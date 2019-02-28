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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9037) Луценко (7343) Укроборонпром (560)

 На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко. ВИДЕО

На следующей неделе Генпрокуратура предъявит обвинение всем виновным в неуплате налогов при продаже комплектующих ГК "Укроборонпром".

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Привозятся запчасти, по определенным процедурам конкурса их покупает "Укроборонпром", а затем эти средства переводят через фиктивные структуры в наличные, в живые гривны, которые потом переводят в доллары. Это уклонение от налогов", - сказал Луценко.

По его словам, с 2017 года в данном деле Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

"Неделю назад я получил наконец первые результаты – им насчитали 20 миллионов гривен неуплаченных налогов. По состоянию на сегодня я знаю около 40 миллионов гривен начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую", - добавил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 млн гривен получили от государства фигуранты расследования о коррупции в "Укроборонпроме", - директор госконцерна Букин

"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее будут отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не отчисляя при этом никаких налогов. И собственно это предприятие будет субъектом подозрения. С другой стороны еще раньше от Генпрокуратуры в НАБУ еще с 2016 ведут дело по этой же фирме", – заявил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Смотрите также: Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114344
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, а семочко - штраф за езду без ремней.
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Сценарий старый и обкатанный:
1. Громкое вручение подозрения.
2. Публичное выступление "Ну вот, видите! Мы побороли коррупцию!"
3. Выпуск под залог в 1200 грн. 00 коп.
4. Забвение в прессе.
5. Через полгода - восстановление в должности и выплата ущерба.

Сколько мы еще будем терпеть эту сволочь?
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А так би ще 5 років байдики б били. Подіяло.
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А так би ще 5 років байдики б били. Подіяло.
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40 лет водил по пустыне Юра наивных граждан
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Мойсей водив по пустелі євреїв, бо навчав їх закону, а Юра шампанське пив з раками і беззаконня розвів.
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И привел их в итоге Моисей, где нет нефти
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Говорят что по этой причине евреям приходится зарабатывать умом а не нефтью.
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Моисей 40 лет вешал лапшу доверчивым соплеменникам,а Юра немного меньше
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Шо подіяло ?
Кондрабанду оружия+разворовывание сотен миллионов бюджета злоупотребляя служебным положением переквалифицировали в неуплату налогов. На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 6555
Ещё б сказали что: ограничились штрафом, т.к. установили что авто было без автоцивилки.
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Юга,головне не вийди на Петруся,у ході слідчих дій))
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Невже у свинарчуків морди спраснуть
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Ага, а семочко - штраф за езду без ремней.
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Пока это убожество хоть кого-то накажет, придет время самого убирать из прокуратуры. Полный ноль. За пять лет НИКТО не наказан. Сотни трупов, миллиарды взяток и хищений - ответ один - подождите...
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А теперь представь что по всем этим делам он в доле. Да это новый украинский олигарх
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А ця справа розсиплеться в судді🙄
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"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу..." - Луценко. Не покажет ли Юрик как всегда большую фигу в кармане.
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С такой бабой 33 тысячелетия он в кармане явно не фиги руками крутит)
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Скандал вокруг «Укроборонпрома» ускорит его ликвидацию, - В Кремле тащатся от решений толпы,толпу всегда можно направить в нужном русле,особенно когда в Украине наблюдается разобщённость украинцев и народа (сброда) Украины
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Який ініціативний генпрокугор, 5 років чекали
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ЗБС, чо. Запиляємо і похєримо ухиляння від сплати податків на гешефт від контрабасу при вчиненні дій які мають ознаки державної зради. Коми самі розставте....
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Щось мені підказує, шо час розставляти коми у них вийшов. Від слова - весь
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В другой стране их бы уже вчера расстреляли,так как идет война, а тут ждут следующей недели, когда все виновные здрыснут.
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В какой стране так делали, кроме СССРов и КНДРов?
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а в какой стране занимаются мародерством и коррупцией в крупных размерах во время войны? пора уже этих небожителей брать за жабры, в другой стране их народ разорвал бы на куски, а украинцы все терпят
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Я задал конкретный вопрос по конкретному утверждению.
У Вас привычка ни во что не углубляться, а всё поверхностно?
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если начну углубляться, то не хватит никаких нервов все описывать, что эти с...уки творят
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Вы хотите в Евросоюз или в таёжный союз?
Если в Евросоюз, то необходимо углубляться...
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Чаушеску с женой расстреляли и теперь Румыния в ЕС,вот самый быстрый путь в ЕС,нужно учесть Украине На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 8090
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Сталинист, составь список кого расстрелять, чтобы твоя "Польша" вступила в ЕС, и покажи психиатру.
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Румыния очень демократическая страна,а расстреляла всего пару воров,в Украине список короткий:
Порошенко,Гладковский,Медведчук
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кто этих воров возьмет в Евросоюз, свои насмешки оставьте при себе
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И в чём насмешка? В том, что в Евросоюзе своих прав добивались вникая в законы, а не ища бого-президентов и бого-канцлеров?
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ты что уже не веришь в божественно происхождение Порошенко ?Да ты соевый отступник
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В Беларуси есть казнь,ты забыл?Понабирали вас на Курском вокзале неопытных дали прокси,а ума не дали
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Зато дали методичку в которой записан вопрос: "В какой стране так делали, кроме СССРов и КНДРов?"
Неужели нужен ум, чтобы понять этот вопрос?
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За время существования независимой Республики Беларусь были расстреляны несколько сотен человек по ст 59 УК Беларуси,учи матчасть мокша На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 1824
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Якобы немокша, сколько расстреляно в Беларуси за неуплату налогов?
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Украине статью смертная казнь можно расширить на тех кто занимается контрабандой с врагом и наваривает на этом На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 5212
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так тебя и возьмут в палачи,ты за деньги будешь делать все что скажут,сегодня за сою топить,завтра сою стрелять,такой у тебя психотип слуги На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 6978
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Не уклонение от уплаты налогов,а сотрудничество с врагом,коррупция,предательство,мародёрство,хищение в особо крупных размерах
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Поставщикам надо подозрение предьявить.Путин хорошо нажился на этом.
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Сценарий старый и обкатанный:
1. Громкое вручение подозрения.
2. Публичное выступление "Ну вот, видите! Мы побороли коррупцию!"
3. Выпуск под залог в 1200 грн. 00 коп.
4. Забвение в прессе.
5. Через полгода - восстановление в должности и выплата ущерба.

