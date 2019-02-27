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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3194) задержание (5297) самолет (2182) терроризм (18012) Донбасс (18035)

 "Падали игрушки, вещи, люди падали прямо во дворах. Приехали парни крутые от Беса на больших джипах и местных запугали", - боевик "Востока" о рейсе МН-17. ВИДЕО

Задержанный в Торецке боевик бандформирования "Восток" рассказал, что, по словам местных жителей, "Боинг" рейса МН-17 был сбит ракетой выпущенной из подконтрольного террористам "ДНР" поселка Грабово.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, террориста задержали в Торецке, куда он приехал чтобы наладить "мирную" жизнь. Задержанный рассказал, что местные жители были запуганы боевиками Безлера.

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"Жители поселка Рассыпное, поселка Петропавловское, что этот "Боинг" сбила ракета. Она вылетела с села Грабово - это чуть дальше, если напрямик от Петропаловки - километра 4 максимум... Потом женщина нам рассказывала, что ее сын снимал на видео, как уже падал самолет типа военный. Но она сказала, что все знали, что это не военный. Ополченцы сбили гражданский самолет. Потому что падали детские игрушки, падали салфетки, вещи падали, люди падали прямо во дворах. Потом приезжали парни крутые. Все были в форме - не то, что у нас. На больших крутых джипах. Позже узнали, что они приезжали от Безлера. От Беса в общем. Они запугали местное население: "Никто ничего не видел. Если кто-то что-то увидел, то будет сразу арестован". Все оцепили, всех разогнали. Навели шорошу, всех напугали, но все знали кто это и что это был за самолет", - рассказал боевик.

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Источник: https://censor.net.ua/v3113969
 
 
 Топ комментарии
 
руЦкий мир куле - вы ж так его хотели "Падали игрушки, вещи, люди падали прямо во дворах. Приехали парни крутые от Беса на больших джипах и местных запугали", - боевик "Востока" о рейсе МН-17 - Цензор.НЕТ 5146 "Падали игрушки, вещи, люди падали прямо во дворах. Приехали парни крутые от Беса на больших джипах и местных запугали", - боевик "Востока" о рейсе МН-17 - Цензор.НЕТ 894
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Хватит жить мечтой "Гаага разберется". Если ситуация с коррупцией и реформами в Украине будет идти так, как она идет сейчас, через полгода (максимум - год) на нашу страну забьют болт, спишут как провал и ошибку, и перестанут себе портить отношения с Россией из-за страны, которая, по сути, является ее копией. По всем параметрам - начиная от президента и заканчивая быдлом, которое считает себя "свободолюбивым народом". Ага, как же... Просрали второй Майдан подряд.
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глупости. хотели единицы - расхлебывают все.

ни один двоечник из Енакиево никогда не напишет слово "Донбасс" через М
митингующие не знали местных улиц, пытались расплачиваться рублями.
"Падали іграшки, речі, люди падали прямо у дворах. Приїхали хлопці круті від Бєса на великих джипах і місцевих залякали", - бойовик "Востока" про рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 549
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и естественно ни один местный дебил не напишет название города Мариуполь с такими ошибками
"Падали іграшки, речі, люди падали прямо у дворах. Приїхали хлопці круті від Бєса на великих джипах і місцевих залякали", - бойовик "Востока" про рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 4154
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ни один житель донбасса так не напишет - а весной 14 года такими лозунгами был разрисован весь донбасс.
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Даже врать не умеют... Если видели момент попадания рекеті в самоль на вісоте в 10 км, то осколки самоля упали минимум в 50 км от єтого места ...
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А нормально.
Ракета была выпущена из Грабово и самолет упал на Грабово.
А потом мы удивляемся почему они рисуют трехкилометровые самолеты.
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да ты шо! како крутой экспэрд, мабуть снег башка попал
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Ракета была выпущена из Первомайска, а не из Грабова.
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На цензоре есть целый отряд особо упоротых патриотов,которые вообще не в теме Боинга,зато срать в каментах они умеют.Ну они то может и не в теме,но СБУ то в теме.Зачем СБУ нужно клепать фейки про ракету из-под Грабово?
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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"рейса МН-17"
PQ-17 теж спіткала така доля.
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что их запугиваться они ломанулись грабить то что им свалилось и фоткались ещё. Так что мало их пугали их нужно просто уничтожать всех и сепаров и пришлых
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Гаага разберется и просто уверен - в рукаве припрятано пару российских военных начавших работать с Гаагой по программе защиты свидетелей. Россия молча все выплатит, хотя и не признает за собой вину.
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Ага пятый год разбираются. Тоже ссыкуны озабоченные еще те.
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Щоб Гаага розібралася,Україна має в себе ратифікувати Римський статут.За 5 років навіть ініціативи не було.Теж мабуть бєзлєр налякав
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Хватит жить мечтой "Гаага разберется". Если ситуация с коррупцией и реформами в Украине будет идти так, как она идет сейчас, через полгода (максимум - год) на нашу страну забьют болт, спишут как провал и ошибку, и перестанут себе портить отношения с Россией из-за страны, которая, по сути, является ее копией. По всем параметрам - начиная от президента и заканчивая быдлом, которое считает себя "свободолюбивым народом". Ага, как же... Просрали второй Майдан подряд.
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Не истери! России такие как ты токо на руку ибо с них можно лепить, что хочешь от "биндеро-фашистов" до "притесненных" ватников русскаго мира. И когда надо будет народ свое слово скажет, не взирая на лица
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Кто знает зачем СБУ нужно публиковать подобного рода фейки ?
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Кто знает зачем вам нужно публиковать подобного рода коменты?
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Ты из отряда особо одаоенных патриотов или просто дегенерат?
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В Мюнхене начался судебный процесс по делу племянника телеведущего Дмитрия Киселева - Сергея. Гражданина Германии обвиняют в подготовке «серьезного преступления против украинского государства», угрожающего его госбезопасности, и нарушении закона о контроле над оружием, сообщает Die Welt.
Киселев признался, что в августе 2014 года проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. Киселев имел при себе оружие - автомат Калашникова и пистолет.
Расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. В мае 2018-го его задержали в Болгарии и передали немецким властям. Киселев имеет сан священника. Он внесен в список священников зарубежного управления Русской православной церкви Московского патриархата. После участия в событиях в Донбассе он отправился на Афон, а затем в Болгарию, где был задержан. Die Welt отмечает, что он также фигурировал в церковных отчетах Зальцбурга и Мюнхена.
Ранее дядя Киселева, знаменитый "рупор Кремля" - Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю рассказал, что его племянник воевал в Донбассе, за что получил государственную награду.
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В будинку проуч живе Кисельов, так він сантехніком працює. І коли встигає?!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Падали игрушки, вещи, люди падали прямо во дворах. Приехали парни крутые от Беса на больших джипах и местных запугали", - боевик "Востока" о рейсе МН-17. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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