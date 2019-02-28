 Российский сухогруз "Сигранд" протаранил мост в южнокорейском Пусане. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись столкновения опубликована видеохостинге youtube.

На записи видно как российское судно приближается к мосту с интенсивным автомобильным движением и таранит его. Мост оказался достаточно прочным и автомобили продолжили двидение. На самом сухогрузе во время удара разрушились несколько надпалубных построек. На записи четко видны название сухогруза "Сигранд" и порт приписки Владивосток.

Задержанный капитан судна был нетрезв и заявил, что не понял предупреждения береговой охраны потому, что не очень хорошо знал английский язык. Южнокорейские власти пытаются выяснить почему российский сухогруз начал приближаться к мосту в то время, когда он должен был двигаться в противоположном направлении. За час до столкновения с мостом комманда российского судна допустила столкновение с круизным кораблем.

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