 "Неважно, кто ты. Здесь мы все стрелки. Работа идет общая", - бывшая гражданка РФ командует экипажем БМП в украинской армии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, сейчас Ольга на передовой и вместе со своим подразделением не избежала ни одной ротации на фронт. Все время рядом в окопах со своими побратимами. Согласно штатного расписания сейчас она командир БМП.

...

Смотрите также: "Естественно, что это русские регулярные войска. Другого объяснения нет", - оккупанты возле Крымского воюют под флагом морской пехоты армии РФ. ВИДЕО