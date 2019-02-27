 "Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потроллил российского премьера Медведева на концерте в Новосибирске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, уже легендарная фраза прозвучала в конце песни Шевчука "Родина".
Авторство этого мема принадлежит Медведеву, и появился он во время его визита в оккупированный Крым 23 мая 2016 года. Эта фраза тогда прозвучала как ответ на вопрос об индексации пенсий.
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Народ проглотил...
рфія там і залишилась, у 80-х..
КАПИТАН КОЛЕСНИКОВ
Моська...он стал Моськой, которая лает на слона. Не более.
ничего не забыл?
"Шевчук представил новый клип на песню "Третья мировая", в котором не оставил без внимания лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру, а также бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. В своей песне Шевчук поет: "Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах". Кроме исполнения песни российский музыкант желает своим поклонниками мирного неба над головой и добра".
Из этого бреда создаётся впечатление, что Украина оккупировала Ростовскую область, а параша в ответ- Крым. Типа обоюдной вины и хотелок мира. С кем, Шевчук? С ******?