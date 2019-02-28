 Скандал с "оборонкой" - отвлечение внимания от "пирамиды" по подкупу избирателей, - Гримчак. ВИДЕО

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире проекта "Игра Z огнем" на телеканале ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

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Заместитель министра считает, что скандал вокруг оборонно-промышленного комплекса - это отвлечение внимания.

"Раскруткой" темы оборонного комплекса пытаются отвлечь внимание от того, что одного из депутатов фракции "Батькивщина" пригласили дать объяснения, каким образом была создана "пирамида" по подкупу избирателей во многих областях, и о суммах, которые фигурируют в этом расследовании, о наличии в этой схеме не только представителей РФ, но и российских денег", - пояснил Юрий Гримчак.

Он отметил, что уже было несколько подобных скандалов, которые в итоге привели к ослаблению украинской армии, что сыграло в пользу агрессора.

"Был скандал с чешскими БМП, вот только коррупции там не нашли, но обеспечение такой бронетехникой остановилось. Был скандал с закупками тепловизоров, где тоже якобы увидели коррупционную составляющую, которые опять же не нашли, но это остановило поставки где-то на полгода. Я не знаю, к чему приведет последний скандал, но часть техники, которая восстанавливалась и ставилась на боевое дежурство, скорее всего, будет списана, поскольку некоторые важные запасные части негде взять, кроме как в РФ контрабандным способом", - констатировал Юрий Гримчак.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

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