальчик, ты пересмотрелся "95 квартала". Завязывай с тупыми шоу, попробуй почитать книжки. А то ведь дебилом и помрешь.
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Сначала ему надо объяснить что такое книги.
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То есть, если я настучу на ЗелеБобу, то получу долю в 95-м Квартале? "Здав корупціонера - отримав відсоток. Бігус міг би вже стати мільйонером", - Зеленський розповів, як боротиметься з корупцією в армії - Цензор.НЕТ 2229
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Там только процент от одной сделки 25% и минус 1,5 армейский сбор
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Кто-то нашёл такой закон Линкольно о сдаче коррупционера и получении денег процентов?
Он вообще существовал в реальности?
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Нужно ввести налог на КУМОВСТВО и от занимаемого положения в обществе сплачивать процент налога, в Украине не сильно будут стучать на своих родственников "Здав корупціонера - отримав відсоток. Бігус міг би вже стати мільйонером", - Зеленський розповів, як боротиметься з корупцією в армії - Цензор.НЕТ 836
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Если украинский народ не желает платить кумовской налог, то тогда сдавайте друг друга "Здав корупціонера - отримав відсоток. Бігус міг би вже стати мільйонером", - Зеленський розповів, як боротиметься з корупцією в армії - Цензор.НЕТ 6551
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Идея не плохая, сам о таком думал, но давайте трезво посмотрим на бизнес коломойши в Украине.. это же лютейший коррупционный гнойник, от мау и укрнафты вплоть до кражи 100 млрд у вкладчиков из привата, это на минутку самая большая схема за всю историю, которая чуть не привела к дефолту. Я не могу назвать ни один бизнес мойши где нет дичайших попилов, и мн4 просто смешно слышать что его говорящая марианетка будет бороться с коррупцией. Наоборот, уверен что попилы будут такие что безмозглый овощ и представить себе не мог.
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так і будемо очікувати, що вова буде першою ластівкою - здасть свого патрона.
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Нет в Украине честных журналистов. Все лежат под кем-то. Этот Бигус будет под Каломойшу копать? Сомневаюсь.
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Був випадок в Штатах...Негр отримав від поліціі мільйон баксів компенсаціі...Негра,задрушляного і накуреного копи піймали і розважались тим,що зняли з нього штани і запихали палиці в задній прохід...Хтось то все зазняв на відео,і негр то відео поніс в суд...Американське суспільство розділилось - одні говорили що встидно таким способом заробляти гроші,другі - що гроші не пахнуть і їх можна заробляти хоч дупою...хоч чим...До честі америкосів перших було набагато більше...Так от,нам теж пропонують подібним методом заробляти гроші,здаючи знайомих,друзів і навіть родичів...Це ніби по *********,ніби антикорупційно...але все одно смердить дупою...Смердючою негритянською демократичною дупою...
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и проституцию с планом лигалайз!!!!))))
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ну все-все, ми поняли що тільки "армія мова віра", але давайте адепти Пороха поговорим про ідею,а не про персоналії?!))
є що сказати?погана ідея?
я конешн розумію що "не рівень свинарчуків" там то по справжньому "воюють з корпуцією", але все ж таки...
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програми понахапався в серіальчику ?
коли на вєлік пересядеш, Вова ?
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Блин. Ещё одна осмысленная генерация от искусственного интеллекта )))
Машинный разум как бы намекает, что Зеленский - рептилоид ("внеземной иудей") 👽 👽 👽

"Здав корупціонера - отримав відсоток. Бігус міг би вже стати мільйонером", - Зеленський розповів, як боротиметься з корупцією в армії - Цензор.НЕТ 7373
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Читаю, и смешно - порохоботы с испугу на знают, какую бы хреновину на Зе еще навесить!
Вроде и не дебилы, но рассуждают также!
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А что на него вешать? Оно же тупое. К тому же шут на побегушках у барыги.
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Якщо тільки слухати,то складається враження що Янукович трохи змінив голос.
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Сперва он сравнивает Украину с порноактрисой, а потом хочет стать ее президентом.
П - последовательность.
Кстати, именно после той "шутки" для меня Квартал 95 и их лидер закончились, просто переключаю дальше.
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Сильный аргумент. Посчитайте на досуге, сколько раз он на сцене свою тёщу матом покрыл, и сколько раз он свое сценическое семейство ***** обложил, а потом проверьте самочувствие тещи и членов семьи.
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Мне без разницы его теща и члены его семьи. Пусть хоть каждое утро вместо "Доброе" матом их кроет. Он меня, моих родных и близких оскорбил, и город, в котором я родился и живу, и всю стану в целом.
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Правильное направление, но Зеленский не сможет это реализовать, я не верю в него. Марионетка в президентах не нужна.
Зеленский это политическая технология, а не политическая личность.
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Ндя, п.Зелинский
А ведь то же самое я тебе предложил на pr@kvartal95.com
23.10.2018 года
От американцев быстрее доходит.
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А що за недовольство? Нормальная схема, если механизм реализации продумать.

