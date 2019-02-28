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 Политика Украины
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 На избирательных участках за порядком будет следить исключительно полиция, - Крищенко. ВИДЕО

На избирательных участках и в окружных комиссиях охраной порядка будет заниматься исключительно Нацполиция, а не общественные формирования по охране общественного порядка или какие-то другие группы граждан.

Об этом на совещании по обеспечению правопорядка во время избирательной кампании и в день голосования, а также выявлению административных и уголовных нарушений избирательного законодательства заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще один важный фактор... на избирательных участках или в окружных комиссиях охраной порядка будет заниматься исключительно Национальная полиция, полиция города Киева", - сказал Крищенко.

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Он добавил, что полиция Киева проводит подготовку к выборам: обучение личного состава, тренинги полицейских вместе с гражданской сетью "ОПОРА".

Крищенко отметил, что уже открыты уголовные производства, составлено почти 40 админпротоколов, "полиция реагирует (на нарушения. - Ред.), вся информация тщательно проверяется", есть сотрудничество и с другими правоохранительными органами. "У нас будут группы быстрого реагирования, и все участки, которые мы будем обследовать, мы обследуем достаточно быстро, чтобы не прерывать избирательный процесс. Достаточно будет у нас кинологов и взрывотехников, то есть эта работа будет налажена", - добавил глава столичной полиции.

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Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - всего зарегистрированы 44 кандидата.

Источник: https://censor.net.ua/v3114262
 
 
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Ну у нас точно ніхто не підтасує нічого. Я більш хвилююсь за Харкув і Одесу, де сєпарам завжди вдавалось хімічити...
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А у нас шо какой-то крищенко уже расписался за поддержку "закона" не только в Киеве но и по всей Украине... или крищенко имел на "болту" все распоряжения министра МВД Украины????
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у нас банла мвд сама по себе а авакян италийский отдельно
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главная задача полиции на выборах, будет - отсекать не организованно голосующих гражданских.
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Не скрепно как то. Вот в ДЫныРЕ казжый участок охраняли по две обезьяны с автоматами.
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Читая правильно: "ПОРЯДКА - НЕ БУДЕТ"! Сограждане, одумайтесь, включите остатки мозгов: ТОЛЬКО НЕ ПОРОШЕНКО!!! ЕМУ - ОСТАТОЧНЕ ПРОЩАВАЙ! RIP - со всей гнилой семейкой и уродами-соратничками!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа избирательных участках за порядком будет следить исключительно полиция, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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