 На границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника, оборудованного в микроавтобусе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, контрабандный товар изъят в ПП "Краковец" в автомобиле, которым управлял житель Львовщины. Сигареты были спрятаны в двойном днище и потолке.

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