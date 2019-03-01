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 Доверенное лицо Тимошенко в кампании по снижению тарифов сотрудничает с людьми Новинского, - "Схемы". ВИДЕО

Алексей Кучеренко, который является доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко, проводит кампанию за снижение тарифов совместно с заместителем председателя "Партии мира" Вадима Новинского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио "Свобода" и телеканала "UA: Первый").

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Доверенное лицо Тимошенко в кампании по снижению тарифов сотрудничает с людьми Новинского, - Схемы 01
Фото: Радио "Свобода" /(Слева-направо) Вадим Новинский, Максим Гольдарб, Алексей Кучеренко, Юлия Тимошенко

Журналисты отмечают, что экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко и экс-прокурор из Донецкой Максим Гольдарб являются соучредителями ОО "Тарифная мобилизация". Эта общественная организация ведет публичную кампанию за снижение тарифов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"

В то же время Максим Гольдарб является заместителем председателя "Партии мира". Ее возглавляет председатель депутатской фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский.

Доверенное лицо Тимошенко в кампании по снижению тарифов сотрудничает с людьми Новинского, - Схемы 02

Максим Гольдарб работал в органах прокуратуры Донецкой области, во времена президентства Виктора Януковича перевелся в Киев. Когда министром обороны был Павел Лебедев, Гольдарб стал аудитором в Министерстве обороны.

В журналистском расследовании Слидство.Инфо "Восточная война" шла речь о том, что Союз офицеров публично обращал внимание, что Максим Гольдарб может быть причастен к закупке топлива для нужд армии по завышенным ценам. А военная прокуратура возбуждала уголовное дело в отношении небрежного отношения Гольдарб к военной службе.

Алексей Кучеренко в комментарии журналистам отметил, что сотрудничество с Гольдарб - не политическое.

"Ну она же не политическая организация создавалась именно для того, чтобы делать публичный аудит, не только тарифов, вообще монополий, публичных компаний. Когда создавалась "Тарифная мобилизация", не было ни Новинского, ни "Партии мира". Цена на газ не влияет на то, кто в какой партии является членом", - заявил Алексей Кучеренко.

Подобную позицию озвучил и Вадим Новинский. Он считает, что Кучеренко и Гольдарб сотрудничают как профессионалы.

Доверенное лицо Тимошенко в кампании по снижению тарифов сотрудничает с людьми Новинского, - Схемы 03

"И один, и другой в этой теме являются профессионалами в тарифной политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нет, это не свидетельствует об общности позиции Тимошенко и "Партии мира", - отметил Вадим Новинский.

На вопрос, кого бы Новинский поддержал во втором туре выборов президента, если туда выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, Новинский ответил: "точно не Порошенко".

Ранее журналисты "Схем" обнаружили факты, указывающие на возможные манипуляции с партийными взносами в пользу партии Юлии Тимошенко. Часть граждан, которые фигурируют в отчетах партии "Батькивщина" как ее спонсоры, отрицают, что когда-нибудь делали взносы в пользу партии Юлии Тимошенко, и заявляют, что их данные, вероятно, были использованы без их ведома.

Это может свидетельствовать о манипуляциях с предвыборным фондом, когда из-за якобы пожертвования граждан легализуются деньги сомнительного происхождения, политики предпочитают не раскрывать, - говорится в расследовании журналистов.

Сама лидер "Батькивщины" на вопрос "Схем" относительно вероятных манипуляций с вкладами заявила, что все доходы и расходы публичные "Нацагентство по вопросам предупреждений коррупции может расследовать эти дела. Мы открыты. Все абсолютно делается публично. Все доходы, все расходы абсолютно публичные. Мы - оппозиция, у нас нет силовых структур".

