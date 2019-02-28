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 Российский сухогруз "Сигранд" протаранил мост в южнокорейском Пусане. ВИДЕО

Российский сухогруз протаранил мост в южнокорейском городе Пусан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись столкновения опубликована видеохостинге youtube.

На записи видно как российское судно приближается к мосту с интенсивным автомобильным движением и таранит его. Мост оказался достаточно прочным и автомобили продолжили двидение. На самом сухогрузе во время удара разрушились несколько надпалубных построек. На записи четко видны название сухогруза "Сигранд" и порт приписки Владивосток.

Задержанный капитан судна был нетрезв и заявил, что не понял предупреждения береговой охраны потому, что не очень хорошо знал английский язык. Южнокорейские власти пытаются выяснить почему российский сухогруз начал приближаться к мосту в то время, когда он должен был двигаться в противоположном направлении. За час до столкновения с мостом комманда российского судна допустила столкновение с круизным кораблем.

...

Смотрите также: На военно-морском параде в Санкт-Петербурге десантный катер врезался в опору моста. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114269
 
   
 Топ комментарии
 
Екіпаж звільнився з судна ще позавчора.
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В свете того, что я лично не видел ни одного трезвого кацапа - механика последние лет 5, так и должно быть.
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"За час до столкновения с мостом комманда российского судна допустила столкновение с круизным кораблем." -- ну прекрасно же!!!
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Буквально на пол шишечки не протиснулся - разгону не хватило.
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В эфире было слыхно ТАГИЛЛЛЛЛ!
ЗА ДИДОВ! УСКОГЛАЗЫЕ ХФАШИСТЫ!))))
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А как это - корапь за час до того столкнулся с круизным судном, но продолжал хаотично плавать по водоёму, сталкиваясь с мостами? В Корее что, за столкновение с круизным лайнетом эту посудину хотя бы не задержали для разборок? Или это такой источник информации кривой?
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Так он по противолодочному синусоиду плавал - поди задержи...
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Тренируются, однако. Керченскому приготовиться... Только я оччччень сомневаюсь, что то недоробло не развалится полностью от такого тарана.
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0.86 промилле для кацапа это нормальное состояние, можно считать не пил. А вот кто там на руле стоял интересно, не сам же капитан?
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Это его еще 23 февраля не видели! А 0,8 промилле это то что не успело выветриться.
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ось якби капітан був тверезий це була б сенсація )
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а че так не видно что впереди низкий мост?
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бухие были не только капитан, а и вся вахта походу
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И даже личный попугай-матерщинник капитана
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Показательное устрашение блока НАТО.
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Привыкли, что все мосты перед ними подняты))) а тут рога обломали))
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Тру-ля-ля, тру-ля-ля мост снесу за три рубля!
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Вот этот затейливый пьяный перепляс - просто бесценно
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Ну, я ожидал, что команда хотя бы вывалится на борт и выставит ногу, что бы наклонить судно нАбок. .. как в спортивном яхтинге))) Но такого пофуизму - я не ждал!!!

Можно же было все таки пройти, если постараться, например судно могло присесть...да хотя бы проорать указывая рукой на мост: -- А ну ка быстро уберите!!! Нам надо пройти!! Понастроили здеся!!!

Хотя о чем я.. после эпического тарана овцевоза "Ахмед" сверхсекретным разведывательным кораблем...Эх...
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Салям алейкум, Москва!

Русские - вечные рабы и от этого факта нельзя отмахнуться.

видео -- https://youtu.be/YApEM1t4IPA
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Гафном управлять невозможно, оно даже не тонет
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Их там нет.. Так вот ты какой, поезд в Пусан..
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За нападение на территорию суверенного государства - потопить на)(уй
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Корейцы призываю вас отомстить "зуб за зуб, глаз за глаз, мост за мост", Координаты моста могу скинуть )))
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)))надо было давление в шинах уменьшить, прошёл бы.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийский сухогруз "Сигранд" протаранил мост в южнокорейском Пусане. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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