Сколько мы еще будем терпеть эту сволочь?
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Вы похоже не въехали, читайте статью, их обвинили всего лишь в неуплате налогов, их никто даже задерживать не будет. Заплатят добровольно 1/1000 от украденного и делов то.
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А какая погода будет на следующей неделе?
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Сразу сказал что сажать не будут, доплатят налоги и всё ок.
Как минимум платят в бюджет по максимуму и папа с должности уходит сам.
это минимально НЕОБХОДИМЫЙ вариант, того куя, что продавал собственность МО частным фирмам для дальнейшей продажи САДЯТ по показаниям сыночка и ко.И для последних оформляют это как сделку со следствием чтобы вся эта мерзость не выпадала за минимальные рамки приличия.
Это лично моё мнение.
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ревизия придет внезапно - на следующей неделе...
звучит как - валите пока не взяли..
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Кто -нибудь серьёзно относится к словам этого чела? Как будто ворона где то каркнула--такая реакция на его слава. Пустой звук...
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Ну зачем сравнивать умнейших ворон с одноклеточными?
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Ещё каких нибудь 5 лет и петька Лексеич полностью искоренит воровство. Красть будет нечего.
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так... у друг друга начнут по карманам тырить... На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 945
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А они еще тут?
Это звиздец, братья, тот, кто кричал, что всё для армии, руки отрубаю,....,её и разворовывал (ет)...
Если эта нечисть попадёт, хоть во второй тур... Значит нужно валить от сюда, или... идти на баррикады и до конца. Другого выбора просто нет.
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Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не отчисляя при этом никаких налоговИсточник: https://censor.net.ua/v3114344

Офигеть, так это мелкие сошки, а насчет Свинарчука?
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Агга, вазместят несчасныя налоги(копейки) а
навар то в карманах и останетца и гуляй-грабь дальше!!
🤑
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Скажите, ну как мы допустили, что такие прид@рки управляют НАШЕЙ страной?
Как, ну скажите, как, б@ять "это" может быть министром???
За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:
1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...
2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…
Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":
1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/
2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…
3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/
4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…
5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…
Тут товарищ вообще сам себе противоречит:
6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…
7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…
Ну а тут просто поток сознания:
8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…
9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/
10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/
11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/
12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…
13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/
14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-*********…
Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???
Anatoliy Amelin
http://ua24ua.net/skagite-nu-kak-mi-dopustili-chto-takie-prid-rki-upravlyayut-nashey-stranoy/
😲
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Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП,



от твоих айтишников укрбюджету перепадает 0,000004% налогов - или нольцелых хрен десятых.


