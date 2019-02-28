 На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Привозятся запчасти, по определенным процедурам конкурса их покупает "Укроборонпром", а затем эти средства переводят через фиктивные структуры в наличные, в живые гривны, которые потом переводят в доллары. Это уклонение от налогов", - сказал Луценко.
По его словам, с 2017 года в данном деле Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.
"Неделю назад я получил наконец первые результаты – им насчитали 20 миллионов гривен неуплаченных налогов. По состоянию на сегодня я знаю около 40 миллионов гривен начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую", - добавил Луценко.
"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее будут отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не отчисляя при этом никаких налогов. И собственно это предприятие будет субъектом подозрения. С другой стороны еще раньше от Генпрокуратуры в НАБУ еще с 2016 ведут дело по этой же фирме", – заявил Луценко.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Кондрабанду оружия+разворовывание сотен миллионов бюджета злоупотребляя служебным положением переквалифицировали в неуплату налогов.
Ещё б сказали что: ограничились штрафом, т.к. установили что авто было без автоцивилки.
У Вас привычка ни во что не углубляться, а всё поверхностно?
Если в Евросоюз, то необходимо углубляться...
Порошенко,Гладковский,Медведчук
Неужели нужен ум, чтобы понять этот вопрос?
1. Громкое вручение подозрения.
2. Публичное выступление "Ну вот, видите! Мы побороли коррупцию!"
3. Выпуск под залог в 1200 грн. 00 коп.
4. Забвение в прессе.
5. Через полгода - восстановление в должности и выплата ущерба.
Сколько мы еще будем терпеть эту сволочь?
Как минимум платят в бюджет по максимуму и папа с должности уходит сам.
это минимально НЕОБХОДИМЫЙ вариант, того куя, что продавал собственность МО частным фирмам для дальнейшей продажи САДЯТ по показаниям сыночка и ко.И для последних оформляют это как сделку со следствием чтобы вся эта мерзость не выпадала за минимальные рамки приличия.
Это лично моё мнение.
звучит как - валите пока не взяли..
Это звиздец, братья, тот, кто кричал, что всё для армии, руки отрубаю,....,её и разворовывал (ет)...
Если эта нечисть попадёт, хоть во второй тур... Значит нужно валить от сюда, или... идти на баррикады и до конца. Другого выбора просто нет.
Офигеть, так это мелкие сошки, а насчет Свинарчука?
навар то в карманах и останетца и гуляй-грабь дальше!!
🤑
Как, ну скажите, как, б@ять "это" может быть министром???
За последние пару месяцев этот де$ил навредил украинской экономике больше, чем это получается у Москвы:
1. Идея обложить налогом поступления заробитчан приведет не к росту поступлений в бюджет, а падению переводов в Украину.
Как следствие, вместо $12 млрд, дай Бог, что бы получили половину...
https://www.capital.ua/…/124092-v-nbu-ozhidayut-novyy-rekor…
Последствия очевидны - ухудшение сальдо платежного баланса, ослабление гривни, снижение потребления в стране и темпов роста экономики...
2. Идея обложить АйТишников дополнительными налогами, а это более 150 тыс человек и 4% ВВП, приведет к тому, что многие компании перенесут офисы из страны, сотрудники уедут из Украины.
Это так же приведет к снижению потребления, поступлений в бюджет и роста экономики.
