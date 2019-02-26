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Все про:Гладковский (16) Национальный корпус (137)

 Активисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского. ВИДЕО

Активисты Национального корпуса провели акцию под имением Гладковского, который по информации журналистов занимался махинациями в сфере обороны.

Как передает Цензор.НЕТ,  видео акции выложил в Фейсбуке активист "Национального корпуса" Сергей Филимонов. 

Активисты "Нацкорпуса" зажгли костер и фойера возле дома Гладковского. На кадрах видно, что его имение охраняет спецподразделение полиции.

Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Источник: https://censor.net.ua/v3113878
 
   
 Топ комментарии
 
Маємо нагоду спостерігати за стрімким розвитком петягейту напередодні виборів..
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А коктейли сейчас уже не модно использовать?)
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Если бы петя украл у врага или привез контрабандой необходимые для обороны детали, мы б спасибо ему сказали, а некоторые проголосовали, но петя перепродал и прокрутил бабло и еще привлек в схему кучу фирм-прокладок и как обычно набрехал и спустил на прессу своих шавок-порохоботов

Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского - Цензор.НЕТ 9920
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А коктейли сейчас уже не модно использовать?)
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Коктейлями пригощатимуть більш важливу персону...
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Маємо нагоду спостерігати за стрімким розвитком петягейту напередодні виборів..
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До речі - на УП висить новина, що КС України скасував, як неконституційну норму, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення..
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Так й є - в новинах також про це повідомили...
Панавому...)((
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Цирк какой-то... И клоун в нем не Зеленский...
Ну что толку? Поцеловать забор и пошуметь? А спалить хату - слабо?
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Не те нацики пошли... вам бы у фанов Динамо поучиться, которые автобус с мусорами спалили первый..
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Нацкорпус пар выпускает.Надо к пете ехать,так они к шестерке поехали.Герои.А теперь пусть Юля крутит,отчего все склады были взорваны в Украине?
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сейчас модно пинать Гладковского, но я жду когда Порох предъявит обществу экс-депутата Шепелева, которые был доверенным кассиром бабы Йули, когда она выводила миллиарды через "Родовид Банк".. Шепелев знает очень много за Йулькины проделки.. и его рассказ будет для Йульки убийственным (Качановка окажется комфортным вариантом)
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а если Порох и не подумает предъявлять Шепелева, тогда что? Он в доле?
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Расхитителя в особо крупных размерах еще и полиция охраняет. Все по "переможному" фен шую. Это не мешок зерна спереть на элеваторе,где сразу "трешечкой" наградят. Здесь объемы воровства вне полномочий нашего "рехвормованого" суда.
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А разве Свиночолый Головнокомандувач еще не поотрубовал руки тем кто наживается на войне?
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Подивимось, принаймні вибори набирають реальних обертів. Хотілося б щоб після януковоща кожен президент відповідав подібним "персональним" чином Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского - Цензор.НЕТ 7995
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Ну да,чем же ещё заниматся спецподразделениям полиции,кроме,как охраной имений коррупционеров и рвачей!Народ именно для этого свои деньги на них выделяет,отрывая от себя и своей семьи!Сжечь на хер!
Нехай спецподразделение выведет тушки из хатки и охраняет их на зоне!А с"сиротинским прибежищем"выстроенным за деньги украинских граждан,народ сам разберется,что делать!
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Этим действом Аваков показал на чьей он стороне на выборах... и это радует... Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского - Цензор.НЕТ 1594
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Если бы петя украл у врага или привез контрабандой необходимые для обороны детали, мы б спасибо ему сказали, а некоторые проголосовали, но петя перепродал и прокрутил бабло и еще привлек в схему кучу фирм-прокладок и как обычно набрехал и спустил на прессу своих шавок-порохоботов

Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского - Цензор.НЕТ 9920
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а что есть кроме фантазий?и гэбнявых картинок?какабычна?
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я понимаю щас порохобты возгордились в виду тошго что их босс опрокинул мокш и мимо санкций в тихаря завез технику и запчасти и этой техникой шмалял по кацам. Импортозаметил, Маладец, но нет перепродал в 3-4 раза дороже, прокрутил бабло ,да еще в схеме целая сотня фирм-однодневок и оффшоры и подставные лица.
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кацапа,а ты чо не под своим флагом?стесняешься?пофигу ваши потуги,ничего у вас не выйдет Активисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского - Цензор.НЕТ 6474
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Военньій бюджет єто многомиллиардная черная дьіра, которую никто не контролирует из за грифа секретности.
Там если копнуть поглубже, все в осадок вьійдут.
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Справа Тимошенко проти Порошенка: рішення Верховного Суду
Сьогодні о 18:45•Судебно-юридическая газета

До передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією або законами України.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув у апеляційному порядку справу №855/41/19 (адміністративне провадження №А/9901/40/19) за позовом кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко до кандидата на пост Президента України Петра Порошенка.

