 Доверенное лицо Тимошенко в кампании по снижению тарифов сотрудничает с людьми Новинского, - "Схемы". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио "Свобода" и телеканала "UA: Первый").

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Фото: Радио "Свобода" /(Слева-направо) Вадим Новинский, Максим Гольдарб, Алексей Кучеренко, Юлия Тимошенко

Журналисты отмечают, что экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко и экс-прокурор из Донецкой Максим Гольдарб являются соучредителями ОО "Тарифная мобилизация". Эта общественная организация ведет публичную кампанию за снижение тарифов.

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В то же время Максим Гольдарб является заместителем председателя "Партии мира". Ее возглавляет председатель депутатской фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский.

Максим Гольдарб работал в органах прокуратуры Донецкой области, во времена президентства Виктора Януковича перевелся в Киев. Когда министром обороны был Павел Лебедев, Гольдарб стал аудитором в Министерстве обороны.

В журналистском расследовании Слидство.Инфо "Восточная война" шла речь о том, что Союз офицеров публично обращал внимание, что Максим Гольдарб может быть причастен к закупке топлива для нужд армии по завышенным ценам. А военная прокуратура возбуждала уголовное дело в отношении небрежного отношения Гольдарб к военной службе.

Алексей Кучеренко в комментарии журналистам отметил, что сотрудничество с Гольдарб - не политическое.

"Ну она же не политическая организация создавалась именно для того, чтобы делать публичный аудит, не только тарифов, вообще монополий, публичных компаний. Когда создавалась "Тарифная мобилизация", не было ни Новинского, ни "Партии мира". Цена на газ не влияет на то, кто в какой партии является членом", - заявил Алексей Кучеренко.

Подобную позицию озвучил и Вадим Новинский. Он считает, что Кучеренко и Гольдарб сотрудничают как профессионалы.

"И один, и другой в этой теме являются профессионалами в тарифной политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нет, это не свидетельствует об общности позиции Тимошенко и "Партии мира", - отметил Вадим Новинский.

На вопрос, кого бы Новинский поддержал во втором туре выборов президента, если туда выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, Новинский ответил: "точно не Порошенко".

Ранее журналисты "Схем" обнаружили факты, указывающие на возможные манипуляции с партийными взносами в пользу партии Юлии Тимошенко. Часть граждан, которые фигурируют в отчетах партии "Батькивщина" как ее спонсоры, отрицают, что когда-нибудь делали взносы в пользу партии Юлии Тимошенко, и заявляют, что их данные, вероятно, были использованы без их ведома.

Это может свидетельствовать о манипуляциях с предвыборным фондом, когда из-за якобы пожертвования граждан легализуются деньги сомнительного происхождения, политики предпочитают не раскрывать, - говорится в расследовании журналистов.

Сама лидер "Батькивщины" на вопрос "Схем" относительно вероятных манипуляций с вкладами заявила, что все доходы и расходы публичные "Нацагентство по вопросам предупреждений коррупции может расследовать эти дела. Мы открыты. Все абсолютно делается публично. Все доходы, все расходы абсолютно публичные. Мы - оппозиция, у нас нет силовых структур".