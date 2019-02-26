 "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил с трибуны парламента и предложил создать ВСК по расследованию фактов разворовывания в армии.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".
...
😁
Ба бах!
Согласен. А как ты, п. Олеже, смотришь, чтоб всем составом ВР и КМУ? Не забыть бы о министре МВД, генпрокуратуре? По-моему, было бы очень правильно и проукраински.
Наслаждайся...
😁
Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.
Как свидетельствуют материалы, в 2018 году число мигрантов, прибывших в Россию с Украины, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом - с 47,7 до 14,8 тысячи человек. В результате Украина, которая была лидером рейтинга с 2014 года, опустилась на третью строчку.
На первом месте оказался Таджикистан - оттуда на территорию России прибыли более 31 тысячи человек. Второе место занял Казахстан, откуда въехало около 26,5 тысячи человек.
Как пояснила РБК, заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, подобное снижение миграционного потока с Украины связано с «исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны». Она также отметила, что в последнее время украинцы в качестве направления для миграции стали чаще выбирать европейские страны, в частности Польшу.»
https://lenta.ru/news/2019/02/23/migranty/
Его надо утопить в чане с дерьмом.
Жував на закусь огірка,
Знесиленого од міньєта
Від себе одіпхнув Ляшка.
Всьо було схвачено, прибито
І загнано у траст без глаз,
Ахмет наляканий, сердитий
Зливав ПОПу "родной Донбасс".
І два діжурних самальота
В Іспанію вже одвезли
Бабло напижене з болота
Войной розрушеной страни.
Бариги зважди осторожні,
Все тихо зроблено було.
Та вдруг утєчка із таможні -
В ПОПа аж челюсті звело:
"Схватить за яйця, млять, баклана!" -
Кабан в ісрєрікє вола.
Насірова із ресторана
У днюху тягнуть з-за стола.
Чим все закінчиться - ми знаєм:
Залог, браслєт, у Лондон сьйоб.
Але Насіров нєвмєняєм -
Іщо один крутой зальот.
До ПОПи двоє прибіжали -
Ось Парубій і Грося ось.
І на два горла заволали:
"В тюрму скоріше гада брось!"
"За шо - їх ПОПа так питає, -
Він же робив для нас усе.
Ну, косяка впоров, я знаю,
Хай годік лапу пососе.
Одлучим на год от корита,
Поголодає, підарас".
"Та ні -ті два кричать сердито,
Діагноз він украв у нас!
Собі "інфаркт" хотіли взяти
Якщо за сраку нас візьмуть
АТОшники і добробати
Коли на Київ повернуть."
"Не сціть- сказав їм важно ПОПа, -
Я вас пропасть не полишу.
Як всигну утекти в Європу,
Свій "діабєт" вам розрішу".
🤗
Ну что Петр Лексеевич, помогли вам ваши друзья олигархи...?