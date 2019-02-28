 На избирательных участках за порядком будет следить исключительно полиция, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом на совещании по обеспечению правопорядка во время избирательной кампании и в день голосования, а также выявлению административных и уголовных нарушений избирательного законодательства заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще один важный фактор... на избирательных участках или в окружных комиссиях охраной порядка будет заниматься исключительно Национальная полиция, полиция города Киева", - сказал Крищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

Он добавил, что полиция Киева проводит подготовку к выборам: обучение личного состава, тренинги полицейских вместе с гражданской сетью "ОПОРА".

Крищенко отметил, что уже открыты уголовные производства, составлено почти 40 админпротоколов, "полиция реагирует (на нарушения. - Ред.), вся информация тщательно проверяется", есть сотрудничество и с другими правоохранительными органами. "У нас будут группы быстрого реагирования, и все участки, которые мы будем обследовать, мы обследуем достаточно быстро, чтобы не прерывать избирательный процесс. Достаточно будет у нас кинологов и взрывотехников, то есть эта работа будет налажена", - добавил глава столичной полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - всего зарегистрированы 44 кандидата.