Источник: https://censor.net.ua/v3114404
 
 
 Топ комментарии
 
Так то Порошенко, а это святая бабушка с двухкомнатной квартиры.....про Порошенко ты круглосуточно вещаешь.....теперь о бабушке посты строчи с таким же усердием.. Доверенное лицо Тимошенко сотрудничает с людьми Новинского в кампании по снижению тарифов, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4813
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хм...ну и что ?! кто против снижения тарифов для тех это - сенсация и зрада !!! Доверенное лицо Тимошенко сотрудничает с людьми Новинского в кампании по снижению тарифов, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5986
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Если Юля сказала что снизит ,то снизит, я в этом даже не сомневаюсь. При ее недолгом премьерстве она для людей сделала много хорошего.
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А снижение тарифов для нищих граждан имеет значение кто с кем сотрудничает ?
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Конечно, мы же идем своим путем, только повышение тарифов нас спасет. Я стал себя лучше чувствовать, вес скинул, холодная ванна по утрам, да шо там утро, цилодобово. Мяса, молоко исключил из рациона. А как интересно, сколько я так протяну. Энергичный стал, матом поношу с утра и до утра. Вот это жизнь, а то Мальдивы, острова какие то.
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сокращаем аппарат, удлиняем змеевик
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та ради бога.Тут главное "лицо" страны с х..йлом сотрудничает и ничё.хаваем
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У нас что ни день то Здравствуй Юля Новый год ни дня без удивительных открытий о честности кандидата в президенты
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з путіним чи що ? і чого ви досягнете ? опинитесь в дідьковому царстві ?
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Так уже в дідьковому царстві. ***** п'ятий рік як сидимо
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Ні... в дідьковому царстві це на росії.
Воно поряд. Як сильно прагнете, то я за валізи не тримаю.
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Бред! Уже 3 года Кучеренко и Гольдарб по судам ходят по поводу снижения Тарифов! Это плохо? Никто и не скрывал. По всем ТВ об этом говорили! Что за Новость то такая??? И что значит люди Новинского? Это когда враг твоего врага . твой друг по ОБЩЕ полезному вопросу. Седлецкая села в лужу. Жаль , подпортила себе имидж.
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Кому может быть другом **** православная?
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А по факту выходит Юле. А Пете выходит, что враг. Как так?
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очевидно - пэдре, раз он за него янека просил
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Цікаво пазли складаються: зять жульки літає у масквабад, невідомі спонсори з'явилися, а туут ще Новинський впрягся за бабу Ю.)
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Зеленский -- Наш Президент !!! Всех рыгосепаров соевых на мыло !!!
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В Схемах не хочуть щоб українцям знизили тарифи?.
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В Схемах хочуть щоб всі платили справжню ціну ,а не дотували тіньових мільйонерів від бабЮлі.
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На то вона і контробанда! Там справжньої ціни апріорі не може бути.
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Таки Юльку чмирять більше ніж Грицика.
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А на вентилятор все набрасывали и набрасывали. Довірена особа Тимошенко співпрацює з людьми Новинського в кампанії щодо зниження тарифів, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 963
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ЦИК разрешила подкуп избирателей.В реестре число избирателей увеличилось на миллион,хотя Украина за 5лет только на естественной убыли потеряла больше миллиона, Число одуванчиков в госреестре ,которым владеет только ЦИК ,достигло 7 миллионов.Они точно проголосуют в 100% составе,догадайтесь за кого!.
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С электроснабжением в свою бытность справилась и с газом справится. Она не балабол, если пообещала - выполняет, если идиоты не будут палки ставить.А палки ставят, ОЙ,ОЙ, большинство и КТО?
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Та шо... Схемам нужны схемы! Петины схемы уже на столько всем очевидны, что в них нет никакой сенсации. Поэтому схемы приходится придумывать собственные схемы, как разоблачить чьи-то ещё схемы, кроме надоевших Петиных. В этих схемах ничего не понятно, но главное, что они есть!)))
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Ти не Сова, ти - Дятел. Якщо схеми проти порошка, то це так і потрібно, але якщо проти бабці - то це зрада.
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В Схемах не хочуть щоб українцям знизили тарифи?.
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А ще не хочуть конче необхідних запчастин до військової техніки!
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***** православная с юлей так и рвутся к газу
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Не знаю ты тиранозавр или ушлепок с ботофермы гаранта ???? но то что не дружишь с головой - факт-!!!!!!!
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Рынок газа уже монополизирован порошенком и медведчуком
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Возьмите ее года премьерства и посмотрите среднюю цену на газ в год и вы поймете ее кабальный договор. А то слушаете ушлепков и лапшу ихнею цепляете на свои лапоухие уши.
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Украине нужна хунта на подобие чилийской,всю илитку нужно загнать на стадион и всей страной проводить выборы:повесить или на урановые рудники, после вытряхивания всех денег запрятаных по офшорах.
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Тут кумедність ситуації в тому , Схеми натякають що Новинський є шпигуном Орди-Московії . А сама кумедність в тому, що цього шпигуна легалізували в Україні саме за слізним проханням Петра Олексійовича.
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ай-я-яй кошмар какой, тарифы хотят снизить - зрада, уму непостижимо, это ж "преступление", ишь... так глядишь и на роттердам в карман себе плюс покусятся
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вот именно, боятся, что им меньше откатов будет, если у простых людей жизнь наладиться, когда не придется последнюю копейку отдавать за комуналку
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Пораженко -сбитый лётчик ещё в ангаре.Когда его уйдут ,в Украине будет праздник.Причём вместе будут праздновать и Восток и Запад Украины!
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праздновать будет вся Украина когда ваше х*йло сдохнет!
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Плять так все догадливым было давно известно, что Жулька, Новинский, Бойко, Лехаим - одно кубло х*йловское.
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Цікаво хто переможе у другому турі.. Зеленський чм Тимошенко?
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в какой категории - "лучший клоун года"?
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цей неперевершений Довірена особа Тимошенко співпрацює з людьми Новинського в кампанії щодо зниження тарифів, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8937
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Просто сошлись во мнении. В чем зрада?
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Як кажуть: дивись в корінь - втративши надію на Порошенко, хтось намагається підняти рейтинг Вілкулу за рахунок рейтингу Тимошенко. !!!
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Олексій Кучеренко, який є довіреною особою кандидата на пост президента України Юлії Тимошенко, проводить кампанію за зниження тарифів ...
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Це реклама для ЮВТ
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Лично мне плевать кто с кем сотрудничает ради хорошего дела, продавать украинский газ с многократным наваром это преступление.
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так Новинский рашистский ,рошеновский подельник по судноремонту в окупированном Крыму???
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Зрозуміло чому воно за місяць до виборів, про імпічмент волає. Попадалово. Риги з кацапами "бабло" не подарують.
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Сотрудничество по снижению тарифов страшное преступление???
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Снижение цен на тарифы газа ,чистый популизм!Цены на газ опустят ,а на что то другое поднимут.И будет называться хрен от редьки не слаще
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Теперь вопрос другом стоит) А цены на какой газ будут снижать? Тот что в Украине добывается? Ежели так,то предприятия начнут поднимать цены на товары, доллар подпрыгнет до 100 гривен.Любой психоз в стране и сразу доллар уходит в полет! Бабушка Юля ещё говна с рыгами нам наделает.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДоверенное лицо Тимошенко в кампании по снижению тарифов сотрудничает с людьми Новинского, - "Схемы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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