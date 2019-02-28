 На границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника, оборудованного в микроавтобусе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, контрабандный товар изъят в ПП "Краковец" в автомобиле, которым управлял житель Львовщины. Сигареты были спрятаны в двойном днище и потолке.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, контрабандный товар изъят в ПП "Краковец" в автомобиле, которым управлял житель Львовщины. Сигареты были спрятаны в двойном днище и потолке.
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Это было сказано о контрабанде из рашки агрегатов для Укроборонпрома
то есть нет уже никакой контрабанды...
Значит и сигареты, водка, товары народного потребления. автомобили, итд.. это уже не контрабанда...вези, что хочешь, куда хочешь