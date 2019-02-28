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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (21193) коррупция (7346) Тимошенко (24163) финансирование (1309) Укроборонпром (560)

 "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Партия "Батькивщина" указала среди спонсоров кассиров, бухгалтеров и мастеров маникюра. Согласно документам, каждый из них в прошлом году пожертвовал партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.Info.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Батькивщина" требует создать парламентскую следственную комиссию по расследованию хищения в оборонном комплексе

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО

Журналисты отправились в гости к нескольким людям, которые, согласно декларации "Батькивщины", в прошлом году перевели партии от 150 тысяч до 1,5 млн гривен.

"Жертвователями" оказались кассир супермаркета, бухгалтер на автомойке, методист детского сада и мастер маникюра.

Часть "спонсоров" партии вообще не понимали, о чем идет речь. Часть – заявили на камеру, что насобирали сотни тысяч гривен за годы работы и решили отдать их партии Тимошенко.

Одна из женщина призналась, что по просьбе представителя "Батькивщины", которому не могла отказать, предоставила свои персональные данные.

Сама Юлия Тимошенко заявила Bihus.Info, что речь идет либо о провокации СБУ, которая сама от имени простых людей переводит на счета ее партии миллионные суммы. Либо о том, что люди скрывают факт своего спонсорства, опасаясь расправы властей.

"Батькивщина" использует фейковых доноров. Для чего это может быть нужно? Предположительно, для того, чтобы не показывать настоящих", – делают вывод журналисты Bihus.Info.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" обвинила АП в провокации: Нанятые штабом БПП люди от имени нашей партии должны раздавать деньги за участие в митинге

