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 Политика Украины, Общество
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 "Неважно, кто ты. Здесь мы все стрелки. Работа идет общая", - бывшая гражданка РФ командует экипажем БМП в украинской армии. ВИДЕО

В руках хрупкой Ольги пулемет выглядит гармоничнее, чем любые женские украшения. Бывшая гражданка России, но сейчас уже украинка, в вооруженных силах служит четвертый год.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, сейчас Ольга на передовой и вместе со своим подразделением не избежала ни одной ротации на фронт. Все время рядом в окопах со своими побратимами. Согласно штатного расписания сейчас она командир БМП.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114397
 
   
 Топ комментарии
 
Неочікувано
Але дуже приємно ))))
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До речі ! Вітаю всіх з першим днем Весни !
Бажаю всіляких гараздів, оптимізму та бадьрого духу !
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До речі ! Вітаю всіх з першим днем Весни !
Бажаю всіляких гараздів, оптимізму та бадьрого духу !
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Жінка у війську на бойовій посаді - це нонсенс! Але в даному випадку забираю свої слова... Удачі героїні!!!
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Оля сделала свой непростой выбор,потому что у нее есть совесть и мораль и она человек с большой буквы, потому что воюет за правое дело и не служит сатане. Больше бы таких украинок в Украине. Желаю ей счастья.
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Для вас березень дуже важливий i тяжкий мiсяць. Витримки і терпіння вам.
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Это правильная картинка - Зе сам бредёт за хозяином, а вот Тимошенко лучше на поводке держать, а то сорвется и кусать начнет всех подряд. Только намордника не хватает, чтобы рот не раскрывала
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Вы правы. И взгляды у собак разные. Зеля будет будет лизать все, что подставят, а Юлю лучше не трогать.
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А то мова, мова, шли бы служить под ее начало, больше пользы было бы.
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Вам мова поперек горла? Раджу почитати. .
Микола Безотосний
БЕЗ МОВИ НЕМАЄ НАЦІЇ, А БЕЗ НАЦІЇ -
ДЕРЖАВИ
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А баба Жуля на БМП за штурвалом проехала, и сказала что запчасти бракованные.
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юля на танке крошит русских?не может быть.медведчук ее выгонит и за кума отомстит.финансы кремля дело серьезное.
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безмозглые допекли бабу своими скрепами. теперь выгребают. в натуре русская.
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Всі нормальні руські проти путиноїдів.
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Спасибо Ольга за защиту украинского народа. Храни Вас Господь !!!
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Бережи Господь вас, Олю, і ваших побратимів. Героям слава !!!
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Вот таких русских всегда рады видеть в Украине. Только их там с тране-бензоколонке на уровне статистической ошибки"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Неважно, кто ты. Здесь мы все стрелки. Работа идет общая", - бывшая гражданка РФ командует экипажем БМП в украинской армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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