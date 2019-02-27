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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (21187) Ющенко (11733)

 "90% кандидатов не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, поехать на переговоры - это все блуд", - Ющенко. ВИДЕО

Большинство кандидатов в президенты Украины не готовы к сопротивлению российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом третий Президент Украины Виктор Ющенко заявил в интевью изданию Настоящее время.

"С войны есть два пути - один через победу, второй - через капитуляцию. Через победу идем - получим мир, и через капитуляцию идем - получим мир. Вот мне кажется, 90% кандидатов слово "мир" употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать на переговаривать, говорить - это все блуд. Если вы понимаете какие мотивы у Путина. А он - автор этой войны, ее лицо. Это один из неоходимых для имперской политики, политики "русского мира" ходов", - сказал Ющенко.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В украинскую церковь абсолютное большинство московских попов перейдет. Умные сейчас, другие, может быть, через пять лет, через 40 лет, через 100 лет", - Ющенко

Источник: https://censor.net.ua/v3114030
 
   
 Топ комментарии
 
и что он неправильно сказал? или вам в равно, что в Украине война?
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Сходи на кладовище..
розумник.
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из дальнего нафталинового угла достали чучело..
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Это мурлин-мурло еще о чем-то там рассуждает, в то время, как в амбарной книге рыгов имеется запись о том, что партия ющенко получила миллион взятки.

Взятку дали, скорее всего за то, чтобы он отстранил Тимошенко от премьерства, ибо она им всем, олигархам, в печенках сидит. Как заноза.
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Все партии вертят деньгами. Я не скажу о всей Европе , я скажу о одной её части , на которую ссылаются как идеальную.
Швеция.
Там сотни миллионов ойро ....
Особенно еще в те времена , когда арабские шейхи загоняли туда бабло , что бы муслимов принимали.
Знаю считай из первых рук .
Жил рядом с так называемым доктором , академиком ))) муслимом , который в своё время "доказал" что только муслимская кровушка спасёт шведскую нацию )
Не польская , не беларуская , не украинская или немецкая , а именно муслимская "90% кандидатів не готові до опору. Стати на коліна, зателефонувати Путіну, поїхати на переговори - це все блуд", - Ющенко - Цензор.НЕТ 2896 "90% кандидатів не готові до опору. Стати на коліна, зателефонувати Путіну, поїхати на переговори - це все блуд", - Ющенко - Цензор.НЕТ 3930
В миграфоне - Азюль (не знаю как там сейчас) был не только вертеп с пьянками и проститутками , где местные чиновники оттапыривались .
Но и ключи от вилл , да да , не от квартир , хотя и от квартир тоже , а от вилл получали "беженцы " с востока . Собирали за неделю -две сотню "беженцов" выдавали документы на квартиры и дома , и развозили по адресам.
Поднялся скандал и....всё быстро замяли.
Если угодно , могу разложить про партии Германии .
Это я к тому , что если там у "просвещенных" и "демократичных" такое творится , то в Украине .... .......,,,,,,,
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О, колгоспний півень виліз на тин і кукурікає.
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Полностью с ним согласен. Ющ- пока единственный Президент, за которого я голосовал не по принципу "против", а по принципу "за". К сожалению, он не оправдал моего доверия и продался Хаму с потрохами, но при этом остался патриотом Украины. Такой вот диссонанс... "90% кандидатів не готові до опору. Стати на коліна, зателефонувати Путіну, поїхати на переговори - це все блуд", - Ющенко - Цензор.НЕТ 3130
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Чтоб там кто не говорил и не думал о нем, а он был первый кто попытался послать науй рашку, и если бы не ВОНА со своими контрактами... И тут он сказал то, что наши кандидаты надеялись никто не скажет, что они все очкуют против мордора, хотя вот ******** прямо сказал, что готов и на коленях.
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У ЗЕ должность такая , ползать на коленях.
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Было бы здорово если бы большинство кандидатов отеазалось в пользу СМИШКО
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Только Смешко умеет говорить с путиным на понятном языке.
И не обязательно лично, а ответными действиями и силовым давлением Запада.
Только Смешко понимает важность инфомационной работы на территории московии.
Петя мягко обходит острые углы, снимая себе сливки с ситуации по максимуму.
а платить за его художества с МВФ должны будут простые граждане.
Петя даже подаренные катера до сих пор не забрал - вот "готовность к сотрудничеству".
А вот генералу Смешку западные силовики доверяют, в отличие от Порошенка.
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А кто заставлял награждать Кивалова уже на четвёртом месяце президентства ?
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Чьмо-о-о-о!!! А кто завел на газовый рынок РОСУКРЭНЕРГО, и сколько получил за это?
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90% ... это враньё .. Не готовы к сопротивлению все , кроме Порошенка . "90% кандидатів не готові до опору. Стати на коліна, зателефонувати Путіну, поїхати на переговори - це все блуд", - Ющенко - Цензор.НЕТ 8234 .
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Порошенко повысит коммунальные тарифы - вот его сопротивление путину.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"90% кандидатов не готовы к сопротивлению. Стать на колени, позвонить Путину, поехать на переговоры - это все блуд", - Ющенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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