Источник: https://censor.net.ua/v3114221
 
   
 Топ комментарии
 
всё, кто "пожертвовал" более 50 000 грн за год - автоматически должны ВЕРНУТЬ субсидию. Более того, они попадают под статью УК о мошеничестве...)
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Зубожілі українці
надсилають бомжисі останні мільйони гривень на вибори?
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Когда про Юлю - вы всё врёте и Хмара - маразматик, а когда про Петю, то и Хмара выздоравливает...
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Напецюрники, ваш выход!
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Когда про Юлю - вы всё врёте и Хмара - маразматик, а когда про Петю, то и Хмара выздоравливает...
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всё, кто "пожертвовал" более 50 000 грн за год - автоматически должны ВЕРНУТЬ субсидию. Более того, они попадают под статью УК о мошеничестве...)
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Если поискать спонсоров действующей власти,то там маникюрщицами не обойдется, там весь олигархат.
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как оказалось, спонсоры ВАНЫ тоже не маникюрщицы )))
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Зубожілі українці
надсилають бомжисі останні мільйони гривень на вибори?
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не - то провакация СБУ, которая печатает и отправляет бабЙуле мильйоны на "перемогу"
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Там у вас в Киеве пенсионеров собрали, идут в с плакатами за импичмент Порошенко к Раде. Вы же хоть рассчитайтесь на этот раз с людьми, а то кинули детей на деньги в Днепре и бабушек в Киеве.
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если кто ЗА ДЕНЬГИ идет протестовать, то таких не кинуть - это ГРЕХ))
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Фейковая Титушня изображала что не получила бабла от Юли,а реальные заказчики тоже не заплатили.Круговорот **********
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Ну, всё, Большой ус, теперь попал в немилость к антипорохоботам, но не расстраивайся, сенсации трёхлетней давности перекроют сенсации менее, чем месячной давности...
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ты думаешь, дерьмо перестанет быть дерьмом, если его "перекрыть"?
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Дерьмо-честность любую вонь перекроет...
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Это мелко как для Юли.Давайте жареные факты пожирнее.Давала деньги,не давала.После вчерашнего решения суда это смешно.Ищите компромат серьезный на Юлю,а то часики тикикают,скоро выборы,а вы со своей мелочью.
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не мелко, а характерно. учитывая, какой швалью она себя обычно окружает...
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Ой,успокойтесь с окружением.Тут женатые люди не в силах разобраться,кто кого окружет.
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а может йулю еще и трактористы с шахтерами спонсировать могли?
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может просто это её босс паша лазоренко с американской тюрьмы профинансировал ...
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Ну на ентом фоне дерибан бюджета и мародерство - детские шалости
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Ёжь про честность при подкупе и неизвестных финансовых источниках не перекроет ничто, даже если Петя скажет - люблю *****
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А Луценко уже объявил что это уже давно известно и расследуется?
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Уже забыл, что честность обсуждается конкретного кандидата?
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сейчас бпп будет инициировать **********))))
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Гнать ее ссаными тряпками, это святое дело.
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О достали старый баян, этой "новости" года два а то и побольше.
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вася - а последнее время всем "новостям" - 2 -3,а то и 4 года - и все их озвучивают перед выборами))))
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Так про "спонсоров" УЖЕ инфа по каналу Бихуса выкатывалась и довольно давно, по-моему два раза. Ну да ничего, бог троицу любит.
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Сулима - а ну что там в методичке написано? Опять спецоперация?
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Мені не ясно який був задум подібних дій?Навіщо робити через підставних осіб,те що не забороняє закон?От якби крали грощі через цих людей,то злочин.
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Юля, создавай ВСК по финансированию своей партии "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 6391
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"...два роки тому, ми проїхались ..." . А чому сьгодні опублікували?
Виглядає як виправдання проти "злочину оборонпрому".
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И кто же оправдывает? Те кто как раз схему и "разоблачил". Они уже продались за шеколад?
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Те же 2 года делам оборонпрома. В чем проблема, тут про Пороха ниче не упомянули?
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новость мож и старая, да на купбрах краска -свежая
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Какой нежданчик, кто бы мог подумать? Сплошные бессребренники, борцуны за идею. Мы верим.
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Тут явно статья УК прорисовывается...
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У спонсоров- Незаконное обогащение.
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Пеця і Кс відмінили - тепер можна офіційно незаконно збагачуватись. А усіх кого переслідували - справу закрити, майно повернути і попросити пробачення...
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Бабу юлю взяли за зёпу.. Барыги борются с барыгами. Бедная Украина!
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Так вот о какой провокации Родина сегодня визжит. И журналист обнародовавший схемы в оборонке превратился из "борца с режимом" в "руку власти"
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Можно и продолжить. -Да ты такой дурак, что даже на дурака не похож! -Кто? Это я то не похож?
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Сначало Порошенко, теперь и Тимошенко. А по остальным будут раследования: например Зеленский. А то люди уже в замешательстве - кто кого заказал.
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По Зеленскому всё скучно сильно будет - он если и воровал, то по сравнению с остальными там крохи. Он же не госслужащий, какой с него спрос.
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не скажите - он барыга ,рффшорник и не с тремя тысячами долларов ,как Петя,а с миллионами и миллионами заработков в цапии и это уже факты - а он сам говорил шо это не так - врет - врет - а шо дальше?))))
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Это какой то абывралг. Я не понял, что ты написал.
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Він втече до рашки за власним бажанням. І Коломойськтму він відразу стане нецікавим, як відпрацьований кондом.
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Звісно, що зашквар. Але на фоні "свино-гейту" та рішення проституційного суду - дитяча витівка.
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НУ ПРОСТО КОМПРОМАТИЩЕЕЕЕЕ..........
Прям Бигус тут просто бохкампрамата......... Оставил армию без дефицитних деталей пид..р и виложил переговори с бешенной бабулькой...........
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Да,да,а у потроха,ляшки,вилкула и бойка всё чисто и законно.Продажных журнашлюшек бросили в бой на борьбу для замыливания свинарчукского скандала.
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Ети продажные журношлюшки до сегодняшнего дня были "героями и борцами с режимом". Что же такое произошло что они превратились в "руку власти"?
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Есть сракальные и великодуховные вещи, которых нельзя касаться и честность Тимошенко одна из них...
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Борьба с режимом - это в твоей засрашке,в Украине идет борьба с коррупцией,режимов у нас нет.
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Тебя только вчера приняли на работу небось? Даже методичку не успел выучить?
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Сейчас модно выходить из опозоренных блоков и фракций. У бабы Юли теперь только один выход - Тимошенко торжественно сложит с себя мандат партии "Батькивщина", заявив: "Больше никаких связей с этой гнилой организацией! Я иду в президенты с чистым листом!"
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Петя, Юля... Иллюстрация к выражению "добрий пятак, добрi й три копiйки". Они ~ 30 лет в одной бочке с говном плещутся. Какая между ними может быть принципиальная разница?
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Теперь просто надо прийти к этим "спосорам" и узнать об источнике происхождения этих денег.
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налоги уплачены были с них - так аль капоне посадили)))))))
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Маразьм агонии мальдивского -налицо!.Всех по себе меряет. Фекалия мальдивская
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Так эти же парни Пэтра вчера мочили, он то тут причем?
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Вы ни панимаите: ва фсём виноВАТ Порошенко!
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ПО=ЮВ, гріхи різні, але брешуть ОДНАКОВО!
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Добре журналісти роблять. Публічність і ще раз публічність. Але цей матеріал не доведений до кінця. Хто там фінансував так і не сказали. А от хто барижив на війні і відміняє кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - видно неозброєним оком.
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Ну так сам народ (который платил) и не в курсе кто им денег давал.
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Можу дати пану Пєнісу Бугусу ще тему розслідування.
У 14-15рр метро було обклеєне оголошеннями про скупку старих радянських радіодеталей та будь-якої радіоапаратури. Для ремонту військової техніки потрібні були радіодеталі і їх шукали будь-де. Нехай проведе розслідування, чому купували старі радіодеталі і чому у них була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком радіодеталей.
Вперед!
Звичайно, деталі завозили з рахи, контрабандою, бо більше їх взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці деталі із старих приймачів та калькуляторів випаюють.
Як ви думаєте, в умовах заборони постачання выйськової продукції з рахи в Україну, ціна для ВСУ буде така сама як для ВСРФ?
Мабуть, щоб вивезти всякі деталі з рахи до нас треба комусь заплатити, чи не так?
Ви вважаєте, що російськиї хабарник напише розписку в отриманні грошей і її можна буде прикласти до звіту, щоб пояснити, звідки така ціна?
Можу дати пану Пєнісу Бугусу ще одну тему розслідування. Все обклеєне оголошеннями проскупку старих радянських фотоапаратів. Не секрет, що фотооптика у СРСРі бралася з військової оптики.
Без прицілу гармата - шматок заліза
Нехай проведе розслідування, чому купували оптику від старих фотоапаратів і чому була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком оптики.
Вперед!
Звичайно, оптику завозили з рахи, контрабандою, бо більше її взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці її з старих фотоапарітів викручують.
А тепер скажи, хто є той, хто виказує канали постачання? Антикорупціонер чи зрадник?
Після таких розслідувань, десятки людей, що ризикували життям заради України треба виводити, і десятки інших, ризикуватимуть життям, щоб їх вивести! І виведуть не всіх, хтось загине.
І все заради того, щоб обколота ботоксом бабулька трохи підняла підупалий рейтинг! "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналісти Bihus.Info знайшли фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 5918
Зараз на БТРи та БМП ставлять німецькі двигуни, але у 2014-2015рр не було такої можливості. Не можна просто так у ВАЗ 2104 вставити дизель ФІАТ мультіжет 1,3, Треба придумати як, розробити проект, оснанстку, провести випробування, налагодити технологічний процес, а техніка потрібна на вчора.
Йуля, йуля, у все що завгодно повірю заради Йулі!
Прикро. Тому так і живемо.

