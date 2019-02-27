 "90% кандидатов не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, поехать на переговоры - это все блуд", - Ющенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом третий Президент Украины Виктор Ющенко заявил в интевью изданию Настоящее время.
"С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из неоходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов", - сказал Ющенко.
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Взятку дали, скорее всего за то, чтобы он отстранил Тимошенко от премьерства, ибо она им всем, олигархам, в печенках сидит. Как заноза.
Швеция.
Там сотни миллионов ойро ....
Особенно еще в те времена , когда арабские шейхи загоняли туда бабло , что бы муслимов принимали.
Знаю считай из первых рук .
Жил рядом с так называемым доктором , академиком ))) муслимом , который в своё время "доказал" что только муслимская кровушка спасёт шведскую нацию )
Не польская , не беларуская , не украинская или немецкая , а именно муслимская
В миграфоне - Азюль (не знаю как там сейчас) был не только вертеп с пьянками и проститутками , где местные чиновники оттапыривались .
Но и ключи от вилл , да да , не от квартир , хотя и от квартир тоже , а от вилл получали "беженцы " с востока . Собирали за неделю -две сотню "беженцов" выдавали документы на квартиры и дома , и развозили по адресам.
Поднялся скандал и....всё быстро замяли.
Если угодно , могу разложить про партии Германии .
Это я к тому , что если там у "просвещенных" и "демократичных" такое творится , то в Украине .... .......,,,,,,,
И не обязательно лично, а ответными действиями и силовым давлением Запада.
Только Смешко понимает важность инфомационной работы на территории московии.
Петя мягко обходит острые углы, снимая себе сливки с ситуации по максимуму.
а платить за его художества с МВФ должны будут простые граждане.
Петя даже подаренные катера до сих пор не забрал - вот "готовность к сотрудничеству".
А вот генералу Смешку западные силовики доверяют, в отличие от Порошенка.