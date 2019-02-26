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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7329) Ляшко (1494) Порошенко (16434) Укроборонпром (544)

 "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии. ВИДЕО

Кандидат в президенты Олег Ляшко считает необходимым наказать действующего главу государства Петра Порошенко, если факты о коррупции при закупках для армии подтвердятся.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил с трибуны парламента и предложил создать ВСК по расследованию фактов разворовывания в армии.

...
Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

Источник: https://censor.net.ua/v3113836
 
   
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тот бедняга исхуд, потерял видно авторитет и откаты
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ну и шляжко до кучи, эти твари там все одинаковые
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Клоун Ляшко ни кому не интересен, ибо в политику пошел клоун Зеля...
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неправда это когда закинули 2-3 тезы которые ничем не подкреплены, а тут такой вал инфы и документов что у меня сомнений нет, тем более зная реалии нашей правоохранительной и судейской системы..
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Ахаха)))) клоуны, перед смертью не надышитесь -вот весело вас Порох будет мочить на втором сроке президенства, а он мстительный... )))))
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Ляшко ти маєш доступ до тіла тож не базікай, а застрель ту суку з Банкової.
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а если не правда,кого расстрелять надо? "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 448
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если бы была не правда, то в стране не было бы коррупции и воровства
"Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 1793
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як та надя савченко була все- таки права. Всіх і зразу.
Ба бах!
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она ща чинарики тушит об шестерок по камере и макарошки трескает
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"Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять"
Согласен. А как ты, п. Олеже, смотришь, чтоб всем составом ВР и КМУ? Не забыть бы о министре МВД, генпрокуратуре? По-моему, было бы очень правильно и проукраински.
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-- с чего начнут: с импичмента, или с расстрела? Это ж уже 2 новых Закона надо принимать!
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Заднеприводный пытается наехать на заднепроходного. Ужасы наших выборов!
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25 декабря 1989 г. Расстрел президента Румынии Чаушеску и его жены на территории казармы воинской части Вооруженный Сил Румынии в городе Тырговиште.
"Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 4279
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Наверное порох с ляШко не поделился... "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 6718
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Все враги уже сегодня отметились! Заднеприводніе замкнули колонну в цирке уродов. Скажите,что это за две шмары,сопровождают постоянно,главного петуха Украины?
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Атдадим тебе, пррративному "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 4051...
Наслаждайся...
😁
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«Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.


Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.
Как свидетельствуют материалы, в 2018 году число мигрантов, прибывших в Россию с Украины, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом - с 47,7 до 14,8 тысячи человек. В результате Украина, которая была лидером рейтинга с 2014 года, опустилась на третью строчку.
На первом месте оказался Таджикистан - оттуда на территорию России прибыли более 31 тысячи человек. Второе место занял Казахстан, откуда въехало около 26,5 тысячи человек.
Как пояснила РБК, заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга ​Чудиновских, подобное снижение миграционного потока с Украины связано с «исчерпанием потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны». Она также отметила, что в последнее время украинцы в качестве направления для миграции стали чаще выбирать европейские страны, в частности Польшу.»

https://lenta.ru/news/2019/02/23/migranty/
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А в когось є сумніви в правдивості цієї інформації?
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ляжко хоче, щоб його брутально наказали, протиииивний)
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Якби Ляшків язик умів стріляти,то УКраїна стала б пусткою.
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вторая серия съёмок в окопах павильона киностудии им. Довженко в самом разгаре.
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))) а вдруг бы на его месте оказался ляшко, то он бы канешно предпочёл был жестоко изнасилованным.
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Поросенко за то, что он натворил за пять лет мало будет просто расстрелять.

Его надо утопить в чане с дерьмом.
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Кабздец, как эти моськи наперегонки бегут примазаться к тому, что сделали журналисты.
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Та у диабетика столько косяков, шо его можно расстреливать пять лет
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По бокам від шляшка дві соски і вірний пес мосійчук коло ноги треться))))
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Расстрелять не расстрелять, но лет на 20 сесть должен. В расследовании прямо говорят что Порошенко был в курсе этих схем, даже участвовал в некоторых через свою Кузню.
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о и тебя в заднюю передачу натыкать 4й появился подгавкиватель...я не пойму почему 5й год рыги юли и и шестерки гриценко ляшко..топчут вообще землю...остановить и расстрелять авто и мухой.....вывести и отдельно шлепнуть этот зброд.юлю и ляшко....и пусть кукарекнет на камеру что то...за 5 лет ни нашлось ни одних атошников и батальонов....надя больная не в счет...
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это надо было после Иловайска сделать..максимум после Дебальцево..но сейчас клиент окреп и будет трепыхаться изо всех сил..
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Щось цей пєтух останнім часом з усім своїм курятником розпєтушілся.. Не інакше, як смажений півень добряче його в сидячи робоче місце клюнув.. Інакше кукурікання Шлюшка я пояснити не можу ..😕😕😕
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петухи взбунтовались "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 7098 так а шо, шЛяшко жалеет, что не смог контрабандой поставлять оборонке запчасти или ему не понравилось, шо на этом заработали? "Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии - Цензор.НЕТ 7098
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Ляшко перехватьівает инициативу чтобьі дискредитировать расследование. Ринат попросил товарища прапорщика заглушить танк.
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Да, добру зміну готуєть для себе провладні татусі, далеко піде держава з ними, день і ніч "пашуть" на неньку Україну!
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Лічив барига діабєта,
Жував на закусь огірка,
Знесиленого од міньєта
Від себе одіпхнув Ляшка.
Всьо було схвачено, прибито
І загнано у траст без глаз,
Ахмет наляканий, сердитий
Зливав ПОПу "родной Донбасс".
І два діжурних самальота
В Іспанію вже одвезли
Бабло напижене з болота
Войной розрушеной страни.
Бариги зважди осторожні,
Все тихо зроблено було.
Та вдруг утєчка із таможні -
В ПОПа аж челюсті звело:
"Схватить за яйця, млять, баклана!" -
Кабан в ісрєрікє вола.
Насірова із ресторана
У днюху тягнуть з-за стола.
Чим все закінчиться - ми знаєм:
Залог, браслєт, у Лондон сьйоб.
Але Насіров нєвмєняєм -
Іщо один крутой зальот.
До ПОПи двоє прибіжали -
Ось Парубій і Грося ось.
І на два горла заволали:
"В тюрму скоріше гада брось!"
"За шо - їх ПОПа так питає, -
Він же робив для нас усе.
Ну, косяка впоров, я знаю,
Хай годік лапу пососе.
Одлучим на год от корита,
Поголодає, підарас".
"Та ні -ті два кричать сердито,
Діагноз він украв у нас!
Собі "інфаркт" хотіли взяти
Якщо за сраку нас візьмуть
АТОшники і добробати
Коли на Київ повернуть."
"Не сціть- сказав їм важно ПОПа, -
Я вас пропасть не полишу.
Як всигну утекти в Європу,
Свій "діабєт" вам розрішу".
🤗
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другими словами Ахметов ртом Ляшка предлагает расстрелять Петра Лексеевича...
Ну что Петр Лексеевич, помогли вам ваши друзья олигархи...?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Если это правда, то Порошенко нужно расстрелять", - Ляшко о коррупции при закупках для армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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