 Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Водитель госпитализирован. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", произошло это на проспекте Героев Сталинграда, 28.
"Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации, кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Источник: https://censor.net.ua/v3114196
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це як, "підкинути гранату"? Типу "на, це не моя граната, а твоя"
сразу видно уважаемый человек
ргд-5 к колесу привязали
начал сдавать назад, выдернул чеку и хлоп
хорошо что из случайных прохожих никто не пострадал
может артист какой то)