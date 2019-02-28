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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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 Скандал с "оборонкой" - отвлечение внимания от "пирамиды" по подкупу избирателей, - Гримчак. ВИДЕО

Уже было несколько подобных скандалов, которые в итоге привели к ослаблению украинской армии, что сыграло в пользу агрессора.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире проекта "Игра Z огнем" на телеканале ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский

Заместитель министра считает, что скандал вокруг оборонно-промышленного комплекса - это отвлечение внимания.

"Раскруткой" темы оборонного комплекса пытаются отвлечь внимание от того, что одного из депутатов фракции "Батькивщина" пригласили дать объяснения, каким образом была создана "пирамида" по подкупу избирателей во многих областях, и о суммах, которые фигурируют в этом расследовании, о наличии в этой схеме не только представителей РФ, но и российских денег", - пояснил Юрий Гримчак.

Он отметил, что уже было несколько подобных скандалов, которые в итоге привели к ослаблению украинской армии, что сыграло в пользу агрессора.

"Был скандал с чешскими БМП, вот только коррупции там не нашли, но обеспечение такой бронетехникой остановилось. Был скандал с закупками тепловизоров, где тоже якобы увидели коррупционную составляющую, которые опять же не нашли, но это остановило поставки где-то на полгода. Я не знаю, к чему приведет последний скандал, но часть техники, которая восстанавливалась и ставилась на боевое дежурство, скорее всего, будет списана, поскольку некоторые важные запасные части негде взять, кроме как в РФ контрабандным способом", - констатировал Юрий Гримчак.

Также читайте: Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114129
 
   
 Топ комментарии
 
Скандал з "оборонкою" - це скандал з "оборонкою". І вважати його "димовою завісою" при відкритих кримінальних справах - це маніпуляція. Але те, що цей скандал розкручується саме перед виборами - це технологія, бо кримінальні справи було відкрито раніше без великого шуму. Ці справи правда розслідувалися без особливого ентузіазму, але вони були. Одним словом зараз підуть скандали і "сенсації" таким потоком, що у рядового виборця з нестійкою психікою буде глибокий інформаційний нокаут. Притому відносно всіх кандидатів.
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товарищу зеленскому прежде чем делать такие заявления необходимо объяснить про свои офшорные кампании бизнес в параше и уклонение от налогов. еще один праведник мать его
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И что пришельцы из будущего поведали?
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товарищу зеленскому прежде чем делать такие заявления необходимо объяснить про свои офшорные кампании бизнес в параше и уклонение от налогов. еще один праведник мать его
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Я уже это раньше писал.Оффшорный капитал - средство ФРС в мировой торговле. Мы целиком встроены глобальную торговлю, поэтому многи компании используют их в торговых операциях. Другое дело если оффшоры используются в схемах и мазинациях с бюджетными деньгами или в схемах разворовывания денег оборонных заводов с целью скрытия своих преступлений, т.е. не по назначению. Кстати американцы все петины оффшоры и схемы знают, а после выборов будет узнаем они мы.
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это не скандал это журналистское расследование в нормальной стране президент давно бы подал в отставку . а товарищу грымчаку следовало бы в первую очередь извиниться перед гордоном за свое поведение в телеэфире когда на слова гордона о воровстве в оборонном ведомстве с ехидной улыбочкой говорил приведите пример и докажите. ..... надеюсь что наши журналисты и про нынешние выборы тоже молчать не будут так что грымчаку в очередной раз надо было бы просто промолчать .
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і що доводить ваше журналістське розслідування? те що Україна купувала у контробандистів запчастини на військову техніку які можна було купити тільки у контробандистів чи у журналістів є прайс на контробандні запчастини що вони говорять про завищену ціну?
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Этот в отставку не подаст. Его надо сносить, желательно в первом туре. Зеля пообещал посадить петьку-контрабандитса, если ты за то чтоб вор сел в тюрягу голосуй за ЗЕ!
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Скандал з "оборонкою" - це скандал з "оборонкою". І вважати його "димовою завісою" при відкритих кримінальних справах - це маніпуляція. Але те, що цей скандал розкручується саме перед виборами - це технологія, бо кримінальні справи було відкрито раніше без великого шуму. Ці справи правда розслідувалися без особливого ентузіазму, але вони були. Одним словом зараз підуть скандали і "сенсації" таким потоком, що у рядового виборця з нестійкою психікою буде глибокий інформаційний нокаут. Притому відносно всіх кандидатів.
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власть конкретно зашкварилась на первой серии Бигуса, а впереди еще две более интересные
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скандал с оборонкою - полный пшик... ФСБ Раиси контролировало контрабанду металлолома на украинской границе... Лица подконтрольные ФСБ в обмен на свободу сгородили "утку", на которую как всегда попались детки жадных чиновников, типичный гэбисткий развод - всех столкнуть лбами....
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Восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, "наградили" просроченным армейским сухпайком с плесенью.

