 Активисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео акции выложил в Фейсбуке активист "Национального корпуса" Сергей Филимонов.

Активисты "Нацкорпуса" зажгли костер и фойера возле дома Гладковского. На кадрах видно, что его имение охраняет спецподразделение полиции.

Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.