Позивач просив визнати протиправними дії відповідача щодо проведення передвиборної агітації з порушенням вимог Закону України «Про вибори Президента України» № 474-XIV, встановити факт використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Оскаржуючи це рішення в апеляційному порядку, скаржник зазначив, що суд першої інстанції не дослідив того факту, що відповідач ввів в оману телеканали і суспільство щодо статусу своєї участі на «Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог», зазначивши на банері, що захід відбувається «за участю Президента України», а не «кандидата в Президенти України», а також, зловживаючи своїм перебуванням на посту глави держави, здійснював передвиборну агітацію із залученням засобів масової інформації без укладення відповідної угоди та здійснення попередньої оплати з поточного рахунку свого виборчого фонду.

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги кандидата на пост Президента України. Колегія суддів виходила з того, що на зазначений захід була відкрита акредитація преси, жодної заборони на проведення її трансляції іншими телеканалами на власний розсуд встановлено не було. Водночас позивачем не надано належних та допустимих доказів проведення вказаної трансляції за вказівкою відповідача, проведення її під примусом чи шляхом покладення відповідного обов'язку на телевізійні канали.

Отже, колегія суддів Касаційного адміністративного суду погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що проведення трансляції є правом суб'єкта господарської діяльності, який її здійснює, і не залежить від волі кандидата на пост Президента України.

Зокрема, положенням ст. 5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється. Телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач.

Колегія суддів зазначила, що відповідно до ч. 3 ст. 58 Закону №474-XIV, до передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України.

Вказані положення Закону №474-XIV спростовують твердження представника позивача, що Президент України не може бути одночасно кандидатом на пост Президента України і навпаки та виконувати свої функції чи повноваження.

Крім того, в ході судового засідання не встановлено фактів використання відповідачем при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів.
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Демократическое государство с презумпцией невиновности .Наверно такой народ заслуживает в Президенты Зеленского! (или Ляшка )
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фиг ему ,а не народ,шо зеленскому,шо ляшку Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского - Цензор.НЕТ 4140
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Только мальдивянин,только он сумеет окончательно угробить Украину и выстроить младорасею
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Мораль в условиях гибридной борьбы с агрессором

Покупать запчасти для бронетехники в России - морально. По очевидным причинам.

Покупать топливо у Медведчука - морально. Без топлива бронетехника не поедет.

Покупать газ и уголь в России - морально, потому что не будет электроэнергии, а без неё у армии не будет ничего.

Продавать в Россию - морально, потому что это поступления в бюджет, а бюджет это и есть ресурсы для армии, для борьбы с агрессором. Как видите, все действия оправданы моралью и борьбой с агрессором.

Если государство не может четко определить, что есть морально, а что не морально и почему, и четко следовать этому курсу, то мы получаем вот то, что сегодня имеем. Потому что по факту все можно объяснить тезисом «Все для фронта, все для победы». Даже Медведчук в этом случае становится важным фактором борьбы с Россией, ведь его топливо двигает наши танки.

Вот и получается, что у нас куда не ткни, то все морально, все моралисты, а по факту мы по уши в дерме…
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може удивлю...но это в библии написано,шо морально,а шо аморально. Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского - Цензор.НЕТ 6782
а не в совково сталинских кодексах строителей камунизма
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Вчора на 1+1 була програма про проктутки бюджетних коштів при будівництві критих арсеналів.. Там теж - бюджетні гроші буквально гребуть ненажерливі солоденькі хапуги..
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Путин собирается устроить в Украине государственный переворот
Сьогодні о 18:33•Акценты

Президент Российской Федерации Владимир Путин подготовил новый план военной интервенции в Украину, контрразведка предупреждает об исходящей от официального Кремля опасности.

Об этом сообщил портал «Политека», ссылаясь на заявление известного журналиста Романа Цимбалюка.

Владимир Путин попытается во что бы то ни стало сорвать президентские выборы в Украине. Ради этого глава Кремля готов пойти буквально на все. Целью Путина является победа пророссийского политика на президентских выборах, которые пройдут в Украине тридцать первого марта. Глава Кремля ради достижения своих целей собирается устроить в соседней стране новую революцию.

