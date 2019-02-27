 Пакистан сбил два индийских военных самолета. Индия уничтожила пакистанский F-16. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно после заявления представителя пакистанской армии Асифа Гафура в Твиттере.
Один из самолетов упал на индийской территории, два пилота и один мирный житель погибли, другой - на территории Пакистана, его пилота арестовали.
В то же время, погранслужбы Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель F-16.
В сети появилось видео догорающего индийского самолета и фрагмент записи допроса выжившего индийского пилота.
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Членство в ЕС не від біженців залежить, а від досягнення мінімальних стандартів затверджених в ЕС.
Навіть й Великобританія так хоче втекти від розвалюючогося ЄС, шо аж третій рік виходить і намагається продовжити той вихід до 2021-го. Може ти ще когось назвеш, хто намагається втекти від розвалюючогося ЄС???
Наш Т-80УД за контрактом 90-х паки погнали на передок.
П.с. подивіться на відео - у нас на 6 рік війни таких танків нема, принаймі на жодному відено не бачив...
А взагалі конфлікт там від часу створення незалежної Індії.
Індусів звісно в 7 раз більше ніж паків, але ядерному синтезу байдуже скільки їх.
Смерть Московии !!! Слава Руси!!!
"Благодаря нашему высокому уровню готовности и бдительности попытки Пакистана были сорваны", - сказано в заявлении. В нем также говорится, что в воздушном бою индийский МиГ-21 сбил истребитель ВВС Пакистана, а ВВС Индии потеряли один МиГ-21. Исламабад потерю самолета отрицает.
Там гор нет, чтобы безнаказанно бомбить или летать