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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3195) контрабанда (1698) сигареты (590)

 На границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника, оборудованного в микроавтобусе. ВИДЕО

На границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника оборудованном в микроавтобусе "Мерседес".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, контрабандный товар изъят в ПП "Краковец" в автомобиле, которым управлял житель Львовщины. Сигареты были спрятаны в двойном днище и потолке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 30 ящиков контрабандных сигарет обнаружены в товарном поезде, следующем в Словакию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": За взятку в $1300 за содействие в переправке мигрантов и контрабанду сигарет на Закарпатье задержан пограничник, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/v3114168
 
 
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снова не хотят пахать на трусняка и будку за еду
негодяиииииииииииииииииииииииииииии На границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника, оборудованного в микроавтобусе - Цензор.НЕТ 313
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вчера на слушаниях в комитете ВР, когда обсуждали ситуацию с мародёрством в Укроборонпроме... представитель СБУ зявил, что понятие контрабанды нет и статья о контрабанде декримилизирована...
Это было сказано о контрабанде из рашки агрегатов для Укроборонпрома
то есть нет уже никакой контрабанды...
Значит и сигареты, водка, товары народного потребления. автомобили, итд.. это уже не контрабанда...вези, что хочешь, куда хочешь
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И, заодно, бусик конфисковать нужно было
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Новина надважлива, це перемога, українська економіка врятована ... Чим хваляться, лицеміри, ви звітвйте скільки ви контрабанди імпорту зупинили від якої реальні збитки для бюджету, а від того що пшеки куритимуть дешеві контрабандні цигарки українцям без різниці
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кстати,ни разу не видео в Польше украинских контрабандных,в основном Беларусь и рашка
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2000 тысячи пачек.... нормально так вложился в бизнесс ))) две тысячи евро - а выручка 200%
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника, оборудованного в микроавтобусе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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