https://news.finance.ua/…/it-industriya-formiruet-4-vvp-kub…
Краткая подборка последних "гениальных" идей и высказываний этого "служителя народа":
1. Рева предложил обложить налогом заробитчан, это только начало: раскрыта цель правительства
https://politeka.net/…/803018-reva-predlozhil-oblozhit-nal…/
2. Идея Минсоцполитики: ИТшников могут заставить платить налоги
https://tech.liga.net/…/ideya-minsotspolitiki-itshnikov-mog…
3. Мать-одиночка - это звучит выгодно: скандальный министр Рева отличился громким высказыванием
https://politeka.net/…/637875-mat-odinochka-eto-zvuchit-vy…/
4. Андрій Рева: Завищені платіжки за газ є незаконними і оплачувати їх не потрібно Читайте більше тут: https://zik.ua/…/andriy_reva_zavyshcheni_platizhky_za_gaz_i…
5. Министр соцполитики: Украинцы много тратят на питание, потому что много едят
https://strana.ua/…/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mn…
Тут товарищ вообще сам себе противоречит:
6. Рева вважає солідарну пенсійну систему більш надійною накопичувальної
http://jkg-portal.com.ua/…/reva-vvazhaje-soldarnu-pensjnu-s…
7. Чистий дефіцит Пенсійного фонду досяг 29 мільярдів гривень - Рева
https://dt.ua/…/chistiy-deficit-pensiynogo-fondu-dosyag-29-…
Ну а тут просто поток сознания:
8. "Підвищення ціни на газ - це насправді її зменшення", - Рева
https://vgolos.com.ua/…/reva-pidvyshhennya-tsiny-na-gaz-tse…
9. Заробитчанам придумали новую обязаловку в Украине: детали нового закона
https://politeka.net/…/916935-zarobitchanam-pridumali-novu…/
10. ЗА КОРДОНОМ ПРАЦЮЮТЬ ДО 12 МЛН УКРАЇНЦІВ, - РЕВА
https://www.volynnews.com/…/za-kordonom-pratsiuiut-do-12-m…/
11. Почти половина украинцев получают социальную помощь - Рева
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/17/7198532/
12. Рева хочет заставить украинцев вернуть субсидии: вам заплатили слишком много
https://znaj.ua/…/179380-reva-hoche-zmusiti-ukra%D1%97nts%D…
13. Кабмин предложил регрессивную шкалу выплаты ЕСВ для зарплат более 104 тыс. грн
https://delo.ua/…/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-detenizaci…/
14. Міністр-дієтолог обурився, що українці ще й довго живуть
https://znaj.ua/…/ministr-diyetolog-oburyvsya-sho-*********…
Как, ну скажите, как, б%ять "это" может быть министром???
Anatoliy Amelin
http://ua24ua.net/skagite-nu-kak-mi-dopustili-chto-takie-prid-rki-upravlyayut-nashey-stranoy/
😲
от твоих айтишников укрбюджету перепадает 0,000004% налогов - или нольцелых хрен десятых.
Так шо главный грех - енто НЕУПЛАТА НАЛОГОВ???
оооо!!!!!!!
так 5 кратный навар = 500% накрутки на армии во время войны - енто ужо не грех???
ооо!!!!!!!
250 лимонов наварили на армии, заплати 20 лимонов и сри спакойно.
моральный урод мальдивский камандующий +
моральный урод сейшельский плакулол
достигли ачередных высот.
или ачередного дна.
Источник: https://censor.net.ua/v3114344
За контрабанду военных запчастей из РФ для нашего воен.прома исполнителям нужно ордена давать. А сажать нужно тех барых из СНБО, которые на эти запчасти сверху ещё откаты брали.
В Украине все гибридное, поэтому и получается - Демократия с элементами диктатуры, это как запор с элементами поноса...
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
в которой мы живём
(короткие наблюдения)
Чем больше урожай, тем выше цена на продукты...
Чем больше падает цена на нефть, тем быстрее повышается цена на бензин...
Чем больше создаётся антикоррупционных органов, тем масштабнее становится коррупция...
Чем больше людей не ходят на выборы, тем громче они возмущаются властью...
Чем больше в стране налогов, тем меньше их платят...
Чем больше денег выделяют на полицию, тем выше уровень преступности...
Чем выше уровень бедности, тем больше строят жилья и торговых центров...
Чем больше проводят реформ, тем быстрее сокращается население...
Чем больше открывают рабочих мест, тем больше людей уезжают...
Чем больше нам дают кредитов, тем хуже работает экономика...
Чем меньше становится пенсионеров, тем больше дефицит Пенсионного Фонда...
Чем больше ремонтируют дороги, тем хуже они становятся...
Чем больше свободы слова и количество СМИ, тем меньше правды...
Чем больше вокруг патриотов, тем меньше у всех патриотизма...
Чем больше власть ворует, тем выше у них шансы быть переизбранными...
Вывод:
Демократия с элементами диктатуры, это все равно, что запор с элементами поноса...
http://ua24ua.net/dmitriy-spivak-paradoksalnaya-realnost/
🙃
Палатка захисника України (взято з відвео
@pesekcot) та хатинка контрабандиста з РНБО
а найдете?