Теоретически, если отменить декриминализации ККУ 2011 року по ряду статей, связанных с коррупцией, пересмотреть статьи по растратам и незаконным обогащениям, по мошенничеству. Если увеличить сумму возмещения минимум до двойного размера ущерба, а покрытие имуществом конфискации минимум до круга второй степени родства. Если ввести институт общественных расследователями и общественных обвинителей в суде с комиссионными до 25% от суммы возврата....

Короче, если есть мозги и желание, а так-то поддержка народа для изменений законодательства в черезвычайных случаях прямым волеизъявлением граждан -- КОРРУПЦИЮ МОЖНО ПРИЖАТЬ.
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Всё поддерживаю, акромя "до круга второй степени родства." Это дико, родственники могут и не знать...
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Не ипёт. У них будет шанс потом отиграться, когда узнают.
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Помнится Бендер к Корейко приходил с хорошим предложением

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А НАПК у нас на кой? Если у Вас вдруг появилась сумма более полугодового дохода - аосударевы кровавые мальчики могут вожелать любви
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я вот подумал.зеленский в армии не служил как он может о ней говорить тем более командывать? меня командир наказал за проступок по службе.а я на него телегу командира отстраняют я хожу довольный и счастливый а сепары еще счастливее и все зашибись!
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Назначит генералов с опытом и всего делов!
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А сколько у нас сейчас уже есть жалоб Главнокомандующему на цуку Главнокомандующего? Шота я где-то такую статистику упустил.
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Феномен Зеленського - це помста обивательської посередності та бидляцтва. Тієї, що не йшла на Майдан і на фронт в 2014, а тихо відсиджувалася біля телевізора, розметала харчі в супермаркетах і бензин на АЗС, скуповувала бакси в обмінках. Тієї, для якої цінності - це те, що у шлунку й у коморі, а духовні потреби обмежуються переглядом "95-го кварталу" й освяченням шинки на Великдень. Це їхня помста всім "сильно вумним". Це помста тупої молоді, що вчиться у третьосортних універах, куди беруть із мізерним рівнем ЗНО або взагалі без нього. Це помста сірості, бидляцтва й малоросійства. Помста сцикунів, які думають, що війну зупинить магія, а не кров, піт, жертви й відвага.За тріумфом посередності завжди йдуть страшні речі: поразки, тоталітаризм, зневіра, поневолення.
До речі! Ідол зеленюків гаспадін Зю "навчався" саме третьосортному універі, куди беруть із мізерним рівнем ЗНО або взагалі без нього
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Воно не створене для серйозних державних справ, ця пропозиція була у сталіна, тільки сексот помирав другим, хто проголосує за блазня, сам блазень, голосуйте за українців.
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Сильный аргумент. Последние пять лет 80% населения страны чувствует себя последними ЛОХАМИ. У Вас нет в кандидатах на президенты Последнего ЛОХА для оправдания выбора народа?
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Предлагаю заменить судей на ИИ с открытым кодом и открытым онлайн алгоритмом по каждому публичному делу. Это не фантастика и уже есть в мировой практике. А самих судей переквалифицировать в кураторов, где разглядывая то или иное дело, они будут вносить свои возражения и дополнения, для модернизации системы программистами. Таким образом сократим штат судебной системы и убьем судейскую коррупцию.
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А ведь Остап может приходить раз в неделю, пока не легализуешь бабулесики.
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Как Зеленского обсуждать так все суждение видны, а как президента-только полпроцента позитивных показывают и все остальные скрыты. Страшно? Да, Бутусов?
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Это боты скрывают комментарии, а не администрация сайта, вы тоже можете это делать, если считаете их спамом
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Форумчпне не спамят комменты, даже самые обидные, если они по теме и с конструктивом.
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В США считается самым тяжким преступлением не уплата налогов в бюджет. за него могут привлечь даже президента, заметьте не убийство, не воровство, а не уплата налогов. "Здав корупціонера - отримав відсоток. Бігус міг би вже стати мільйонером", - Зеленський розповів, як боротиметься з корупцією в армії - Цензор.НЕТ 2659

https://censor.net.ua/news/3114386/41_mln_iz_privatbanka_vyveli_na_scheta_kompaniyi_zaregistrirovannyh_na_uchastnikov_studii_kvartal_95
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Зеленский, а знаешь, что к тебе может придти, как "борец с коррупцией", Лещенко? Ну, тот, который "разоблачал" коррупционеров, но не смог "разоблачить" схему, в результате которой стал владельцем квартиры на миллионы...
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Сурйозне Зешоу з заготовленими питаннями і відповідями.
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Это просто позорище!. Кандидат в президенты, мало того что по Скайпу,так еще и ответы читал по суфлеру. И апофеоз сего действа "зуб даю"... так и в ООН скажет? ... на букве "З" его крепко переклинило))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сдал коррупционера - получил процент. Бигус мог бы уже стать миллионером", - Зеленский рассказал, как будет бороться с коррупцией в армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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