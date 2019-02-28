 "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда", - Парубий о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии. ВИДЕО

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, свое заявление Тимошенко объявила с трибуны парламента.
По ее словам, секретариат Верховной Ради отказывается регистрировать постановление о создании ВСК и подписные листы.
По словам Тимошенко, создание ВСК поддержали фракции "Батькивщина", "Самопомич", Радикальная партия, группа "Видродження" и часть еврооптимистов.
"Парламент стал пособником преступных действий", - заявила Тимошенко.
В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий призивал лидера "Батькивщины" не использовать чиновников парламента в своих целях.
"Аппарат ВР действует исключительно в рамках законодательства. Не используйте госчиновников в своих целях", - Парубий.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.
В Питере, а это где? Аааа, это там, где вся родня барыгиной невестки проживает.
Небо не позеленело...😀
Время -5 для украины.
Белые засветы-штрихи это включение хааппа.
Подавляет работу сознания.
Проблема как я понимаю глубже.
Насколько мне известно, Лазаренко пошел на сделку с органами следствия США.
И когда Тимошенко проиграет президентскую гонку, она уедет , на долго, далеко....
Просто те самые органы не хотят до конца гонки проводить допрос, так как это может повлиять на результаты выборов!
Так что самые главные истерики ждут нас впереди!!
В США еще не поехала «пАрешать»?
нехорошо говорить столько правды - это некрасиво и сильно резонирует
У 14-15рр метро було обклеєне оголошеннями про скупку старих радянських радіодеталей та будь-якої радіоапаратури. Для ремонту військової техніки потрібні були радіодеталі і їх шукали будь-де. Нехай проведе розмлідування, чому купували старі радіодетвлі і чому у них була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком радіодеталей.
Вперед!
Звичайно, деталі завозили з рахи, контрабандою, бо більше їх взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці деталі із старих приймачів та калькуляторів випаюють.
А тепер скажи, хто є той, хто виказує канали постачання? Антикорупціонер чи зрадник?
Після таких розслідувань, десятки людей, що ризикували життям заради України треба виводити, і десятки інших, ризикуватимуть життям, щоб їх вивести! І виведуть не всіх, хтось загине.
І все зради того, щоб обколота ботоксом бабулька трохи підняла підупалий рейтинг!
Без прицілу гармата - шматок заліза
Нехай проведе розмлідування, чому купували оптику від старих фотоапаратів і чому була не така ціна! І нехан посадять тих "Бариг", які займалися пошуком оптики.
Вперед!
Звичайно, оптику завозили з рахи, контрабандою, бо більше її взяти ніде, а оголошення були прикриттям, мовляв хахли ці її з старих фотоапарітів викручують.
А тепер скажи, хто є той, хто виказує канали постачання? Антикорупціонер чи зрадник?
Після таких розслідувань, десятки людей, що ризикували життям заради України треба виводити, і десятки інших, ризикуватимуть життям, щоб їх вивести! І виведуть не всіх, хтось загине.
І все заради того, щоб обколота ботоксом бабулька трохи підняла підупалий рейтинг!
Йуля, йуля, у все що завгодно повірю заради Йулі!
Прикро. Тому так і живемо.
Итак, сегодня утром стало понятно, что в предвыборном штабе стюардессы работают примерно те же люди, что занимались рекрутингом и доставкой титушек против Майдана в 2013-14 годах. Те же самые вереницы автобусов стоят ровно в тех же местах, что титушки пять лет назад. В этом плане, все скопировано просто идеально, как на ксероксе.
Как мы отмечали ранее, именно у бАгини сейчас самое невыгодное положение и ей надо показывать максимальную и даже самоубийственную активность. Дело в том, что ее «пирамидную карусель» сломали в момент, когда восстановить ее уже невозможно хотя бы потому, что пример упаковки ее структуры стал предупреждением для желающих еще раз в это сыграть. Понятно, что для этого уже нет трех месяцев и второго, идентичного бюджета.
Без этого стюардесса позорно проигрывает даже своему прикрытию - коксохимическому кловану. Если проигрыш Пороху можно пояснить админресурсом или чем-то подобным, то проигрыш кловану уже никак не оправдаешь, кроме собственной недоработки. Поэтому спонсоры стюардессы и командир ее экипажа доходчиво пояснили ей, что сидеть в кустах и выпучивать глаза в очках - не получится. Надо работать громко и жестко.
После разгрома своей голосозакупочной системы она и сама это прекрасно понимает, как понимает и последствия, для нее лично, проигрыша на выборах. Причем, речь идет уже не только и не столько о ее собственном проигрыше, а о поражении хозяйских сил, куда входит не только она.
Тут вот что интересно. Ведь реальные действия того или иного предвыборного штаба, базируются на максимально реальном представлении о раскладе электоральной поддержки. Каждый штаб имеет свою небольшую службу, которая тащит четкую, без ретуши, информацию. Это нужно для того, чтобы понимать, как маневрировать, куда направлять ресурсы и так далее. Мало того, такая информация должна поступать регулярно, хотя бы раз в неделю, чтобы видеть динамику и понимать, сработали предпринятые действия или нет.
Проще говоря, это нужно для оценки эффективности тех или иных инструментов, которые стоят очень приличных денег. Каждый может найти устраивающий его источник информации, откуда можно почерпнуть цену секунды предвыборной рекламы на ТВ в марте месяце. Только одно это поможет понять, о каких деньгах идет речь, а значит - деньги нужно тратить с максимальным эффектом, поскольку спонсор операции или хозяин проекта, таким же образом получит информацию, сделает выводы и спросит за потраченные деньги.
