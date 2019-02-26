EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия
  2734  34
Все про:Ахметов (1839) охрана (605) слежка (134) Седлецкая (37) Ткач Михаил (4)

 Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая. ВИДЕО

Журналиста телеканал "Украина" сняли сюжет о слежке охранников олигарха Рината Ахметова за журналистами "Радио Свобода", скрыв информацию, что охранники прекрасно знали за кем они следят.

Об этом написала в Фейсбуке руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

Седлецкая отметила: "Возможно, Вы видели сюжет телеканала "Украина" (владелец - Ринат Ахметов) - о том, что журналисты "Схем" за ним следили и "вмешивались в частную жизнь олигарха".

Так у Ахметова отреагировали на материал Михаила Ткача, в котором мы опубликовали видеодоказательства, как охранники олигарха уже в течение полугода следят за нашей съемочной группой.

Сюжет об этом вышел в воскресный прайм-тайм. Журналисты "Украины" якобы провели свое собственное расследование, в котором взяли видео с камер наблюдения из-под офиса и дома владельца своего телеканала, на которых видно наш редакционный автомобиль и журналистов "Схем". И обвинили нас "в шпионаже".

О том, что это публичные места, а также о том, что повышенное внимание к связям и контактам влиятельного олигарха с представителями власти - вызвано общественным интересом - наши коллеги решили не вспоминать.

Но больше возмутило следующее.

Журналисты "Украина" вырезали и не показали тот кусок видео, на котором видно, что на первой же просьбе охранников Ахметова наши журналисты представляются им и демонстрируют свои журналистские удостоверения.

А этот факт говорит вот о чем - охранники Ахметова говорят неправду, заявляя, что следующие несколько месяцев следили "по неизвестным лицами, действия которых могли представлять опасность жизни и здоровью" Рината Ахметова.

Потому что они все это время знали, что эти лица - это журналисты Радио Свобода, при выполнении своих профессиональных обязанностей. А это уже - уголовная статья".

Здесь Михаил по пунктам разобрал, о чем умолчали на канале Ахметова и о чем солгали охранники олигарха: 

...
Ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом М.Ткачом и съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"

В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" и таким образом препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом", - говорится в официальном заявлении охранной фирмы.

26 февраля Нацполиция внесла информацию о слежке неизвестными за съемочной группой программы "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Источник: https://censor.net.ua/v3113846
 
   
 Топ комментарии
 
Ложь это естественное состояние Порошенко, его власти и его подельников олигархов
 показать весь комментарий
 
они на всех клали - им плевать за кем следить каво валить Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 3812
при порохне сие не измеится Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9780
 показать весь комментарий
 
там об Ахметове, а лгут все. Я против Ахметова, но и против тотальной лжи журналистов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ложь это естественное состояние Порошенко, его власти и его подельников олигархов
 показать весь комментарий
 
 
там об Ахметове, а лгут все. Я против Ахметова, но и против тотальной лжи журналистов.
 показать весь комментарий
 
 
Если журналисты будут врать и говорить, что Петя хороший, не ворует, не опускает народ в нищету, итд... То это будет правильно...
Если же журналисты говорят правду про воровство и мародёрство Порошенко, про самый низкий уровень жизни в Украине из всей Европы, итд... то это тогда враньё журналистов...
Но это именно и называется русским миром пуйла, когда возвеличивают царька и власть не терпит справедливую критику в свой адрес...
Значит Порошенко строит русский мир пуйла в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
замените эмоции на факты, тогда и подискутируем. Вспоминая ботоксного, не салютуйте ему, а обвините в ваших нуждах.
 показать весь комментарий
 
Это вы наверное из рашки, раз хвалите любую власть... Украинцы в отличие от вас, путинских рабов, свободные люди и не лижут задницы власти как вы.
 показать весь комментарий
 
