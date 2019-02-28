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Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:армия (7334) расследование (2451) Тимошенко (24163) хищение (399)

 "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии. ВИДЕО

На заседании парламента 28 февраля лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что аппарат парламента является пособником президента и препятствует созданию Временной следственной комиссии по расследованию хищений в армии, информацию по которым обнародовали журналисты "Bihus.info". Спикер Андрей Парубий призвал Тимошенко не использовать чиновников парламента в своих целях.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, свое заявление Тимошенко объявила с трибуны парламента.

...

По ее словам, секретариат Верховной Ради отказывается регистрировать постановление о создании ВСК и подписные листы.

По словам Тимошенко, создание ВСК поддержали фракции "Батькивщина", "Самопомич", Радикальная партия, группа "Видродження" и часть еврооптимистов. 

"Парламент стал пособником преступных действий", - заявила Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал с "оборонкой" - отвлечение внимания от "пирамиды" по подкупу избирателей, - Гримчак. ВИДЕО

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий призивал лидера "Батькивщины" не использовать чиновников парламента в своих целях.

"Аппарат ВР действует исключительно в рамках законодательства. Не используйте госчиновников в своих целях", - Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НФ предлагает передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК, которая через две недели должна будет доложить ВР о результатах, - Бурбак

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Читайте также: Отстранены директор КБ им. Морозова Бабич и ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко, - гендиректор Укроборонпрома Букин

Источник: https://censor.net.ua/v3114175
 
 
 Топ комментарии
 
Я чего-то не понимаю! Подписи собрали, почему тогда не хотят регистрировать? Парубий брехло порошенковское
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Это говорит нам только о том, что организованная преступная группировка Рошен значительно шире, чем мы себе даже представляем. "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии - Цензор.НЕТ 5401
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Любой дурак может Юлю на брехне поймать! Ты попробую на правде её поймай!
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Контрабанда з паРаші товарів військового призначення не є злочин а можливо навпаки.
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Саме так! Але тупорилий електорат Воної, блазня, не говорячи вже про ригів, цього не розуміють або навмисно розносять "зраду".
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Контрабанда с мусорок хлама по цене в несколько раз дороже нового тоже геройский поступок?
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а як він гарно тікав з Майдану з мікроінсультом, коли починали стріляти.. актьорішка нєдадєланий
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Баба Машонка всякую эресь несе!!!Рейтинг падае по часам!!!Бабцю до корыта не пускають!!!аааааааа последний шанс СПАСТИ МАШОНКУ!
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СвиноПеПа всякую брехню несе!!!Рейтинг падає по годинам!!!Пепу до корыта не пускають!!!аааааааа последний шанс СПАСТИ СвиноПеПо!
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"брехня і неправда".это две разные вещи?
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когда выступает Коса, надо включать закадровый смех, как в американских шоу.
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Вона дурна,поки Вона виступає,Петро краде грощі з Укроборонпрому.
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Пэтро тоже на уровне, но врет больше.
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да оба они очень даже умные. дураки это те которые считают их дураками. а кто из них врет больше или меньше это по рейтингам видно. врут все, даже "самый честный"
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Крадут такие как Найем, которым Петя зря доверял.
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Любой дурак может Юлю на брехне поймать! Ты попробую на правде её поймай!
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согласен.дурак может всегда найти брехню,даже если ее нет.
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Не без этого... Злой крот, NNN, яркие представители этой категории.
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Юля ніколи не бреше, тому що не вміє"З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 8958
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Назовите хоть одно правдивое заявление с той трибуны
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Я сам живву на расии!Хачу видеть Йулия каралевой Украины!Тагда вам газ дешевле Путен сделает!
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Иван Иванов f6220c5d. "На расии" это в Питере ?

