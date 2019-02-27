 "Падали игрушки, вещи, люди падали прямо во дворах. Приехали парни крутые от Беса на больших джипах и местных запугали", - боевик "Востока" о рейсе МН-17. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, террориста задержали в Торецке, куда он приехал чтобы наладить "мирную" жизнь. Задержанный рассказал, что местные жители были запуганы боевиками Безлера.
"Жители поселка Рассыпное, поселка Петропавловское, что этот "Боинг" сбила ракета. Она вылетела с села Грабово - это чуть дальше, если напрямик от Петропаловки - километра 4 максимум... Потом женщина нам рассказывала, что ее сын снимал на видео, как уже падал самолет типа военный. Но она сказала, что все знали, что это не военный. Ополченцы сбили гражданский самолет. Потому что падали детские игрушки, падали салфетки, вещи падали, люди падали прямо во дворах. Потом приезжали парни крутые. Все были в форме - не то, что у нас. На больших крутых джипах. Позже узнали, что они приезжали от Безлера. От Беса в общем. Они запугали местное население: "Никто ничего не видел. Если кто-то что-то увидел, то будет сразу арестован". Все оцепили, всех разогнали. Навели шорошу, всех напугали, но все знали кто это и что это был за самолет", - рассказал боевик.
ни один двоечник из Енакиево никогда не напишет слово "Донбасс" через М
митингующие не знали местных улиц, пытались расплачиваться рублями.
Ракета была выпущена из Грабово и самолет упал на Грабово.
А потом мы удивляемся почему они рисуют трехкилометровые самолеты.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
PQ-17 теж спіткала така доля.
В Мюнхене начался судебный процесс по делу племянника телеведущего Дмитрия Киселева - Сергея. Гражданина Германии обвиняют в подготовке «серьезного преступления против украинского государства», угрожающего его госбезопасности, и нарушении закона о контроле над оружием, сообщает Die Welt.
Киселев признался, что в августе 2014 года проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. Киселев имел при себе оружие - автомат Калашникова и пистолет.
Расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. В мае 2018-го его задержали в Болгарии и передали немецким властям. Киселев имеет сан священника. Он внесен в список священников зарубежного управления Русской православной церкви Московского патриархата. После участия в событиях в Донбассе он отправился на Афон, а затем в Болгарию, где был задержан. Die Welt отмечает, что он также фигурировал в церковных отчетах Зальцбурга и Мюнхена.
Ранее дядя Киселева, знаменитый "рупор Кремля" - Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю рассказал, что его племянник воевал в Донбассе, за что получил государственную награду.