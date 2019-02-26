 Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая. ВИДЕО

Об этом написала в Фейсбуке руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

Седлецкая отметила: "Возможно, Вы видели сюжет телеканала "Украина" (владелец - Ринат Ахметов) - о том, что журналисты "Схем" за ним следили и "вмешивались в частную жизнь олигарха".

Так у Ахметова отреагировали на материал Михаила Ткача, в котором мы опубликовали видеодоказательства, как охранники олигарха уже в течение полугода следят за нашей съемочной группой.

Сюжет об этом вышел в воскресный прайм-тайм. Журналисты "Украины" якобы провели свое собственное расследование, в котором взяли видео с камер наблюдения из-под офиса и дома владельца своего телеканала, на которых видно наш редакционный автомобиль и журналистов "Схем". И обвинили нас "в шпионаже".

О том, что это публичные места, а также о том, что повышенное внимание к связям и контактам влиятельного олигарха с представителями власти - вызвано общественным интересом - наши коллеги решили не вспоминать.

Но больше возмутило следующее.

Журналисты "Украина" вырезали и не показали тот кусок видео, на котором видно, что на первой же просьбе охранников Ахметова наши журналисты представляются им и демонстрируют свои журналистские удостоверения.

А этот факт говорит вот о чем - охранники Ахметова говорят неправду, заявляя, что следующие несколько месяцев следили "по неизвестным лицами, действия которых могли представлять опасность жизни и здоровью" Рината Ахметова.

Потому что они все это время знали, что эти лица - это журналисты Радио Свобода, при выполнении своих профессиональных обязанностей. А это уже - уголовная статья".

Здесь Михаил по пунктам разобрал, о чем умолчали на канале Ахметова и о чем солгали охранники олигарха:

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"

В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" и таким образом препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом", - говорится в официальном заявлении охранной фирмы.

26 февраля Нацполиция внесла информацию о слежке неизвестными за съемочной группой программы "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).