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"Неделю назад я получил наконец первые результаты - им насчитали 20 миллионов гривен неуплаченных налогов.

Так шо главный грех - енто НЕУПЛАТА НАЛОГОВ???

оооо!!!!!!!

так 5 кратный навар = 500% накрутки на армии во время войны - енто ужо не грех???

ооо!!!!!!!

250 лимонов наварили на армии, заплати 20 лимонов и сри спакойно.

моральный урод мальдивский камандующий +
моральный урод сейшельский плакулол

достигли ачередных высот.

или ачередного дна.



Источник: https://censor.net.ua/v3114344
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сын и отец арашуковы не укрдали газ у путина
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Какой быстрый прокурор попался! Не прошло и 5 лет! Молодец!
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Однажды после обыска я нашел у себя наркотики, которые мне подкинули менты. А они не нашли.
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250 миллионов гривен путин зарабатывает за 5 минут.
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Луценко - дебил конченный, а не генпрокурор.
За контрабанду военных запчастей из РФ для нашего воен.прома исполнителям нужно ордена давать. А сажать нужно тех барых из СНБО, которые на эти запчасти сверху ещё откаты брали.
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Ген. прокурор уводит в сторону от главной темы - участие в хищении бюджетных средств на оборону должностных лиц УкрОборонПрома. Переводит стрелки на Функов - нанятых директоров фирм - прокладок.
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путин дал украине и бандеровцу порошенко даже аккумуляторы для танков и бтров.стреляй петр алексеевич.
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Ну пощекочат яя, уплатят налоги (в лучшем случае), дальше что?
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В России недоумевая сообщили,что они все налоги заплатили с продажи комплектующих для "Укроборонпрома"))
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Тепер треба Луценка за грати, бо прокуратура знала й мовчала. І голову Оборонпрому - в одну камеру, щоб Луценко не схуд, як минулий раз.
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ПАРАДОКСАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ)))
В Украине все гибридное, поэтому и получается - Демократия с элементами диктатуры, это как запор с элементами поноса...
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
в которой мы живём
(короткие наблюдения)
Чем больше урожай, тем выше цена на продукты...
Чем больше падает цена на нефть, тем быстрее повышается цена на бензин...
Чем больше создаётся антикоррупционных органов, тем масштабнее становится коррупция...
Чем больше людей не ходят на выборы, тем громче они возмущаются властью...
Чем больше в стране налогов, тем меньше их платят...
Чем больше денег выделяют на полицию, тем выше уровень преступности...
Чем выше уровень бедности, тем больше строят жилья и торговых центров...
Чем больше проводят реформ, тем быстрее сокращается население...
Чем больше открывают рабочих мест, тем больше людей уезжают...
Чем больше нам дают кредитов, тем хуже работает экономика...
Чем меньше становится пенсионеров, тем больше дефицит Пенсионного Фонда...
Чем больше ремонтируют дороги, тем хуже они становятся...
Чем больше свободы слова и количество СМИ, тем меньше правды...
Чем больше вокруг патриотов, тем меньше у всех патриотизма...
Чем больше власть ворует, тем выше у них шансы быть переизбранными...
Вывод:
Демократия с элементами диктатуры, это все равно, что запор с элементами поноса...
http://ua24ua.net/dmitriy-spivak-paradoksalnaya-realnost/

🙃
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фейк пошел в интернет.здесь главное скабеева сказала.украина наши не братья.мы грохнем украину.
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Irina‏ @Irina16135931

Палатка захисника України (взято з відвео @pesekcot) та хатинка контрабандиста з РНБО

На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 5447
На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко - Цензор.НЕТ 1953
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Надеюсь, терпеть это недоразумение осталось немногим больше месяца. Других слов о Юрике у мена нет, так как на сайте могут быть женщины и дети.
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слава киевской руси новороссия соси.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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