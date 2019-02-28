 Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Водитель госпитализирован. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", произошло это на проспекте Героев Сталинграда, 28.

"Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации, кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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