В Питере, а это где? Аааа, это там, где вся родня барыгиной невестки проживает. "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 3053
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Доречі,а коли Палубій покаже список Петрусевої КАЛОЛІЦІЇ?
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Я чего-то не понимаю! Подписи собрали, почему тогда не хотят регистрировать? Парубий брехло порошенковское
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Говорят...если Йуля хоть раз скажет правду...то небо позеленеет...
Небо не позеленело...😀
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от рошена одна брехня и небо никак не реагирует..... видимо его бог поддерживает......
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http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7
Время -5 для украины.
Белые засветы-штрихи это включение хааппа.
Подавляет работу сознания.
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Это говорит нам только о том, что организованная преступная группировка Рошен значительно шире, чем мы себе даже представляем.
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У Тимошенко энергетика уже та,а Парубий конечно зря встал на сторону воров и коррупционеров,был хороший хлопец,но превратился к кусок говна.
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это Винник из бпп, загримированный под Шарикова "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 4735
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Тимошенко не по-поводу второго тура истеричит!
Проблема как я понимаю глубже.
Насколько мне известно, Лазаренко пошел на сделку с органами следствия США.
И когда Тимошенко проиграет президентскую гонку, она уедет , на долго, далеко....
Просто те самые органы не хотят до конца гонки проводить допрос, так как это может повлиять на результаты выборов!
Так что самые главные истерики ждут нас впереди!!
В США еще не поехала «пАрешать»? "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии - Цензор.НЕТ 357
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Из-за наличия такой инфы, руснявые сделали ставку на ЗерО, а не на бАгиню... Украинцам играет на руку, что кремлепуты делают ставки на откровенных фриков, ведь главком Зеля или бАгиня эт за гранью...
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А ты по плямкай, шИМОС, может полегчает, смотри, что бы твой не поехал по стопам Лазаренка. Ты Х....... ло попа.
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Понеслось дерьмо по трубам на ЮВТ перед очередными выборами.Лазаренко своё уже в Штатах получил и отсидел ,а сейчас ждёт решения по просьбе политического убежища и, скорее всего ,получит.К Юле у американцев претензий давно нет.Три президента Украины пытались на неё хоть что-то нарыть,но впустую.Ты ,Шимус ,не в состоянии увидеть бревнище(вернее говнище) в глазу сывочолого вора, зато исправненько так набираешь в рот дерьмеца и плюёшь на ЮВТ.Нехорошо.Сильно воняет.
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Да ты шо а чей там приамид накрыли с политологами из розии Юля хорошо бегала на лабутенах но после выездки в кресле на Майдан ей веры нету "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 1093
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Пруфы в студию, или вы такие дол-бы, что думаете, вам как джентльменам на слово верят?
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саша гугля в руки и сайт сбу там всё есть "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 7204
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Одни говорят одно, другие другое.Где правда, а где ложь, трудно разобраться.
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Долго разбираться придется, проще выгнать.
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Да, да, вы правы, трудно разобраться, особенно если вместо мозгов, в голове опилки.
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Уважно прочитайте, може - легше буде зрозуміти суть. http://milnavigator.com.ua/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC/?fbclid=IwAR3foaOSni8mpBTs0j0tDwjngDWHifesluVn19tNyBb9BK-YR9LntzYiX3c
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да, в интересное время живем, в хорошее не сразу видно кого надо, но сразу видно кого точно не надо.
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З тієї трибуни постійно звучить брехня і неправда. Особливо останні п'ять років.
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Правду каже. Парубій - криса Майдану, засланий казачок.
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Так, це людина порошенка. Він грає лише під його дудку. Тому і не дивно, що вони проти Юлії Тимошенко і намагаються її дискредитувати!
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Справка животворящая не позволяет длюне влать
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с это трибуны и в этой стране мона врать только барыгам и труснякам
нехорошо говорить столько правды - это некрасиво и сильно резонирует "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 8050
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Какая нафиг ВСК? Перед самыми выборами? Так она ж легко и быстро накопает украденные у народа миллиарды! Это что же, еще до первого тура Порошенко получит обструкцию, а страна лишится "великого кормчего", "светоча Данко" и "единственную надежду" в одном флаконе? Вы в своём уме? Никаких ВСК! Давайте ковырятся в 1993-95, притягивать к ответственности уже умерших прапорщиков и возбуждать дела против сбежавших в Орду овощей. Ах-да, и обязательно заявим, что всеми ими руководила Тимошенко )))
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логопед таки дебіл, брехня і неправда, одне і теж.
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Могу бати пану Пєнісу Бугусу ще тему розслідування.
У 14-15рр метро було обклеєне оголошеннями про скупку старих радянських радіодеталей та будь-якої радіоапаратури. Для ремонту військової техніки потрібні були радіодеталі і їх шукали будь-де. Нехай проведе розмлідування, чому купували старі радіодетвлі і чому у них була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком радіодеталей.
Вперед!

