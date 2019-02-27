 Пакистан сбил два индийских военных самолета. Индия уничтожила пакистанский F-16. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно после заявления представителя пакистанской армии Асифа Гафура в Твиттере.

Один из самолетов упал на индийской территории, два пилота и один мирный житель погибли, другой - на территории Пакистана, его пилота арестовали.

В то же время, погранслужбы Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель F-16.

В сети появилось видео догорающего индийского самолета и фрагмент записи допроса выжившего индийского пилота.

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