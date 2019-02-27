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 За рубежом, Шоу-бизнес
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Все про:Медведев (3819) музыка (583) политика (3075) Россия (72140) Шевчук (54)

 "Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потроллил российского премьера Медведева на концерте в Новосибирске. ВИДЕО

Российский музыкант Юрий Шевчук потроллил российского премьера Дмитрия Медведева мемом "денег нет, но вы держитесь" во время концерта в Новосибирске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уже легендарная фраза прозвучала в конце песни Шевчука "Родина".

...
Авторство этого мема принадлежит Медведеву, и появился он во время его визита в оккупированный Крым 23 мая 2016 года. Эта фраза тогда прозвучала как ответ на вопрос об индексации пенсий.

Также смотрите: Российскому агентству ТАСС пришлось удалять пост с Медведевым в Севастополе из-за правильного геотега "Украина", - журналист. ФОТО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Денег нет и не будет. Дарим вам рост цен и тарифов ЖКХ": в метро Санкт-Петербурга появились "поздравительные" плакаты с Путиным и Медведевым. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3113981
 
   
 Топ комментарии
 
Только Шевчук и Макаревич за последние годы не боятся прямо высказываться о власти Пукина...
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Шевчук ни под кого не прогибается, один из немногих честных людей на всю рашу "Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потроллил российского премьера Медведева на концерте в Новосибирске - Цензор.НЕТ 2805
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Да он не кацап , там татарско-украинская кровь 50 на 50.
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та я не в плані національності, а факту перебування...
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Только Шевчук и Макаревич за последние годы не боятся прямо высказываться о власти Пукина...
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Миша не прячется за прилагательным "руССкий", а отвечает на вопрос о своей национальности: "Как кто? Я - чуваш!"
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Ну не тільки. Є ще кілька Особистостей. Борзикін з "Телевізора", до прикладу . Але це настільки незначі прояви.
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Ну-у-у, если вспомнили Телевизор, то тогда и Васю Шумова из группы Центр можно! "Навсегда, навсегда, всё наше - навсегда")
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"денег нет...Но вы держитесь...(с) Скоро будет актуально не только в раисии но и у нас,после принятого постановления КС об отмене Уголовщины за кражу в овобых крупных размерах...
Народ проглотил...
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Почётный петух детского лагеря "петушек". ))
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цій пісні вже років 30-ть..
рфія там і залишилась, у 80-х..
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Да и про подводников он лучше поет, чем те скоморохи в храме
КАПИТАН КОЛЕСНИКОВ
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Он над ними издевается, а они "аааа!! Ураа!!". Кацапье рабское.
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По моим данным, наблюдения и выкладкам сейчас рейтинг ***** в параше не превышает 15%. Майдан в параше назревает.
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Да у него просто тур по США на носу...) Вот он и щипает хоть кого из своей предурочной власти в РФ.
Моська...он стал Моськой, которая лает на слона. Не более.
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по-больше бы таких мосек, тогда и страна красавицей станет.
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Санкции Запада на мацковию не действуют, но пенсионный возраст ватникам и ватницам карлики увеличили на 5 лет. Доллар был по 30 , сейчас по 65. НДС увеличен с января 2019 года с 18% до 20% - это минус 500 млрд. ржублей из карманов ватников за 2019 год. Почему ?
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потому что аннексировали Крым, развязали войну в Украине , Устраивают геноцид крымских татар, делают хакерские атаки на сервера ЦИК ЕВропы и США, Угрожают всем ядерной дубиной, что то там еще
ничего не забыл?
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Шевчук или действительно не понимает, что творится, или притворяется идиотом: сравнивает Бандеру со Сралиным. https://lime.apostrophe.ua/article/person/2017-05-16/yuriyu-shevchuku--60-samyie-yarkie-myisli-i-pesni-lidera-ddt-ob-ukraine/12368
"Шевчук представил новый клип на песню "Третья мировая", в котором не оставил без внимания лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру, а также бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. В своей песне Шевчук поет: "Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах". Кроме исполнения песни российский музыкант желает своим поклонниками мирного неба над головой и добра".
Из этого бреда создаётся впечатление, что Украина оккупировала Ростовскую область, а параша в ответ- Крым. Типа обоюдной вины и хотелок мира. С кем, Шевчук? С ******? "Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потролив російського прем'єра Медведєва на концерті в Новосибірську - Цензор.НЕТ 9155
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Короче, денег нет, а вы держитесь", - Шевчук потроллил российского премьера Медведева на концерте в Новосибирске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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