Звичайно, деталі завозили з рахи, контрабандою, бо більше їх взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці деталі із старих приймачів та калькуляторів випаюють.
А тепер скажи, хто є той, хто виказує канали постачання? Антикорупціонер чи зрадник?
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А когда Вана не брехала? Это же ходячее брехло.
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Ту трибуну,треба вообще хлоркой промывать после всех
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істєрікой ольгінцев-порохоботів удавлєтварьон "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 1515
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А ти скажи, хто є той, хто виказує канали постачання критичних деталей для військової техніки? Їх нема де взяти окрім рахи! Він антикорупціонер чи зрадник?
Після таких розслідувань, десятки людей, що ризикували життям заради України треба виводити, і десятки інших, ризикуватимуть життям, щоб їх вивести! І виведуть не всіх, хтось загине.
І все зради того, щоб обколота ботоксом бабулька трохи підняла підупалий рейтинг! "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 1735 "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 6549
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Могу дати пану Пєнісу Бугусу ще одну тему розслідування. Все обклеєне оголошеннями проскупку старих радянських фотоапаратів. Не секрет, що фотооптика у СРСРі бралася з військової оптики.
Без прицілу гармата - шматок заліза
Нехай проведе розмлідування, чому купували оптику від старих фотоапаратів і чому була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком оптики.
Вперед!
Звичайно, оптику завозили з рахи, контрабандою, бо більше її взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці її з старих фотоапарітів викручують.
А тепер скажи, хто є той, хто виказує канали постачання? Антикорупціонер чи зрадник?
Після таких розслідувань, десятки людей, що ризикували життям заради України треба виводити, і десятки інших, ризикуватимуть життям, щоб їх вивести! І виведуть не всіх, хтось загине.
І все заради того, щоб обколота ботоксом бабулька трохи підняла підупалий рейтинг! "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 8378
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Вы смешны и никчемны в своих потугах оправдать мародёров, наживавшихся на этой "незаменимой" контрабанде. Подмена понятий - лейб мотив фейковых защитников Армии. Эта мулька - не прокатит, не тратьте, куме, сили. Всё будет Украина. Покидьки, играющие на руку кремля, разъедая страну изнутри, коррупцией и воровством, бьют и по фронту. Вам всем имя - мародёры и предатели.
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Зараз на БТРи та БМП ставлять німецькі двигуни, але у 2014-2015рр не було такої можливості. Не можна просто так у ВАЗ 2104 вставити дизель ФІАТ мультіжет 1,3, Треба придумати як, розробити проект, оснанстку,провести випробування, налагодити технологічний процес, а техніка потрібна на вчора.
Йуля, йуля, у все що завгодно повірю заради Йулі!
Прикро. Тому так і живемо.
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"...прозвучала брехня і неправда" Он як... Цікаво, як Андрій "Чого-Бажаєте-Пане-Президенте" відрізняє брехню від неправди? ))
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"Пусть посмотрят это те, кто собирается за него голосовать! Позорище!", "А ему весь простой народ неинтересен", "Клоун, а не главнокомандующий", "Голуб ты сизый, что-то ты в последнее время разошелся: то телефоны с рук выбиваешь, то алкашами всех обзываешь, скоро шапки начнешь воровать как Янукович", "Брехливая с*ка", - резко отреагировала интернет-публика. https://glavred.info/ukraine/10052774-vy-nam-neinteresny-poroshenko-na-mitinge-possorilsya-s-eks-boycom-ato.html
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да боец ато- автар из 72 й уволенный "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 92 боец мля в клетке мля "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубій щодо виступу Тимошенко про перешкоди у створенні ТСК стосовно корупції в армії - Цензор.НЕТ 92
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Парубій - людина порошенка. Нічого навіть дивуватися подібним заявам! Але Юлія Володимирівна переможе у цій боротьбі, бо за нею правда і справедливость)
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Юлія Тимошенко на з'являється на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави в період 2004 по 2017. Йдеться про постанову №1135 від 14 жовтня 2009 року (прем'єр-міністр Юлія Володимирівна Тимошенко) в порядку проведення міністерством оборони розрахунків з виконавцями робіт з відновлення та ремонту авіаційної техніки ЗСУ. ТСК звернула увагу на те, що період з 2004 по 2010 роки, коли на посадах міністра оборони працювали Анатолій Гриценко, Юрій Єхануров, Валерій Іващенко, характеризувався масштабним розпродажем техніки та озброєння оборонного характеру. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що не збирається брати участі у засіданнях комісії.
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Как и следовало ожидать, сегодня началась финальная стадия предвыборного баттла. В принципе, он должен был начаться в понедельник, но у старушки подгорело и она стартовала чуть раньше. Дело в том, что ее массовка формируется в далеких от столицы глухих местах и вытащить в Киев людей на выходные - всегда проще.

