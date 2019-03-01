 "Неважно, кто ты. Здесь мы все стрелки. Работа идет общая", - бывшая гражданка РФ командует экипажем БМП в украинской армии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, сейчас Ольга на передовой и вместе со своим подразделением не избежала ни одной ротации на фронт. Все время рядом в окопах со своими побратимами. Согласно штатного расписания сейчас она командир БМП.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, сейчас Ольга на передовой и вместе со своим подразделением не избежала ни одной ротации на фронт. Все время рядом в окопах со своими побратимами. Согласно штатного расписания сейчас она командир БМП.
Але дуже приємно ))))
Бажаю всіляких гараздів, оптимізму та бадьрого духу !
Микола Безотосний
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