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 Общество, За рубежом
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 "Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО

В российском Курске два БТРа армии РФ смяли четыре легковых автомобиля во время ДТП на площади Добролюбова. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликована на видеохостинге youtube. Очевидцы утверждают, что водитель первого БТРа начал сдавать назад и прижал легковый автомобили ко второму БТР, который двигался позади легковушек.

"Мы пятились, пятились, но он не остановился. Он начал давить, мы все перепугались, начали глушить мотор, выскакивать из машин", – рассказал один из водителей.

В экстренных службах Курской области сообщили, что военная техника следовала колонной - бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.

Между военными и владельцами повредженных автомобилей возникла словесная перекапала с ипользованием большого количества нецензурных ввыражений.

"Расстрелять нах#й!" - подитожил разговор на видеозаписи один из военных.

Также смотрите: "Естественно, что это русские регулярные войска. Другого объяснения нет", - оккупанты возле Крымского воюют под флагом морской пехоты армии РФ. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Грузовик армии РФ въехал в жилой дом в оккупированном Севастополе. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/v3114043
 
   
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Как-то странно слышать - расстрелять. Обычно на бутылку садят же
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А хто там на задньому плані так материться жіночім голосом, з таким акцетом, як деякі тут "че"кають?¿ ще і компенсацію будуть платити що в'їхали в дупу БТР, хто позаду той винен) оце мекка для вати.
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нє, ну а шо не так, кацапи? Побєдобєсіє, парад! Всьо для фронта, всьо для побєди! "Розстріляти нах#й!" - російські військові на двох БТР влаштували масову ДТП у центрі Курська - Цензор.НЕТ 9366
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Смотрел бы и смотрел на парашостанскую армию и народ который они защищают
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Слабо как-то пожмакал, не тот боян, кароч...
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Если отбросить политику и трезво взглянуть на ситуацию, то военные виноваты стопроцентно. Должна была сформироваться колонна с соответствующими знаками на БТРах, впереди и сзади колонны должны были быть машины ГАИ или ВАИ ( если таковые у них ещё имеются). Также, на перекрёстках выставляются постовые, которые перекрывают движение гражданских авто и пропускают колонну. А эти дауны поехали по улицам просто со всеми в одной куче, ещё и поодиночке. Кроме того, за рулём были скорее всего неопытные водители.
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А может они только из отпуска вернулись? С Дамбасса, например. А их не цветами встречают, а матюками. Вот и защищай таких сварливых теток от происков американского империализма! Ихтамнетам абидна до слез - могут и застрелить...
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***** навіть метеорити не ******* кацапів, чи не пора їм якось про це задуматись, але ж немає чим.
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Интересно, хоть на одной машине была надпись "На Берлин"?
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Универсиада в Синтепонии

"Розстріляти нах#й!" - російські військові на двох БТР влаштували масову ДТП у центрі Курська - Цензор.НЕТ 3945

- Сеня! Потемкинские деревни - это не актуально. Синтепоновый снег!

Также жителям частного сектора раздали бесплатный "бездымный" уголь, и разрешили топить только им, чтобы не портить внешний облик города. Горожане возмущены этими требованиями, потому что оказалось, что этот уголь все равно дымит. Кроме того, он почти не греет и подходит не для печей, а только для мини-котельных.
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А когда будет парад лаосских Т-34? Нетерпицца посмотреть "можем повторить"!
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Руська дама демонструє усю глибіну та богаЦсво руськой речі...
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я лайкнул. мне нравится, отличный бутерброд. жаль, что мордобоя не было
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як можна відкатати це взад, типа, що я цього не бачив?
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Это чтоб Америка не напала!
Удивляюсь я этой кацапне, вытащили и набили морды этим урокам.
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дураки и дороги..не чего не меняется в скрепном заповеднике идиотов
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Рейхстаг ехали штурмовать, а тут эти букашки под ногами путались, вот и получили под зад. 😁
Победобесие, оно такое , да , потому что дидываивали же .
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З армійських бабло не виб'єш, страхова не при дєлах, ремонт за рахунок цивілів.
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мат-перемат, черноротики)
водилі треба було кричати "Можим павтаріть!"
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Робот «Фёдор» остался без иностранных деталей, когда научился стрелять

"Розстріляти нах#й!" - російські військові на двох БТР влаштували масову ДТП у центрі Курська - Цензор.НЕТ 8836

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федора" в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Возможно, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежной продукцией, но после того, как наши некоторые партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот "Федор" научился стрелять, нам отказали в поставках", - сказал он.
По словам Дудорова, НПО "Андроидная техника" не оставалось ничего другого, как разработать и начать собирать собственные двигатели для робототехнического применения.
"Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании", - отметил он.
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він хотів сказати скопіпизжене у китайців і криворуко зроблено п'яними токарями
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Встретились на параше две беды: дураки на дороге. "Розстріляти нах#й!" - російські військові на двох БТР влаштували масову ДТП у центрі Курська - Цензор.НЕТ 9403
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мордва. объясните нам. почему ваши рузькие луди не любят зеленых зайцев *****?
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Вы что, хотите, чтобы ДТП на улицах ваших городов устраивали солдаты НАТО?
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БТР с непредсказуемой траекторией передвижения...
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Та ладно, вот вам вполне себе предсказуемая "непредсказуемая траектория движения "
БТР наехал на солдата

...минус один ихтамнет по итогу получился...
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а зачем легковые машины влезли в колонну военной техники?!... "Розстріляти нах#й!" - російські військові на двох БТР влаштували масову ДТП у центрі Курська - Цензор.НЕТ 4745
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Если бы этого не зделали руцкие БТР,то завтра это зделали танки НАТО
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Начали с продуктов, потом перешли на авто!Готовьтесь, кацапы, скоро начнут давить ваши дома и квартиры"Розстріляти нах#й!" - російські військові на двох БТР влаштували масову ДТП у центрі Курська - Цензор.НЕТ 3213
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И эти дебилы хотели до Киева за два дня ? Они с Курска за неделю не выедут, рукожопые орко вояки . Так у них и ракеты летают как эти ездят !
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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