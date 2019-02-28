EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Шоу-бизнес
  3045  34
Все про:Киев (17232) шоу-бизнес (91) певица (50)

 Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве. ВИДЕО

Она сама написала композицию о любви, случившейся с ней в заснеженной украинской столице.

Клип опубликован на Youtube-канале певицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

...
Ванесса Паради в видео вначале блуждает по лесу. А в конце песни оказывается на поляне, откуда открывается панорама на Киев, в том числе и на Киево-Печерскую Лавру.

В каком именно районе столицы снимали клип, неизвестно. Часть пользователей интернета опознали в локации парк "Китаево", часть – Национальный ботанический сад имени Гришко.

Песню Ванесса написала сама. В ней звезда рассказывает историю любви главной героини, которая произошла в заснеженном Киеве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове. ВИДЕО

При этом название композиции – "Kiev" – не соответствует общепринятому написанию названия столицы Украины на английском языке – Kyiv.

Напомним, осенью 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" начало онлайн кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

Ванесса Паради – далеко не первая знаменитость, снявшая клип в Киеве. До нее видео на свои песни снимали в украинской столице Майли Сайрус, MØ и прошлогодняя победительница "Евровидения" Netta.

Всего с 2005 по 2019 год иностранные звезды и бренды сняли в Киеве более 65 клипов и рекламных роликов.

Также на Цензор.НЕТ: На благотворительном концерте "Океана Эльзы" и "Виртуозов Киева" собрали 4 млн грн семьям погибших украинских воинов. ФОТОрепортаж

Иностранных клипмейкеров привлекает в украинской столице стоимость работы, которая в 2-3 раза меньше аналогичной в Центральной Европе. Кроме того, в Киеве можно легко и быстро получить разрешение на съемку в городе, перекрытие улиц или съемку мостов.

Источник: https://censor.net.ua/v3114283
 
   
 Топ комментарии
 
Ее соотечественница Alezee давно выпустила песню Moi LOLITA про одного воровитого киевского кабана Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве - Цензор.НЕТ 5004
Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве - Цензор.НЕТ 1605
 показать весь комментарий
 
за воздух тебе оплаты не надо,а то Ванесса Паради столько воздуха сдышала в Киеве,что нужно счет выставить
 показать весь комментарий
 
какого такого киевского??? при винницкого мыролюбного.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
но клип подписала в инстаграмм " приключения в России".
 показать весь комментарий
 
В цивилизованных странах требуют оплату за съемку + прописывается некоторые вещи, которые будут присутствовать в клипе или фильме. Потому что никто не хочет провокаций у себя. А у нас проще, приезжай, снимай где хочешь, да зевак нах посылай.
 показать весь комментарий
 
за воздух тебе оплаты не надо,а то Ванесса Паради столько воздуха сдышала в Киеве,что нужно счет выставить
 показать весь комментарий
 
 
Погугли. На Западе нельзя так просто съемки делать. Все согласовывается с местными властями. + идет оплата в бюджет города.
 показать весь комментарий
 
и за воздух не забудь тоже в счет вписать
 показать весь комментарий
 
Мы в Европу идем? 3-ий раз говорю - там за съемки клипов деньги в бюджет платят.
 показать весь комментарий
 
На Евровидение столько прописали ,что в итоге никто ехать не хочет ,дебилы мля .
 показать весь комментарий
 
 
Клип Kiev был опубликован на канале Ванессы Паради в среду, 27 февраля.
Не обошлось и без скандала: в целом все ролик хвалят, НО ОКОЛО ТРЕТИ КОММЕНТАРИЕВ ПОД НИМ ЗВУЧАТ: "KYIV NOT KIEV".»
 показать весь комментарий
 
Счастье то какое! Сняли у нас самый депрессивный клип всех времен Теперь о нас узнают, теперь о нас заговорят! Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве - Цензор.НЕТ 4929
 показать весь комментарий
 
 
> самый депрессивный клип всех времен <

...
От такого заявления множество исполнителей в жанре DSBM окончательно повесятся
Silencer - Sterile Nails And Thunder Bowels
 показать весь комментарий
 
 
Нужно что бы этот клип Кириленко проверил
 показать весь комментарий
 
 
З Р А Д А ! дайте Киевский торт, и она останется жить в лучшей стране планеты -УКРАИНЕ! РОШЕН рулит. Петр в первом туре побелит!
 показать весь комментарий
 
 
Ее соотечественница Alezee давно выпустила песню Moi LOLITA про одного воровитого киевского кабана Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве - Цензор.НЕТ 5004
Ванесса Паради выпустила клип на песню о Киеве - Цензор.НЕТ 1605
 показать весь комментарий
 
 
какого такого киевского??? при винницкого мыролюбного.
 показать весь комментарий
 
 
Так он же в Ростов убежал .И киевским никогда не был.то ж даунбасское быдло .
 показать весь комментарий
 
 
Ааа, Ви про це))) а Ви фото цих заяв бачили? Нічого не викликає сумніву? Одна заява написана від імені Порошенка, з гарантуванням дотримуватись законодавства рф на час перебування. Тут я ще повірю. А інша, від імені Лоліти Порошенка- з проханням пустити до батьків дружини його старшого сина.
Питання перше, чому агента фсб не пустили в рф? Бо його таки не пустили.
А питання номер два- заява з Лолітою написана у 2007? Так. Коли одружився його син Олексій? Упс... у 2013... Познайомився він із своєю майбутньою дружиною у 2011-2012рр.
Як вважаєте, що тут не так?
 показать весь комментарий
 
Отдельно нравится роль милашки Ванессы в фильме "Один шанс на двоих" (также в главных ролях Делон и Бельмондо), где французы затеяли великолепную русофобию.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, Ванесса Паради сыграла в литовском фильме " Иней" (2017г) . Фильм о том, как литовский парниша отправился в дальнее путешествие на наш Дамбас. Не буду спойлеть, фильм странный, но мне понравился. Там реальные наши воины, а не артисты.
 показать весь комментарий
 
Joe le taxi
Y va pas partout
Y marche pas au soda

Давно это было
 показать весь комментарий
 
 
Неужели таких лесных дебрей больше нигде нет кроме как в Киеве .? .Похоже на Чернобыль .. Панораму Киева , можно было просто взять из интернета и вставить в ролик . Я думал тут действительно съёмки города во всей красе..
 показать весь комментарий
 
 
Там якась змішана картинка.
Якщо такий ракурс, то Лавра повинна бути на істотному узвишші, а зліва від Лаври повинні бути чаша Вічного вогню і "Батьківщина-Мати" музею ІІ світової війни.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоШоу-бизнесВанесса Паради выпустила клип на песню о Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх