 Охранники Ахметова лгут о том, что не знали, что следят за журналистами "Радио Свобода", - Седлецкая. ВИДЕО

Об этом написала в Фейсбуке руководитель проекта "Схемы" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
Седлецкая отметила: "Возможно, Вы видели сюжет телеканала "Украина" (владелец - Ринат Ахметов) - о том, что журналисты "Схем" за ним следили и "вмешивались в частную жизнь олигарха".
Так у Ахметова отреагировали на материал Михаила Ткача, в котором мы опубликовали видеодоказательства, как охранники олигарха уже в течение полугода следят за нашей съемочной группой.
Сюжет об этом вышел в воскресный прайм-тайм. Журналисты "Украины" якобы провели свое собственное расследование, в котором взяли видео с камер наблюдения из-под офиса и дома владельца своего телеканала, на которых видно наш редакционный автомобиль и журналистов "Схем". И обвинили нас "в шпионаже".
О том, что это публичные места, а также о том, что повышенное внимание к связям и контактам влиятельного олигарха с представителями власти - вызвано общественным интересом - наши коллеги решили не вспоминать.
Но больше возмутило следующее.
Журналисты "Украина" вырезали и не показали тот кусок видео, на котором видно, что на первой же просьбе охранников Ахметова наши журналисты представляются им и демонстрируют свои журналистские удостоверения.
А этот факт говорит вот о чем - охранники Ахметова говорят неправду, заявляя, что следующие несколько месяцев следили "по неизвестным лицами, действия которых могли представлять опасность жизни и здоровью" Рината Ахметова.
Потому что они все это время знали, что эти лица - это журналисты Радио Свобода, при выполнении своих профессиональных обязанностей. А это уже - уголовная статья".
Здесь Михаил по пунктам разобрал, о чем умолчали на канале Ахметова и о чем солгали охранники олигарха:
Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"
В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" и таким образом препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом", - говорится в официальном заявлении охранной фирмы.
26 февраля Нацполиция внесла информацию о слежке неизвестными за съемочной группой программы "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Если же журналисты говорят правду про воровство и мародёрство Порошенко, про самый низкий уровень жизни в Украине из всей Европы, итд... то это тогда враньё журналистов...
Но это именно и называется русским миром пуйла, когда возвеличивают царька и власть не терпит справедливую критику в свой адрес...
Значит Порошенко строит русский мир пуйла в Украине.
И как видим, из последних событий, Порошенко не возродил армию, а наоборот постоянно её обкрадает..
Армию возродил народ Украины... И добровольцы, которых Порошенко сажает по тюрьмам.
И волонтёры, итд.
при порохне сие не измеится
BBC - с прошлого года, когда они разместили сплетни.
Чем Свобода должна отличаться по количеству агентов паРаши?
Да, уж...