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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4211) граната (642) Киев (17227)

 Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Водитель госпитализирован. ВИДЕО

Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", произошло это на проспекте Героев Сталинграда, 28.

"Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации, кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114196
 
 
 Топ комментарии
 
четыре топора
сразу видно уважаемый человек
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Номер KA7777AH. Это ж-ж-ж неспроста!
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кто-то подбросил гранату в автомобиль
Источник: https://censor.net.ua/v3114196

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це як, "підкинути гранату"? Типу "на, це не моя граната, а твоя"
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таке враження, що власник номерів міняє автомобілі, коли попільничке заповниться
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Похоже какой-то простой токарь нехорошим людям перешел дорогу.
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четыре топора
сразу видно уважаемый человек
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чотири сімки він мабуть програмував себе на фарт, а тут граната як в чотири шістки.
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ргд-5 к колесу привязали
начал сдавать назад, выдернул чеку и хлоп
хорошо что из случайных прохожих никто не пострадал
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давай дождемся кто хозяин)
может артист какой то)
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Якесь Палєрмо...Може,ще й переплюнемо.
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Если государство в лице шоколадной клики не хочет бороться с незаконным обогащение, то найдутся мстители и в народе. Начинают с машин, а продолжать будут с гиллякой.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Водитель госпитализирован. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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