Итак, сегодня утром стало понятно, что в предвыборном штабе стюардессы работают примерно те же люди, что занимались рекрутингом и доставкой титушек против Майдана в 2013-14 годах. Те же самые вереницы автобусов стоят ровно в тех же местах, что титушки пять лет назад. В этом плане, все скопировано просто идеально, как на ксероксе.

Как мы отмечали ранее, именно у бАгини сейчас самое невыгодное положение и ей надо показывать максимальную и даже самоубийственную активность. Дело в том, что ее «пирамидную карусель» сломали в момент, когда восстановить ее уже невозможно хотя бы потому, что пример упаковки ее структуры стал предупреждением для желающих еще раз в это сыграть. Понятно, что для этого уже нет трех месяцев и второго, идентичного бюджета.

Без этого стюардесса позорно проигрывает даже своему прикрытию - коксохимическому кловану. Если проигрыш Пороху можно пояснить админресурсом или чем-то подобным, то проигрыш кловану уже никак не оправдаешь, кроме собственной недоработки. Поэтому спонсоры стюардессы и командир ее экипажа доходчиво пояснили ей, что сидеть в кустах и выпучивать глаза в очках - не получится. Надо работать громко и жестко.

После разгрома своей голосозакупочной системы она и сама это прекрасно понимает, как понимает и последствия, для нее лично, проигрыша на выборах. Причем, речь идет уже не только и не столько о ее собственном проигрыше, а о поражении хозяйских сил, куда входит не только она.

Тут вот что интересно. Ведь реальные действия того или иного предвыборного штаба, базируются на максимально реальном представлении о раскладе электоральной поддержки. Каждый штаб имеет свою небольшую службу, которая тащит четкую, без ретуши, информацию. Это нужно для того, чтобы понимать, как маневрировать, куда направлять ресурсы и так далее. Мало того, такая информация должна поступать регулярно, хотя бы раз в неделю, чтобы видеть динамику и понимать, сработали предпринятые действия или нет.

Проще говоря, это нужно для оценки эффективности тех или иных инструментов, которые стоят очень приличных денег. Каждый может найти устраивающий его источник информации, откуда можно почерпнуть цену секунды предвыборной рекламы на ТВ в марте месяце. Только одно это поможет понять, о каких деньгах идет речь, а значит - деньги нужно тратить с максимальным эффектом, поскольку спонсор операции или хозяин проекта, таким же образом получит информацию, сделает выводы и спросит за потраченные деньги.

Как иллюстрацию работы этого механизма можно взять партию Родина и саму стюардессу. Как нетрудно догадаться, в самом начале предвыборной кампании она нацелилась на кусок электората Пороха. Причина этого лежит на поверхности. В сегменте популистов находится большая часть кандидатов и все они эксплуатируют одну и ту же риторику.

Пока она рисовала снижение цены газа в два раза, ее тут же обошли с ценой в четыре раза ниже. Даже некто Богомолец, которая о газе знает лишь из описаний симптомов метеоризма, и та - туда же, снижает на него цену. И так - чего не коснись. На этом поле слишком высока конкуренция и ей надо было прирезать электората из смежных областей. Поэтому-то она нацелилась на электорат Пороха.

Именно тогда, на короткое время, мелькнули плакаты о курсе на вступление в НАТО и даже что-то об изгнании оккупанта. Но этот номер явно не прошел, поскольку этот электорат хорошо умеет читать, считать и помнит, чья рука ей вставлена сзади и делает движения, чтобы она раскрывала варежку.

(окончание следует)
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Господи, как же жёстко скопировано! Где то я такое уже читал... Порохоботов, вижу вам мало платят раз даже лень своими словами написать? Просто в тупую копируете с ресурса на ресурс.
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Но интересны даже не сами те плакаты, а то, как быстро они исчезли. Обычно такие плакаты не убираются до самых выборов. Просто довешиваются новые, со свежими фотками или лозунгами, но старые остаются на месте. Тут - другой случай. Не осталось ни одного плаката с такими надписями. Как говорится в том анекдоте «концепция изменилась». И произошло это по двум причинам. С электоратом Пороха не сложилось, но и люмпен взять не удалось, поскольку тот пошел под клована. Сейчас это уже никто не скрывает, но пару-тройку месяцев назад это знали только специалисты предвыборных штабов.

