 Украинские миротворцы в Конго обеспечили высадку сводной поисково-спасательной группы, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал помощника командира 18-го отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Андрея Остапюка, опубликованный на сайте Минобороны, к проведению операции привлекались ротные тактические группы от подразделений Вооруженных сил Танзании, Малави, Южной Африки, разведывательные группы специального назначения ВС Гватемалы, Танзании и Конго.

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Поисково-спасательные мероприятия проводились в одном из самых опасных регионов страны - вблизи населенного пункта Кидидиве, где в ноябре прошлого года боевики незаконного вооруженного формирования АДФ (с англ. Allied Democratic Forces) совершили нападение на место временного размещения сводного отряда Миссии ООН и местных Вооруженных сил. Тогда в ходе боевого столкновения погибли 6 военнослужащих ВС Малави и 9 представителей местных Вооруженных сил, ранения получили 18 военнослужащих отряда. Учитывая высокую степень угрозы, сложность операции и необходимость взаимодействовать с подразделениями сразу около десяти стран, задача по высадке сводной поисково-спасательной группы была возложена именно на украинские вертолетные экипажи.

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Передислокацию обеспечивали сразу три экипажа Ми-8 украинского национального контингента, которые поочередно совершили высадку десанта на площадку, размеры которой не позволяли осуществить посадку сразу нескольких бортов. Благодаря слаженным действиям интервал между посадками бортов был сокращен до нескольких минут, что поразило командование операции и командующего силами Миссии, который лично следил за действиями миротворческих подразделений на аэродроме, так планом операции было предусмотрен разрыв в 10 минут. Это позволило уменьшить время нахождения сил в зоне наибольшего риска, ведь по данным разведки в распоряжении местных боевиков есть зенитная артиллерия (ЗУ-23-2) и крупнокалиберные пулеметы (12,7 мм - "Browning").

Кроме того, работа украинских транспортных бортов осуществлялась под прикрытием пары ударных "Rooivalk" Южноафриканской Республики, которые кружили в небе прямо над зоной высадки и тройки Ми-24, которые находились на боевом дежурстве всего в 10 километрах от места высадки на аэродроме Мавиви.

После завершения работы наземных сил украинские экипажи успешно обеспечили их эвакуацию.

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Фото: mil.gov.ua

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