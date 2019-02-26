 Активисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео акции выложил в Фейсбуке активист "Национального корпуса" Сергей Филимонов.
Активисты "Нацкорпуса" зажгли костер и фойера возле дома Гладковского. На кадрах видно, что его имение охраняет спецподразделение полиции.
Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Панавому...)((
Ну что толку? Поцеловать забор и пошуметь? А спалить хату - слабо?
Нехай спецподразделение выведет тушки из хатки и охраняет их на зоне!А с"сиротинским прибежищем"выстроенным за деньги украинских граждан,народ сам разберется,что делать!
Там если копнуть поглубже, все в осадок вьійдут.
Сьогодні о 18:45•Судебно-юридическая газета
До передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією або законами України.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув у апеляційному порядку справу №855/41/19 (адміністративне провадження №А/9901/40/19) за позовом кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко до кандидата на пост Президента України Петра Порошенка.
Позивач просив визнати протиправними дії відповідача щодо проведення передвиборної агітації з порушенням вимог Закону України «Про вибори Президента України» № 474-XIV, встановити факт використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів.
Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Оскаржуючи це рішення в апеляційному порядку, скаржник зазначив, що суд першої інстанції не дослідив того факту, що відповідач ввів в оману телеканали і суспільство щодо статусу своєї участі на «Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог», зазначивши на банері, що захід відбувається «за участю Президента України», а не «кандидата в Президенти України», а також, зловживаючи своїм перебуванням на посту глави держави, здійснював передвиборну агітацію із залученням засобів масової інформації без укладення відповідної угоди та здійснення попередньої оплати з поточного рахунку свого виборчого фонду.
Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги кандидата на пост Президента України. Колегія суддів виходила з того, що на зазначений захід була відкрита акредитація преси, жодної заборони на проведення її трансляції іншими телеканалами на власний розсуд встановлено не було. Водночас позивачем не надано належних та допустимих доказів проведення вказаної трансляції за вказівкою відповідача, проведення її під примусом чи шляхом покладення відповідного обов'язку на телевізійні канали.
Отже, колегія суддів Касаційного адміністративного суду погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що проведення трансляції є правом суб'єкта господарської діяльності, який її здійснює, і не залежить від волі кандидата на пост Президента України.
Зокрема, положенням ст. 5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється. Телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач.
Колегія суддів зазначила, що відповідно до ч. 3 ст. 58 Закону №474-XIV, до передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України.
Вказані положення Закону №474-XIV спростовують твердження представника позивача, що Президент України не може бути одночасно кандидатом на пост Президента України і навпаки та виконувати свої функції чи повноваження.
Крім того, в ході судового засідання не встановлено фактів використання відповідачем при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів.
https://www.youtube.com/watch?v=ZOCL7FmfCe0&fbclid=IwAR3CI5WYI5Ey2u0Wm8hbvdggxOAm_vYmKtm-NbZu3OyzW_Lw69c9T4LHoNA
Покупать запчасти для бронетехники в России - морально. По очевидным причинам.
Покупать топливо у Медведчука - морально. Без топлива бронетехника не поедет.
Покупать газ и уголь в России - морально, потому что не будет электроэнергии, а без неё у армии не будет ничего.
Продавать в Россию - морально, потому что это поступления в бюджет, а бюджет это и есть ресурсы для армии, для борьбы с агрессором. Как видите, все действия оправданы моралью и борьбой с агрессором.
Если государство не может четко определить, что есть морально, а что не морально и почему, и четко следовать этому курсу, то мы получаем вот то, что сегодня имеем. Потому что по факту все можно объяснить тезисом «Все для фронта, все для победы». Даже Медведчук в этом случае становится важным фактором борьбы с Россией, ведь его топливо двигает наши танки.
Вот и получается, что у нас куда не ткни, то все морально, все моралисты, а по факту мы по уши в дерме…
а не в совково сталинских кодексах строителей камунизма
😇
😂
Сьогодні о 18:33•Акценты
Президент Российской Федерации Владимир Путин подготовил новый план военной интервенции в Украину, контрразведка предупреждает об исходящей от официального Кремля опасности.
Об этом сообщил портал «Политека», ссылаясь на заявление известного журналиста Романа Цимбалюка.
Владимир Путин попытается во что бы то ни стало сорвать президентские выборы в Украине. Ради этого глава Кремля готов пойти буквально на все. Целью Путина является победа пророссийского политика на президентских выборах, которые пройдут в Украине тридцать первого марта. Глава Кремля ради достижения своих целей собирается устроить в соседней стране новую революцию.
Таким образом, Владимир Путин готовится временно «обезглавить» Украину - это поможет ему привести к власти своего ставленника. В свою очередь, смена власти и политического курса в Украине поможет российскому президенту перевернуть ход войны на Донбассе в свою пользу. Путин и не собирается отказываться от территориальных претензий по отношению к соседней стране, он все еще заинтересован в аннексии всего юга Украины.
Владимир Путин не оставит Украину в покое
В России сделали выводы из ошибок 2014-го года, когда была упущена возможность завоевать Украину за несколько недель. Владимир Путин планирует дестабилизировать обстановку в Украине и привести ее в состоянии, идентичное тому, в котором страна находилась в весной 2014-го года. Обезглавив украинскую армию, глава Кремля даст команду о военном вторжении в соседнюю страну. Этот план уже готов и приведен в исполнение российским правительством.
«Они будут делать акцент на том, чтобы мы здесь все перессорились и желательно все же устроили Майдан. Потому что они поняли, как этим пользоваться. Когда мы чубимся, они могут нас атаковать и повторить 2014-й год», - объяснил Цимбалюк.
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ты сама себя читаешь? так он их хочет сорвать или таки чтобы они состоялись????
тоже мля сильно с барыгами боролись...доборолись.
Пришло время переобуваться, как ты это делал после изгнания Януковича.
http://ua24ua.net/kto-takoy-gladkovskiy-ili-kak-poroshenko-i-ko-razvorovali-armiyu-vo-vremya-ogestochennih-boev/
Дорогие Друзья-Харьковчане!«Марш Злых Харьковчан», который прошёл в субботу 23 февраля был предупредительной акцией!Мы чётко сказали Кернесу - или выполняй Конституцию Украины или отставка.В среду 27 февраля в 9.30 мы идём на пл.Конституции,7(здание Горсовета), где должна состоятся сессия горсовета.И если до её начала Решение окружного административного суда Кернесом и КО не будет выполнено и будет продолжаться правовой беспредел, МЫ это остановим!Приглашаю всех ВАС прийти и поддержать!Пора нам САМИМ навести порядок в нашем Харькове.Слава Украине!P.S. И не забывайте: трамвай и троллейбус-4 грн, метро-5грн!
А дом авакова за 10 кратный навар на рюкзаках когда??