И тогда произошел резкий разворот в сторону электората Мураева-Бойко или осколков партии регионов. В принципе это был предсказуемый шаг, поскольку эта прослойка не станет голосовать за клована в принципе. Дело не в его программе (которой нет, поскольку ему ее никто так и не написал), а в полном отсутствии харизмы или вида хозяина.

А ведь этот, мазохистского типа, электорат - тяготеет к образу брутального хозяина, мачо. Он непременно должен быть дерзким (хотя бы на словах), матерым (хотя бы с виду) и уж точно - не должен быть упоротым коксом или показывать обнаженные филейные части, намекая на фривольность в выборе сексуальной ориентации. Как не крути, а назвав себя слугой, ты вычеркнул себя из хозяев.

В общем, электорат «регионов» стал тем ресурсом, с на котором не придется толкаться ни с порохом, ни с клованом. По этой причине, почила в бозе вся символика Родины. Кто-то видел белую палатку с красным сердечком? Ничего подобного. БАгиня резко, как это хамелеон «Chamaeleo calyptratus» сменила бело-красные цвета. На сине-белые, а сердечко трансформировалось в галочку. Риторика тоже изменилась и елейный образ училки или стюардессы, заготовленный заранее, стал уже не сильно соответствовать образу фюререссы или как она сама себя пыталась назвать - «канцлерини». Поэтому мордашка нимфетки и трясущиеся в от злобы щеки, стали диссонировать при каждом ее появлении у телекамер.

Других образов у нее нет, да и некогда их искать. Теперь она сделала крен в четко антиукаринский и пророссийский спектр электората, что и подтверждает своими речами, а теперь и действиями.

Фокус в том, что она оказалась в положении, которое игроки в подкидного дурака называют «цугцванг». Она не может стоять на месте, но все дальнейшие движения будут вести только к осложнению ее положения. Проще говоря, каждый ее ход - еще один шаг в направление Качановки. Сейчас хозяева кинули ее в топку, и то, что должен был делать бестолковый Карлсон, с другими консервами - брутально расчищать ей путь к власти, теперь приходится делать ей самой и что самое обидное - уже не для себя. А отказаться от этой роли - тоже нельзя. Как говаривал ее хозяин: «если бы у бабушки были половые органы дедушки», то мы бы точно знали, за какое место ее держат и что все сильнее сдавливают ближе к выборам.

Более того, стюардесса имеет собственный, печальный опыт, который сейчас явственно замаячил перед ее огромными очками. Ведь перед выборами десять лет назад, она с Овощем тоже демонстрировала обнимашки и целовашки, даже меморандумы о разделе власти подписывала, но она уже слишком долго проявляла свою сущность, что любой, кто придет на Банковую, даже с ее помощью, не станет мириться с ее неуемной алчностью и гнойными интригами, которые она плетет так же естественно, как и дышит. На что уж Овощ, его двумя «ходками» имеет представление о «понятиях» и что упрятать за решетку кого угодно - не по-пацански и не по понятиям, даже он закрыл ее на зону.

Так что любой, кто смог бы прорваться на Банковую, а особенно - клован, мгновенно вернут ее на Качановку. Это не потому, что клован такой кровожадный, а потому, что этой бестолочи Москва приставит правильных людей, которые и будут управлять от его имени. А они - в первую очередь запрут стюардессу на круизный лайнер «Качановка», даже не моргнув глазом.

Конечно, того номера в действительности не будет, но вот что интересно. Она действительно находится в жестоком цугцванге. Ей нужна была только победа и похоже на то, что шансов у нее не осталось вовсе. Даже второй тур ей не светит. В этой ситуации, любой «новый» победитель - упрячет ее в кутузку или вообще - попросит московских специалистов сделать ей сердечный приступ, как это там принято.

В этой ситуации, остается единственный вариант. Он - тоже плохой, но самый для нее безопасный. Выигрыш Пороха - однозначно гарантирует ей жизнь. Уже не так однозначно, но можно строить варианты на то, что в этот раз Качановка обойдется без гастролей старой солистки и возможно, она хоть как-то останется на-плаву в политической жизни страны, в качестве лидерессы своей партии Родина. По крайней мере, будет еще депутатствовать и потихоньку где-то что-то пилить, а не лежать на шконке, имитируя крайнюю степень болезни Альцгеймера. Все остальные варианты - намного хуже и опаснее.
ЛО .
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Смішно дивитися,як одні палять за юлю,а інші- за петю. А матимуть вас однаково,що та,що той.Дайте тільки доступ до корита!
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варто подивитися на життя українського народу і тоді стає зрозумілою брехня влади
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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