Как иллюстрацию работы этого механизма можно взять партию Родина и саму стюардессу. Как нетрудно догадаться, в самом начале предвыборной кампании она нацелилась на кусок электората Пороха. Причина этого лежит на поверхности. В сегменте популистов находится большая часть кандидатов и все они эксплуатируют одну и ту же риторику.
Пока она рисовала снижение цены газа в два раза, ее тут же обошли с ценой в четыре раза ниже. Даже некто Богомолец, которая о газе знает лишь из описаний симптомов метеоризма, и та - туда же, снижает на него цену. И так - чего не коснись. На этом поле слишком высока конкуренция и ей надо было прирезать электората из смежных областей. Поэтому-то она нацелилась на электорат Пороха.
Именно тогда, на короткое время, мелькнули плакаты о курсе на вступление в НАТО и даже что-то об изгнании оккупанта. Но этот номер явно не прошел, поскольку этот электорат хорошо умеет читать, считать и помнит, чья рука ей вставлена сзади и делает движения, чтобы она раскрывала варежку.
(окончание следует)
И тогда произошел резкий разворот в сторону электората Мураева-Бойко или осколков партии регионов. В принципе это был предсказуемый шаг, поскольку эта прослойка не станет голосовать за клована в принципе. Дело не в его программе (которой нет, поскольку ему ее никто так и не написал), а в полном отсутствии харизмы или вида хозяина.
А ведь этот, мазохистского типа, электорат - тяготеет к образу брутального хозяина, мачо. Он непременно должен быть дерзким (хотя бы на словах), матерым (хотя бы с виду) и уж точно - не должен быть упоротым коксом или показывать обнаженные филейные части, намекая на фривольность в выборе сексуальной ориентации. Как не крути, а назвав себя слугой, ты вычеркнул себя из хозяев.
В общем, электорат «регионов» стал тем ресурсом, с на котором не придется толкаться ни с порохом, ни с клованом. По этой причине, почила в бозе вся символика Родины. Кто-то видел белую палатку с красным сердечком? Ничего подобного. БАгиня резко, как это хамелеон «Chamaeleo calyptratus» сменила бело-красные цвета. На сине-белые, а сердечко трансформировалось в галочку. Риторика тоже изменилась и елейный образ училки или стюардессы, заготовленный заранее, стал уже не сильно соответствовать образу фюререссы или как она сама себя пыталась назвать - «канцлерини». Поэтому мордашка нимфетки и трясущиеся в от злобы щеки, стали диссонировать при каждом ее появлении у телекамер.
Других образов у нее нет, да и некогда их искать. Теперь она сделала крен в четко антиукаринский и пророссийский спектр электората, что и подтверждает своими речами, а теперь и действиями.
Фокус в том, что она оказалась в положении, которое игроки в подкидного дурака называют «цугцванг». Она не может стоять на месте, но все дальнейшие движения будут вести только к осложнению ее положения. Проще говоря, каждый ее ход - еще один шаг в направление Качановки. Сейчас хозяева кинули ее в топку, и то, что должен был делать бестолковый Карлсон, с другими консервами - брутально расчищать ей путь к власти, теперь приходится делать ей самой и что самое обидное - уже не для себя. А отказаться от этой роли - тоже нельзя. Как говаривал ее хозяин: «если бы у бабушки были половые органы дедушки», то мы бы точно знали, за какое место ее держат и что все сильнее сдавливают ближе к выборам.
Более того, стюардесса имеет собственный, печальный опыт, который сейчас явственно замаячил перед ее огромными очками. Ведь перед выборами десять лет назад, она с Овощем тоже демонстрировала обнимашки и целовашки, даже меморандумы о разделе власти подписывала, но она уже слишком долго проявляла свою сущность, что любой, кто придет на Банковую, даже с ее помощью, не станет мириться с ее неуемной алчностью и гнойными интригами, которые она плетет так же естественно, как и дышит. На что уж Овощ, его двумя «ходками» имеет представление о «понятиях» и что упрятать за решетку кого угодно - не по-пацански и не по понятиям, даже он закрыл ее на зону.
Так что любой, кто смог бы прорваться на Банковую, а особенно - клован, мгновенно вернут ее на Качановку. Это не потому, что клован такой кровожадный, а потому, что этой бестолочи Москва приставит правильных людей, которые и будут управлять от его имени. А они - в первую очередь запрут стюардессу на круизный лайнер «Качановка», даже не моргнув глазом.
Конечно, того номера в действительности не будет, но вот что интересно. Она действительно находится в жестоком цугцванге. Ей нужна была только победа и похоже на то, что шансов у нее не осталось вовсе. Даже второй тур ей не светит. В этой ситуации, любой «новый» победитель - упрячет ее в кутузку или вообще - попросит московских специалистов сделать ей сердечный приступ, как это там принято.
В этой ситуации, остается единственный вариант. Он - тоже плохой, но самый для нее безопасный. Выигрыш Пороха - однозначно гарантирует ей жизнь. Уже не так однозначно, но можно строить варианты на то, что в этот раз Качановка обойдется без гастролей старой солистки и возможно, она хоть как-то останется на-плаву в политической жизни страны, в качестве лидерессы своей партии Родина. По крайней мере, будет еще депутатствовать и потихоньку где-то что-то пилить, а не лежать на шконке, имитируя крайнюю степень болезни Альцгеймера. Все остальные варианты - намного хуже и опаснее.
ЛО .