 "Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликована на видеохостинге youtube. Очевидцы утверждают, что водитель первого БТРа начал сдавать назад и прижал легковый автомобили ко второму БТР, который двигался позади легковушек.
"Мы пятились, пятились, но он не остановился. Он начал давить, мы все перепугались, начали глушить мотор, выскакивать из машин", – рассказал один из водителей.
В экстренных службах Курской области сообщили, что военная техника следовала колонной - бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.
Между военными и владельцами повредженных автомобилей возникла словесная перекапала с ипользованием большого количества нецензурных ввыражений.
"Расстрелять нах#й!" - подитожил разговор на видеозаписи один из военных.
Камни с неба™
- Сеня! Потемкинские деревни - это не актуально. Синтепоновый снег!
Также жителям частного сектора раздали бесплатный "бездымный" уголь, и разрешили топить только им, чтобы не портить внешний облик города. Горожане возмущены этими требованиями, потому что оказалось, что этот уголь все равно дымит. Кроме того, он почти не греет и подходит не для печей, а только для мини-котельных.
Удивляюсь я этой кацапне, вытащили и набили морды этим урокам.
Победобесие, оно такое , да , потому что дидываивали же .
водилі треба було кричати "Можим павтаріть!"
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федора" в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Возможно, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежной продукцией, но после того, как наши некоторые партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот "Федор" научился стрелять, нам отказали в поставках", - сказал он.
По словам Дудорова, НПО "Андроидная техника" не оставалось ничего другого, как разработать и начать собирать собственные двигатели для робототехнического применения.
"Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании", - отметил он.
БТР наехал на солдата
...минус один ихтамнет по итогу получился...