Таким образом, Владимир Путин готовится временно «обезглавить» Украину - это поможет ему привести к власти своего ставленника. В свою очередь, смена власти и политического курса в Украине поможет российскому президенту перевернуть ход войны на Донбассе в свою пользу. Путин и не собирается отказываться от территориальных претензий по отношению к соседней стране, он все еще заинтересован в аннексии всего юга Украины.

Владимир Путин не оставит Украину в покое

В России сделали выводы из ошибок 2014-го года, когда была упущена возможность завоевать Украину за несколько недель. Владимир Путин планирует дестабилизировать обстановку в Украине и привести ее в состоянии, идентичное тому, в котором страна находилась в весной 2014-го года. Обезглавив украинскую армию, глава Кремля даст команду о военном вторжении в соседнюю страну. Этот план уже готов и приведен в исполнение российским правительством.

«Они будут делать акцент на том, чтобы мы здесь все перессорились и желательно все же устроили Майдан. Потому что они поняли, как этим пользоваться. Когда мы чубимся, они могут нас атаковать и повторить 2014-й год», - объяснил Цимбалюк.
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І та істерія і моссований бруд, який л"ється, особливо останнім часом, тому підтвердження.
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Владимир Путин попытается во что бы то ни стало сорвать президентские выборы в Украине. Ради этого глава Кремля готов пойти буквально на все. Целью Путина является победа пророссийского политика на президентских выборах

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ты сама себя читаешь? так он их хочет сорвать или таки чтобы они состоялись????
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На выборах нах послать пецю и муженко у сои это значет обезглавить украинскую амию.
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Це агенты Кремля. Мешают честным БППшникам честно воровать оборонный бюджет Украины во время войны. 100% провокация Саакашвили.
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а ты мольдова,решил им помочь,агентам кремля?шо там у тебя с выборами,просрал уже вместе с додоном молдову маря кацапскому сцарю?
тоже мля сильно с барыгами боролись...доборолись.
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Гыг, какой ник выберешь после выборов ?
Пришло время переобуваться, как ты это делал после изгнания Януковича.
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какое тебе молдавское дело до наших выборов?иди додона поддерживай.сбылась мечта идиотов-продавать овощи и вино в рашку.а сами на лесоповал.тока вот беда-у ***** денюшки кончаются,не станет он за бурчак платить,а китайцы валят лес в десятки раз эффективнее молдован. Активісти "Нацкорпусу" закидали фаєрами будинок Гладковського - Цензор.НЕТ 2025
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Гыг, так Додон как и Петро Лексеевич торговый партнёр Владимира Путина. Это ваш регионаловский брат. Ты ж как избиратель Януковича должен помнить, за что тебе регионалы платили на антимайдане ?
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Кто такой Гладковский. Или как Порошенко и ко разворовали армию во время ожесточенных боев
http://ua24ua.net/kto-takoy-gladkovskiy-ili-kak-poroshenko-i-ko-razvorovali-armiyu-vo-vremya-ogestochennih-boev/
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отнять и поделить,а шо не получается поделить-разломать и сжечь.
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Там вроде во главе схемы не Гладковский, а другой чел. Чего к нему не пошли?
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Активисты "Нацкорпуса" забросали файерам дом Гладковского

А дом авакова за 10 кратный навар на рюкзаках когда??
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Не повезло Петру Лексеевичу с народом. Мешают воровать во время войны, циничные бандеры. Могли бы просто работать порохоботами за 20 гривен, как все нормальные избиратели Партии Регионов Азирова, но нет, хотят справедливости и честную власть, предатели, агенты Путина.
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Так у соевых войны и нет,у них вначале было ато-а теперь спецоперация.В этом она для них и заключается-украсть побольше и уйти от ответственности.а воевать -пусть другие воюют,соевый гешефт важнее
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Лучше бы тихо, без фаеров, шума и пыли повесили этот организм на фонарном столбе и разошлись по домам
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все ближе и ближе тот день. когда судьи и прочие коррупционеры, расхитители бюджета и представители партии регионов, зажиддя, и прочие мурвевы с бойками, насировы будут телепаться.Никакого суда - судов нет, это карманный фейк
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Здравия всем! Какого хрена вы все туда поперлись? Все уже начали проверять , механизм проверки начал работать!
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какая зпшка у активных активистов -5 год доната..хто плотит....аваков..или зз...почему бандит гришин не на киче..ит.п.....
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Відео неможливо відтворити, бо воно було розміщене на Фейсбуці і транспортовано з Фейсбуку, який його забанив.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАктивисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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