 
любую...круто загнули, я за власть, которая возродила Армию, сдержала врага, отменила визы, наметила будущее с Европой и с НАТО, укрепила свою Веру. Я за реальную власть с народом, а не за пустые обещания. Не в детском саду ведь...
 показать весь комментарий
 
Будущее Украины с Европой и НАТО, поэтому Порошенко тут лишний. Он наоборот, прививает ценности рашки в Украине, как воровство, коррупцию, итд...
И как видим, из последних событий, Порошенко не возродил армию, а наоборот постоянно её обкрадает..
Армию возродил народ Украины... И добровольцы, которых Порошенко сажает по тюрьмам.
И волонтёры, итд.
 показать весь комментарий
 
 
последние события я описала, а вы- сплетни . Смысл переписки потерян.
 показать весь комментарий
 
Сотня погибших, еще больше покалеченных на Майдане украинцев, выступавших против коррупции и произвола, 3 тысячи погибших, больше 10 тысяч покалеченных украинцев, отбивавшихся от русни, чтобы не позволить ей затянуть себя обратно в блевотный "узкий мирок" c коррупцией, произволом и безнадегой, упавший уровень жизни украинцев ради выхода из сферы влияния паРаши, все эти жертвы ради чего были? Чтобы все осталось как было при Овоще?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно лгут и брешут, бо вряд ли бы ахметка таких тупоголовых держал подле себя.
 показать весь комментарий
 
 
они на всех клали - им плевать за кем следить каво валить
при порохне сие не измеится Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9780
 показать весь комментарий
 
 
сие не изменится ни при ком. Для этого люди должны изменится, и строить гражданское общество
 показать весь комментарий
 
 
Я б тоже следил за Ткачём.На редкость нечистоплотный джинсовик..Зааганжированный.Зачастую не факты,а плод буйной фантазии.Главному офису рс Свобода есть над чем задуматься..
 показать весь комментарий
 
 
скорею верю Свободе чем тебе - и радио и партии Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 1582
 показать весь комментарий
 
 
А я "Голосу Америки" не доверяю чуть менее 5 лет, после того, как там не разместили мой комментарий об оккупации Крыма (не экстремистский или быдлячий комментарий), хотя великодуховность размещали.
BBC - с прошлого года, когда они разместили сплетни.
Чем Свобода должна отличаться по количеству агентов паРаши?
 показать весь комментарий
 
 
как скрепные бульбашики от русни примерно Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая - Цензор.НЕТ 2731
 показать весь комментарий
 
И это всё, что ты можешь в качестве "аргументов" или "доказательств" предоставить?
Да, уж...
 показать весь комментарий
 
Веришь карманному радио и партии террористов?
 показать весь комментарий
 
а ты только ворюге порохне и его орденопросцу папане?
 показать весь комментарий
 
Це неклеп на патріота України,попутника революції,Гулку Свободи ДНР,та торгівельного партнера Петруся.Доколє,яких вам ще реформ не вистачає,бл?
 показать весь комментарий
 
 
Кто контролирует 30% ввп Украины Ахметов, кто стоит за подорожанием електоренергии и тарифов на тепло ( кроме МВФ) - Ахметов, кто сделал возможным появление ДНР - "хозяин" Донбасса, кто хочет сместить Супрун - Ахметов, кто контролирует промышленный трафик на Украализниці - Ахметов, кто самый богатый в самой бедной стране Европы - Ахметов не слишком ли много одного человека, да еще с криминальным прошлым, для не очень большой страны?
 показать весь комментарий
 
 
Журналисты схем- огенты кремля. гудок - патриот и торговый партнер, ну еще и попутчик геволюции. Я все правильно написал, соя?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, журналисты аккредитовались, предъявили удостоверения и свободно катались ночью на двух машинах вокруг офиса и резиденции Ахметова, изредка выходя в кусты покурить.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте будем честными: один олигарх заказал "журналистам" конкурента - другого олигарха. Все получили деньги за работу и все довольны.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем ахметке охрана, его уже приговорили?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОхранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх