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 Общество, За рубежом
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Все про:ВВС (185) Индия (169) Пакистан (122) самолет (2182)

 Пакистан сбил два индийских военных самолета. Индия уничтожила пакистанский F-16. ВИДЕО

Вооруженные силы Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно после заявления представителя пакистанской армии Асифа Гафура в Твиттере.

Один из самолетов упал на индийской территории, два пилота и один мирный житель погибли, другой - на территории Пакистана, его пилота арестовали.

В то же время, погранслужбы Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель F-16.

В сети появилось видео догорающего индийского самолета и фрагмент записи допроса выжившего индийского пилота.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114005
 
   
 Топ комментарии
 
а что кричать и у Индии и у Пакистана она есть, поэтому войны не будет, писюнами померяются и разойдутся.
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Дикие люди, толпа набежала, самолет горит а если рванет какая-то бомбочка или ракета.
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Пакистанцы тоже самое. Арабы тоже самое
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а что кричать и у Индии и у Пакистана она есть, поэтому войны не будет, писюнами померяются и разойдутся.
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угу, а літаки збивати, то в них забави такі. Національні.
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У Индии вторая армия в мире по численности, в Пакистане 6. Там плюс-минус несколько тысяч роли не играет.
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У Индии около 140 ядерных зарядов, у Пакистана около 150.
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Дикие люди, толпа набежала, самолет горит а если рванет какая-то бомбочка или ракета.
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у цих "діких людей" у кожного атомна зброя мається. Сподіваюсь, що до її застосування не дійде справа. Ну а так, привіт Європі, ще декілька нових мільйонів біженців з Пакистану. Такими темпами не дочекатися нам членства ЄС. Він розвалиться скоріше, чим буде існувати до нашого вступу.
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здається мені, шо ти при цьому забув ляпнути, коли "ЄС розвалиться", всі рвануть в нерушімий тайоженний союз, котрого, правда, поки шо нема.

Членство в ЕС не від біженців залежить, а від досягнення мінімальних стандартів затверджених в ЕС.

Навіть й Великобританія так хоче втекти від розвалюючогося ЄС, шо аж третій рік виходить і намагається продовжити той вихід до 2021-го. Може ти ще когось назвеш, хто намагається втекти від розвалюючогося ЄС???
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а чого не Індії - там ще більше біженців і усі яропланами туди
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Це прикордонний конфлікт. Індія і Пакистан знаходяться в ньому вже півстоліття. Саме цей конфлікт біженців у Європу не генерує.
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Ой, можно подумать! Да у них на дорогах, где с призрением относятся к ПДД, каждый день гибнет в десятки раз больше. Короче фигня вопрос 😀
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Доля застыла в ожидании , нужно было сразу в 2014,
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По уточнённым данным Миг-21 и Dassault Mirage 2000
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мндя пво у паков уже на уровне Пакистан збив два індійські військові літаки. Індія знищила пакистанський F-16 - Цензор.НЕТ 6298 ну мигарь то барахло ещё то но вот мираж 2000 Пакистан збив два індійські військові літаки. Індія знищила пакистанський F-16 - Цензор.НЕТ 6298
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Меня больше радовала новость про сбитый новый су... поэтому интересовался.
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а если они еще и скрепные - то вдвойне Пакистан збив два індійські військові літаки. Індія знищила пакистанський F-16 - Цензор.НЕТ 7202
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https://www.youtube.com/watch?v=grcB6AX7HUA
Наш Т-80УД за контрактом 90-х паки погнали на передок.
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Да мля усьому світу продавали й продаєм, а самі ніхрена не маємо... Як це по-нашому, по-барижному... І я зараз не тільки про Петра, а і про всіх, хто перед ним був.
П.с. подивіться на відео - у нас на 6 рік війни таких танків нема, принаймі на жодному відено не бачив...
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Как объясняют наши слуги, за один проданный на экспорт танк можно восстановить десяток совково-допотопных. А бабы еще нарожают.
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Якої фірми були індуські літаки, якщо А-16 горять як спічки?
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По уточнённым данным Миг-21 и Dassault Mirage 2000
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Если две ядерные державы начали воевать между собой, то это уже третья мировая 100пудов
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Что бы война стала мировой - она должна перекинуться на другие континенты. На Австралию, например, как во время 2 мировой..
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Эти две державы воюют межлу собой уже не первый год...
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З 70-х років, здається, коли Пакистан окупував частину Джамму і Кашмір.
А взагалі конфлікт там від часу створення незалежної Індії.
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знайомий казав.. багато плавав.. гірше за індійців людей немає.. ножа в спину встромлять будь-коли.. може й лукавив, але казав з досвіду стосунків
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Пакистанцы тоже самое. Арабы тоже самое
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Интересно , почему не пишут что индийские самолеты это русские ?
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допотопный советский миг-21 - раритетище
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Черговий доказ того,що володіння ядерною зброєю аж ніяк не забезпечує безпеку держави.А вона є і в Індії і в Пакистану...та в кого тільки її нема...мабудь,тільки в нас...
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Но зато за обеспечивает недоторкаість границ.
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Все швидко вщухне. Ось побачите.
Індусів звісно в 7 раз більше ніж паків, але ядерному синтезу байдуже скільки їх.
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как рускоязічній украинский националичт скажу!!! Отлично!!!! Открівается отличній рінок для продажи украинского оружия!!!! А єто пенсии зарплаті, бюджет!
Смерть Московии !!! Слава Руси!!!
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царь-путен разрулил бы, да очко жмет связываться с ядерщиками
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та там по жизни толкание и пострелялки Пакистан збив два індійські військові літаки. Індія знищила пакистанський F-16 - Цензор.НЕТ 5294
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Якби азіати не стримували один одного ядерною зброєю, там вже давно би був жахливий замєс.
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Индия подтвердила потерю одного истребителя МиГ-21 и заявила, что его пилот пропал без вести. МИД страны заявил, что Пакистан использовал свою боевую авиацию для нанесения ударов по военным объектам на индийской стороне. Позже это подтвердил премьер-министр Пакистана.
"Благодаря нашему высокому уровню готовности и бдительности попытки Пакистана были сорваны", - сказано в заявлении. В нем также говорится, что в воздушном бою индийский МиГ-21 сбил истребитель ВВС Пакистана, а ВВС Индии потеряли один МиГ-21. Исламабад потерю самолета отрицает.
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пипец ветеран войны ещё 6 дневной до сих пор летает
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+1 конфлікт, ну зашибісь заворуха починається.....
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С марками упаших птичек определились...теперь вопрос чем сбили?
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Любой допотопной ПВО
Там гор нет, чтобы безнаказанно бомбить или летать
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Да но F-16 все таки не самый допотопный образец...наверняка в нем заложено как допотопные комплексы обходить...
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плохо...все будут заняты этими двумя нарывами...
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Население Индии каждые два года увеличивается на число всех погибших в СССР за всю вторую мировую. Умерших никто по деревням и не считает толком. Сожгли и дальше песни поют
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПакистан сбил два индийских военных самолета. Индия уничтожила пакистанский F-16. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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