Я не виправдовую, якщо хтось вкрав треба знайти і покарати. але відразу волати "Зрада!" не є ознакою великого розуму.
Треба розібратися і це робитимуть не пєніси з бігуса, а компетентні особи і вам доведеться повірити їхнім висновкам, бо всю інформацію вони оприлюднити не зможуть, із зрозумілих всім, крім упоротих зрадофілітиків причин.
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то все "вани крадуть, а ВАНА працює"...
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Пєніс Бугус зрозумів, що своїми "розслідуваннями" заробив собі термін, тепер заробляє на "помякшуючі обставини" "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналісти Bihus.Info знайшли фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 3940
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А ви шо хотіли щоб Жуля відкрито сказала, що її спонсорують з Під*рахі? Для цього і придумала вона ці казки. Не даремно в її штабі працюють москалі з партії Жиріка, бо Ху*лу вкрай важливо, щоб вона стала президентом.
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Как-то мелко пуйло спонсирует - 150 тыс грн, 1.5 млн гривен, не находишь? Мальчики из оборонки таскали в пакетах и сумках в два раза больше бюджетных денег за 1 раз.
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Ну да, вполне реально что кто-то из местных спонсоров БЮТ решил скрыть свою поддержку партии и оформил деньги на подставных лиц. Узнавайте кто это, узнавайте откуда у него деньги и был ли у него доступ к государственному бюджету - тогда и станет ясно в чем тут крамола.
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Не отвлекайте от контрабанды деталей к вооружению!
Имейте совесть!
Какие маникюрши- об чём разговор???!!!
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кулі достібались? племінниця взяла картку і перерахувала
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Против "Батькивщины" и Тимошенко работают системно :из Мангера лепят нового Лозинского, с "оплатой" митингов и "спонсорством" тоже стараются. Уши СБУ торчат в этих подставах точно.
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Затюльки не заплатили бигусу после состряпанного на коленке "сенсационного" расследования, которое оказалось калькой трехлетней давности?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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