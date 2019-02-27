 "90% кандидатов не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, поехать на переговоры - это все блуд", - Ющенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом третий Президент Украины Виктор Ющенко заявил в интевью изданию Настоящее время.

"С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из неоходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов", - сказал Ющенко.

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