Автор щедрой благодарности - местное отделение ЛДПР. Помощник его главы позже "исправился" и привез ... снова просрочку - не поняли , да ? Это Россия . 😂😂😂😂
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Та, не будет у нас никакого нокаута, это ж не у нас под задницами кресла дымят, а у ворюг и лжецов. Чем больше скандалов и расследований, тем больше мы про них про всех узнаем: кто ворует, где ворует, сколько ворует. Давайте нам побольше : скандалы, интриги, расследования ! А мы как-нибудь сами разберёмся за кого голосовать.
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грымчак ты,что то путаешь- тот "скандал с пираммидой" затмил "скандал со сбором личных данных у населения" петей,-а этот скандал затмил "скандал в котором Аваков обвинил петю в попытке подкупа избирателей", а этот скандал уже затмил как раз "скандал о хищениях в оборонке" петинской гоп-компанией..
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так Аваков теж тільки язиком поляпав хоч би якісь докази показав так як і це журналістське росслєдованіє
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Аваков своими заявлениями просто дал понять,что он спрыгивает с этого тонущего корабля..
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Аваков вам шото дал только шо нєпонятно ви напевне в свій час воду через телевізор від Чумака заряджали
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с тонущего корабля по названием "петя"! кстати, Аваков это только "первая ласточка",скоро массово будут сваливать от петра, его же соратники
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Юльке-воровке сейчас накидают такого добра, не будет успевать выплевывать...
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Вы что реально верите, что какая-то российская пьянь тащит через границу (которая напичкана сейчас росразведкой, да и украинской тоже) запчасти от военной техники?
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Вот еще крендель.Для него разворовывание до 70-80% денег выделеных на армию оказывается только отвлечениям внимания.
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Это не журналистское расследование, это слив фуфла от неизсестного источника (как утверждают "расследователи" что материал кто-то скинул им на почту)
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сейчас нам будут говорить о контрабанде запчастей что во время войны не было другого выхода и тд но при этом забывая о главном что этот мусор продавался в армию по завышенным ценам в два и даже три раза про продажу списанного имущества тоже как то забыли а ведь эти ребята продали в армию раньше списанное оборудование это не просто воровство это уже и мошенничество и все это под прикрытием друга порошенко которого именно порошенко назначил на эту должность . как там петр алексеич говорил отрублю руки .
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так покажіть прайс на контробандні запчастини щоб ми бачили різницю в ціні
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а че не задаем вопрос про перепродажу списанного имущества там ведь показывать не надо а отчеты с заводов по поставке не ликвида тоже показать ? ваня не вше это идите лучше торгуйте конфетами
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это даже не воровство и мошенничество- в тот период, это измена Родине!
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О, я вижу ви специалист.
Огласите пожалуйста прайс на беушные контрабандные запчасти шоб мы видели что цены "завышены в два и даже три раза"?
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Да Луценко уже заявил, что ничего нет плохого в том, что храбрые ребята рисковали ради родины и доставали так необходимые для воюющей армии детали, а про накрутку цен и обнал предоплаты за несуществующие детали ничего не сказал
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чисто мнение - жулин неумный выхлоп с импичментом - последняя гастроль артистки...
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какое отношение тимошенко имеет к каналу 24 это не ее канал . тимошенко как всякий политик просто использует этот скандал в своих целях . вы что там помешаны на тимошенко?можно говорить что угодно только это не оправдает преступление нынешней власти .а может вы специально выставляете себя перед всеми этаким дурачком мол смотрите петю поддерживают исключительно идиоты .
