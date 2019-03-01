 Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, уже пять лет РФ ведет против нас жестокую, изнурительную войну. "За пять лет война унесла жизни 13000 украинцев, около 3 тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 000 младенцев, а ушли из жизни - 587 000 человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 000. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается ", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а" количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 000! "



Турчинов отметил, что к этой статистике прибавляются "миграционные цунами," вымывающие "из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы". "В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - отметил он, подчеркнув, что сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, грозящим не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации.



"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - один из главных приоритетов ответственной страны, который у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", - сказал Секретарь СНБО Украины.

По его мнению, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственной институции, "которая занимается этим вопросом, обеспечивает планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей".

"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что все эти задачи необходимо реализовывать, "сохраняя определенный для страны стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции, помогая другим странам ЕС сохранить христианский фундамент, в свое время ставший основой их развития и безопасности ".