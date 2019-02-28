 На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Привозятся запчасти, по определенным процедурам конкурса их покупает "Укроборонпром", а затем эти средства переводят через фиктивные структуры в наличные, в живые гривны, которые потом переводят в доллары. Это уклонение от налогов", - сказал Луценко.

По его словам, с 2017 года в данном деле Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

"Неделю назад я получил наконец первые результаты – им насчитали 20 миллионов гривен неуплаченных налогов. По состоянию на сегодня я знаю около 40 миллионов гривен начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую", - добавил Луценко.

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"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее будут отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не отчисляя при этом никаких налогов. И собственно это предприятие будет субъектом подозрения. С другой стороны еще раньше от Генпрокуратуры в НАБУ еще с 2016 ведут дело по этой же фирме", – заявил Луценко.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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