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с чего возбудилово?
и кто ето вы все там помешаныe на тимошенко?
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не виляйте задом отвечайте на вопрос какое отношение имеет тимошенко к 24 это не ее канал . да кстати дальше эти же журналисты расскажут и о юлии владимировне поэтому у вас не так много времени что бы придумать очередную басню
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захочу отвечить - отвечу.
нет? - не виляйте ротом... - ждите.
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призывы к импичменту за месяц до выборов?
ето тока жуля могла - ти ж губоньки......
она точно илехторахт за тупое быдло быдло держит....
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закона об импичменте нет, она это естественно знала-поэтому это был конечно популизм с её стороны..но вот если бы был такой закон,то логика сделать импичмент за месяц до выборов есть.Во-первых, устранить конкурента на выборах, во-вторых имиджевая победа..
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Юля знает знает шо закона об импичменте нет и все равно выхлопнула - и именно поетому ее выхлоп в пустоту и ето заметно даже из далека.
ладно зеленский не знает - тот вообще не в курсе де он и во шо встял....
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Грымчак отморозок редкий...с ним ясно. Он такую пургу везде несет, что и на голову не налазит. У него работа такая шоколад отбеливать.
Но вот как вдруг все остальные Бэпэпэшные ***** в один голос запустили мантру что контрабанда для армии это норм , а во всем виноваты журналисты, которые расследованиями обороноспособность подрывают.
Что характерно, про то что директора заводов за откаты и под нажимом в три раза больше платили за некондицию, и часто вообще за свои же запчасти с других складов - эту часть рассказа заминают.
Видно от соевого гаранта поступила команда отмазывать по полной дружбана Свинарчука.
А про пирамиды и сетки слышать от грымчака вообще смешно. И гарант и тигрюля одним миром мазаны , сетки по подкупу у обоих работают. Только у прэзыдэнта еще и админресурс на всю катушку задействован . Гепа в Харькове за шоколадного уже ведет работу по полной с бюджетниками , выписывая персональные данные с трехкратным анкетированием, сбором телефонов и образцами подписей.Готовые вбросы будут тысячами.
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Грымчак зам. министра по оккуп. территориям или пропагандист шоколадного режима? Бегает на все эфиры и вылизывает в очередной раз зашкварившегося петраликсеича во все непристойные места.
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одні збоченці це в вас такі сексуальні фантазії полизати непристойні місця
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афигеть жуля хочет власти - та сделайте ее уже начальником жека - жильцы сами выедут...
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Блаблабла. Привлеките для начала к ответствености за три взорванных склада. Вот там реально миллиарды взлетели. Что-то не слышно чтобы хоть кому-то по шапке за это дали.
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Та ні, то не скагдал. В тій міноборони усі кадри прокрадені наскрізь, окрім, може, нових. Скандал - це арештували когось, піймали, суд. А це - побазікали то про те, то про те. Нульовий результат це називається.
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Полтора года делали расследование, а базируется оно в итоге на архиве, который аноним прислал не так давно через одноразовую почту, я правильно понял? И ещё до выборов, а почему не после выборов журналисты это показали ? Крутится в Дании олове у меня , что это может быть заказуха с росии против порошенко или заказуха от Тимошенко
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интересно как соевые будут оправдывать переговоры по дележке бабла когда пацаны скромно решают кому сколько опять спишут на фсб и руку кремля
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С такими раскладами, журналистов скоро объявят агентами кремля и к Надьке отправят.
Уже очухались от удара, переходят в наступление.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСкандал с "оборонкой" - отвлечение внимания от "пирамиды" по подкупу избирателей, - Гримчак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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