 Российский сухогруз "Сигранд" протаранил мост в южнокорейском Пусане. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись столкновения опубликована видеохостинге youtube.
На записи видно как российское судно приближается к мосту с интенсивным автомобильным движением и таранит его. Мост оказался достаточно прочным и автомобили продолжили двидение. На самом сухогрузе во время удара разрушились несколько надпалубных построек. На записи четко видны название сухогруза "Сигранд" и порт приписки Владивосток.
Задержанный капитан судна был нетрезв и заявил, что не понял предупреждения береговой охраны потому, что не очень хорошо знал английский язык. Южнокорейские власти пытаются выяснить почему российский сухогруз начал приближаться к мосту в то время, когда он должен был двигаться в противоположном направлении. За час до столкновения с мостом комманда российского судна допустила столкновение с круизным кораблем.
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манда российского судна допустила столкновение с круизным кораблем." -- ну прекрасно же!!!
ЗА ДИДОВ! УСКОГЛАЗЫЕ ХФАШИСТЫ!))))
Можно же было все таки пройти, если постараться, например судно могло присесть...да хотя бы проорать указывая рукой на мост: -- А ну ка быстро уберите!!! Нам надо пройти!! Понастроили здеся!!!
Хотя о чем я.. после эпического тарана овцевоза "Ахмед" сверхсекретным разведывательным кораблем...Эх...
Русские - вечные рабы и от этого факта нельзя отмахнуться.
видео -- https://youtu.be/YApEM1t4IPA
Титаник (My Heart will go on) по-русски