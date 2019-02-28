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 Политика Украины
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 Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский. ВИДЕО

Заместитель руководителя фракции НФ, председатель профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил о необходимости немедленно ответить на вопросы, поднятые в журналистском расследовании о деятельности "Укроборонпрома".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны в четверг, 28 февраля.

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Пашинский сообщил, что в парламенте сейчас работает временная следственная комиссия, занимающаяся расследованием фактов хищения армии в период с 2004 до 2017 года.

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По его словам, комиссия была создана по инициативе членов комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В эту комиссию парламентскими фракциями были делегированы свои наиболее профессиональные представители, комиссия неоднократно собиралась, а по материалам ее заседаний уже возбуждено несколько уголовных производств", - отметил народный депутат.

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"Учитывая большой общественный резонанс журналистского расследования, комитет в четверг на своем заседании поддержал принятие постановления, которое поручает комиссии, расследующей факты хищения в ВСУ и подрыв обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год, расширить срок расследования до 2018-2019 года", - подчеркнул глава комитета.

"Комитет по вопросам обороны и национальной безопасности единогласно поддержал данное решение об утверждении данного постановления. Принятие этого постановления позволит нам безотлагательно дать ответ обществу, Верховной Раде и всем нам на насущные вопросы, затронутые в журналистском расследовании. Прошу поддержать данное постановление и требую от комиссии немедленно начать свою работу", - подытожил Пашинский.

Народные депутаты поддержали проект постановления о безотлагательном и беспристрастном расследование фактов, обнародованных в СМИ относительно "Укроборонпрома", 229 голосами.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/v3114233
 
 
 Топ комментарии
 
Когда сядешь,то всё и объяснишь
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Это жесть ребята, такого еще не было. Они обнаглели настолько, что умудрились назвать покупку запчастей по пятикратной цене с гигантскими откатами себе - спецоперацией. Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский - Цензор.НЕТ 6617 И еще потребовали наградить отличившихся героев орденами мужества!
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Ще один " чеснейшей души человек". Сьогодні якийсь парад "чесних"
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Пашинский,ратяку закрой,один из главных воров Украины!!!!
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Адвокат свинарчуківський-теж має свій гешефт. Коли вас всіх сук на стовпах повішають з "відрубаними руками"
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в комиссию шмэлэй походу затесались шершни
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"Держите вора", - громче всех закричал пашинский.
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Придется Transparency International всё назад отматывать и вернуть наш индекс коррупции под сраную рашку и рядом с папуасами из Папуа - Новая Гвинея Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский - Цензор.НЕТ 9427
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Это жесть ребята, такого еще не было. Они обнаглели настолько, что умудрились назвать покупку запчастей по пятикратной цене с гигантскими откатами себе - спецоперацией. Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский - Цензор.НЕТ 6617 И еще потребовали наградить отличившихся героев орденами мужества!
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видимо, через границу, под пулями на себе таскали Надо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский - Цензор.НЕТ 6428
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Построение украинского независимого государства идёт полным ходом.
"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - ввиде фарса" (с) Гегель
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Уважаемые, а вы эти запчасти в киосках видели и цену знаете??? Как вы определили, что там пятикратное завышение?
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Дело не в том откуда их возили. Это критический импорт. который должен контролироваться СБУ. А тут жулье умножло на 2, потом еще на 2.5. Цена должна была быть ровно такой,сколько заплатили за них в раше. Но не в 5 раз выше!!!
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моль, ты первый и должен объяснить, как вы с барыгой мародерствовали
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В Конституционный суд и там будет "нужный" ответ.
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Ще один " чеснейшей души человек". Сьогодні якийсь парад "чесних"
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НЕ даром подбирал так долго слова. Наконец то выступил.
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Свіногейт у розпалі,Петрусю гаплик,а він потягне всю банду за собою,ось і виють вони від злоби.
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Да тут ПорохоГейт скоріш. Петя на пожиттеве соби натирив.
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Э-нет, тут торопиться не надо...(с) В конце апреля будет более интересно послушать о результатах))
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Это все порошенко. В то время как ЧУЖИЕ ПАЦАНЫ умирали на Майдане и дальше на войне, СВОИ ПАЦАНЫ воровали деньги у армии.
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ворюга ты ответ знаешь...... лучше бы ты получил ответку из той винтовки которую ты вывозил и из которой ты пацанов положил.
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дааа...пороха не пинает только ленивый )))) и нахрена ему лярды бабла если он скот.
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Того дня коли ця бридота в окулярах попаде за грати виставлю собі "Арарат" . Коли ж такого не станеться то через рік прийдеться вилити в раковину .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНадо немедленно дать ответы на вопросы, поднятые в расследовании по "Укроборонпрому", - Пашинский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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