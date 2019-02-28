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 Политика Украины, Общество
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 "Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!" - Кернес - экс-депутату Маринину во время заседания горсовета Харькова. ВИДЕО

Мэр Харькова Геннадий Кернес обматерил бывшего депутата Дмитрия Маринина во время заседания горсовета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Маринин выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте и начал призывать харьковчан устраивать акции протеста. После этого заявления у него возникла словесная перепалка с коллегой от провластной фракции.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!", - сказал Маринину Кернес, вмешавшись в спор двух депутатов. 

Запись инцидента опубликована на видео хостинге youtube.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Геша, ты как попугай откуда-то вещаешь!" - в сети опубликовано расследование о карьере мэра Харькова Кернеса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114155
 
 
 Топ комментарии
 
І місто обирає оце мером ? З терміну в термін ?
Ні, людоньки, поки ви самі не змінетесь, нічого в цій країні не поміняється..
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Маски сброшены.Кернес обычный недоуголовник,т,еуголовник по сути но еще не сидевший.Украинцы! Смотрите кого мы избираем,Смотрите кто наша власть!!!Или нечего тогда хотеть жить как в Швеции или в др.благополучной стране,просто надо понимать что мухи не могут жить как волки,а те могут жить как дельфины.ПОРА ВКЛЮЧАТЬ ГЛАЗА И МОЗГИ
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!" - Кернес - экс-депутату Маринину во время заседания горсовета Харькова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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